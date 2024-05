Fiala a Pavel. A co bude teď. Milan Žitný po atentátu na Fica

„I prezident Pavel a premiér Fiala přispěli svými hloupými a nekompetentními výroky do nevraživé atmosféry a v Cintulovi mohli podpořit pocit, že ten Fico je skutečně nebezpečný ďábel, s nímž se slušní politici nestýkají.“ To po atentátu na premiéra Roberta Fica vzkazuje do ČR přední slovenský publicista Milan Žitný. ParlamentnímListům.cz předestřel, co v praktické rovině čeká slovenskou politiku.

Tak tedy, Robert Fico již komunikuje s okolím a atentátník Juraj Cintula sdělil policii, že o vraždu premiéra se pokusil z politických důvodů. Máme z meritorního, čili věcného pohledu jasno?

Přesnou odpověď nám dá až závěr vyšetřování případu. Do té doby lze jen vycházet z dobových reálií, dlouhodobých nálad ve společnosti, včetně toho, že slovenská společnost je od roku 1990 výrazně rozdělena a v některých obdobích až nenávistně rozčísnuta, dokonce i napříč rodinami. Tak tomu bylo v devadesátých letech v čase vlád předsedy HZDS Vladimíra Mečiara, tak tomu bylo v nedávné době nepandemie i v názoru na Igora Matoviče a jeho několikaleté histrionské řádění, a je tomu tak i nyní po parlamentních volbách v loňském roce.

Cintula na videu zmiňoval „likvidaci RTVS“ jako důvod pro vraždu Fica. Je takový motiv vůbec možný? Byl veřejný diskurz na Slovensku stran reformy veřejnoprávního rozhlasu a TV tak vyhrocený, že mu z toho mohlo „hrábnout“?

Podle zatím dostupných informací k osobě atentátníka lze formulovat jeho profil jako emočně labilní osobu s mesianistickými sklony, jež se mohla pod vlivem neustálého šíření masivní mediální nenávisti vůči Robertu Ficovi od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky v únoru 2018 postupně nakazit touto nenávistí. Po zářijových parlamentních volbách plus letošních prezidentských volbách, v nichž opozice prohrála všechno, co zatím mohla prohrát, a ječela jako smyslů zbavena v parlamentu, v médiích, na veřejnosti, i s podporou mnoha herců na tribunách, jako kdyby nebylo v demokratické společnosti normální přijmout s klidem prohru; tam někde bych hledal aktuální nápad Cintuly, nápad, že zbaví Slovensko té démonické hlavy „mafie“, jak bývá Robert Fico opozicí i mediálním mainstreamem a neziskovkami vykreslován. Vyjádření Cintuly, že motivem jeho činu bylo odvolání předsedy Soudní rady Jána Mazáka a změna zákona o RTVS, lze brát jako část motivu, poslední impulz, pověstnou definitivní kapku, jelikož tyto události jsou velmi čerstvé a on uvedl i to, že nápad zabít premiéra Fica měl již nějakou dobu. Řekl bych, že povolební hysterie opozice v něm vyvolávala nesnesitelné pocity frustrace a beznaděje. Jak křik opozice nabíral v poslední době na intenzitě ke změnám zákona o RTVS a rovněž k odvolávání Mazáka, což znamenalo, že opozice ztrácí po zrušení Úřadu speciální prokuratury poslední zbytky svých nástrojů k pronásledování Ficovy strany Smer-SSD, chlap to, lidově řečeno, nevydržel s nervy a rozhodl se konat. Jiné vysvětlení v této chvíli nevidím.

Objevily se námitky proti slovům Luboše Blahy a Andreje Danka, kteří zodpovědnost za vraždu připsali liberálním médiím a neziskovým organizacím. Jak to vnímáte vy?

Viděl snad někdo po volbách v roce 2020, aby opoziční Smer hnal své voliče do ulic, protože prohrál volby? Aby odmítal uznat výsledky voleb, aby jeho lídři hecovali voliče vůči nové vládě? A to v jejím čele byl těžce psychicky narušený Igor Matovič, jenž otevřeně hlásal, že jeho cílem je dostat Fica a jeho kolegy do vězení – tak tento člověk vydržel ve funkci funkci premiéra jen rok a museli jej vystřídat ještě další dva premiéři, a ta vláda nebyla ani schopna dokončit celé legislativní období. Ale to nikomu v mediálním mainstreamu nevadilo, ani neziskovkám, ani prezidentce, ani koaličním vládním stranám nevadilo pronásledování opozice speciální prokuraturou a zběsilou partičkou policistů, měli jen hrůzu z toho, že Fico se vrátí. A fakticky udělali vše pro to, aby se vrátil. Tou jejich neschopností vládnout, nerespektováním ústavy, zákonů, práv občanů. A voliči Smeru přijali v roce 2020 odchod do opozice bez křiku, bez demonstrací. Takže ano, Blaha i Danko namířili kritický prst správným směrem. Tam jsou spolupachatelé atentátu na premiéra Fica: Nynější opozice, neziskovky, média hlavního propagandistického proudu, oni ponesou zodpovědnost i za další vývoj, neboť jak předváděli mnozí na sociálních sítích krátce po atentátu, nepochopili vážnost situace. Atentát na druhého nejvyššího ústavního činitele vůbec neberou vážně, nevidí, že je to další dramatický nebezpečný milník v dějinách Slovenska, jenž může vést ke krvavým excesům. Hrozí reálně, že argument „Rubikon byl překročen, vše je dovoleno“, dostane i konkrétní podobu.

Mimochodem, jak obstála v této situaci slovenská média?

Jak jsem to řekl výše, propadla na celé čáře. Ale to není žádná novinka přece. To již dávno nejsou novináři. Je to zuřivá sekta, posedlá zničením Fica a Smeru.

Zde v Čechách už probíhají obavy, že emocionální vystoupení vládních politiků předznamenává „diktaturu a konec demokracie na Slovensku“. Co na to říci?

Zvykli jsme si. Vždyť jsme slyšeli přece i obavy, jež zazněly od vás, dokonce od hlavy státu Petra Pavla, z možného vývoje na Slovensku po našich zářijových volbách. Rovněž jsme zaznamenali skandální odmítnutí premiéra Petra Fialy sejít se s novým slovenským premiérem Ficem. Tudíž i prezident Pavel a premiér Fiala přispěli svými hloupými a nekompetentními výroky do nevraživé atmosféry a v Cintulovi mohli podpořit pocit, že ten Fico je skutečně nebezpečný ďábel, s nímž se slušní politici nestýkají. Co na to říci? Že hlupák je totéž, co nebožtík. Lidé kolem něj trpí, jen on sám o tom neví.

Liberální politici i média v ČR, na Slovensku, ale i jinde v Evropě varovali před tím, že „radikalizace společnosti“ na „proruském“ či nacionálním základě a „vyvolávání nenávisti“ k Ukrajině, imigrantům apod. vytváří hrozbu násilí. Skončí teď podobné řeči?

Další vývoj je v rukou všech. Jak jsem již řekl, Rubikon byl překročen a most, jenž by umožnil návrat, byl stržen. Kdo ho opraví, je nyní ve hvězdách.

Na závěr, prosím, váš politický vhled. Jak bude nyní slovenská politika fungovat, pokud Robert Fico bude delší dobu hospitalizovaný? Kdo převezme nikoliv formální moc, ale „leadership“, který on ztělesňuje?

V politické rovině by nyní měl razantně vstoupit do veřejného prostoru nový prezident Peter Pellegrini. I když se ještě neujal své ústavní funkce – to až v polovině června – měl by ihned usilovat o aktivní moderování veřejné diskuse a stát se mediátorem mezi póly společnosti. V administrativní rovině bude vládu řídit pochopitelně člen vlády za Smer-SSD a předpokládám, že to bude místopředseda vlády a ministr obrany Robert Kaliňák. Jelikož si hned v počátcích vlády Matoviče poseděl na základě nezákonného rozhodnutí Specializovaného trestního soudu chvíli ve vazbě – kam šel s úsměvem – má i důvod držet kormidlo přiměřeně pevně. Otázka „leadershipu“ je téma nelehké. Smer-SSD, stejně jako všechny politické subjekty na Slovensku, je budován vzhledem k volebnímu zákonu s jednomandátovým obvodem silně vertikálně. Z toho důvodu nemají strany a hnutí rozloženy síly na vícero ramen pro případ náhlé krize. Nikdo nechce tento model měnit, důvodem je strach z růstu konkurence lídrovi v regionálních strukturách, tudíž se pěstuje vertikální závislost na centrále. Proto když lídr odejde z čela strany, ta zaniká nebo vypadává ze soutěže. Nemá ho kdo plynule nahradit. HZDS, SDKÚ-DS, SDL, na čas i SNS nebo KDH, kdysi silní hráči na scéně, vypadly z první ligy a některé zanikly úplně. Tento osud čeká i Smer-SSD. Bez Roberta Fica v čele sotva přežije.

A ještě, prosím: Čím se slovenská politika atentátem na Fica nevratně změnila?

Atentátem na předsedu vlády byla překročena hranice, za kterou jsou lvi. Neprobádané území. To jak a zda se politika na Slovensku změní, ukážou zanedlouho volby do Evropského parlamentu. Dosavadní dva průzkumy favorizovaly nejsilnější a nejhlasitější opoziční subjekt Progresivní Slovensko, z něhož vyšla kdysi prezidentka Zuzana Čaputová. Druhý v pořadí v průzkumech vyšel Smer-SSD. Rozdíly nebyly markantní, pohybovaly se na úrovni několika procentuálních bodů. Pokud se tento stav nezmění a PS se stane vítězem, bude to znamenat, že ve společnosti nedošlo k reflexi závažné dramatické události, nenastala žádná katarze, tudíž rozdělení společnosti bude nejen pokračovat, nýbrž se bude prohlubovat a nenávist se stane určujícím faktorem veřejného dění. Odnesou si to ovšem nakonec všichni.

