Evropská unie je Titanic, musíme odejít, nebo se potopíme. S Bruselem kolaboruje i Babiš. Poslanec od Okamury vytáhl šílené věci

ROZHOVOR „Tak se podívejte jen na to, kdo řídil Evropskou komisi. Maoista Barroso, pan opilec Juncker, nyní von der Leyenová, která úspěšně likvidovala německou armádu. Z Bruselu nám vládne banda šašků, kteří vedou Evropu do katastrofy ekonomické i společenské. Evropská unie je Titanic, musíme odejít, nebo se potopíme s ní, a poslední zaplatí účet,“ říká člen předsednictva SPD a poslanec za Liberecký kraj Radovan Vích.

Jedním ze základních programových bodů hnutí SPD je vystoupení z Evropské unie a referendum k tomuto tématu. Proč chcete z EU vystupovat? Není snad kooperace v Evropě správnou cestou?

My jsme pro kooperaci a co nejužší spolupráci rovnoprávných suverénních evropských národních států a pro volný obchod či možnost bezvízového cestování. K tomu, aby evropské státy spolupracovaly, nepotřebujeme Evropskou unii. Ale zpět k vaší otázce, proč chceme vystoupit. Protože je to otázka přežití, či nepřežití našeho národa. Když z Evropské unie nevystoupíme, zničí Evropská unie náš národ a stát i ekonomiku masovou imigrací, islamizací, centralismem, ekofanatismem, sluníčkářstvím a genderismem a nebudeme si rozhodovat o osudech naší vlasti, ale budou o nás rozhodovat šílení sluníčkářští aktivisté v Bruselu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

A jaká je tedy podle vás alternativa členství v Evropské unii? Británie je velmoc s velkým počtem obyvatel, ale my jsme relativně malí…

Můžeme vstoupit do Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), kde jsou členy Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. To jsou státy zhruba naší velikosti a Lichtenštejnsko je malé vévodství. Jsou to prosperující státy a EU jim nechybí. S EU mají obchodní dohody, ale nepřicházejí o svou suverenitu. Mimochodem de facto městské státy San Marino a Monaco také nejsou členy EU.

Vy mluvíte, jako byste západní Evropu už odepisoval. Co vaši spojenci jako Marine Le Penová či Matteo Salvini?

Samozřejmě budeme rádi, když uspějí, dostanou se k moci a podaří se jim zvrátit negativní islamizační trend. Ale je fakt, že v západní Evropě je muslimů příliš mnoho, a je otázka, zda se západní Evropu podaří ještě zachránit. Musíme vše udělat pro to, aby západní Evropa islamizaci nepodlehla, ale musíme se připravovat na různé scénáře.

Takže vystoupení z EU bude jako mávnutí kouzelného proutku a pak zde bude vše fungovat a bude zde naprostá harmonie…

To netvrdím. Vystoupení z EU je nutná a nezbytná, ale nikoli jediná podmínka k tomu, abychom si vzali naši zemi zpět do našich rukou a aby naše země byla znovu naše. Mezi další kroky patří obnovení naší potravinové soběstačnosti, energetické bezpečnosti a obranyschopnosti, obnova našeho průmyslu a aby klíčová strategická odvětví byla pod kontrolou našeho státu a aby nám nediktovali globalisté a nadnárodní firmy.

Evropská unie ale přece hovoří o subsidiaritě, kdy by se na úrovni EU mělo rozhodovat jen v nezbytných věcech…

Subsidiarita je podvod. V současnosti více než 50 procent zákonů přijímaných v českém Parlamentu jsou zákony, směrnice a nařízení z EU, tedy že jen implementujeme směrnice EU vymyšlené v EU. Podle některých odhadů je to dokonce až 85 procent zákonů. O klíčových věcech rozhoduje Evropská unie, a pokud z ní nevystoupíme, o řadě důležitých věcí nemůžeme sami rozhodovat a nemůžeme je ani změnit.

O čem třeba?

Je toho strašně moc. Vezměte si třeba kvóty na imigranty, kde nás přehlasovali. Nikdo to pak kvůli velkému odporu nevymáhal, ale tak to nemusí být vždy. Též například naše snaha, aby se prodávaly přednostně české potraviny, je v rozporu s právem EU. Totéž platí o naší snaze zdanit nadnárodní korporace. Co se týče zbraňové směrnice, též jsme byli přehlasováni. Co se týče průmyslu a výroby, Brusel reguluje skoro vše, i zrcátka u traktorů… asi deset směrnic upravuje, čím mohou být kuřata v drůbežárně krmena. Minerálky nám Brusel reguluje třeba směrnicí č. 2008/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod, směrnicí č. 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozónem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod nebo nařízením č. 115/2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod… v podstatě vše, co přichází z EU, je nadřízené našim zákonům.

A co ta migrace? Vždyť EU chrání vnější hranice...

Máme jasný důkaz, že Evropská unie už naprosto otevřeně podporuje masovou imigraci a že říká, že EU potřebuje více imigrantů. Uvedla to eurokomisařka Ylva Johansson, která má na starosti otázky migrace. „Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více uprchlíků… migrace je normální,“ řekla Ylva Johansson. Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Musíme z ní vystoupit, aby nás nezničila masovou imigrací.

„Migrace tu vždy byla a vždy tu bude. Migrace je součástí toho, co učinilo to, že náš kontinent prosperuje. Minulý rok jsme měli více než tři miliony migrantů, kteří dostali povolení k pobytu v Evropské unii. Více než milion sem přišlo pracovat. Vloni se téměř 700 tisíc imigrantů stalo občany Evropské unie. Do Evropské unie máme velkou imigraci a potřebujeme ji… potřebujeme migranty,“ dodala Ylva Johansson.

Eurokomisařka Ylva Johansson, bývalá komunistka, před časem také řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace daleko, „daleko chudší“, a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily.

„Vždy existují pravicoví extremisté nebo rasisté a xenofobové, kteří by migranty rádi označovali za něco abnormálního, a ti by rádi migranty označovali jako ‚oni‘, to ale není pravda. Migrace je normální. Migranti jsou tu,“ řekla Johansson.

A proč jste proti euru? Není fajn, když člověk nemusí měnit peníze, když cestuje po Evropě?

Kdybychom se vzdali koruny, vzdali bychom se jako stát jednoho z posledních nástrojů, jak ovlivňovat naši ekonomiku úrokovými sazbami a měnovým kurzem. Těmito nástroji můžeme reagovat na různé ekonomické výkyvy. Můžeme reagovat na inflaci a můžeme kontrolovat množství peněz v oběhu. Eurozóna není optimální měnová zóna. Euro je příliš silné pro Řeky a Italy a slabé pro Němce. Kdyby Řecko nebylo v eurozóně, mnohem lépe by se vypořádalo se svými problémy. Národní měna je také jedním ze symbolů státu. Nevyměnil bych nikdy naše krásné bankovky s portréty osobností, které budovaly tento stát, za bankovky s nějakými mosty.

Jednotná měna vyžaduje, aby státy, které jsou na tom lépe, dotovaly slabší státy. To znamená, že my bychom museli dotovat krachující státy eurozóny ještě nad rámec toho, co již bylo odsouhlaseno v rámci takzvaných eurodluhopisů. Monetární unie nemůže dlouhodobě fungovat bez unie fiskální a bez unie politické. Přitom každý stát má svou vlastní fiskální politiku a euro je nástroj pro vytvoření jednoho státu. Evropská unie postupuje tak, že vytvoří problém a pak si pro jeho řešení vyžádá nové pravomoci a tiskne bankovky s mosty a chce se stále rozšiřovat o státy, které na to po všech stránkách nemají. To je potřeba odmítnout.

V čem si EU uzurpuje další pravomoci?

Například v otázce přijetí eura. Aby se euro nezhroutilo, zavádí se eurodluhopisy, je zde snaha harmonizovat daně a vytvořit fiskální unii v rámci fiskálního paktu jako jejího základu. Je tu bankovní unie, záchranný fond ESM a tak dále. Pokud jde o Schengen, tak si Unie zase uzurpuje obrovské pravomoci v oblasti trestního práva a bezpečnosti, protože přes hranice se mohou pohybovat kromě občanů i zločinci a teroristé. Vznikají centrální databáze, eurozatykače a podobně. Podobně i kvůli Schengenu se zaváděly kvóty na imigranty. Ten ale vůbec nefunguje, a proto se na polsko-běloruské hranici a třeba v Maďarsku stavějí ploty.

Proč by lidé měli volit právě SPD?

Chci zdůraznit, že hnutí SPD je jediné, které naprosto zásadně odmítá přijetí eura. Andrej Babiš, ODS, TOP 09, KDU-ČSL či ČSSD a KSČM podporují přijetí eura – dříve či později. Většina parlamentních stran více či méně kolaboruje s Evropskou unií. Babiš tvrdí, jak hájí naši suverenitu, přitom v Bruselu vše odkýve, včetně Green Dealu, a europoslankyně ANO Dlabajová s Charanzovou podpořily přijímání imigrantů. Demoblok se svou kolaboraci ani moc nesnaží zastírat. Pro ně platí heslo „S Evropskou unií na věčné časy“. Jako jediní bojujeme za návrat naší suverenity, která je předpokladem pro demokracii. Když neexistuje evropský lid, evropský démos, nemůže fungovat ani demokracie na úrovni EU. Demokracie může fungovat jen na úrovni národního státu. I proto podporujeme naši nezávislost.

Co říkáte na argument některých lidí, že EU nám tu udělá pořádek?

Tak se podívejte jen na to, kdo řídil Evropskou komisi. Maoista Barroso, pan opilec Juncker, nyní von der Leyenová, která úspěšně likvidovala německou armádu. Kolik našich občanů zná jméno třeba prezidenta EU? Je to nějaký Charles Michel. Nikdo ho nezvolil, a to vypovídá o všem. Z Bruselu nám vládne banda šašků, kteří vedou Evropu do katastrofy ekonomické i společenské. Evropská unie je Titanic, musíme odejít, nebo se potopíme s ní.

