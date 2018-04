Elity zasáhl osud agenta Skripala, protože je to mezi nimi samý agent. Proto tak blázní. Babiš by prodal i svou matku, takže nakonec prodají jeho, tuší Martin Konvička

Anketa Líbí se vám návrh nové úpravy hymny České republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 8309 lidí

V kauze otravy dvojitého agenta Skripala a jeho dcery nezpochybnitelné důkazy nejsou, ale celá Evropa hovoří o tom, že by se měli vyhošťovat ruští diplomaté. Je potřeba k tomu přistoupit? Je potřeba zostřit vztahy s Ruskem?

Musím se přiznat, že mě celá kauza Skripal nevzrušuje tolik, jak by podle mainstreamu asi měla. Jak známo, agent tajné služby, kór potom dvojitý nebo přeběhlý agent, bylo vždy poněkud rizikové povolání. Kroutím hlavou, že média a evropské špičky panikaří z mrtvého agenta, a přitom je nechávají klidnými stovky útoků nožem měsíčně, k nimž dochází v Německu, Británii i jinde. Ty útoky postihují civilisty, často ženy, děti nebo starší lidi. Možná je to tím, že i špičky tuzemské a evropské politiky jsou prolezlé agenty kdekoho, a tak cítí se Skripalem stavovskou solidaritu. Ať je tomu jakkoli, nemyslím si, že Skripala zabili Rusové. Měli spoustu příležitostí to udělat, dokud ho věznili.

Kdyby ho přece jen zabít chtěli, neudělali by to ruským jedem, ale nějak banálně, třeba pádem z okna. A kdyby to přece jen udělali Rusové, měl by se případ nejdříve důkladně prošetřit. Takto to je nejspíš vrtění psem, k němuž mají probruselští trapáci spoustu důvodů: Brexit, Dublin IV, zpackaný pokus o Majdan na Slovensku, euroskeptickou italskou vládu, novou vlnu afrických migrantů šikující se v severní Africe. Západ podle všeho riskuje zhoršení vztahů s Ruskem, aby odvrátil pozornost od svých vlastních selhání a udržel své občany ještě chvíli v klidu. Není to politika, ale idiocie.

Česko tedy vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na tuto událost. Je to adekvátní počet? A měli bychom je vyhošťovat?

Nikoho nevyhošťuje Česko. Vyhošťuje agent tajné služby Babiš, toho času premiér v demisi, hecovaný z jedné strany agentkou tajné služby Merkel a z druhé strany svými kamarády z pravdoláskové a kavárenské opozice, mezi nimiž je jistě též spousta agentů tajných služeb. Ti všichni by Babiše samozřejmě nejraději viděli ne v premiérském křesle, ale v báni, a tento názor nezmění ani tehdy, kdyby Babiš vyhostil všechny diplomaty, sedl do tanku a osobně se vydal šturmovat Volgograd. Takže Babišovy kroky působí… bizarně. Je to asi týden, co ho euroskeptická část veřejnosti podržela vůči pokusu o studentský Majdan, v jehož čele stáli titíž politici, kteří dnes nejvíce křičí o potřebě ztrestat zlovolné Rusko a Babišovi zdrženlivě tleskají. Premiér v demisi, ve snaze vyhovět všem – hlavně však sobě – skáče od jedné party ke druhé jako mopsl. Podle mě se začal odpočítávat jeho pád.

Co se týká vyhošťování diplomatů, všimněte si, že nevyhošťují tradičně proruské Bulharsko a Rumunsko, postmajdanovské Slovensko, ale ani sluníčkové Švédsko nebo spojenecké Rakousko. Zase se snažíme být papežštější než papež jako už tolikrát v dějinách. Může to být dobrá taktika, když jde o švejkování, ale není to dobré pro morálku národa.Z toho snad plyne, co si o vyhoštění ruských diplomatů myslím.

Pokud je namístě vyhostit nějaké diplomaty, tak si to zaslouží diplomati saúdští za sponzorování rozkladného islámu v zemi, norští za kradení dětí, britští za politické vězně a porušování lidských práv ve své zemi a němečtí za prosazování cenzury na německé i unijní půdě. Pokud tohle Andrej Babiš nevidí, tak mu to tímto vzkazuji. A pokud se mu má slova budou zdát příliš radikální, ať si vzpomene, jak dopadl Bohouš Sobotka. Na počátku mě měl za radikála, na konci opakoval skoro doslova má slova – a stejně ho to nezachránilo.

V minulém rozhovoru jste mi řekl: „Řeči o tom, že někomu vadí vládní podpora komunistů, jsou lež – každému vadí SPD. Strašení komunisty je jenom pohodlná výmluva. Ukazuje se to na tom, že Babiš, poté co mu za SPD vyhubovali jeho bruselští chlebodárci, nyní doufá ve vládu slepenou z ANO a Hamáčkovy ČSSD, s tichou podporou komunistů.“ Domníváte se, že vyhoštění tří ruských diplomatů je ukázkou toho, že Andrej Babiš drží s Bruselem? Jedná se o vypočítavost?

S těmi komunisty jste uhodila hřebík na hlavičku. Proč by Bruselu měli vadit komunisté, když půlka Evropské komise jsou komunisté a současná politika Bruselu – od reglementace ekonomiky a cenzury po kastování obyvatel a válečné štváčství – je mnohem bolševičtější, než byla politika SSSR za pozdního Brežněva? Část pražských uměleckých kruhů a zpovykaná velkoměstská mládež to možná nechápe, ale to jsou lidi, kteří nechápou nikdy nic.

Důkazem Babišovy snahy držet s Bruselem je jeho odtažení od SPD. Otevřeně protiislámská strana je pro Západ, který prodal své mladé generace do islámského otroctví, skutečně přes čáru. Ovšem neřekl bych, že Babiš drží s Bruselem. Babiš potřebuje čerpat bruselské dotace, neb na tom založil své politické a ekonomické vize. Prodal by nepochybně vlastní matku, tak proč by bral ohledy na nějakého Okamuru? Potíž je v tom, že lidé ochotní prodat kohokoli bývají prodáni – jak premiérovi v demisi svou zradou připomněl třeba Telička. Musím znovu zopakovat, že je mně ho až líto. Byl by to možná dobrý premiér do časů pohodového euro-čerpání, ale je to naprostý bambula v čase konfliktu civilizací.

Mluví se také o zneužití situace, aby byl vyhrocen vztah s Ruskem, a radikální příznivci Moskvy říkají, že je to příprava k ozbrojenému konfliktu. Domníváte se, že taková událost může vyvolat vážný konflikt?

Opravdu to říkají radikální příznivci Moskvy? Pokud se nemýlím, tak válečnické řeči vedou jen britská premiérka Theresa May, u nás pak někteří pomatenci z okruhu TOP 09, od nich nerozeznatelní pomatenci z ODS a takoví ti tajtrdlíci, kteří si z pro mě záhadného důvodu říkají Starostové. Komentátoři, u nichž by šlo jakési proruské tendence najít, spíš varují před zahráváním si s ohněm. Jiná věc je, že pokud bude nepodložená protiruská a protiputinovská hysterie pokračovat ještě tak půl roku, bude v téhle zemi takzvaným příznivcem Moskvy úplně každý. Ne proto, že by nám všem zachutnala vodka a celozrnný žitný chléb nebo že by si lidé neuvědomovali civilizační rozdíly mezi střední a východní Evropou, ale protože tupost současné propagandy se už nedá vydržet.

Prezident Miloš Zeman zaúkoloval BIS, aby zjistil, zda taková látka z Čech pochází. Jaroslav Štefec ale upozorňuje, že pokud se chce prezident Zeman dozvědět, jestli byly v ČSSR a později v ČR vyráběny chemické látky blízké látkám projektu Foliant, ať se neptá BIS. „Konkrétní informace mají armádní chemici, velmi významná část z nich byla v archivech Vojenské lékařské fakulty v HK,“ napsal také na Facebooku. Jsou důvody k prověření?

Nejsem ani agent, ani armádní či civilní chemik, tak si netroufám pouštět se do technických detailů. Důvod k prověření je vždy, pokud to vyvolá hysterii kavárny a našich „hrdinských“ rusobijců. Pokud je prezident Zeman v něčem nenahraditelný, tak je to provokování zmíněných blbečků.

Psali jsme: FOTO „Zpovykaní Pražáci volí ODS.“ Víme, co se chystá proti primátorce Krnáčové Štěpán Křeček: Ceny zahraničního obchodu klesají. Může za to silná koruna To si dělají p*del. Jak koule. Jsem zhnusený! Lavina odporu vůči „nové hymně České republiky“ se šíří politikou i uměním SYNOT podpoří osvětu v oblasti autismu! Zapojí se do akce “Česko svítí modře“

Když k tomu přidáme, že Číňané evidentně neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, a to, že třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem, jde o naprostý krach zahraniční politiky Miloše Zemana? Usilovně se snaží mít dobré vztahy s Ruskem a Čínou, ale vypadá to, že ho nerespektují. Jak si situaci vysvětlujete vy? Navíc za známku toho, že Zemanova politika krachuje, je považováno i to, že mu dodnes nepoblahopřál Donald Trump ke zvolení ani se s ním nesetkal.

To je spousta otázek v jedné a velmi silné tvrzení na závěr. Pokud se nemýlím, tak prezident Zeman se osobně sešel s nejvyšším čínským i ruským představitelem. Bylo to sice v minulém volebním období, ale to současné trvá teprve pár týdnů a hlavy čínského i ruského státu mají jistě na práci i jiné věci než českého prezidenta.

Pak je tady Donald Trump, o kterém spíš tušíme, než víme, že svádí každodenní boje s takzvaným deep state – státní i stranickou byrokracií nesnášející lidového prezidenta. Kdo ví, jakým musí čelit tlakům a kolik zájmů musí vyvažovat. No a Paul Ryan je jedním z Trumpových odpůrců přímo v Republikánské straně, nikoli jeho spojencem. Coby mluvčí Sněmovny reprezentantů je protokolárně na úrovni Radka Vondráčka. A s tím se snad sešel.

Pokud bych někde viděl problém, jsou to nejasné vztahy Miloše Zemana s Maďary a Poláky. Tito neposlušní hoši Evropské unie opakovaně deklarovali své spojenectví včetně připravenosti postavit se Bruselu, pokud by Brusel trval na Dublinu IV, to jest na islamizaci středoevropských zemí. Náš prezident není v tak jednoznačné pozici, stále se ještě profiluje jako příznivec Evropské unie. Doufám, že tomu sám nevěří, protože Evropská unie v současné podobě se proměnila v otevřeného nepřítele. Proti nepříteli potřebujeme spojence a ti nejpřirozenější sídlí na Visle a Dunaji.

Co říkáte na snahu Andreje Babiše odvolat Michala Murína z čela GIBS? Protestují lidé oprávněně?

Neříkám té snaze vůbec nic.

Trvá vyjednávání o vládě už příliš dlouho? Přeje si Andrej Babiš ve skutečnosti předčasné volby? A dostal by v nich více hlasů?

Jednání dlouho trvá, ale stejně jako v Německu nebo Belgii to přesně odráží krizi celé takzvané liberální demokracie v jejím evropském pojetí. Z mnoha důvodů, které zde není prostor diskutovat, jsme si vytvořili politický systém, který nefunguje, nezajišťuje dobrou správu země a není schopen obstát při vážnější vnější krizi. Jediné, k čemu je současný politický systém dobrý, je odklánění veřejných peněz do soukromých rukou v časech tučných a šlapání po nejchudších a nejzranitelnějších v časech hubených. Člověk si skoro chce říct – ať raději žádná vláda není, systém fungující samospádem přece jen nenadělá tolik škod, kolik napáchala špatná vláda se silným mandátem.

Co si přeje Andrej Babiš, netuším, a nejspíš to netuší ani on sám. Tuším ale, že jeho nejbližší spolupracovníci si přejí, aby jim zajistil pokračování dotační bonanzy z Bruselu a současně je ochránil před následky stále šílenějších unijních nápadů. Chtějí po něm řešení kvadratury kruhu, což je, jak známo, úkol nemožný. Babišovi nezbývá než předstírat, že ho vyřešit dokáže. Postupně ale bude ztrácet další a další spojence. Kdyby byly předčasné volby dnes, možná by mohl sestavovat jednobarevnou vládu. Když budou na podzim nebo na jaře, může se snadno ocitnout v pozici, v níž se dnes potácejí tři desetiprocentní strany.

Tomio Okamura řekl v médiích, že se bojí vyjít v Praze na ulici a obává se i fyzického napadení. Vysvětluje to tím, že je proti němu vedena kampaň. Nato se ale ozvaly hlasy, že jen sklízí plody své politiky a toho, že šíří sám nenávist. Jak situaci chápat? Co Okamura dělá dobře a co špatně? A jak reagovat na informace novinářky Sabiny Slonkové nebo Jiřího Kubíka o pochybných finančních tocích v hnutí? Navíc Okamura se velmi kriticky staví k novinářům, říká, že jsou zkorumpovaní a lžou…

Kampaň proti němu vedená jistě je, ale to proti každému výraznému politikovi. Občas zažívám podobné pocity – nějaké pojašené sluníčko po mně začne pokřikovat – a to jsem tvor relativně nenápadný. Okamuru pozná každý. Vím, že to není příjemné. Pokud ale z médií či jinde slyšíme, že si to zaslouží, je to přesně ten fašismus, proti kterému se Okamura, já a mnozí další stavíme – a který by nám sem tak rády zavedly křehké aktivistky ze všelijakých klinik.

Novináři samozřejmě jsou zkorumpovaní a lžou. Nebojte, ne všichni. Oba, paní redaktorko, známe i novináře poctivé. Také však známe novináře, kteří lžou zadarmo, z tuposti smíšené s přesvědčením. Těch posledních je, obávám se, v takové České televizi většina.

Na téma, co dělá Okamura dobře a co špatně, se mi moc povídat nechce. Připomenu jen jeho úžasnou pracovitost, s níž vybudoval SPD prakticky z ničeho, a současně podotknu, že v šílených politických poměrech, jaké v České republice a v Evropě panují dnes, těch deset procent v Parlamentu nemůže stačit. Připomněly mu to krátké námluvy s Babišem. Odpůrci probíhající civilizační sebevraždy nemají šanci něco prosadit tím, že přemluví ty nejsilnější, aby, jak Okamura říká, akceptovali náš program. Je třeba být těmi nejsilnějšími.

K informacím Slonkové a Kubíka asi tolik, že zatím nevypátrali nic opravdového. Jen celému národu ukázali, že Okamuru opravdu nemají rádi. Podobně nic neříkající polopravdy by šly natočit a nastříhat o každém politikovi a každé veřejné osobě, možná i o pánu Ježíši, když máme ty Velikonoce. Ježíš Kristus podobné falešné moralisty utřel slavnou radou, že kamenem má házet ten, kdo je bez viny.



autor: Zuzana Koulová