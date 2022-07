Fialovo bebíčko, připomíná zbabělého kluka. Stát musí prostě přestat utrácet, tak je to jednoduché, vzkazuje Šichtařová

reklama

Tuším správně, že vládu nepochválíte za to, že schválila novelu rozpočtu na rok 2022 se schodkem 330 miliard korun? Deficit je vyšší o 50 miliard, než ještě v březnu posvětila Sněmovna. Premiér Petr Fiala krok zdůvodnil tím, že ekonomicky a v oblasti energií vede ruský prezident Putin válku proti západnímu světu, a ta že má přímý i nepřímý dopad na Českou republiku a na státní rozpočet. Plete se?

Tušíte to správně, že vládu nepochválím. Víte, co mi vláda připomíná? Kluka, který pořád na každého ukazuje: Tohle bebíčko mi způsobil ten, tohle bebíčko támhleten! To dělají zbabělci a slaboši, tak se neřídí ani vlastní život, natož stát! Všichni vidíme na našich vlastních peněženkách, k čemu vedl tisk peněz během dvou pandemických let. Nemáme se lépe, máme se hůře. Máme obrovskou inflaci. A vláda říká: Budeme skrze vládní dluh tisknout peníze, abychom se měli lépe, protože nám zlý Putin ubližuje. Jak je možné, že ještě pořád všichni nevidí, že tisk peněz vede k pravému opaku, než jaký vláda slibuje? Že místo toho, aby někomu pomohl, se máme tím hůř?

Bylo proto naivní očekávat, že když celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení v pololetí meziročně stouply o téměř 90 miliard korun a samotný státní rozpočet získal v pololetí o 62 miliard korun víc, půjde o dostatečnou injekcí a nebude třeba plánovaný schodek v polovině roku revidovat?

Bez problémů to rozpočtu stačí. Je nesmysl hledat problém na straně příjmů veřejných financí. Je nesmysl hledat, kde ještě víc daňové poplatníky obrat – problém s veřejnými financemi je na straně výdajů z rozpočtu. Nejde o to, že se do rozpočtu – údajně – málo vybere; jde o to, že se z něj příliš vydá. Nespojujme proto vůbec to, o kolik stouply daňové a nedaňové příjmy státu, s řízením veřejných financí. U nás se utrhly ze řetězu výdaje a přerozdělování. Každý natahuje ruce a říká si o státní peníze. Jako kdyby snad vláda mohla někomu dát něco, co předtím někomu jinému neukradla.

Exministr financí Miroslav Kalousek a expremiér Mirek Topolánek přišli společně s apelem na vyrovnání příjmů a výdajů státu. Kritizují rozpočtový populismus a nabídli desatero k uzdravení rozpočtu. Je to sumář náhodných nápadů, které nereflektují praktické následky, jež by z nich plynuly, jak už na adresu desatera zaznělo, nebo by to opravdu mohl být recept na ozdravení veřejných financí?



V zásadě se s tímto desaterem dá souhlasit., jsou to takové naprosto obecné pravdy, asi jako když řekneme, že když venku prší a nechceme zmoknout, musíme si vzít buď deštník, nebo pláštěnku. To není míněno jako výtka – tím chci říct, že jsou to naprosté samozřejmosti, které mohou překvapit jenom naivní progresivisty, kteří se s vámi budou hádat: Ale ono venku vůbec neprší! A jestli náhodou prší, tak když přes sebe hodíme dostatečně velkou vrstvu rybářských sítí, tak vznikne takový zvláštní efekt, že nitě vytvoří dostatečně hustou síť, přes kterou kapky neproniknou! A kdyby náhodou pronikly, tak se jejich rychlost průletem sítí tak zpomalí, že než na vás dopadnou, stačí se vypařit! A kdyby se náhodou nestihly vypařit, tak to taky vůbec nevadí, protože ono prší jinak než mokře!

Mizerný stav veřejných financí nemá smysl jakkoliv okecávat, prostě mizerný je a způsobuje inflaci a chudnutí lidí. Realita je jen jedna. A žádné zázračné řešení neexistuje. Prostě buď budeme šetřit, nebo inflace a chudnutí budou trvat.

Staronový šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan prohlásil, že kvůli zachování sociálního smíru chce ve vládě prosazovat vyšší zdanění energetických firem. Co jiného než sektorová daň nebo dodatečné zdanění energetických firem by pomohlo zachovat sociální smír, o nějž se nejen předseda druhého nejsilnějšího vládního subjektu obává?

Sociální smír je ohrožen chudnutím lidí. Chudnutí lid je způsobené stagflací. Stagflace je způsobena vysokým zadlužením státu. Vysoké zadlužení státu je způsobené vysokými útratami státu. Vysoké útraty státu lze zastavit jen tím, že stát přestane utrácet; vysoké útraty státu nelze zastavit tím, že stát ukradne na sektorové dani ještě víc peněz, aby mohl víc utrácet. Něco nejasného? Jen tak mimochodem, odkdy je ministr vnitra odborníkem na fiskální politiku?

Aby to dnes nebylo jen o vážných věcech. Nový ministr školství Vladimír Balaš přišel s nápadem, aby se děti ve škole začínaly učit o hodinu později, až od 9 hodin. „Devátá hodina je skvělá pro pubertální mládež. Jsou výzkumy, které říkají, že když děti chodí do školy později, tak prokazatelně podávají lepší výkony,“ tvrdí. Je zrovna tohle to pravé téma, jehož nastolení se od nového šéfa resortu školství očekává? A uvítala byste, kdyby vaše děti chodily do školy až na devátou?

Je mi úplně jedno, odkdy budou mé děti chodit do školy, pokud do té školy dojdou samy. Jakmile budu muset malé děti vozit do školy a ze školy, dost mi změna časů zkomplikuje život. Nicméně připadá mi to asi jako postavit se před zrcadlo a rozjímat o tom, jestli by mi víc slušela blond, nebo zůstat raději brunetou, když mi hoří dům. To vážně vláda nemá na práci něco užitečnějšího, když stojíme na prahu plynové krize?

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla o 1,6 % a podle předběžných údajů ministerstva obchodu USA se hrubý domácí produkt snížil i ve druhém čtvrtletí, a to o 0,9 %. Podle běžných kritérií se tak Spojené státy ocitly v recesi. Ovšem v USA určuje začátek a konec recese výbor Národního úřadu pro ekonomický výzkum. Také prezident Biden řekl, že Spojené státy nejsou v recesi. Jak tomu máme rozumět?

Sovětský svaz měl kdysi největší trpaslíky a nejmenší obry na světě, USA zase mají ten nejmenší hospodářský růst na světě, který je tak malý, až je záporný…

