Fialo, už dost s posíláním našich peněz na Ukrajinu, na což si musíme ještě půjčit! Tomio Okamura ve varu

Vláda Petra Fialy přišla se svým energetickým balíčkem. Jaký je váš postoj k němu?

Vláda opět totálně zklamala. Podle sdělení vlády dostanou lidé příspěvek na předražené energie pouze kolem 1 000 korun měsíčně... Přitom energie zdražily násobně. Takže vláda zase selhala a odmítla vyřešit zdražování a pomoc lidem. Vládní energetický balíček je o půl roku opožděný, nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Poslanci SPD přesto tento balíček podpořili, protože jakákoli pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace – a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií.

Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům a máme, na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády, i komplexní plán na systémové snížení cen energií. Toto jsou návrhy SPD: Odstoupení od katastrofální Zelené dohody EU (Green Deal), vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie a dále aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku ať se dodávají pouze její přebytky. Nakupujme zemní plyn přímo od producentů, nikoli od zahraničních překupníků, obnovme národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele a snižme DPH u energií po vzoru jiných států.

Maďarsko vyhlásilo zákaz vývozu energie, který má platit od srpna. Co vy na to?

To je správná cesta! A co dělá totálně neschopná a Evropské unii a Německu zaprodaná česká vláda Petra Fialy? Nic! A Fialova vláda zároveň neustále odmítá návrh SPD, který je v principu stejný jako ten maďarský, aby čeští producenti elektřiny, které máme přebytek, nejprve naplnili potřeby českých občanů a firem a prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny, a až poté ať se dodávají na unijní burzu v německém Lipsku pouze přebytky. Dnes tam kvůli EU posíláme všechno a EU nám naši původně levnou elektřinu zdraží na burze, kde nás přeplácí Němci. A takto předraženou energii si pak musíme kupovat zpátky!

Navíc maďarská vláda Viktora Orbána rozhodla, že zvýší na nejvyšší možnou úroveň domácí produkci hnědého uhlí, které zásobuje elektrárnu Mátra. Její plánované uzavření bude zrušeno. Zákaz vývozu zdrojů energie se týká i palivového dříví.

Premiér Petr Fiala a jeho vládní politici pořád lidem lžou, že to prý nejde změnit - a podívejte se na Maďarsko, že to jde! Fialova vláda hájí zájmy Bruselu, Berlína, Washingtonu a Ukrajiny a vláda úplně kašle na naše občany. Naopak pro SPD jsou naši občané na 1. místě! Vláda Petra Fialy patrně chce, abychom dopadli jako Německo.

A jak podle vás dopadlo Německo?

Německo sklízí, co zaselo, zaváděním eko-fanatických opatření podobných Green Dealu a odstoupením od jaderné energie a od uhlí. Kvůli omezení dodávek plynu z Ruska v Německu omezují sprchování teplou vodou, snižují teplotu vytápění či zavírají plavecké bazény. Lidé v zemi už podle listu Financial Times čelí realitě přidělování teplé vody, resp. možnosti ji mít k dispozici pouze v předem učených částech dne, dále dochází ke snižování teploty centrálního vytápění, zhasínání pouličních světel nebo zavírání plaveckých bazénů.

Celkem 65 % občanů se v souvislosti s enormním růstem cen obávají propadu své životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM. Podle 84 % respondentů tohoto průzkumu vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Asi budete s občany souhlasit…

Ano. Meziroční míra inflace vzrostla z květnových 16 procent na 17,2 procenta. A ekonomové předpovídají, že bude 20 procent, ale může být i vyšší! Bohužel vláda Petra Fialy proti zdražování vůbec nic nedělá. Ceny olejů a tuků meziročně vzrostly o 42 procent. Pekárenské výrobky a obiloviny pak zdražily o 23,8 procenta, maso o 20,4 procenta a skupina mléka, sýrů a vajec o 20,8 procenta. Cena mouky je meziročně vyšší o 69,6 procenta, másla (o 55,8 procenta), cukru (o 41,3 procenta) či polotučného trvanlivého mléka (o 42,3 procenta). Vzrostly i ceny zemního plynu, a to o 57,8 procenta, přičemž ještě v květnu to bylo skoro o devět procent méně. O 34 procent pak zdražila tuhá paliva, elektřina o 31,6 procenta.

Je smutnou skutečností, že vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Neschopnost části z nich splácet hypoteční úvěry je alarmujícím signálem hrozícím pádem velkého množství občanů do dalších dluhových pastí a exekucí. Zodpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy svou neschopností a nečinností.

Poslední záležitostí, kterou jste jmenoval jako důvod pro odstoupení vlády je, že vláda schválila celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši devíti miliard eur bez souhlasu Sněmovny. Ve věci veřejných rozpočtů ale přece má Poslanecká sněmovna nějaké kontrolní pravomoci. Co tedy zkusíte udělat na této půdě?

Vláda Petra Fialy za našimi zády kývla na celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši devíti miliard eur, na kterou si ale musí státy EU včetně ČR půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy EU! Takže si půjčujeme na půjčku Ukrajině, které již nechce nikdo půjčit, protože podle Evropského účetního dvora (poradní orgán EU) patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě! Z těchto peněz bude první miliarda vyplacena Ukrajině již do konce července. Evropská komise počítá s půjčkami Ukrajině splatnými za 25 let.

Hnutí SPD je zásadně proti posílání našich peněz na obnovu Ukrajiny, na které si navíc ještě musí Česká republika půjčit. Vláda Petra Fialy dělá doslova vlastizrádnou politiku. Místo, aby premiér Fiala pomohl českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot, tak vláda pomáhá Ukrajincům a ještě kvůli tomu zadlužuje naši republiku. Fialova vláda musí co nejrychleji skončit!

Opozice nástrojů opravdu nemá mnoho. Můžeme vládu interpelovat. Můžeme se pokusit ustavit nějakou komisi, ale vládní koalice nám to stejně zamázne. Lidé musí poslat vládu Petra Fialy na smetiště dějin prostřednictvím voleb. Zářijové komunální a senátní volby budou referendem o Fialově vládě. Vláda kašle na české občany, kryje korupci politiků demobloku, nedělá nic proti zdražování a jako svou prioritu má Ukrajinu. Místo, aby premiér Fiala pomohl českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot, tak vláda pomáhá miliardami Ukrajincům a ještě kvůli tomu zadlužuje naší republiku. Fialova vláda musí co nejrychleji skončit!

Co říkáte na fakt, že vláda se prostřednictvím ministra vnitra Rakušana podílí na organizaci výstavy ruských zbraní zabavených ukrajinskými vojáky v Praze na Letné?

Podle premiéra Petra Fialy jsme ve válce. Jsem zvědav, jak lidem a firmám vysvětlí kolaps této země a to, že mnohé firmy zkrachují a že lidé přijdou o práci a nebudou moci topit. Na plyn běží hutě, sklárny, pekárny a mnohé další výroby. Hnutí SPD nechce, aby byla Česká republika ve válce. Musíme hájit zájmy České republiky a českých občanů a v našem zájmu není dostat se do války proti Rusku či nemít zásoby plynu. Fialova vláda není vládou České republiky, ale vládou hájící zájmy Ukrajiny, USA a Evropské unie.

Vláda podle vás ve Sněmovně „zařízla záchranáře“. Můžete přiblížit, co tedy obsahoval návrh a jakou podobu Sněmovna nakonec přijala?

Vládní poslanci potopili návrh, který přiznává plné a nekrácené předčasné starobní důchody pro zaměstnance, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách Integrovaného záchranného systému, jde například o zdravotníky a záchranáře, operátory či pracovníky horské služby. Vidíme, že vláda Petra Fialy si náročné práce záchranářů neváží.

Prošla aspoň pomoc pěstounům tím, že jejich nesmírně záslužná práce, péče o opuštěné a ohrožené děti, bude zahrnuta do tzv. náhradní doby důchodového pojištění a její délka jim bude započítávána do odpracované doby pro nárok na vznik starobního důchodu. Zároveň jsme podali i svůj pozměňovací návrh, který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za diskriminační. Tento pozměňující návrh bohužel nebyl kvůli vládní koalici schválen.

Upozornil jste, že poslanci vládní koalice se pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a SPD chce blokovat přijetí zákona, který tak má učinit. V čem spatřujete jeho největší nebezpečí?

Jelikož to ve Sněmovně již ve vládní koalici skřípe, tak se vládní demoblok snaží účelovou změnou zákona ovládnout Českou televizi a Český rozhlas prostřednictvím Senátu, kde mají většinu. Do Senátu přitom chodí volit minimum voličů, takže má minimální demokratickou legitimitu. Jediným orgánem, který reprezentuje rozložení politických názorů ve veřejnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rad České televize a Českého rozhlasu volit podle mého názoru pouze ona, tak jako dosud, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií.

Dodávám, že podle aktuálního průzkumu STEM 58 % občanů nevěří České televizi, přitom si ji musí povinně platit… Z průzkumu dále vyplývá, že České televizi určitě věří pouze 9 % občanů… Taky připomenu, že podle výpovědí redaktorky Markéty Dobiášové byly v České televizi k dispozici informace o zločinecká skupině okolo pražského radního Hlubučka ze STAN již od roku 2019, ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl odvysílání těchto reportáží zabránit.

Název nového útvaru, který se má vydělit z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), bude podle všeho Útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Co tomu říkáte?

Pod vedením vlády Petra Fialy a ministra vnitra Rakušana ze STAN, jehož nejvyšší představitelé jsou součástí organizovaného zločinu, se má policie nově více věnovat novým formám extremismu, který podle ministerstva vnitra představují dezinformátoři, odpůrci proticovidových opatření a proruští aktivisté. A tu jedinou správnou pravdu, kterou si máme všichni myslet, bude určovat vládní pětikoalice premiéra Fialy (ODS)… Přičemž policisté budou pod vedením Fialovy vlády slídit po internetu a trestat vládnoucí garnituře nepohodlné názory.

Podle mě je za tím i snaha Víta Rakušana oslabit NCOZ, který vyšetřuje kriminalitu spojenou s politiky hnutí STAN. Ještě dodám, že exministr kultury Jiří Besser ze STAN řekl v rozhovoru pro Seznam, že hlava organizované zločinecké skupiny Michal Redl, který již dnes sedí ve vazbě, stál od samého počátku hnutí STAN v roce 2009 za vším, co se v hnutí dělo, spolu se zakladateli STAN poslancem Petrem Gazdíkem a europoslancem Stanislavem Polčákem. Michal Redl je přitom blízkým spolupracovníkem největšího českého mafiána a zločince Radovana Krejčíře. Čili hnutí STAN je od samého počátku svého založení projekt spojený s tou nejhorší mafií a s tím největším organizovaným zločinem.

„Ombudsmanova prohlášení na adresu Romů či LGBTQI osob nadále vyvolávají znepokojení,“ uvedla EK na adresu ochránce veřejných práv Stanislava Křečka ve své zprávě stavu právního státu v členských zemích EU. Co si o tom myslíte?

EU se vůbec nemá vměšovat do vnitřních věcí suverénních států včetně Polska, Maďarska nebo České republiky. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi. Pravidelně se stává terčem útoků progresivistických politických aktivistů a neomarxistických politiků, protože chce být veřejným ochráncem práv všech našich občanů, a nikoliv pouze vybraných menšin. Důvodem těchto útoků na Stanislava Křečka je i to, že k počátku července provedl organizační změnu v jím řízeném úřadě, když převedl agendu, kterou dříve svěřil své zástupkyni, opět do své gesce. Pokud má Stanislav Křeček jako vysoký státní úředník pochybnosti o kvalitě práce a loajalitě svých podřízených, je jeho plným právem přijmout potřebná opatření ve svěřené působnosti. Navíc je jeho rozhodnutí zcela v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv. Hnutí SPD odsuzuje aktivistické vměšování do činnosti nezávislého Úřadu veřejného ochránce práv - ombudsmana.

