Foldyna znovu na scéně: ČSSD je teď polomrtvá. Ale když bude ve straně větší síla lidí, kteří budou chtít změnu a bude poptávka, jsem připraven...

Po neúspěšných volbách pro sociální demokracii jste se rozhodl rezignovat na všechny stranické funkce. Ale pak jste svůj výrok mírnil. Takže jak to je, opustíte stranické funkce nebo v nich zůstanete?

Vnitřně pořád zastávám postoj, který jsem po volbách řekl. To jsem já, Jaroslav Foldyna. Ale není to o Jaroslavu Foldynovi, to je o tom, že sociální demokracie od toho předchozího volebního debaklu neudělala sebereflexi a pokračovalo to dál. A volební výsledek není žádné odražení od dna, prostě jsme padli na prdel, já jsem svým krokem chtěl dát najevo, že to musíme řešit. Není to z mé strany žádná spekulace. Pan prezident o mém rozhodnutí někde v televizi řekl a vyvolalo to diskusi. Lidi mi píšou, nedělej to, což je velmi příjemné, já si jejich podpory strašně vážím. Samozřejmě je i dost těch, kteří jsou šťastní jako blechy, říkají, konečně vypadne ten Foldyna, který má jiný pohled na různé věci, na sociální politiku, na Evropskou unii. Oni chtějí pořád dál jet tím expresem, který vypravili, jen vyměnili strojvůdce nebo vlakvedoucího, ale já chci vyvolat změnu a oni to nechtějí připustit. V pondělí je krajský výkonný výbor strany, kde máme jednání o tom, co dál. Krajský výkonný výbor mě nominoval do funkce místopředsedy, tak se s nimi chci poradit, chci jim vysvětlit své postoje.

Chcete jim osobně vysvětlit odhodlání odejít ze stranických funkcí?

Já si prostě myslím, že je to potřeba, jestli chceme sociální demokracii zachránit a vytáhnout z letargie. A já musím tenhle krok udělat, jestli chci pokračovat v politice. A já chci pokračovat v politice. Dokonce chci kandidovat i na nejvyšší funkce v sociální demokracii. Proto musím udělat to, co chci udělat, protože jinak sociální demokracie zemře, protože bude takhle pokračovat dál. Znáte ten vtip, jakústřední výbor komunistické strany jel do Bratislavy na zasedání a v polovině cesty se rychlík zastavil? Všichni koukali, co se děje, a Vasil Bilak vyndal noviny a řekl: soudruzi, čtěte noviny a dělejte, že to jede. Ale já to nechci takhle dělat, když se ten náš vlak zastavil, musíme nějakým způsobem nastartovat novou politiku.

Psali jsme: Ta strana je mrtvá. Totální letargie a paralýza. Takovýto nehezký je prý nyní stav v sociální demokracii. A tito lidé by mohli nahradit Hamáčka na postu předsedy... Jaroslav Foldyna na prahu své rezignace: Začali jsme se věnovat solidaritě, menšinám, gender problematice. A co ta obyčejná rodina, která vstává v pět do práce... Foldyna otáčí: Svůj odchod ještě zvážím Pozvracená ČSSD: Strana je mrtvá. Trest za blbost. Po dnešku zbyla jen jedna možnost

Co myslíte novou politikou? Sociální demokracie je přece tradičně zaměřena na takové hodnoty, jako je solidarita a sociální spravedlnost. To chcete měnit?

Anketa Je v pořádku, když zastupitelé vytvoří koalici bez strany, která vyhrála komunální volby? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 10826 lidí

Říkáte, že sociální demokracie padla na prdel. Takže spíš souhlasíte s výrokem Michala Haška, že ČSSD bojuje o přežití, a nikoli s předsedou Janem Hamáčkem, který prohlásil, že se strana už odrazila ode dna?

Honza Hamáček je mírný člověk, ale v tomhle se mýlí. To není žádné odražení od dna. Nehledejme desetinné čárky na nějakých výsledcích, to je prostě Waterloo. Lidé nás přestali vnímat jako stranu, která dokáže jejich problémy řešit. Dokonce tady v severních Čechách, kde je problém na problému, naši politiku, sociální politiku berou jako křivdu vůči lidem, kteří tady chodí do práce. Ten propad důvěry je tak hluboký, že se to projevilo. Vnímám to, že jsem dostal tisíc preferenčních hlasů, lidi mi říkají, vás bychom volili, ale jste v blbé straně a poslali mě do kopru. Samozřejmě máme starosty, kteří patří na piedestal jako Honza Birke, starosta Duchcova. Ale starostu Duchcova nikdo nechtěl, protože měl člověka v radě, který byl v DSSS. Nicméně vyřešili problém Duchcova, lidi mu dali absolutní důvěru, ale my severočeši jsme museli bojovat o to, abychom dostali povolení od ústředního výboru obnovit místní organizaci strany v Duchcově. Ale my nejsme žádní xenofobové, my jen vycházíme z reálné politiky. A reálnou politiku děláme v Meziboří, v Karviné, kde sociální demokraté dostali hlasy. To jsou místa, kde lidé zachránili konkrétní věci, ale obecně nás lidi poslali do kopru.

Není to i tím, že hnutí ANO vysává levicové voliče, nejen sociální demokracie, ale i komunistů? Lidé říkají, Andrej Babiš zvyšuje důchody, minimální mzdu, proč tedy volit slabší sociální demokracii, když mohou volit rovnou hnutí ANO?

Je to v osobnosti člověka, který je v této chvíli jistým fenoménem české politiky po éře ČSSD a ODS. Ale ODS může říkat, že se odrazila ode dna, ta má na to vzhledem k volebním výsledkům právo, ale my jsme porodili Andreje Babiše a podobné subjekty, protože jsme se chovali, jak jsme se chovali. Vytvořili jsme řadu problémů, neřešili jsme je, viz OKD, ROP Severozápad, to jsme byli my a občanští demokraté, a lidé si začali hledat alternativu. A našli si Andreje Babiše a jeho hnutí. Samozřejmě Andrej Babiš bude mít také problémy, jak bude odpovědný za řadu věcí a bude muset tu moc uplatňovat, tam se chyby najdou. Myslím, že boj s Andrejem Babišem, jak jsme to předvedli v nedávné minulosti, byl špatný. Naším problémem není to, že budeme říkat o Andreji Babišovi, že je špatný. Naším problémem je to, že jsme se nedokázali podívat do zrcadla sami na sebe. To je problém sociální demokracie. Odpoutejme se od minulosti, nikdo nás nebude volit proto, že jsme tady sto padesát let, pojďme říci, že vnímáme tu realitu, že solidarita má nějaké mantinely. Samozřejmě že je důležitou součástí sociálně demokratické politiky, ale nemůže být bezbřehá. My sem prostě nejsme schopni přestěhovat celou Afriku, ani nejsme schopni ji uživit. Musíme najít nějaký mantinel mezi tím, a když ho nebudeme hledat, tak veřejnost bude hledat ty, kteří to zatím ve svých heslech začnou propagovat. Ale ve chvíli, kdy já začnu takhle přemýšlet, tak mě někdo z mých „přátel“ obviní, že jsem xenofob, že hnědnu a ať přestoupím do SPD. Ale ten problém existuje a my ho taky musíme řešit. A sociální politika musí mít také nějaké mantinely a odpovědnost. Já to v Děčíně vidím na každém kroku. Veřejnost nás odsoudila, my jsme dokonce poškodili minoritu cikánů, protože všichni je házejí do jednoho pytle. Ale oni jsou mezi nimi slušní a doplácejí na ty neslušné, protože my jsme zakázali říkat, že existuje něco, jako je zneužívání sociálních dávek. To tady na severu hrálo významnou roli, že nás lidi nevolí. Jako hraje velkou roli, že jsme se nedokázali postavit tomu globálnímu kapitálu v odlivu peněz, ve vykořisťování, které je dneska marketingovou záležitostí tzv. evropské politiky. Pojďme se probudit. Já jsem přesvědčen, že sociální demokracie je schopna se probudit, ale nesmíme si myslet, že to přijde samo.

Psali jsme: Že by tolik lidí neumělo vložit do obálky lístek? Velké podezření nad senátními volbami na Rokycansku. Tyto informace se k nám dostaly Jan Kubáček radí ČSSD, co dělat, aby jí to fungovalo jako Babišovi Pápá. Držkopád. Článek, který nepotěší TOP 09 a ČSSD Výkřiky z ČSSD: Výměna Hamáčka, ať je předseda Zimola nebo Foldyna. Nebo se rozdělíme...

Po neúspěšných volbách se v sociální demokracii ozývají různé kritické hlasy. Například váš plzeňský hejtman Josef Bernard má obavy, že se v poslední době nechává sociální demokracie někým vodit. Ať z prostředí Hradu nebo jiné politické strany nebo nějakými vlivnými lidmi ze zákulisí. Sdílíte podobné obavy?

Nechci si brát do úst jména spolustraníků viz pana Bernarda. Domnívám se, že jsme se nechali vést tou slepou cestou, kterou jsme vyšli, neudělali jsme nic pro to, abychom věci změnili, a kráčíme tím liberálně neomarxistickým směrem k tomu, aby nás lidi přestali vnímat úplně. To je možné. Já nevím, jak to pan Bernard myslel, já jsem jeho některé poznámky četl a raději jsem se k nim nevyjadřoval.

Jako byla v minulosti sociální demokracie rozdělena na sobotkovce a haškovce, nedělí se dnes na liberální sociální demokraty a na konzervativce, jakési národní sociální demokraty? Nemohou tyto spory vyústit až v rozdělení strany, pokud se neshodnete na způsobech řešení, jak stranu zachránit?

Nedovedu si představit, že bych vám řekl, ano, může k tomu dojít. Samozřejmě v politice bohužel může dojít ke všemu. Jestli chceme sociální demokracii, která má tu historii a značku, kterou se někdo zaklíná, zachránit, musíme si uvědomit realitu dneška, a ne pořád konzervativně trvat na nějakých věcech. Ten globální kapitál vytvořil ty umělé levicové pojmy liberalismu, genderismu, věcí, které se týkají menšin, a přestali jsme mluvit o těch lidech práce, kteří jsou základními kameny politiky sociálně demokratických stran. My se musíme starat především o ně, pak teprve o všechny ostatní. Oni pracují, odevzdávají daně, pro ně musíme vytvářet podmínky k životu jejich a životu jejich dětí. Všechno ostatní, i když je to také důležité, je až na dalším místě. A my jsme to přehodili, všechno ostatní jsme dali na první místo a lidi práce jsme dali až na druhé místo. Oni to pochopili a začali hledat nějakou alternativu.

Pane místopředsedo, ať už to dopadne s vaší rezignací na stranické funkce jakkoli, říkal jste, že chcete v politice zůstat a že se chcete v budoucnu ucházet i o ty nejvyšší stranické funkce. Znamená to, že se budete ucházet i o místo předsedy strany?

Když bude v sociální demokracii větší síla lidí, kteří budou chtít zásadní změnu a bude po tom poptávka, jsem připraven jít do jakýchkoli střetů, abych sociální demokracii mohl zachránit. Zatím jsme ještě nevykročili na tu cestu zmrtvýchvstání. Teď jsme polomrtví. Ale kdybych cítil nechuť, nezbude mi nic jiného než hledat jiné řešení.

Třeba že založíte novou stranu?

To už tady bylo. Jako bývalý předseda Paroubek nejsem. Už máme tu zkušenost.

Jiří Paroubek nebyl jediným předsedou ČSSD, který si založil novou stranu…

Ano, ještě Miloš. Pan prezident.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová