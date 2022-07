Euro se propadá. Wall Street si mne ruce. Ale pozor... Černocký „odhalil“ i Zemana

reklama

Tento rok dominuje našim životům válka na Ukrajině. Co dělat pro to, aby válka byla ukončena do konce roku, pokud je to vůbec reálné?

To záleží na ukrajinském prezidentovi Zelenském, respektive na rozhodnutí současné americké administrativy. Ve chvíli, kdy Zelenskyj dostane pokyn, aby přestal vyhrožovat a projevil zájem o vyjednávání bez předběžných podmínek, mírový proces započne. Konec války závisí výhradně na zájmu USA. Kolik z té Ukrajiny vlastně zbude? My nemůžeme dělat vůbec nic.

Leží na Miloši Zemanovi, Angele Merkelové či Emmanuelovi Macronovi vina za přílišnou vstřícnost k Rusku? Lze například Miloši Zemanovi vyčítat, že ani po kauze Vrbětice svůj postoj k Rusku nezměnil? Vůči Putinovi otočil až po vypuknutí invaze.

Postoje zmíněných politiků neovlivnily a neovlivňují vůbec nic.

Zmatené, proměnlivé postoje prezidenta Zemana ulpí jako velká kaňka na závěru jeho politické kariéry. Pokud politik není konsistentní, a je schopen ze dne na den obrátit své názory o 180 stupňů, stává se směšným. Prezident Putin je suverénem, podporovaným cca 85 % ruské populace. On rozhoduje o budoucnosti, a pokud si někdo myslí, že by se jeho „odstraněním“ cokoliv vyřešilo, hluboce se mýlí. Jeho eventuální nástupce by byl pravděpodobně ještě o dost tvrdší...

V souvislosti s Putinovou invazí na Ukrajinu se objevují analogie s rokem 1968. Jsou správné?

To je absurdní nesmysl, účelové tvrzení, jehož záměrem je vybudovat v našich občanech nenávist ke všemu ruskému. Politická situace v roce 1968, a v současné době je úplně jiná. Rovněž cíle a záměry Sovětů a dnešní RF byly zcela jiné. Nesrovnávejme nesouměřitelné.

Podívejme se na naši politickou scénu. Pětikoalice před volbami slibovala změnu. Co na změnu, která do české politiky dorazila, říkáte? A mohla by se vláda navzdory extrémně obtížné situace projevit lépe?

Současná vláda má jediný zájem – udržet se u moci co nejdéle. Kašle na vlastní národ a snaží se, za každou cenu zavděčit bruselské „věrchušce“. Korupce v zemi se ještě zhoršila a občanská práva jsou potlačovaná. ČT nám každý den lže ještě daleko víc než ta televize Zelenkova. Vláda si uzurpuje celý mediální prostor. Typický je způsob informování o konfliktu na Ukrajině. VŠECHNY naše televizní stanice se nám snaží vnutit názor, že velká většina občanů stojí za vládou, Ukrajinou a EU... realita je ovšem zcela jiná. Stačí se podívat na Facebook. ČT24 informuje diváky jenom o tom, co uzná za vhodné. Pokud se třeba občané v Brně vzbouří a rozzlobí nad zneuctěním jezdecké sochy Jošta – je ticho po pěšině. Jakoby brněnská redakce ČT neexistovala...

Se začátkem války a s příchodem ukrajinských uprchlíků utkvělo na Fialově vládě podezření, že preferuje ,,havlovské ideje“ mezinárodní politiky a zájmy zahraničních partnerů před pragmatickými zájmy. Odpůrci vlády předhazují Fialovi například Viktora Orbána coby vzor. Co vy na to?

Je to velmi prosté. Maďarský prezident Orbán nám předvádí alternativní řešení. Neopouštět dramaticky EU (jako Britové), ale prosazovat si v rámci EU důsledně svoji politiku a svoje zájmy. Tedy „Magyarország first“! (Viz Trump a „USA first“). Není nutné bouchnout dveřmi, stačí stát si za svým... ona by si snad EU dovolila „vyhodit nás“? Ale kdepak, to by jim vůbec nevyhovovalo. Spustilo by to řetězovou reakci. Na to ale stejně ti naši směšní politici „nemají koule“. Na to, že budou polovině národa v zimě mrznout zadky klidně kašlou. Hlavně že oni mají ušlechtilé zásady... a hlavně, za energie ze svých královských platů si mohou platit klidně i pětkrát více. Máme nejhorší vládu v dějinách – jejím hlavním motem je pokrytectví.

Psali jsme: Tolik vzteku. Ruské vraky v Praze se vymkly z ruky. Vysoká dohra Ministerstvo zahraničí: Od skla až po pomoc ukrajinským uprchlíkům Ve sněmovně bude nejspíš živo. Dojde na škrtání miliard do zdravotnictví Ministři EU budou v Praze zachraňovat planetu i Ukrajinu. Timmermans pak půjde za Fialou

Točíme se v kruhu vysokých cen energií, zejména elektřiny. Padají různé příčiny: Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes lipskou burzu, neschopnost vlády došlápnout si na ČEZ sektorovou daní, Green Deal… Jak to vidíte vy? A co říci na Green Deal v současné době?

Celý ten slavný Green Deal pomalu ale jistě chcípá. Němci teatrálně zavřeli jaderné elektrárny... a teď chtějí znovu otvírat elektrárny na uhlí? To je směšné cha, cha, cha (jak říkal Cimrman). Vláda se marně pokouší vylhat falešnými argumenty ze slaboduchého rozhodnutí o vstupu na lipskou burzu s elektřinou. Do Německa neteče plyn přes Nord Stream 1? Jaká hrůza! Tak ať otočí kohoutkem na Nord Streamu 2! To by ovšem rozlítili své americké protektory... Naše vláda nechce nechat občany padnout? Tak ať okamžitě dohodne přímé dodávky energií, podobně jako Maďaři a nebo Rakušané. Je to jedna velká komedie. Takovou vládu opravdu nepotřebujeme.

Pokud jde o sektorovou daň, jejíž hrozbou přinutila např. slovenská vláda ,,své“ energetické společnosti razantně zastropovat ceny, tak tuto daň navrhuje dokonce už i Miroslav Kalousek. Bojí se něčeho Fialova vláda? A co Fialův argument, že je nutné brát ohled na 30 % menšinových akcionářů ČEZu?

Vládní loď začíná rychle tonout. Do podzimu? Do jara? Kalousek je kontroverzí člověk, ale není to žádný blbec. Ten argument s menšinovými akcionáři je smíchutvorný... Ministři Babišovy vlády nemuseli být geniální, ale ekonomice rozuměli. Fialová vláda je plná šašků, kteří nerozumí ani principu vodního čerpadla....

Západ se obává uzavření kohoutků s plynem ze strany Ruska. Dojde k tomu?

Kdož ví? O tom rozhodne Putin. S námi si jenom hraje a varuje. On samozřejmě zná důsledky otočení kohoutkem, a ví, že to evropští potentáti vědí také. Úplné zastavení dodávek energii do Evropy, to je bič, jaký nad EU visí. Je docela možné, že by to způsobilo kolaps a rozpad celé EU. Ekonomickou situaci RF by to ovlivnilo jenom minimálně. Rusko je bohaté a silné. Naopak EU je obr, stojící na hliněných nohou. Velmi zajímavá situace.

Když se podíváme, jak se připravuje Německo – alespoň z tisku zaznívají zprávy, že omezují pouliční osvětlení, používání teplé vody, zavírají bazény…. Je to podle vás přehnané, nebo bychom se měli naopak inspirovat?

Inspirovat? Kdepak, je to varování. Stojíme na okraji propasti. Skočíme do ní spolu s milovanými Němci? Co nás ještě v EU čeká? Nevytopené byty? Svícení petrolejkami? Potraviny na lístky? Propadáme se do doby před více než půlstoletím. Bude benzin? Možná by to chtělo zrestaurovat sentinely... Svět se dramaticky mění. Euro se propadá a je už na úrovni dolaru. Banky na Wall Streetu si mnou ruce. Vzniká ale nová mocná organizace BRICS. Rubl je dnes nejsilnější v historii. Opravdu jsme zvolili ty nejlepší partnery a přátele? Slibovali nám, že budeme mít za tři roky životní úroveň Rakušanů. Opravdu? Orbán je státník. Fiala je bohužel jenom ubohý šašek.

Běžného občana spíše, kromě energetiky, zajímají rostoucí ceny potravin. Zde existuje konflikt mezi českými potravináři typu Zdeňka Jandejska a Milana Teplého na jedné straně a malými zemědělci či Tomášem Prouzou na straně druhé. První volají po potravinové soběstačnosti s tím, že za pár let tu ,,nebudeme mít co žrát“, druzí věří společnému evropskému trhu a označují prvně jmenované za ,,agrobarony“. Na čí straně stojíte? Co dělat s cenami potravin?

EU od počátku našeho vstupu cílevědomě ničí naše zemědělství, a naopak, poskytuje obrovské dotace zemědělcům ve Francii. Diktují nám kolik můžeme pěstovat cukrovky, kolik skotu a prasat, co zasít na polích a jestli se pomazánkové máslo může jmenovat máslo. Nejsme pro ně partnery, ale jenom užitečným, novým trhem. To už dnes vnímá každý hlupák (tedy kromě Prouzy). RVHP určitě nebyla ideální, ale diktovat nám jakési „kvóty“, to by si tehdy nikdy nedovolili. Jistě, banány nebyly často, ale zato byly levné brambory. Žijeme v tyranii, jenom nám to zatím tak úplně nedochází. Asi musíme padnout na...

Co udělat pro to, aby se materiální úroveň českých občanů vrátila co nejrychleji na úroveň roku 2019 a žilo se nám stejně dobře jako tenkrát?

Na úroveň 2019? Mnoho lidí by se rádo vrátilo ještě daleko dál. Do dob, kdy uzeniny byly opravdu uzené, potraviny levné, zelenina za pár korun, a tak dále. Jistě, cestování nebylo do některých zemí lehké, a bylo drahé. Za opoziční aktivity jste mohli skončit na Ruzyni, ale lidé měli k sobě tak nějak blíž a odlišné politické názory nerozdělovaly přátele a rodiny.

Hledáme prezidenta. V jakém stavu toto ,,hledání“ je? Známe už nyní kandidáty, kteří mají šanci, nebo do ringu vstoupí ještě další vážný kandidát?

Very good question... Prozatímní nabídka kandidátů je dost groteskní, až tristní. Slušní lidé nechtějí kandidovat a politické strany tlačí do boje nevolitelné kašpary. Bývalý komunista, zpravodajec STB Petr Pavel? Arogantní, nesympatický Pavel Fischer? Uřvaná Němcová? Euronadšená Nerudová? Šašek Hilscher? Odborář Středula ? Komik Knor? Barrandovský hoštapler Soukup? Provařený, bývalý rektor Zima? Pokrytec Kocáb? ...Babiš váhá... Snad se objeví i nějaká nová, slibná jména... Paroubek, Skála, Vitásková, kdo další? Zatím je to spíš panoptikum.

