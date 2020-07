Feťák s neziskovkou za zadkem tu má víc práv než slušný člověk. Kladeňák Macháček vidí mámy, co nemají pomalu na jídlo pro děti. A má vztek

ROZHOVOR Samoživitelky jako by neexistovaly. Kdo by řekl, že v tak bohatém státě spousta maminek a tatínků neví, čím zítra nakrmí své děti. Kde je tedy ta slibovaná pomoc? Jako kdyby se podporovalo nicnedělání. Toho samozřejmě rádi využijí flákači a feťáci, kterým stojí za zadkem neziskovky. A co bílý muž? Je vinen úplně vším? O době postkoronavirové hovoří rázný kladenský pivovarník ing. Petr Macháček.

reklama

Očekáváte pomoc od státu – nebo raději už ne?

Ne! Čerpání různých covidů a podobných podpůrných programů je pro podnikatele nepřehledné a náročné. Začnu od konce – v naší rodinné firmě si ani daňový poradce nebyl jistý. Došlo k přehmatům, kdy syn, který je OSVČ, si žádal o takzvanou pětadvacítku, ale protože zároveň má vedlejší pracovní poměr, je zaměstnanec firmy jako dozorující sládek, tak těch 25 000 dostal, ale obratem jsme je vraceli zpátky, protože na to neměl nárok. Že od firmy dostane minimum, to nikoho nezajímá. Stát sice bombasticky nasliboval, jak všem pomůže. Neříkám, že nepomohl vůbec nikomu, ale obyčejný podnikatel dopadl špatně. Anketa Chcete, abychom přijali azylanty z Hongkongu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 9161 lidí

Jak tedy pivovarníci přežívají? U vás, jak jsem zjistil, je to – zaplať pán Bůh – tedy dobré, ale to jste spíše výjimkou…

Pivovarníci, kteří to nedělají jen jako superbyznys, ale z lásky k tomu, neříkám, že museli počítat s koronavirem – s tím nepočítal nikdo, i když různí odborníci upozorňovali, že něco takového může přijít, ale pořád jsme si to jako lidstvo nechtěli připouštět, a pořád jsme si mysleli, že v době penicilínů, různých antibiotik a ozařování se z tohoto vždy dokážeme vysekat, ale ona příroda nám ukázala, že je silnější. Tedy, jak říká bývalý prezident Klaus, když jim to umožňovalo určité období, měli by myslet na zadní vrátka a měli by mít nějakou rezervu nebo alespoň rezervičku. Obyčejní dělníci, kteří žijí od výplaty k výplatě, matky samoživitelky, které žijí od dávek k dávkám, tak asi těžko od nich někdo může chtít, aby měli naspořeno třeba na tři měsíce dopředu, to je chiméra. Jestli měl stát někomu pomoci, tak v prvé řadě těmto lidem.

Já to tu vidím dnes a denně. To jsou mámy, které se modlí, aby druhý den, a to je prosím rok 2020, aby druhý den měli dětem co dát jíst! Ano, je tu určitá skupina lidí, která i kdyby měla stamiliony, tak stejně dětem najíst nedá, to je druhá věc. Ale opravdu jsou tady matky samoživitelky, které by rády dětem dopřály, ale nemají na to. Když si chtějí přivydělat nějakou korunu, tak narazí na sociálku, která řekne – ano, vy si vyděláte jako uklízečka v supermarketu 2400 za měsíc, ale my vám o to snížíme dávky. Proč? K sakru, proč??

Stanovme rozumný limit – vyděláš si do deseti tisíc, nesebereme ti nic. Vždyť oni ty peníze stejně utratí v České republice. Nebudou je danit v daňových rájích, jako nadnárodní řetězce. Oni to nechají tady. A postarají se o děti, které jednou budou dělat na náš důchod.

Pořád se bijeme v prsa, jak máme špičkově postavenou sociální politiku. Ano, je postavena pro určitou skupinu lidí. Ale pro tyhle mámy nebo táty ne. S těmi vůbec nepočítáme.

Psali jsme: Vadil ODS i ČSSD, tak se vytáhly spacáky. Bobošíková vzpomíná na převrat v ČT. Hodače zničila jediná věta

Jak se hovořilo o těch zásobách, a nyní myslím podnikatele či živnostníky, s velkou nevolí se setkalo rčení ministryně Benešové, která hovořila o tom, že každý by měl mít nějakou „vatu“, něco naspořeno na horší časy…

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 8813 lidí

… a pak čekáme, že to bude lepší a lepší, jako před koronavirem…

Nedávno jsem sledoval jeden dokument, kde se světový filozof vyjádřil, že Amerika už nikdy nebude taková, jako byla před 11. září. To je pravda. Evropa a svět už nikdy nebude, jako byl před koronavirem. Ekonomika se za x let možná vzpamatuje, ale v lidech zůstane po dlouhá léta pocit strachu. Strachu ze všeho, strachu z neznámého.

Vrátí se tedy čínští a ruští turisté do Prahy a dalších měst nebo to bude velmi pomalé a problematické?

Čínští turisté by se asi rádi vrátili, ale díky politickému programu čínské vlády to tak bombasticky nevypadá, jak nám tvrdí pan Tvrdík. Čínští turisté se jen tak nevrátí – zrušily se přímé lety, takže návrat bude hodně pomalý.

Ruský turista by se také velice rád vrátil, ale to zas nechceme my. Bohužel v Rusku, stejně jako v Americe, vzhledem k počtu obyvatel a rozloze zemí se jim tam ten koronavirus nedaří ukočírovat. Musíme si ovšem uvědomit, že Rusko, Amerika, Indie, Brazílie, to jsou ohromné státy. Tam než vrtulník doletí z jednoho města do druhého, tak u nás přeletí dvakrát celou republiku.

Psali jsme: Fiala (ODS): Cirkus premiéra Babiše dosáhl nového dna ČOI: „Veverka se zvukem“ znamená pro nejmenší děti riziko Takže dost! Babiš utnul ,,problém Karviná”. Ale objevil se jiný hlas Dan Landa: Kdo bude držet hubu, nebude mít svobodu! Tohleto je střed Evropy!

Co říkáte na odstraňování soch a památníků, což se neděje jen v Anglii, USA, ale už je to také v Belgii, ve Francii…

A jsme u toho! Ty sochy vznikaly v určitém historickém období a byly poplatné své době. Neříkám, že ti lidé neměli máslo na hlavě, ale byla taková doba. To je to samé, jako dnes přemýšlíme o tom, zda Jan Žižka byl dobrý nebo špatný vojevůdce. Jestli byl pro Čechy přínosem nebo negativem. Jestli Jan Hus měl pravdu, když kázal, co kázal, že bychom i jeho mohli v historii poněkud zredukovat. Nedávno jsem měl takovou diskusi ne s člověkem zcela tupým, ale s tím, který vyrůstal v době digitálních facebookových serverů, jestli by nebylo lepší, kdyby se na Heydricha vykašlali, že pak nemuselo dojít k tomu, že byly vyhlazeny Ležáky a Lidice. Ten člověk si absolutně to nenechal vysvětlit, nechtěl slyšet, i když oponoval tím, že Heydrich byl fakticky před odvoláním z funkce protektora Čech a Moravy, ale on se odmítal podívat na to, že právě Heydrich byl špička ledovce. Byl prostě představitelem fašistické totalitní moci. A že by přišel jiný Heydrich a zase bychom podle něj špekulovali – toho necháme žít, ten má funkční období jen na tři roky. Anketa Chcete, aby prof. Roman Prymula získal politickou funkci? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 4039 lidí

S bouráním soch prostě nesouhlasím. Historie ukazuje, že na každém politikovi, na každém vojevůdci, se vždy něco najde. Na zoomu běžel nedávno dokument o Alexandru Velikém. Vždyť on byl vlastně obdobou Hitlera! Čingischán byl obdobou Hitlera. Stalin také.

Odstraňujeme sochu Koněva – dobře, v padesátých letech měl máslo na hlavě za Maďarsko, ale byl to voják. On skutečně velel vojskům, které osvobodily Prahu. To, že v tom nějakou úlohu sehráli Vlasovci, to nikdo nepopírá. Ale odstraníme Koněva? Tak třeba na Karlu IV. bychom také něco našli… Na Žižkovi, na Husovi, Masarykovi také, určitě by nějaký historik něco vyhrabal. Masaryk třeba vedl velké diskuse se Štefánikem, jak bude vypadat spolužití Čechů a Slováků a možná, že také něco řekl, co by dnes Slováci brali jako nemístné, že se Češi nadřazují nad Slováky. Nikdo není dokonalý. Odstraňovat sochy těm, kteří jsou třeba stovky let po smrti, je zvláštní, ne? Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. A byl rasista? Ano, přinesl do Ameriky to, co přinesl, to bychom mu mohli vyčítat. Ale to bychom museli odstranit sochy všech Američanů a Ameriku vymazat z map. Jako i jiné státy bychom museli vymazat.

A s tím souvisí kletba bílého muže, kdy je ten, který za všechno může. A u nás Romům neposkytujeme to, co bychom měli. Jak je to vlastně s nimi na Kladensku? Co říkáte stigmatu bílého muže?

Já jsem přesvědčen, že nejsem rasista. Mě nevadí Rom, Afroameričan – dnes se černoch už nemůže říkat – nevadí mi ani asijský muž nebo žena, ani indický muž nebo žena, muslim. Ale každý by si měl uvědomit, že každý jsme nějaký. Stejně jako některé kmeny v Africe dokážou vodu najít i na poušti, my Evropané tam přijedeme a zemřeme do dvaceti minut.

Nedávno jsem se zamýšlel, protože jsem poslouchal bílého, českého skladatele Bedřicha Smetanu. Tak jsem si říkal, jak je muslimská komunita ochuzena o vážnou hudbu. Ani za svět jsem si nemohl vzpomenout, který ze skladatelů vážné hudby je muslim. Nedalo mi to, nezůstal jsem u hudby a začal jsem špekulovat, kdo z nositelů Nobelovy ceny je muslim.

Netrvám na tom, a nikdy bych neřekl, že bílý muž je nadřazen ostatním rasám. Ne. Ale stejně jako v přírodě je lev král savany, je na vrcholu potravinového řetězce, tak to trochu zavání tím, že ti, kteří vyznávají hodnoty bílého muže, jsou prostě nadřazeni těm ostatním.

Teď jsem tu řešil dealery pervitinu, na chodníku před hospodou. Chodí tu mámy s dětmi a kolem nich se kšeftuje s drogami. Když voláte na městskou policii, tak to není jejich problém a odkážou vás na státní a že jim to předají. Kladno vůbec není bezpečné město. Tady v noci vidíte stát policejní automobil na stále stejném místě. Když tam nespí, tak občas kontrolují auta, ale jinak nepotkáte živáčka. Městskou policii vidíte na přechodech u škol, když jdou děti do školy, ale měšťáka tady nepotkáte, jak je týden dlouhý.

Psali jsme: Hned po revoluci Havel naštval Slováky jednou větou, vzpomíná Čarnogurský. A přidává moment z voleb, kdy zklamal i jeho

Snad se zlepší situace, budou nové volby….

Ne! Dokud stát nezačne opravdu tvrdě postihovat držení drog a dealerství, tak nebude lépe. Tady má kdejaký feťák víc práv a zastání od různých neziskových organizací než řádný občan. Pořád budeme řešit lidská práva, ale já nemám lidská práva, když chci spořádaně žít a bránit sebe a svoji rodinu. A tohle všechno poškozuje republiku. Jde o lidi, kteří nebudou v životě dělat. Ti dělají vše proto, aby další část obyvatel nedělala. Je to nekonečný boj.

Cpeme neuvěřitelné peníze do různých protidrogových a dalších programů. Kde je to vidět? Nacpěme to do policistů. Zatímco teď si tady povídáme, čekám policii. Ještě nepřijeli. Oni ti prodejci pervitinu tady na ně budou čekat, že... A řeknou jim – my nic, to si někdo vymyslel. A jsme zas, kde jsme byli.



Psali jsme: Poslance čeká debata o zdražování cigaret a stravenkovém paušálu Slovinsko nás vrátilo mezi „bezpečné země“. S výjimkou jednoho kraje Regionální pivovarník: Když sleduji Babiše, vzpomenu si na cestu do Rumunska v roce 1988. Tam byla taky na každém rohu cedule s Ceaucescem Hlas českého podnikatele: EU nás má za malé děti. Uděláš bobeček, dostaneš lentilku- dotaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.