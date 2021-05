Evropu řídí ti, co chtějí zničit svobodu, burcuje Foldyna. Vstali noví tyrani

reklama

Bělorusko přinutilo přistát letadlo společnosti Ryanair, v němž cestoval opoziční novinář Raman Pratasevič. Jako důvod uvádějí umístění bomby, pasažéři však popsali, že museli zůstat v letadle dlouhou dobu po přistání. Co si o vynuceném přistání letadla myslíte?

Myslím si, že úřady buď měly informace o bombě na palubě, nebo šlo o záminku. Jiná varianta asi není možná. Z toho, že běloruské úřady následně zatkly na palubě letadla člověka, o němž se nyní ukazuje, že úzce spolupracoval s neonacistickými bojůvkami, se dá soudit, že tam nějaké bezpečnostní riziko mohlo být. V této souvislosti je docela zajímavé, že je dost pravděpodobné, že ten člověk byl placen také z peněz českých daňových poplatníků. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 6% Nevrátí 69% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 9639 lidí

Jak to myslíte?

Ministr Petříček (Tomáš, bývalý ministr zahraničí, pozn. red.) se před nedávnem chlubil, že do Běloruska posílal nějaké peníze, které měly být určeny na svržení současné běloruské vlády a prezidenta. A protože o totéž podle mých informací usiluje i ten zatčený člověk, je docela pravděpodobné, že u něj skončily i peníze českých daňových poplatníků. Předpokládám, že pan Peříček do Běloruska neposílal peníze ze svého.

Evropská unie už chystá sankce, letadla nebudou létat přes Bělorusko či do Běloruska, čin je přirovnáván k terorismu. Je reakce Evropské unie adekvátní? Měla by být mírnější, nebo naopak tvrdší?

Na stránkách BIS jsem si našel definici terorismu. Ta zní: „Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo.“ Jaká je reakce Evropské unie, teď nemůžu říci, protože ještě k žádnému rozhodnutí nedošlo. Pokud Evropská unie přeruší s Běloruskem vzájemný obchod, tak evropské firmy nahradí firmy jiné; pokud z Evropské unie nebudou smět do Běloruska létat letadla, tak budou létat odjinud. To je tak jediné, co se stane. Obecně si ale myslím, že tuto definici politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie – politické, náboženské, nacionalistické – zmíněný čin zřejmě nesplňuje.

V situaci, kdy Evropská unie nepokrytě usiluje o zavedení cenzury ve všech evropských zemích, a v okamžiku, kdy i naše vláda a justice dělají totéž, tak ani Evropská unie, ani Česká republika na nějaké řečnění o svobodě a demokracii nemají žádný morální nárok. Pokud to dělají, tak to svědčí pouze o neuvěřitelné drzosti těch, kdo tak činí.

Jak přistupovat k zemím jako Rusko či Bělorusko, kde to opozice a novináři rozhodně nemají jednoduché? Jak postupovat v případech, kdy státy donutí přistát letadlo nebo uvězní nějakého novináře?

Je právem a zároveň zodpovědností každého národa, tedy i Rusů či Bělorusů, aby si na svém území žil po svém, což platí i pro nakládání s novináři, kteří, i když se tak možná někteří necítí, jsou lidé jako kdokoli jiný. Novinář opravdu není víc než prodavačka, zedník, traktorista nebo třeba architekt. Co se týká nucených přistání civilních letadel, tak to je něco jiného. V tomto směru by měla platit pro všechny země stejná pravidla, kdy by se samozřejmě mělo všem měřit stejným metrem.

Z informací, které mám k dispozici, ale vyplývá, že Bělorusko v souladu s mezinárodními pravidly postupovalo. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 95% Neodvádí 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15196 lidí

Proč Evropská unie stejně jasně nereagovala na oznámení českých politiků, že za výbuchem ve Vrběticích stojí ruští agenti?

Za prvé proto, že si Německo, Francie a další unijní země nechtějí kazit vztahy s Ruskem. Za druhé zřejmě proto, že jsme zástupcům zemí Evropské unie nepředložili dostatečně hodnověrné důkazy o tom, že za výbuchem opravdu stojí Rusko. Tvrzení a důkaz jsou opravdu dvě úplně rozdílné věci. Pro mě osobně, a myslím, že i pro mnoho dalších občanů naší země, je smutné vidět naši politickou reprezentaci, jak se snaží vlézt unijním a kdovíjakým dalším potentátům do zadku, a jak ti potentáti dávají jasně najevo, že jim ti naši snaživci nestojí ani za povolení pásku u kalhot. Je to ponižování celé naší země a lidí, kteří v ní žijí. Na druhou stranu; dostali jsme přesně to, oč jsme si řekli. S poníženým slouhou se vždycky bude jednat jako s poníženým slouhou. Možná to zní tvrdě, ale je to tak.

Mimochodem, Evropská unie a politici členských zemí se nechali slyšet, že žádné koordinované kroky na podporu kvůli Vrběticím činit nebudou, protože Česko jim o zjištění neřeklo předem, případně selhalo v diplomatických jednáních v tomto ohledu. Udělali čeští politici v tomto ohledu chybu?

Čeští politici udělali především tu chybu, že obvinili Rusko bez jasných důkazů. Zdůvodnění ze strany Evropské unie jsou jen výmluvy, kterým nikdo soudný nemůže věřit. Představa, že jsme Unii předložili jasné důkazy o útoku Ruska na našem území, a Evropská unie nad tím jen mávne rukou jen proto, že jsme nepostupovali přesně podle nějakého protokolu, je absurdní. Pokud by to ale snad přece jenom měla být pravda, tak na nás politici členských zemí Evropské unie, jak se říká v jednom filmu s Belmondem, hážou kládu ještě víc, než jsem si byl kdy schopen představit. Pak se v soft formě opakuje Mnichov 1938. Pak je ovšem otázkou, proč v takovém spolku vůbec zůstávat.

Izrael uzavřel další křehký mír s Palestinci po nejhorších válečných střetech od roku 2014. Vydrží?

Vydrží pouze do dalšího střetu.

Co říkáte snaze izraelského premiéra Benjamina Netanjahu tvrdě zasáhnout proti Palestincům, kteří si vybudovali fungující infrastrukturu pod zemí?

Že každá země má právo bránit svoji suverenitu, uzemní integritu a bezpečí svých obyvatel všemi dostupnými prostředky.

Francouzští generálové ve výslužbě a i aktivní členové tamní armády napsali prezidentovi Emanuelu Macronovi dopis, kde upozorňují na neudržitelnou situaci kvůli radikálnímu islámu a nelegální migraci s tím, že jsou ochotni zasáhnout sami, pokud tak neučiní stát. Kdysi jste mi řekl, že Francie je už v tomto ohledu ztracená. Jak dopis vnímáte? Vojáci píší, že zasáhnou klidně sami, ale podle vás nemají šanci?

Francouzské ozbrojené síly by si s migrací i s imigranty, kteří obsadili a stále obsazují části francouzského území a nerespektují francouzské zákony ani nepsané, ale obecně akceptované kulturní normy, jistě poradily. Obávám se však, že to neudělají, a proto se obávám, že Francie je ztracená.

Hrozí Francii občanská válka? Pokud ano, za jak dlouho?

Příslušníci francouzských ozbrojených složek tvrdí, že Francii občanská válka hrozí a že může propuknout každým okamžikem. Já nemám důvod si myslet, že ti lidé o situaci ve své zemi mají špatné informace. Takže: ano, Francii hrozí občanská válka a může propuknout každým okamžikem.

V Izraeli bojují židé s Araby, ve Francii se také schyluje ke konfliktu mezi obyvateli... Jsou oba konflikty v něčem srovnatelné, když mají tak odlišnou historii?

Jde o civilizační konflikt, o konflikt mezi civilizací západní a civilizací islámskou. Stále silněji se ukazuje, že příslušníci těchto civilizací spolu nemohou žít v jednom prostoru. Ty civilizace jsou tak rozdílné, že mezi nimi musí zákonitě docházet ke konfliktům. Multikulturalismus je zkrátka utopie, a to navíc utopie velmi nebezpečná.

Ve Španělsku Katalánci, ve Velké Británii Skotové. Takzvaní separatisté usilují o samostatný stát, nezávislý na nikom jiném. Jak jejich snahu v obou případech vnímáte? Mají šanci?

Vnímám to jako snahu o sebeurčení, na niž má každý národ právo. Jakou mají šanci, to ale neumím posoudit. Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 24% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4542 lidí

Jaký je váš názor na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která ukládala povinnost mít při návštěvě podniků i soukromých prostor potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělaném covidu? Kromě toho mělo být očkování zapsáno do očkovacího průkazu dětí, rozšířily by se pravomoci hygieny a policistů, a navíc podoba zákona takovou povinnost ukládala i pro jiné infekční nemoci.

Podle mě tato novela usilovala o příliš velký zásah do svobod občanů.

Ano, to někteří odborníci a opozice tvrdí. Poslanci každopádně zrychlené projednání zamítli, vrátí se v jiné podobě?

Ač to tak pár let nevypadalo, dnes je jasné, že snahy o omezování svobod se nejspíš budou vracet donekonečna, takže jestli se vrátí tato novela nebo nějaká jiná, je vcelku nepodstatné. Bohužel se v Evropě dostala k moci sorta lidí, kteří zřejmě nenávidí svobodu a chtějí ji zničit, a totéž platí pro Českou republiku, kdy se ti nejhorší nepřátelé svobody demokracie, zdá se, už nezadržitelně derou k moci rovněž. Víte, bojovat dnes proti KSČM je totéž jako bojovat v roce 1933 proti Habsburkům. Vstali noví tyrani, a více, než kdo byl před třiceti lety v StB, mě zajímá, kdo je dnes v Aspen Institutu.

Se snahou o zavedení totality to ale dopadne stejně jako vždycky v podobných případech v historii, a já jen doufám, že mrtvé zase nebudeme počítat v desítkách milionů. Obávám se ale, že jsme se už dostali za hranici, kdy to bez krveprolití nepůjde, rád bych se mýlil. Bohužel...

Jaký je váš názor na covidové pasy obecně, ale i na nutnost mít potvrzení při návštěvě zahrádky restaurace nebo kadeřnictví?

Myslím si, že to je nesmysl. A to jsem se vyjádřil ještě velmi mírně.

