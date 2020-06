Generál Blaško k USA: Zrušíte policii a lidé je odprásknou jako psy. Teď přijde na řadu armáda

reklama

Jaký je podle vás důvod, že se za čtyři týdny ve Spojených státech nepodařilo utišit protesty po smrti černocha George Floyda při zatýkání policií?

Myslím, že se do toho zapojili ti, kteří se do toho nikdy zapojit neměli a nesměli. A ti neustále rozdmýchávají vášně.

Kdo?

Antifa a další podobné černošské organizace. Organizace, které z toho udělaly takovou divočinu.

Proč to dělají? Jde o účel? Jak tomu mám rozumět?

Ve všem je vždy nějaký úmysl. A v tomhle je takzvaný úmysl, že se policie dopustila nepřiměřeného zásahu, a že je potřeba policii eliminovat. Bohužel je to vždy selhání jednotlivce, nikoliv celé organizace, a když vidím, co požadují, aby zrušili policii, tak se přeci jedná o úplně nesmyslné požadavky.

Zrušení policie nežádají všude, ale například v americkém Seattlu stovky radikálních aktivistů obsadily několik ulic města a vyhnali policii. Ustanovili autonomní zónu Capital Hill, kde neuznávají právo Spojených států, a policie proti nim stále nezakročila.

Takhle to přece nemůže fungovat. To tam budou chodit, jak jsem se někde dočetl, jakési organizace, které budou dohlížet na pořádek? Pak chci vidět, jak budou přesvědčovat toho, kdo bodá nožem, aby toho nechal.

Ano, ředitelka policie v Seattlu Carmen Best řekla, že její složky z autonomní zóny přijímají tísňové hovory oznamující loupeže či znásilnění, nemohou ale nijak zasáhnout. Proč je policie bezmocná?

Protože politici dopustí, aby byla neschopná cokoliv dělat. Jestli je to příležitost ke změně světového řádu, kdy začne vládnout anarchie, každý si bude dělat, co bude chtít... když se rozhodnu, že vás zavraždím, tak vás prostě zavraždím a není síla, která by mě za to potrestala. Když začnu loupit a krást, tak se okradení lidé ničeho nedomůžou. Zvláště v Americe, kde jsou všichni ozbrojení, to dopadne tak, že majitelé zbraní se nebudou rozpakovat je použít.

K tomu, co jste naznačil. Radikálové, kteří ovládají zmíněnou zónu, vydali seznam požadavků s regulovaným nájemným, zrušením policie a soudů a chtějí amnestii pro všechny, kdo se okupace ulic města účastní. Pro vás tedy jejich požadavky nejsou akceptovatelné?

Podle mne, kdo spáchá nějaký zločin, ať už jakéhokoliv charakteru, tak za to musí nést zodpovědnost. Požadavek zrušit policii, soudy a tak dále je naprosto... to je z oblasti sci-fi. A říkám znovu, že pokud policie občany chránit nebude, vezmou spravedlnost do svých rukou a budou zločince sami likvidovat tím, že je odprásknou, jak prašivé psy, jak se lidově říká. A věc je vyřízená. Takže nepotřebují ani věznice tím pádem.

Zmínil jste, že za tu situaci mohou politici, kteří tohle dovolili. Zajímalo by mne, jak hodnotíte politiku prezidenta Donalda Trumpa v těchto událostech?

Samozřejmě, že není v zájmu věci, a ani nebylo, aby policie v některých případech tvrdě zasahovala, ale jestliže proti sobě mají člověka, kterého si vylustrují a vědí, že byl desetkrát soudně trestaný za násilnou trestnou činnost, za prodávání drog, co jiného jim zbývá? Bude to jak v Anglii, že policista bude mít u sebe jen pendrek a bude čumět, kdy do něj kdo vrazí kudlu? To se mi zdá být už i na Ameriku hodně. Postup policistů při zatýkání George Floyda byl možná až příliš tvrdý, ale zase různí experti to vyvracejí, že byl zfetovaný a měl další zdravotní problémy, a proto zemřel.

Ano, tak hovoří pitva, ale z videozáznamu je jasné, že dlouhou dobu opakoval, že nemůže dýchat a ať ho nezabíjejí. Policisté ale nereagovali.

Policistovi by se bývalo nic nestalo, kdyby sevření trochu uvolnil. Už se bohužel stalo.

Otázka zněla, jak hodnotíte politiku Donalda Trumpa?

Donald Trump jako prezident všech Američanů se na to nebude dívat jen tak a nenechá podobné věci běžet samospádem. To není možné.

Takže schvalujete jeho radikálnost v postupu?

Já si myslím, že to není radikalismus. Je to povinnost navodit zpátky pořádek a klid do ulic měst, aby se tam lidé cítili bezpečně. Od toho mají různé represivní složky, a ty je třeba podporovat.

Jde podle vás o projevení nějakého hlubšího problému, který mají Spojené státy ve společnosti? Je společnosti rozdělená?

Možná, že svým způsobem přetrvává problém války Severu proti Jihu a problém s otroky. V těch lidech, ať už je to kolikanásobná generace, asi pořád je pocit křivdy. A pokud dojde do těchto konců, kdy se dopustí anarchie, tak je zle.

Takže si myslíte, že si Američané nesou tyto křivdy už z doby občanské války?

Je to stejné, jako že si stále neseme ten pocit, že nám bylo ublíženo, nebo že se s námi zacházelo nesprávně. Když dojde k jiskře, která zapálí sud prachu, pak už to lítá.

Co by, podle vás, mělo nyní následovat? Měla by zasáhnout armáda, jak hrozí Donald Trump?

Pokud strana, která vše začala, bude pokračovat, bude dál narušovat veřejný pořádek, dál rabovat a dále vypalovat obchody a různé další instituce, tak potom mu asi nezbude, než armádu poslat, ale to už je o život. Jakmile se do něčeho zaplete armáda, tak je to bez šance nějakým způsobem kočírovat. Přeci se vojáci nenechají pozabíjet.

Domníváte se, že by došlo k nějakým změnám, kdyby na podzim Donald Trump neobhájil post prezidenta?

Pokud by zvítězili obamovci a clintonovci, tak by začali prosazovat, co už nyní začíná, tedy policii zničit, zrušit, omezit pravomoci soudu. Celá záležitost by vyústila v to, že se rasové nepokoje otočí, a spíše budou do těch věcí šít bílí, protože to si přeci nemůžeme nechat líbit. A když jsem viděl záběry, jak klečí na kolenou a omlouvají se za to, že jsou bílí, nezlobte se na mě, ale to už je vrchol stupidity a idiocie. To je něco neuvěřitelného.



