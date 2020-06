Facka Šafrově editorce i radnímu ČT Šarapatkovi. Vyslovil se bývalý šéf ostravského studia ČT

HŮŘ UŽ BYLO? „Místo ustrašených se vylíhli odborníci na to, co mělo být jindy jinak a za jiné peníze. Klasičtí generálové po bitvě,“ komentuje atmosféru po koronavirové krizi ředitel Slezského divadla Opava, bývalý náměstek ministra kultury Ilja Racek. Co se týká ekonomiky, rozhodovat se bude jinde. „Obávám se, že ani 10 Babišů nám nepomůže, pokud klekne ekonomika v eurozóně, hlavně v Německu,“ říká. Ponory do minulosti premiéra podle něj nemají dnes žádný relevantní význam, „a označovat úspěšného podnikatele za téměř zločince je po 30 letech budování kapitalismu trochu protimluv.“

Pane řediteli, jak jste ve vašem divadle zvládli koronavirovou krizi? Přečetla jsem si, že jste kvůli koronaviru museli zrušit víc než 100 představení a ztráta představuje 1,3 milionu korun. Co to pro vás znamená?

Hlavně nám chyběli diváci. Pořád jen streamovat přes cool media nebo zásobovat naše webové stránky různými pozdravy od umělců uvězněných doma není ta pravá činnost pro divadelníky. Nakonec asi nejefektivnější bylo to šití roušek v našich krejčovnách. Ale od 25. května už jsme, byť v omezené formě, začali vystupovat i pro diváky. Pokud jde o tu ztrátu, není zas tak velká a vypadá to, že letošní rok pokryjeme z úspor a z programu MK pro profesionální divadla. Naše starost už se týká hlavně příštího roku, tam objektivně hrozí výrazné škrty ze strany zřizovatele.

Jak se s omezeními vyrovnávali herci a další zaměstnanci divadla?

Jak už jsem napsal, herci natáčeli klipy z domu nebo seriál Nahlédnutí do zákulisí Slezského divadla. A v těch krejčovnách byly dobrovolně herečky i techničtí pracovníci. Jinak jsme využívali čas k drobným opravám. A hlavně na poradách vedení jsme řešili, co bude dále ještě v tomto roce a co pak. Divadlo se kvůli realizačním týmům musí plánovat s více než ročním předstihem dlouho dopředu.

Jak hodnotíte podporu od státu směrovanou kvůli epidemii do kultury?

Minulý týden jsme dostali zprávu, že nám byla právě z programu ministerstva kultury pro profesionální divadla přiznána dotace, která nám velmi pomůže. A chystá se ještě balíček pro mimořádné ztráty z pandemie, tj. nehraním a ztrátou tržeb. To by mělo proběhnout v nejkratší době.

Jak sledujete atmosféru ve společnosti? Do jaké míry je „otřesena“ a „ochromena“ neviditelným nepřítelem virem?

Potřebují lidé v této době více nějakého lídra nebo autoritu? Kdo kromě politiků by teď měl být „lídrem“ a autoritou, která bude lidem ukazovat směr? Mohli by to být umělci?

Více než lídra bychom potřebovali slušné a tolerantní lidi všeobecně, v politice zvláště. A umělci nejsou žádná jednotná parta, i když to tak někdy při sledování médií vypadá. Mají své partikulární i jiné zájmy. Celkově ale myslím, že lidé z kultury by právě pro ty hodnoty slušnosti a lidskosti mohli udělat právě po krizi hodně dobrého.

Je Andrej Babiš tím správným člověkem, který by nás měl provést nastávající ekonomickou krizí? Je na obtíž jeho minulost z 80. let, nebo naopak léta v komunistickém zahraničním obchodě může zúročit? A vadí jeho minulost budování ekonomického impéria, nebo i to může být výhoda?

Pokud nepadne vláda předčasně, tak nás pan premiér z titulu své funkce tou ekonomickou krizí bude muset provést. Ale obávám se, že ani 10 Babišů nám nepomůže, pokud klekne ekonomika v eurozóně, hlavně v Německu. Díky našemu západnímu směřování jsme přece jen malým a přinejmenším ekonomicky závislým státem. Rozhodovat se bude jinde.

Ty ponory do jeho minulosti nemají dnes žádný relevantní význam a označovat úspěšného podnikatele za téměř zločince je po 30 letech budování kapitalismu trochu protimluv. Společnost, kdy měli všichni stejně, jsme přece už dávno zrušili.

Proti premiérovi stále vystupuje Milion chvilek pro demokracii. Na posledních demonstracích sdělovali také obavy o osud české demokracie v souvislosti s volbou tří nových členů Rady ČT. Myslíte si, že je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií? Co vy říkáte na nové členy rady? Noví radní prý mají za úkol ČT rozložit, zničit nepohodlné, dostat pod vliv ANO atp. Je podle vás nutné na jejich zvolení nahlížet s obavami?

Už teď zaznívají názory, že by měl být jeden z nových radních, a to Luboš Xaver Veselý, rychle odvolán. Žádá to například Mezinárodní tiskový institut. Veselý si to měl vysloužit „hrubým napadáním“ novinářky serveru Forum24.cz. Měl by raději odejít?



Pan Luboš Xaver Veselý je od určitého momentu v hledáčku všech médií určitého zaměření, od kritiky jeho pořadů až po tu negativní cenu. A často dost nevybíravě. Shodou okolností poslouchám občas pořad Xaver a host a opravdu jsem si nevšimnul, že by šířil nenávist nebo extremistické názory. O té novinářce (editorka severu Forum24.cz Johana Hovorková, pozn. red.) vím jen to, co se objevilo v některých komentářích, že se vyjadřovala dosti nevybíravě a lidsky až nechutně k jednomu politikovi. Ale odnesl to Xaver, když se ozval. Myslím, že to je jen pokračování vnitromediálního souboje. Zdá se, že nevadí, když jiný člen rady (Zdeněk Šarapatka, pozn. red.) lituje, že ta zubatá s kosou nenavštívila jiného politika než toho, který odešel na věčnost.

„Paní Lipovská byla navržena Českou biskupskou konferencí a po opakované debatě biskupy potvrzena pro svou odbornost a morální bezúhonnost. Jsem rád, že mohu i po dnešním setkání svědomitě prohlásit, že si za svým rozhodnutím jako jeden z biskupů podpořit paní Lipovskou pevně stojím,“ potvrdil po setkání s novou radní ČT kardinál Dominik Duka. Co podle vás přinese do ČT volba Hany Lipovské? Byla její nominace vhodná?

Její nominace byla vzhledem k její profesi ekonomky velmi vhodná. Na toto téma se v ČT moc poslední dobou nediskutovalo. Pan kardinál a konference určitě nemají stejné názory jako třeba levicoví anarchisté nebo prostě liberální politici, ale pořád jejich stanovisko má v naší společnosti svou váhu a měli by být adekvátně zastoupeni i v takovém orgánu, tvořícím názorově určitě průřez celou společností.

Mimochodem jak hodnotíte způsob informování v době koronavirové epidemie, ať už veřejnoprávních či jiných médií?

Netušil jsem, že po letech, kdy jsem se z důvodu profese na TV musel dívat povinně, budou po letech opět mým nejsledovanějším pořadem Události a ČT 24. Klobouk dolů, bylo to profesionální a nenahraditelné.



Co by teď nejvíc potřebovala česká kultura v regionech?

Česká kultura v regionech by potřebovala, když ne letos, tak zcela určitě v příštím roce, finance. Ohlášené škrty z měst, která provozují především operní soubory, jsou katastrofické. Pokud nepomůže stát a třeba i kraje, tak můžou skončit operní soubory s více než stoletou tradicí. Naše špičková a tradiční hudební kultura pramení právě v těch menších městech, která vychovávají začínající umělce a pak je vysílají do světa. Bez té základny nebude ani těch vrcholů. A ztratíme i kulturní síť ojedinělou skoro v celé Evropě i ve světě.



