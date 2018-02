Exministr Němeček nám poskytl svou verzi, proč byl odvolán Babišovým ministrem. Zcela odlišnou od té, kterou znáte

ROZHOVOR „Je to osobní pomsta, žádné důvody k mému odvolání nejsou,“ říká pro ParlamentníListy.cz exministr zdravotnitví Svatopluk Němeček (ČSSD), kterého jeho nástupce v resortu Adam Vojtěch (ANO) odvolal z čela ostravské nemocnice. Němeček doufá, že se novým předsedou ČSSD stane Milan Chovanec. „Jít do vlády za každou cenu kvůli několika pašalíkům by sociální demokracii zničilo,“ konstatoval.

Pane Němečku, jakým způsobem k odvolání došlo? Měl jste nějaké signály, že to přijde?

Něco takového jsem čekal nebo tušil. Víme, že moje vztahy s panem Vojtěchem ještě jako asistentem pana Babiše nebyly úplně optimální. Totéž s hnutím ANO jako takovým. Nevylučoval jsem, že něco takového přijde, ale očekával jsem, že to bude probíhat důstojně a standardně, jak se takové věci dělají.

Ve chvíli, kdy na ministerstvu zdravotnictví k něčemu takovému docházelo, i za mého působení, dotyčného šéfa fakultní nemocnice si pozval buď ministr nebo jeho pověřený náměstek a důstojným způsobem záležitost provedl.

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 13033 lidí

Záměr o mém odvolání jsem se dozvěděl v pátek, zrovna začala řádit chřipková epidemie a já byl od rána v posteli s hořečkami a z televize jsem se dověděl, že se pan ministr rozhodl mě odvolat. Přesněji bylo řečeno, že mě odvolal, ale podle mě k odvolání do teď právně nedošlo, protože odvolání znamená, že se dotyčnému předá odvolací dekret a to se nestalo. Forma byla velmi nedůstojná a trapná. Pan ministr by si mohl zjistit, jak se takové věci dělají a naučit se to.

Ministerstvo uvedlo řadu důvodů vašeho odvolání. Konflikt zájmů, manažerské selhání, umělé navyšování hospodářského výsledku nemocnice a další. Můžete se k tomu vyjádřit?

Začali mi lidé volat, že jsou takové zprávy v médiích, zapnul jsem si televizi, otevřel stránky ministerstva a napřed jsem se dověděl, že důvod odvolání je kvůli zcela zásadnímu konfliktu zájmů, kterým mám, protože zároveň vykonávám funkci člena představenstva malé bohumínské městské nemocnice. Poté asi během deseti minut se důvod změnil a v televizi na liště běželo, že nemocnici špatně řídím. Později mi volali novináři, kteří mluvili o rozeslaném materiálu, v němž bylo uváděno asi sedm dalších důvodů.

Můžete to rozvinout?

Je skoro zbytečné na to znovu argumentovat, protože je to evidentně vymyšlené tak, aby se nějaký důvod našel. Žádný objektivní důvod kromě toho, že si pan ministr zrelizoval svoji osobní pomstu, nebyl.

Angažmá v bohumínské městské nemocnici jsem měl od vedení ministerstva, od bývalého náměstka Landy, povoleno. Nedělo se to na úkor mé práce ve fakultní nemocnici, ale v mém volném čase. A kdyby to ministerstvu vadilo, stačilo jen naznačit, že si to pan ministr nepřeje a já bych to samozřejmě ukončil.

Dále šlo o informace, že jsou údajně nespokojení zaměstnanci, protože uměle vylepšujeme kladný hospodářský výsledek. Připomenu, že naše fakultní nemocnice v loňském roce skončila v rekordním dobrém hospodaření, měli jsme zisk 112 milionů korun s dostatečně velkými prostředky na účtu. To znamená, že fakultní nemocnice opravdu hospodařila výborně.

Když to v rámci jakéhosi duelu pan ministr v televizi rozebíral, plynulo z toho, že díky tomu, že máme stabilizovaný personál, dostatek lékařů a dostatek sester, postupovali jsme podle zákoníku práce a v případě přesčasových hodin, primárně jsme chtěli, aby si to zaměstnanci vyřešili vybíráním náhradního volna. Tak nám to ukládá zákoník práce a mrzí mě, že pan ministr jako právník toto nezná a byla to jedna z výtek.

Psali jsme: Odvolaný ředitel ostravské nemocnice Němeček odmítá jakékoliv pochybení Němeček (ČSSD): Jedná se o pokračování politicky motivované čistky Odvolaný ředitel Němeček: Vláda bez důvěry si vyřizuje účty Vojtěch podal trestní oznámení kvůli zakázkám na ministerstvu za Němečka. Na exministra však prý nemíří

Ve výčtu důvodů vašeho odvolání byla zmínka také o vyvádění lukrativních oborů do soukromých rukou. O co jde?

Jde o jakési soukromé reprodukční centrum údajně v prostorách fakultní nemocnice, což je nepravda. V blízkosti areálu fakultní nemocnice takové centrum je, ale je umístěno v soukromém objektu a fakultní nemocnice s ním nemá nic společného. Ty důvody se neustále nabalovaly, připadá mi to velmi trapné a nízké. Kdyby si mě pan ministr zavolal, řekl, že má zadání a z politických důvodů nemůžu dál ředitelem být a on s tím nemůže nic dělat, řekl bych „co se dá dělat“, podepsal bych odvolání a mohlo se to dít důstojně. Tento postup hodně svědčí o osobnosti pana ministra.

Ministerstvo zdravotnictví bude nejspíš doporučovat novému řediteli, aby nechal provést externí audit…

Neměli žádné důvody k mému odvolání, tak je budou hledat zpětně. Když pošlou 70 kontrolorů, kteří budou hledat, a není možné, aby během několika měsíců nenašli nějaké věci, které budou vydávat za důvodu a začnou se objevovat zprávy, co všechno špatného jsme udělali a možná se dovím, že jsem přepadával pacienty v areálu nemocnice a jiné nesmysly. Samozřejmě to zlehčuji, ale připadá mi směšné, kdy místo toho, aby pan ministr reagoval na výsledek nějaké kontroly, napřed mě odvolá a potom řekne, že pošle kontrolu.

Za týden se koná dlouho očekávaný sjezd ČSSD a situace je dle dostupných informací hodně napjatá a vyostřená mezi různými vnitrostranickými tábory. Jak to celé vnímáte?

Sociální demokracie se musí chovat hlavně důstojně. Voliči, kteří nám zbyli, by nám neodpustili, abychom se chovali jako kus hadru, se kterým si někdo bude čistit boty a to jen proto, aby pár lidí získalo auto s řidičem a kancelář.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Adam Vojtěch BPP

Ministr zdravotnictví v demisi

ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koho byste rád viděl ve funkci předsedy? Kandiduje rekordních sedm lidí.

Vezmu to podle toho, jak své postoje hlavní uchazeči na předsedu řekli. Pan Hamáček připustil, že bychom do vlády šli i se stíhaným Andrejem Babišem a velmi podobný postoj zaujímá pan Zimola. Velmi se to liší od postoje Milana Chovance, který účast na vládě připustil pouze za striktně vymezených podmínek bez stíhaného premiéra a s tím, že by nemělo některé citlivé resorty pod kontrolou hnutí ANO. Je mi blízký postoj Milana Chovance, který má moji podporu. Věřím, že tento názor na sjezdu uspěje.

Vy sám nemáte problém s tím, aby sociální demokracie ve vládě byla?

Jsem pro to, aby sociální demokracie přijala vládní angažmá, kdyby to bylo důstojné. Potom, co tady pan Babiš předvádí, ČSSD musí dbát na to, aby se nestala kusem hadru. Vzpomeňme na minulé období, kde jsme měli mnohem silnější pozici a nevyšli z toho úplně dobře. Říkat dneska dopředu, že do vlády půjdeme za jakýchkoli podmínek a stanovisko některých kandidátů na předsedu mi tak připadá, že je cesta do pekel. Tím bychom úplně zlikvidovali myšlenku sociální demokracie v této zemi jen kvůli tomu, aby pár lidí dostalo své pašalíky. To by bylo velmi smutné.

Psali jsme: Vyhrál jsem na rozdíl od Chovance a Hamáčka všechny volby, kterých jsem se účastnil, vypálil Zimola před volbou šéfa ČSSD Rykala (ČSSD): Ostravská ČSSD odmítá odvolání ředitele Svatopluka Němečka Vojtěch vyhodil svého předchůdce Němečka. Skončil v čele ostravské fakultní nemocnice Když Zeman vystoupil na mezinárodním fóru, musel na něj člověk být hrdý. Bývalý ministr dosvědčuje, jak prezidenta skutečně vnímají v zahraničí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka