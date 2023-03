Důchodci že to chápou? Ani jednoho jsem nepotkal! Vyoral ostře proti lži

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Vládní politici se chlubí, že důchodci chápou, proč se jim důchody tolik nezvýší, ačkoliv by měly. „Nevylučuji, že třeba v řadách jistě královsky placených bývalých kolegů politiků v penzi se najdou někteří, co mají pochopení,“ odhaduje Tomáš Vyoral. Ale sám nikoho, kdo by si chtěl kvůli tomu utrhnout od huby, nepotkal. A také nevěří, že by se symboly UPA Ukrajinci mávali proto, protože už mají úplně jiný význam.

Novinářka Veronika Sedláčková prohlašuje, že je potřeba „svrhnout z oltáře posvátnou krávu nedotknutelnosti soukromého majetku a volné ruky trhu a začít pracovat na politikách, které akcentují solidaritu a společenskou soudržnost. Regulovat ve prospěch většiny neznamená krást. Společenská shoda je víc než ideologie.“ Co na to říkáte?

Soudobí svazáci nejen z družiny pravověrných rádoby novinářů si nic nezadají s těmi minulými. A nepokrytě to již dávají najevo. Sic na jedné straně plivou na socialismus, komunismus a připisují mu všechny neduhy světa, tak na straně druhé ve své hlouposti či bohorovnosti se vyjadřují a chovají jak nejskalnější bolševici. Sedláčková toho budiž zářným příkladem.

Jen bych onu hloupoučkou soudružku poopravil, neb současná totalita nehodlá pracovat a regulovat „ve prospěch“ většiny, ale ve prospěch všemožných, nemožných a často až patologických menšin. Nechť se sama Sedláčková zbaví své posvátné krávy v podobě soukromého majetku a znárodní si ho ve prospěch všech menšin světa. Jak jsme však již mnohokrát viděli, chytráci typu Sedláčkové rádi kážou vodu a pijí víno, rádi určují ostatním, jak mají žít, ačkoliv sami mají život v troskách.

Je na čase svrhnout z oltáře posvátnou krávu nedotknutelnosti soukromého majetku a volné ruky trhu a začít pracovat na politikách, které akcentují solidaritu a společenskou soudržnost.

Regulovat ve prospěch většiny neznamená krást.

Společenská shoda je víc, než ideologie. https://t.co/CteYfGACCZ — Veronika Sedláčková (@VeronikaSedlk) February 27, 2023

Aktivistka Greta Thurnbergová protestovala v Norsku. Na protestující Gretu jsme zvyklí. Ale považte – protestovala proti větrným elektrárnám, které byly postaveny na území domorodých Sámů a brání jim prý v chovu sobů. Nejde Greta proti sobě?

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22513 lidí

Premiér Fiala, Markéta Adamová Pekarová a další vládní politici tvrdí, že „spousta“ důchodců chápe, že současný penzijní systém je neudržitelný. „Když se s nimi setkávám, mají mnozí naopak porozumění pro současnou situaci,“ uvedla Pekarová na twitteru. Věříte, že se zástupci pětikoalice setkávají s důchodci a že ti jim něco takového říkají?

Spíš mám pocit, že soudobí politruci z pětidemoliční čety vedené ukrajinským vicepremiérem a vazalem USA, EU a Berlína Fialenkem soutěží na mistrovství republiky ve lhaní. Nevylučuji, že třeba v řadách jistě královsky placených bývalých kolegů politiků v penzi se najdou někteří, co mají pochopení. Já nicméně žádného takového nepotkal. Nepotkal jsem doposud žádného důchodce, který by souhlasil s tím, že nebude mít co do pusy na úkor celoživotních parazitů z politiky, politických neziskovek, Ukrajinců s BMWčky nebo na úkor mediálně nejoblíbenějšího šílence Zelenskaje Gréty a jeho zájmů, respektive zájmů USA, které zastupuje.

Zanedlouho bude v kinech britský snímek Tři mušketýři. Gaskoňce D’Artagnana bude hrát černoch. Což se setkalo s očekávatelnou reakcí. A obhájci tohoto díla tvrdí, že by to autorovi nevadilo, protože měl černoškou babičku. Co si o předělávání postav myslíte vy?

Nějak nerozumím, co má společného babička autora s postavou v jeho díle, která očividně a v dobovém kontextu nemohla být černochem ani zbla. Jedná se pouze o jen orwellovské přepisování historie ve jménu současné propagandistické mašinérie protežující ať už v tomto případě černochy, či v jiném muslimské migranty, LGBTXYZ… nechť si čtenáři dosadí sami jakoukoliv režimem vyzdvihovanou menšinu, nestandardní či pro společnost jako takovou patologický jev či deviaci.

24. února se připomínalo výročí začátku rusko-ukrajinského konfliktu. A objevily se vlajky pluku Azov a také UPA. Dokonce se našli tací, kteří byli ochotni ty, kdo tyto vlajky třímali, bránit, se slovy, že teď už jsou to na Ukrajině symboly „hrdinného odporu vůči Rusům“. Máte nějaké vysvětlení, proč jsou někteří lidé ochotni ignorovat historii?

Stejně jako na jejich počátku, i teď jsou to symboly takové, jakými byly zamýšleny. Opět jde pouze o demagogii, přepisování historie a snahu ospravedlňovat neospravedlnitelné. Stejně jako do určité fáze 2. světové války nacismus či jeho nejrůznější nuance, když jsou zaměřené proti Rusům, „nevadí“, ba naopak jsou ještě ospravedlňovány, přímo či nepřímo podporovány. Když se oprostíme od emocí, které ovládají kritické myšlení a rozum jako takový, a dáme si dvě a dvě dohromady, tak je to realita.

Exprezident USA Donald Trump prohlásil, že za sabotáží Nord Streamu mohly být Spojené státy, Ukrajina nebo někdo jiný, ale určitě ne Rusko. Také jmenoval Victorii Nulandovou a další „poradce“ jako důvod, proč jsou USA neustále ve válce. Myslíte, že bude Trump kandidovat v podstatě se stejným programe, jako v roce 2016, tedy že dostane USA z války?

Je pravděpodobné, že řada témat programu bude stejných či obdobných. Ostatně Trump se hlásí ke konzervativním hodnotám. Válka je silné aktuální téma, které se dotýká přímo či nepřímo prakticky každého z nás. Co se týká amerických občanů, myslím si však, že pouze na válce na Ukrajině program nelze postavit. Přece jen – a můžu se samozřejmě mýlit – nejen pro americké elity, ale i pro běžné občany jsou země od Německa na východ tak trochu říší za zrcadlem.

