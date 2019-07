Gott? Hyeny, hlupáci! Ringo Čech odpálil bombu. Kdyby Havel žil, to by vítači koukali

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Podle mne si ho vítači berou jako záštitu. Ale možná kdyby žil, tak by tak úplně na jejich straně nestál,“ říká na adresu Václava Havla umělec a bývalý politik František Ringo Čech. V souvislosti s Milionem chvilek zmiňuje Kániše a Bydlínského. Nad tím, co někteří kritici pronášejí na adresu Karla Gotta, jen kroutí hlavou. „Myslím, že je to demagogie hlupáků,“ míní F. R. Čech a drsný vzkaz posílá i Jakubu Jandovi. Padla slova o zamindrákovaném člověku a kydání hnoje. Prozradil také, o čem on sám nedávno s Karlem Gottem diskutoval.

Protivládní demonstrace, vládní destabilita, názorově velmi rozdělený národ… Takové bylo první pololetí roku, kdy si připomínáme už 30 let od sametové revoluce. Jak vy vnímáte v současnosti náladu ve společnosti?

No tak názorově velmi rozdělený národ jsme už od husitství. Prostě Češi vždycky žijí v takovém rozpoložení a klimatu. Výjimku tvoří vždy vypjaté okamžiky naší historie, jako byla srpnová okupace Rusama nebo sametová revoluce. Ale ta euforie, nadšení, jednota…, to trvá měsíc. Někdy ani ne. A pak se česká společnost vrací tady k tomu. Pokud se to děje v rámci demokracie, myslím si, že je správné, když občané dávají najevo, co si myslí. Ale měli by to vědět. Neměli by to dělat podle pokynů a neměli by být někam postrkovaní. Všechno by mělo být spontánní.

A kam to celé podle vás může právě s ohledem na 17. listopad dojít?

Nikam. Pokud by se dva kněží neozbrojili a nepokusili se udělat převrat, tak to vyřeší další volby. A tak je to správné.

Máte pocit, že se lidem v České republice žije dobře? Ostatně hospodářský růst i tento rok trvá, stejně jako velmi nízká nezaměstnanost. Na druhou stranu zdražují potraviny, bydlení, byty v Praze jsou prý v poměru k platům nejdražší ve střední Evropě… Je, nebo není tedy důvod slavit 30. výročí sametové revoluce?

Myslím, že to s výročím sametové revoluce nemá vůbec nic společného. Důvod k oslavě je, že prostě máme svobodu. Máme svobodu, demokracii, i když takovou, kterou předvádíme. Ale pořád je to svoboda, pořád je to demokracie. Ceny bytů a zdražování potravin, to je prostě všechno, co občané dovolí, aby se dělo. Ne vždy za to mohou jen občané, protože podřadné potraviny a nekvalitní příměsi, které nám dávají řetězce ze Západu do prodeje, to je hnus. To je ale věc vlády, s tím občané nic nezmůžou. A ty drahé byty? Tak asi na to lidi mají. Kdyby na to neměli, tak by ty byty zlevnily. Myslím, že v tomhle měl Klaus pravdu, že trh to diktuje sám.



Jak si podle vás žijeme v porovnání se Západem? Je něco, co nám mohou západní sousedé třeba i závidět?

Vůbec nic. Možná hezké holky (nemyslím tím Aňu Geislerovou). Ale krásný holky, ty oni mají taky.

A co třeba bezpečnost v ulicích?

Tak to určitě. Ale to oni si dělají sami. To je věc vítačů. Fakt je, že sem se ještě ty hrůzy nedostaly, ale to je otázka času, kdy se to přelije i k nám. Tady ti vítači říkají, že tu nikdo není a co tedy furt protestujeme. Nikdo tu není, ale bude. Předvídavý člověk to ví. A pak myslím, že nám západní sousedé nebudou závidět vůbec nic.

S odstupem těch třiceti let, jak dnes vnímáte osobu Václava Havla? Změnil se nějak výrazněji váš pohled na něj od sametové revoluce?

Václav Havel patří, a já jsem to už několikrát prohlásil, k prvnímu ze tří dobrých prezidentů. Myslím tím posledních dobrých prezidentů. Václav Havel byl bezpochyby hrdina. Pustit se do boje s komunistickým režimem v době, kdy nám ostatním to připadalo nemožné… Když jsme se Schelingerem stáli na Rudém náměstí, tak na nás padla těžká deprese. Já jsem říkal: Jirko, to nemůžeme vyhrát. My v tom zemřeme, v téhle hrůze. Václav Havel měl opačný názor a opravdu bojoval. V tom si zaslouží naši úctu. Taky pochybuji, že by někdo šel na čtyři roky do vězení i s perspektivou, že bude potom zvolený prezidentem. Ale samozřejmě i Havel byl jen člověk a měl své chyby a slabiny. Mně se líbilo, jak vystoupil rázně hned na začátku sametové revoluce, odmítl vrácení veškerého majetku a pak si ho po čase všechen vzal. Ale to je lidská vlastnost. To s heroismem nemá nic společného. Podle mne si ho vítači berou jako záštitu. Ale možná kdyby žil, tak by tak úplně na jejich straně nestál. To si nejsem jistý. Mluvil jsem s jeho sekretářem, je to už delší dobu. A ten mi říkal, že když mu vyčítal některé věci, co udělal, tak mu Havel odpovídal: byl jsem naivní. A některé věci se bohužel nedají spravit. Ale prostě všechna čest. Dobře že jsme měli Havla, dobře že jsme měli Klause a dobře že máme Miloše.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Komunisté prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Mají pravdu? A měli by to právě komunisté navrhovat?

No tak komunisté jsou vládní strana. Nemůžeme je vyčleňovat a vystrkovat nějak na periférii Parlamentu, kde jsou docela slušně zastoupení. Já se na to dívám podobně. Privatizaci 90. let opravdu provázely chyby a zločiny, ale myslím, že to vidím z jiného pohledu než komunisti. Děly se strašný věci. Ono se to zapomnělo, ale to, co se stalo s naším průmyslem, o kterém se tvrdilo, že je zaostalý… to bylo pořád – prodejme to a zaplať pánbůh, že si to kupují. No tak přišli, koupili to, ukradli, rozkradli a utekli. Ale těžko dneska budeme bycha honit a někoho trestat. Nevím, jestli by se to podařilo.

Podíváme-li se na Milion chvilek pro demokracii, jejich požadavkem původně bylo odstoupení ministryně Benešové. Následoval požadavek na odstoupení premiéra a poté další věci… co si vy o Milionu chvilek myslíte a jak hodnotíte zatím poslední demonstraci, která se před prázdninami odehrála na Letné?

Nepochopil jsem nic z té demonstrace, ale jako demokrat samozřejmě přiznávám právo Milionu chvilek se vyjádřit. Pokud je to touto formou… každopádně já to vidím jako Milion chvilek pro demokracii a milion korun pro Fajta. Musí myslet na to, že jsou opravdu jen polovina národa. A druhá polovina národa si to nemyslí. Mně na tom vadí, že v čele toho stojí dva kněží. Já jsem měl kněze vždy ve velké vážnosti. Sám jsem měl štěstí na dva vynikající kněze, kteří mě provázeli životem. Myslím si, že kněz má být tichý a pokorný. Tohleto jsou spíš jako Kániš a Bydlínský. A Žižka věděl, co s nimi. Ale zase i oni mají výhodu, že je svoboda a demokracie.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová? Až jejich voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží? Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Já myslím, že ne. Ten problém má spoustu různých příčin. Většina těch lidí, kteří protestují, neví v podstatě, proti čemu protestuje. Jmenovaní umělci – ševče drž se svého kopyta. My umělci, kteří jsme to zkusili a přišli jsme do politické scény, jsme všichni odešli rozčarovaní a zklamaní. Ať už to byl Hrušínský, Kačer… všichni jsme nakonec byli zklamaní. Je dobře, že umělci také k tomu mluví, ale nesmějí říkat, že ten jejich názor je jediný správný.

A Piráti? Myslím si, že se brzo zkompromitují. Budou mít problémy, opustí svoje manželky, opatří si nové, odejdou od dětí, budou si myslet, že jsou pány světa, jako si to myslela spousta politiků před nimi. Ale pak přijde Trikolóra, Václav Klaus mladší a nakope jim zadek.

Když odbočíme, Karel Gott letos oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. A to není všechno. Například Jakub Janda pak napsal: „Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a ‚Parlamentní‘ listy dohromady. Je to smutný konec.“ Pravděpodobně jde o Gottova slova o iluminátech. Co nejen na Jandu, ale i na další mistrovy kritiky říkáte?

Já vůbec nevím, kdo je Jakub Janda, a ani mě to nezajímá. Prostě tohle napsal zamindrákovaný člověk, který chtěl vykydat hnůj na nejoblíbenějšího českého zpěváka. Ale nic s tím neudělá. Řekl bych – Jakube Jando, těžko ti bude proti ostnu kopati – kdybych měl citovat Bibli. Já jsem se s Karlem sešel čtyři dny před jeho narozeninami a sešel jsem se s ním právě proto, abychom si o těch iluminátech promluvili. Asi dvě hodiny jsme o tom debatovali. Já vím, že Karel má perfektní politický přehled. Myslí mu to, je velice dobře informovaný a já s ním souhlasím. Neřekl bych, že jde o ilumináty, ale určitě si s námi někdo manipuluje.

A takové ty řeči, že Karel Gott „souvisí“ s minulým režimem, že je „symbolem“ normalizace?

To je přece úplná demagogie. My jsme prostě v té době žili. Těžko jsme se mohli vyjmout. Myslím, že je to demagogie hlupáků. Uvědomil jsem si právě na těch narozeninách Karla, a také jsem to tam z jeviště řekl, že ten Karel stojí tak nad vším, nad věcí, že on do toho sálu přivedl všechny – sluníčkáře, vítače, rasisty, demokraty, polodemokraty, monarchisty… všichni jsme tam byli, protože máme Karla rádi a chtěli jsme se zúčastnit jeho narozenin. Řekl jsem, že to by se nikomu jinému nepovedlo. Jiný by tam měl své příznivce a ostatní by se na to vykašlali. Ale na Gotta nekašlal nikdo. Tam jsme byli všichni.

Čím si ale i tak vysvětlujete, že právě nyní se na něj snesla taková vlna kritiky? Nepamatuji si, že by se něco takového dělo před deseti lety, kdy slavil sedmdesátiny... souvisí i toto s náladou ve společnosti?

Zase bych citoval: Ty psa štveš svého na lva raněného. Toť bídné, pane… prostě Karel zestárl, je nemocný, tak se na něj hyeny vrhají. Šakali vždycky jdou po mládětech, po zraněných, slabých. Karel prostě je starší pán a je to cíl pro tyto lidi. Já se tomu vůbec nevěnuji a myslím, že ani Karlovi to vůbec nevadí.

V rámci demonstrací Milionu chvilek zaznělo obvinění, že prezident Zeman je, pokud jde o jeho „čínskou politiku“, ve vleku Petra Kellnera. Že napomáhá jeho byznysu v Číně tím, jak formuluje svou vstřícnou politiku vůči Číně. Jak vy vnímáte prezidentův vztah nejen k Číně, ale i k Rusku?

Myslím si, že ať je Milošův vztah ke Kellnerovi jakýkoliv, určitě mají oba k tomu dobrý důvod. Kellner je český podnikatel, a jak já tvrdím, když se bude dařit Kellnerovi, tak kus z té konjunktury dopadne i na nás. Vždycky ze stolu spadnou nějaké zbytky mezi nás, prosté občany. Já jsem rád, že je Kellner úspěšný. A myslím si, že Milošův vztah k Číně je takový jako ke všem. Miloš pojede do Ameriky, stejně jako pojede do Ruska, do Anglie… A ohledně Ruska? Rusko je pořád velmoc. Geograficky nám velmi blízká. Měli bychom i s Rusy velmi dobře vycházet. Tím ale nechci říct, že bychom jim měli lézt do zadku a posluhovat. To myslím, že Miloš v žádném případě nedělá.

A je dobře, že prezident přijal pozvání V. Putina na příští rok na oslavy konce války?

No tak je co oslavovat. Válka byla strašná. Zahynuly miliony lidí, nejvíc Rusů. Myslím, že je to dobře, že pojede na oslavu. Pochybuji, že by tam jiný státník nejel. Tam nebude jenom Miloš. Ale toho si lidi nevšimnou. Lidi… teda vítači tam budou vidět jenom Miloše, ale to je furt stejná písnička.

Mimochodem, když jsme u Ruska, mají pravdu ti, kteří mluví o tom, že ve výkladu historie 20. století panuje jakási „dvojakost“, například ve vztahu k těžkostem, které nám způsobili Němci a Rusové? Je podle vás dnešní mainstreamové vnímání českých moderních dějin vyvážené a objektivní?

Nevím, jaké je vnímání dnešního mainstreamu. Já mám tu výhodu, že nemusím nic vnímat, já jsem to prožil. I když fašismus jako dítě. Co mám Rusům za zlé, je, že oni pořád jednoznačně nepřiznali, že se v srpnu jednalo o hrubou okupaci a napadení samostatného, svéprávného státu. Ale právě ta velmoc má tu možnost, že si vytváří dějiny podle svého. Myslím, že je vůbec nezajímá, co my si o tom myslíme. I když jim to naši politici několikrát vytkli. A nejen politici. Tak oni, myslím, navenek řekli, že to byla chyba, ale v učebnicích asi mají něco jiného.



Podíváme-li se na Evropskou unii, přináší nám do životů více svobody, nebo je část pravdy i v hlasech odpůrců, kteří říkají, že by nám bylo lépe bez ní, a argumentují například uprchlickou krizí, nebo množstvím nových nařízení a regulací?

EU je bezpochyby pokrok. Schengenský prostor a svoboda, které máme, to je něco, po čem jsme všichni toužili. Ale zvrtlo se to. Evropská unie se stala úřednickou vládou hlupáků. Vždycky říkám, že nejhorší jsou náměstci. Všechno se to svede na Junckera, Merkelovou, ale pod nimi jsou desítky škůdců, kteří aby zdůvodnili svou existenci, vymýšlejí si příšerné věci. To vítání uprchlíků bez jakéhokoliv plánu, řádu… je v tom totální chaos. Prostě v současné době Evropská unie ohrožuje sama sebe. Vždycky jsem říkal, držme se Anglie. Anglie je vzor. A určitě Anglie ví, proč chce vystoupit. K tomu není co dodat.

A jak vidíte postoj naší země k EU? Jsme skutečně nevděční vůči „starým“ zemím EU, jak občas zaznívá? Měli bychom se více přiklonit k „Západu“ a třeba přijmout už euro? A co náš postoj k uprchlickým kvótám?

Já myslím, že v tomto případě se naši vládní činitelé chovají docela slušně a rozumně. Řekli svoje k uprchlickým kvótám, teď dokonce i k tomu, že jsme braní jako občané druhého řádu. A je dobře, že je nás slyšet. Je moc dobře, když bude V4 držet pohromadě. Ono s námi sympatizuje dokonce i Rakousko, a to také o něčem svědčí. No, budoucnost nevidím růžově.

Celkově, domníváte se, že má Česká republika dnes v Evropě lepší „zvuk“ než před čtvrtstoletím. A pokud ano, tak kdo se o to podle vás nejvíce zasloužil?

No, co je lepší zvuk… Západ není blbej. Věděli, že před čtvrtstoletím, za komunismu nebyla Česká republika taková, jaká by sama za sebe bývala byla. Byli jsme okupovaní, utlačení, neměli jsme svobodu, byli jsme satelit Ruska.

A kdo se o to nejvíc zasloužil, o tu svobodu? Mám pocit, že za ni vděčíme – Havla už jsme jmenovali, bojovníka… ale byl to Reagan. Byli to Američani, Reagan komunisty uzbrojil. Pak to byl také Gorbačov. Prostě měli jsme kliku, že jsme v tom neumřeli. Tak uvidíme, co bude dál. Lepší zvuk ale není nic. Důležitá je praxe. Jak se k nám budou chovat, kupovat naše výrobky, jak nám budou pomáhat. A my se samozřejmě podle toho budeme loajálně chovat ke všem, k Východu i k Západu. Česká republika nemůže dělat sama za sebe bojovnou politiku. To už jsme dělali za husitství, a jak jsme dopadli.

autor: David Hora