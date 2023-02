Fialova klika, která ho izoluje. Holec nahlédl pod pokličku

reklama

V pravidelném výročním „vysvědčení společnosti“ agentury STEM dostali premiér Petr Fiala i jeho vláda od lidí téměř samé pětky. O čem to svědčí?

Že lidi fialovcům prostě vzkázali, že i za „nenáviděného“ Andreje Babiše podle nich bylo líp. Bývalý češtinář Fiala si tak aspoň zase vyzkoušel, jaké to je, když vysvědčení jen nerozdává, ale sám i dostává. I když se známkami, které mu lidi rozdali, bych radši moc nechodil domů – spíš bych se v sekretariátu ODS jako vždy hodnotově oslavil s klikou svých poradců, kteří ho izolují od reality a píšou mu ty jeho stále kyselejší projevy. Z nového výročního průzkumu STEM totiž vychází, že kromě prezidenta Miloše Zemana lidi nejhůř hodnotí právě Fialu a jeho vládu. Navíc premiér a lídr SPOLU od veřejnosti schytal pětku v téměř polovině hodnocených věcí, kam patří hlavní sociekonomické fenomény, které vždycky ovlivňují volby. Tolik pětek přitom lidi nedali na vrcholu jeho nepopularity v lednu 2021 ani expremiérovi Andreji Babišovi. A to jsme tehdy zažívali nejhorší fázi covidové krize, kdy nás vláda zavírala doma a většina novinářů začínala věštit své zbožné přání – konec Babiše.

Ironie je, že Fialova vláda lidem slibovala „změnu“ a taky že dá „Česko dohromady“. Teď tedy onu změnu vidíme: Fialova pětikoalice od lidí dostala ještě víc pětek než Babiš a Česko podle lidí dává spíš „do hromady“, víte čeho než „dohromady“. Podle Martina Kratochvíla z agentury STEM za Fialovy pětky hodně může dlouhodobá vysoká inflace, která zdražuje téměř vše stále více lidem – podle STEM jich teď chudoba ohrožuje téměř pětinu. Jestli je to pravda, pak je Fiala ve slušné bryndě, z níž ho nevytáhne ani další ulhaný projev: inflace v Česku totiž láme rekordy, zatímco jinde už odeznívá. A i když se snad časem zastaví i u nás, vysoké ceny na dlouho zůstanou daleko před našimi příjmy. Z Fialy se ale zase stává aspoň oblíbený politický stand-up komik: na sociálních sítích si lidi přeposílají jeho dnes už naprosto směšná videa, v nichž sebevědomě říká nejen to, že jen jeho vláda ví, jak na inflaci. I když, těch 17,5 procenta mu vlastně svým způsobem dává za pravdu!

Možná i proto Fialova vláda v novém roce rozjela sebepropagační kampaň s názvem První rok vlády. Je to normální?

S Fialovou vládou není nic normální, většina věcí včetně stále totalitnějších manýrů je poprvé. Vlastně to připomíná satiru. Pětikoalici se nedaří skoro nic, podívejte se na tragickou komunikaci tak klíčové věci, jakou je důchodová reforma. Vsadím se, že už ani sami ministři nevědí, v kolika letech budou mít nárok na důchod, jak to zase zpackali. Od prvního mediálního výkopu, který jako obvykle s velkou lidoveckou falší provedl dvojministr a šéf lidovců Marian Jurečka, jen utíkají sami před sebou úplně stejně, jako utíkají před popíráním zvyšování daní i dalších věcí. Ta propagandistická kampaň každopádně jen potvrzuje, jak je Fialova vláda zoufalá a snaží se přemalovat tristní realitu na pohádkový fialovský svět, kde se dějí kouzla.

Psali jsme: Vypnout dezinformační boj, vykládal Fiala před studenty. Ale každý si musí smět říkat, co chce „Jako kdyby vám vykradli byt. Přišli jste o třetinu všeho.“ Silná slova k vládě Premiér Fiala: Musíme zachovat otevřený evropský vnitřní trh bez zbytečných bariér Proč rovnou nepošleme prachy do USA? To bude levnější. Petr Macinka seknul Černochovou

A co hůř, zmíněná kampaň není jen směšná, ale i drzá. Směšná proto, že se v ní vláda chlubí například integrací Ukrajinců nebo naším předsednictvím EU. Zkuste tím ohromit někoho, kdo kvůli drahotě sotva zaplatí složenky. A chlubit se bezproblémovým předsednictvím EU, které je po zavedení Lisabonské smlouvy jen zbytečnou šarádou politiků a bafuňářů za naše peníze, to je stejné jako se chlubit bezproblémovým předsednictvím Nejvyššího sovětu. A drzá je ta kampaň od Fialovy vlády proto, že nám sama nonstop říká, jak nemá na nic peníze. Na vlastní propagandu je ale vždycky najde. Už jen čekám, kdy se na Letné objeví permanentně nasvícený obří Fiala se sloganem „SPOLU na věčné časy a nikdy jinak!“.

A ještě jedna věc: ta vládní kampaň na sebe sama je varovnou ochutnávkou mediální politiky pětikoalice. Své údajné úspěchy totiž kabinet lidem prodává ve spřízněných médiích, jejichž výběr smrdí klasickou protislužbou: my vám dáme inzerci a vy za to budete radši honit Babiše. Snad poprvé v životě musím v tomhle případě souhlasit s pražským pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem, který k vládní kampani napsal: „Mě by teda hanba fackovala, kdybych měl z veřejných peněz platit kampaň o tom, jaký jsem to ale pašák. A je smutné, že to Úřadu vlády ani v této době nedochází.“ Nedochází, Fialova vláda se dávno utrhla z orbitu normálnosti. Pro úplnost jen dodám, že Hřibovi Piráti vše legalizují svou účastí ve vládě.

Zmínil jste premiérskou koalici SPOLU. Ministr financí Zbyněk Stanjura minulý týden řekl, že je to úspěšný projekt a „není žádný důvod jej opouštět“.

Ve vládě samozřejmě úspěšný není, to by pak byla úspěšná i vláda. A to není, jak ukazují všechny průzkumy veřejného mínění: podle nich je naopak neúspěšná. O úspěchu určitě můžou mluvit lidovci a TOP 09, kteří se na zádech ODS díky SPOLU nejen vyvezli do Sněmovny, ale ještě ve volbách posílili, i když samostatně by je možná voliči vyvedli ze Sněmovny. Ale pro ODS? Pro tu je to nejspíš konec strany, jak jsme ji znali. I členové strany už smutně mluví o tom, že se ODS rozpustí ve „Spolufrontě“.

Psali jsme: Rakušan zešílel. „Osamocený útočník“ je on, obává se Holec. A nepěkné věci o lidovcích Poražený Fiala je v nebezpečí. Babišův objev. Holec a skryté dopady voleb „Dem*nti. Mažou si hnůj na chleba.“ Holec v šoku. Útoky na venkov z Pavlova „tábora dobra“ Z fabrik jde vzkaz. Pozadí debaty ČT. Petr Holec odhaluje

