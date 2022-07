Expert: Hrozí rozpad západní koalice. Válka na Ukrajině může skončit co nevidět

Válce na Ukrajině možná už velmi brzy odzvoní. Alespoň v to doufá bezpečnostní expert David Bohbot, ředitel Centra pro výzkum terorismu, podle kterého je zřejmé, že Spojená státy americké mění kurz. „Západní koalici, v níž jsou USA jediným a neomezeným vůdcem a ostatní jen poslušnými loutkami, bez otázek plnícími rozkazy, hrozí rozpad. Proto v zájmu její záchrany USA konečně dělají, co je třeba, a ukončují tuto válku za nás a vlastně i mimo nás. Problémy totiž už mají i samotní Američané,“ domnívá se Bohbot. Podle jeho slov je totiž zřejmé, že jsme se dostali do situace, kdy je nedostatek potravin v Africe a zemích třetího světa. „To povede k hladu, možnosti vypuknutí dalších válek a obrovským vlnám uprchlíků. Velkou neznámou je navíc i letošní zima, kdy nedostatek plynu a ropy může vytvořit kritickou situaci v zásobování teplem, teplou vodou i potravinami pro podstatnou část obyvatel Evropy,“ říká David Bohbot v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Než začneme náš rozhovor, nemohu se nezeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Asi máte na mysli především válku na Ukrajině. Jak hodnotíte poslední vývoj událostí?

Na bojišti se toho příliš nemění. Ruská armáda vyhrává, postupuje, získává další a další území a nelze ji už zastavit. Mám ale jiné novinky a jsem rád, že je opět mohu oznámit jako první. Tou asi nejdůležitější je, že konečně došlo ke změně v uvažování strategických poradců vedení Spojených států. Po měsících snažení dospěli k závěru, že Ukrajina nemůže zvítězit. Proto nyní doporučují válku ukončit. To je velmi dobrá zpráva, i když je jisté, že aspektů, které je vedly ke změně jejich doporučení, je podstatně více.

Můžete našim čtenářům některé z těchto aspektů přiblížit?

Prvním je samozřejmě aspekt vojenský. Roste obava, že prezident Putin buď použije taktické jaderné zbraně, nebo by mohl konflikt rozšířit do dalších oblastí, dokonce i do dalších zemí. Druhým aspektem je nárůst negativních dopadů této války na celý svět, včetně USA. Je to především růst cen základních surovin a produktů, růst cen plynu a ropy a růst cen obilí spolu s rostoucími obtížemi při jeho získávání důležitých pro výživu světa. Dostali jsme se do situace, kdy je nedostatek potravin v Africe a zemích třetího světa. To povede k hladu, k možnosti vypuknutí dalších válek a k obrovským vlnám uprchlíků. Velkou neznámou je navíc i letošní zima, kdy nedostatek plynu a ropy může vytvořit kritickou situaci v zásobování teplem, teplou vodou i potravinami pro podstatnou část obyvatel Evropy.

Posledním a pravděpodobně nejdůležitějším aspektem, který Američany dovedl k jejich závěru, je situace západní koalice. Ta je rozdělena na tři části, přesně jak jsem předpovídal. Země, které jsou nakloněny Rusku, země, které jsou proti Rusku a země, které jsou proti Rusku, ale kvůli obavám o budoucnost už nechtějí protirusky vystupovat. Třetí skupinu vedou Německo a Francie. Chápou velmi důležitý faktor – pokračování ve válce může způsobit sociální nepokoje, demonstrace a destabilizaci jejich vlastních režimů. Což obvykle vede ke změnám vlád a dokonce i k válkám.

Tohle ale nevypadá jako příliš dobré zprávy. Podle toho, co říkáte, je situace ještě horší, než jsme si mysleli.

Ty zprávy jsou ale skutečně dobré. Především proto, že bylo rozhodnuto o zastavení války za každou cenu. Západní koalici, v níž jsou USA jediným a neomezeným vůdcem a ostatní jen poslušnými loutkami, bez otázek plnícími rozkazy, hrozí rozpad. Proto v zájmu její záchrany USA konečně dělají, co je třeba, a ukončují tuto válku za nás a vlastně i mimo nás. Problémy totiž už mají i samotní Američané.

Za jak dlouho se tak podle vás dočkáme konce války?

Vladimír Putin ví, že vyhrává a že může časem obsadit celé území Ukrajiny. Ví ale také, že ho nemůže vojenskou mocí udržet, a proto se snaží omezit vojenské aktivity na ruskojazyčnou část jejího území. Ví také, že nemá jakýkoliv smysl snažit se o jednání s Vladimírem Zelenským, jehož slovo v tomto konfliktu už nemá žádnou váhu. Není tak úplně fér to říkat, udělal co mohl, ale kdyby se v únoru a březnu nespolehl na sliby Američanů a Britů a raději naslouchal doporučením a varováním z Izraele, mohla válka už dávno skončit za daleko menších obětí a škod. Díky jeho volbě dnes USA rozhodují prakticky o všech jeho krocích a Ukrajina je zcela závislá na jejich penězích.

Při zvážení těchto faktorů a informací z USA vidím tři cesty, vedoucí k ukončení konfliktu. Každá je jinak dlouhá. První cestou je okamžitě navázat diplomatické kontakty s Ruskem a do jednoho měsíce zahájit jednání o míru. To by pravděpodobně vedlo k poměrně rychlému ukončení války, nejpozději během několika měsíců. Druhou cestou, podstatně delší a krvavější, je pokračování snah NATO soustředit se na agresivní koncentraci armád a udržování války co nejdéle, abychom se jako západní koalice dostali do lepší výchozí pozice před zahájením jednání. Osobně doufám a věřím, že Američané nezvolí tento velmi nebezpečný krok, který by nás mohl snadno dovést ke třetí světové válce.

Třetí a poslední cestou je začít postupně tlumit „plameny války“. Začít znovu komunikovat s Ruskem. Podniknout vstřícné kroky, které prezidentu Putinovi ulehčí situaci, jako je summit zemí NATO s prohlášením o zastavení nebo výrazném snížení dodávek zbraní. Tím mu dáme najevo, že měníme svůj přístup a čekáme, že i ruská strana podnikne vstřícné kroky, kterých v poslední době rozhodně příliš nebylo. Znamenalo by to ale čekat na přímý signál, že Rusko je ochotno zasednout k jednacímu stolu a ukončit krizi.

Která z těchto cest je podle vašeho názoru nejpravděpodobnější?

Předpokládám, že ta první. Věřím, že můžeme brzy očekávat další dobré zprávy, pokud samozřejmě nedojde k nezodpovědným krokům ze strany některých států nebo extrémistických skupin. Například útok Polska, nebo teroristický útok proukrajinských či proruských skupin, které by mohly situaci eskalovat až do nezastavitelné války.

Co je třeba udělat, abychom mohli co nejdříve zasednout k jednacímu stolu?

Konflikt na Ukrajině má tři strany. Západ v čele s USA, Ukrajinu a Ruskou federaci. Každá ze stran musí nejprve jasně definovat své cíle a připravit se na dlouhé vyjednávání. Další krok je stejně důležitý. Měl by se konat summit světových lídrů. USA by měly přestat utajovat doporučení svých poradců a přijatých rozhodnutí a oznámit změnu, vedoucí k telefonátu prezidenta Bidena prezidentu Putinovi. Tím by mělo začít snižování napětí a směřování ke konci této války. Může se to stát podstatně dříve, než lidé očekávají. Jak jsem již uvedl, hrozba destabilizace západních režimů je vážná věc a jeden z hlavních impulsů k tomuto kroku.

Nové ruské raketové útoky po celé Ukrajině znamenají pro mnoho lidí jen další pokračování ruské agrese, ale já čtu mezi řádky a vidím to jako výzvu k jednání na pozadí jasného poselství ze strany Ruské federace: „Získali jsme východ Ukrajiny a máme nakročeno k pobřeží Černého moře. Buď nám budete naslouchat, zrušíme sankce a ukončíme společně tuto válku, nebo si vezmeme i zbytek Ukrajiny.“ Už 20. února jsem napsal, že Rusko získá část Ukrajiny a nikdo tomu nezabrání. Vývoj mi dal za pravdu. Tohoto faktu si je velmi dobře vědom prezident Putin, ví to administrativa USA a ví to i prezident Zelenskyj. Je nejvyšší čas postoupit a válku ukončit dřív, než nám přeroste přes hlavu.

