Exministr Kavan po roce války: Vojenské řešení neexistuje, vidíme to jasně. Nechte pracovat diplomaty

Uplynul rok od začátku rusko-ukrajinské války. Jak válka na Ukrajině proměnila Ukrajinu, Rusko, ale i celou Evropu?



Pokud jde o Ukrajinu, tak ta je už hodně zdevastovaná a pravděpodobně ji čeká i další velká destrukce. Obnovit Ukrajinu po válce bude velmi složitý a velmi nákladný úkol. Rusko v tomto rozsáhlém měřítku mobilizovalo poprvé od 2. světové války. Napětí a ztráty vypadají, že jsou horší, než byl dopad války v Afghanistánu.



Ruská federace představuje podle českého Senátu nejvýznamnější hrozbu pro celosvětovou bezpečnost. Co o tom soudíte vy?



Samozřejmě respektuji názor Senátu, ale nesdílím jej. Nevidím, čím by mělo Rusko ohrožovat celosvětovou bezpečnost. Nebo si myslíte, že by Rusko mohlo jít do války s celým světem, když není schopno pomalu ani překročit Dněpr? Takovéto strašení Ruskem považuji za klasickou dezinformaci.



Jaké jsou obranné možnosti Česka vůči ruské hrozbě?



Jak jsem již řekl, nevidím žádnou ruskou hrozbu vůči České republice, a tak i takovou otázku považuji za něco, co zbytečně zvýší strach a napětí. Jsem přesvědčen, že Česká republika je schopna se jakýmkoli existujícím hrozbám ubránit.



I po roce trvá jakási řekněme opotřebovávací válka. Co nám uplynulý rok válčení může napovědět o tom, jak se bude situace v místě dále vyvíjet?



Vývoj během posledního roku prokazuje, že pro tento konflikt neexistuje vojenské řešení. Ani jedna strana není schopna zcela porazit tu druhou. Je proto nutné ty boje zastavit dohodnutým příměřím a nechat diplomaty ať vyjednají mírové podmínky přijatelné pro všechny strany.



Tajná služba pobaltského státu podle senátora Fischera upozornila na to, že Rusko směřuje k totální diktatuře a v ruské vládnoucí elitě se dostává do popředí ještě radikálnější frakce než doposud. Víte, o co se jedná? Máte o tom nějaké informace?



Informace od nějakých anonymních tajných služeb beru s rezervou. Pan senátor Fischer mne nijak nepřesvědčil, že má nějaké nové a ověřitelné informace. Nemám žádné informace o nějakém zvýšení pravomocí jakési radikálnější frakce. Kterou má pan senátor na mysli? Čečenské kadyrovce? Wagnerovce? Takovéto zvěsti jen zvyšují napětí a snižují možnosti dohody o míru a bezpečnosti v regionu i v celé Evropě. Jsem přesvědčen, že veřejnosti bychom měli předkládat jen zcela ověřitelné a autentické informace a ne domněnky nebo vlastní přání.



Nově zvolený český prezident Petr Pavel připustil, že se lze dostat do situace, kdy osvobození určitých částí ukrajinského území bude znamenat více ztrát na životech, než společnost dokáže unést. Musíme být podle něj připraveni na nejhorší. Těmito slovy řádně vytočil ukrajinského ministra zahraničí. Co vy na to?



S Petrem Pavlem souhlasím a totéž sdělují již po nějakou dobu americké zdroje včetně vojenských, například nejvýše postavený americký generál Mark A. Milley. Je to pro mne další důvod, proč podporuji okamžité příměří, zastavení zabíjení a zahájení mírových jednání. Už nyní jsou ztráty na životech obrovské a měli bychom udělat vše pro to, aby se nezvyšovaly. Prý jde celkem zhruba o 300 000 mrtvých. To by mělo motivovat ty, kteří podporují pokračování války zasíláním zbraní, aby začali hledat mírové řešení.



Prezident Biden navštívil Kyjev a potvrdil další balíček pomoci ve výši půl miliardy dolarů. Zahrnovat by měl další vojenské vybavení včetně dělostřelecké munice, houfnic a raket. Koncem tohoto týdne Bidenova administrativa „oznámí další sankce proti elitám a společnostem, které se snaží vyhnout nebo nahradit ruskou válečnou mašinérii“. Váš komentář?



Už jsem sdělil, že nevidím smysl v zasílání dalších zbraní, které jen prodlouží válku, povedou k většímu množství zabitých lidí, ale prospekt míru nepřiblíží. Sankce jsou evidentně málo účinné a je otázka, zda nepoškozují více Evropu než Rusko. Z historie sankcí vyplývá, že většina převážně plošných sankcí nesplní očekávání, neboť více poškodí obyčejné občany, ale nepřinutí ty, kteří rozhodují, aby změnili svou politiku (Irák, bývalá Jugoslávie, Kuba atd).

Česko dodalo 89 tanků, 226 bojových obrněných vozidel, 38 děl či 33 salvových raketometů. Je dvanáctým největším dodavatelem techniky Ukrajině na světě. Tržní cena výcviku a materiálu, který poskytl Ukrajině přímo český stát, je zhruba 10 miliard korun. Materiál za dalších 30 miliard korun dorazil na Ukrajinu z Česka na základě licencí vydaných českým výrobcům vojenské techniky a munice. Co říkáte na tyto počty?



Počty jsou vskutku hrůzné. Chápu, že export zbraní je výhodný pro český zbrojní průmysl, ale opakuji, že zbraně tuto válku neukončí, právě naopak. A tyto peníze by spíše pomohly českým občanům, kteří trpí inflací a zdražováním. Jen s menším množstvím těchto peněz by vláda mohla dostát svým zákonným závazkům a vyplatit v červnu seniorům důchod podle schválených valorizačních pravidel a nesnižovat každému penzistovi jeho a její důchod o tisícovku měsíčně.



Český premiér Petr Fiala jednal ve Varšavě spolu s dalšími lídry takzvané bukurešťské devítky s americkým prezidentem Joem Bidenem a generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem. Lídři na závěr podepsali společnou deklaraci, ve které podporují cestu Ukrajiny do NATO. Jak hodnotit tento postup?



Nechápu ho. Je přece naprosto jasné, že hlavní důvod pro ruskou invazi na Ukrajinu (kterou odsuzuji, neb jde o jasné porušení mezinárodního práva) byla právě obava Ruska ze vstupu Ukrajiny do NATO, a tedy z možnosti, že by NATO mělo své vojenské základny blízko ruských hranic. I řada amerických představitelů v minulosti uznala, že Ukrajina by měla být neutrální s mnoha zárukami její bezpečnosti, ale neměla by vstoupit do aliance. Tím by se jen vytvořil zdroj napětí a možnost budoucího konfliktu. Dovedete si představit, že by v minulosti třeba Mexiko vstoupilo do Varšavské smlouvy? A všichni si jistě pamatujeme na americkou reakci na sovětské rakety rozmístěné na Kubě. Pokud by nedošlo k rozumné dohodě mezi Kennedym a Chruščovem, tak by nám tenkrát hrozila třetí světová válka. To jsme se nijak nepoučili? Proto prosazuji naši mírovou iniciativu Mír a Spravedlnost, kterou zatím podepsalo téměř 15 000 českých občanů.

