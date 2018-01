Hejtman Vondrák: Zdavotní stav Zemana na veřejnosti nepůsobí dobře, na druhou stranu Roosevelt vyhrál válku na kolečkovém křesle. Přesto...

Jak byste zhodnotil první kolo prezidentských voleb? Co například říkáte na neúspěch Mirka Topolánka, který byl některými médii pasován na černého koně prvního kola? Proč propadl i právě v Moravskoslezském kraji, kde také politicky působil? Domníváte se, že se opravdu nedařilo především těm kandidátům, které podporovaly politické strany, na rozdíl od těch bezpartijních?

Začnu tím, že mě potěšilo, kolik lidí přišlo k volbám. Přes 60 procent je dobrá účast a jako politik jsem rád, že lidem není lhostejné, kdo bude prezidentem České republiky. V dnešní době se často hovoří o ohrožení demokracie, s takovými názory ale nesouhlasím. Volby u nás probíhají svobodně, a ať už se nám výsledky líbí, nebo ne, občané v nich svobodně vyjadřují svou vůli. Takový propad Mirka Topolánka asi nečekal nikdo. Zřejmě si lidé dobře pamatují, že se jeho vládě příliš nevedlo. Ostudné předsednictví naší země v EU je toho jasným důkazem. A co se týče Moravskoslezského kraje, nemyslím si, že by někdy náš region nějak zjevně podporoval.

Koho vlastně tipujete jako absolutního vítěze voleb a proč? Média se zatím v názorech dost rozcházejí. U mnoha redaktorů je vidět, že přání je skutečně otcem myšlenky. Tedy srozumitelně řečeno, ti pravicově orientovaní tvrdí, že pokud jen příznivci pánů Horáčka, Hilšera, Fischera a Topolánka dají nyní hlas Jiřímu Drahošovi, tak musí akademik suverénně vyhrát. Naopak levicově smýšlející žurnalisté říkají, že k prvnímu kolu nepřišla řada Zemanových příznivců (účast byla asi 62 procent), takže nyní opět bude s přehledem triumfovat současný prezident. Ke kterému z těchto názorů se kloníte vy sám? Nebo máte zcela jinou verzi, proč zvítězí jeden ze dvou výše jmenovaných kandidátů?

Nevím, nerad tipuji a nerad sázím. Také mě mrzí, že se tak důležitá volba smrskla na debatu o „menším zlu“, to mi přijde nedůstojné. Raději bych slyšel vize obou kandidátů. Jsem zvědavý na předvolební debaty, které mohou vyvrátit pomluvy a snahy pošpinit jednoho nebo druhého kandidáta. Tyto rozhovory jistě ovlivní to, jak se nakonec ve druhém kole volby prezidenta voliči rozhodnou.

Anketa Jak byste ohodnotili dosavadní prezidentování Miloše Zemana? Jako ve škole 1 79% 2 4% 3 3% 4 2% 5 12% hlasovalo: 12656 lidí

Zaujala vás více kampaň některého z kandidátů? Kterou byste označil za nejzdařilejší, jež nejvíce oslovila veřejnost?

Upřímně? Nezaujala. Neviděl jsem žádné hmatatelné vize ani vytčené cíle.

Některé známější osobnosti, ale i mnoho obyčejných lidí se nechalo před volbami v médiích slyšet, že raději podpoří kandidáty, kteří získali potřebný počet podpisů od lidí, než ty, jež je dostali od poslanců či senátorů. Myslíte si, že i tento faktor se projevil ve výsledcích prvního kola prezidentských voleb?

Nemyslím, ale obecně se v naší společnosti projevují tendence nerespektovat zaběhnuté principy. Bohužel klasická tradiční politika lidi zklamala. Jsem ale přesvědčen, že pro většinu občanů není způsob získání nominace rozhodující.

Psali jsme: Zeman je ožrala a sprosťák. Je mi jedno, jestli je Drahoš vítač. Volím jeho, napsal Jiří X. Doležal Zase dělají blbce z voličů Miloše Zemana. Schválně, kdo na to skočí? Zde je FOTO Z Václava Moravce má celé Česko... srandu, slušně řečeno: Tohle už snad ani není pravda, na co jsme narazili Hejtman Vondrák: Realizace chytrého regionu vyžaduje vybudování kvalitní datové infrastruktury

Bývalý prezident Václav Klaus zase nechtěl na Hradě žádného Marťana, tedy člověka, který nemá žádné politické zkušenosti. Má jeho tvrzení logickou podstatu a projevilo se nějak na výsledcích? Přehlížela značná část české veřejnosti velké manažerské schopnosti u některých kandidátů, kteří je například získali i u velkých, známých mezinárodních společností? A bylo to tak vůbec správně?

Nepovažuji politické zkušenosti za něco absolutně nutného. Vnímavý člověk se věcem musí učit pořád a politika není výjimkou. V tomto směru musím vyzdvihnout politiku hnutí ANO, která do značné míry staví právě na nezávislých osobnostech. A jsou to mnohdy právě ony, které přinášejí do politiky zdravý rozum a zkušenosti z běžné reality. Někdy jako problém naopak vnímám profesionální politiky, kteří nikdy nedělali nic jiného. Až na naprosté výjimky si nedokážu představit, jak by mohl takový člověk rozumět normálním lidem.

Pojďme nyní v krátkosti k finále prezidentských voleb. Alexandr Mitrofanov, politický komentátor, napsal v deníku Právo, že člověk, který bude volit Zemana, není tím pravým občanem ČR a už vůbec ne demokratem, jelikož chce mít nad sebou diktátora. Jak se na takový „specifický“ názor díváte?

Poslední dobou se u nás takovými „diktátory“ argumentuje příliš často. Nestrašil bych lidi něčím takovým. Tvrzení typu ohrožení demokracie mi vadí. Nevnímám to tak. Se současným panem prezidentem často nesouhlasím, ale byl demokraticky zvolen a jako takového ho musíme respektovat. O tom přece demokracie je, že může být zvolen kterýkoliv z kandidátů, tedy i člověk, který vám není názorově blízký. To z něj přece nedělá diktátora. A co mi vadí opravdu hodně, je znevažování voličů. Volba zobrazuje jejich vůli, a to musíme v demokracii všichni respektovat.

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby, ale nedali jmenovité doporučení, koho mají volit. Někteří duchovní se však přece jen neudrželi. Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho vyjádření je Miloš Zeman jako kandidát naprosto nevhodný pro svůj údajně nedobrý zdravotní stav a také proto, že prý svými činy a prohlášeními morálně poškozuje společnost. Domníváte se, že má pan Halík pravdu, anebo je zcela vedle ohledně posuzování lidských kvalit současného prezidenta a také toho, co si přeje běžný český občan?

Souhlasím, že zdravotní stav současného prezidenta nepůsobí na veřejnosti dobře. Na druhou stranu Roosevelt vyhrál válku na kolečkovém křesle. Problém vidím spíše v tom, že bych rád viděl na postu prezidenta někoho, kdo více spojuje. Jestli je v současné době něco absolutní nutností, tak je to tuto zemi sjednocovat.

Co si myslíte, že bude právě tím nejvíce rozhodujícím faktorem pro veřejnost, aby dala některému z kandidátů většinu hlasů? Může to být například dojem z televizních duelů mezi oběma soupeři? A má v nich Jiří Drahoš šanci uspět proti zkušenému rétorovi Zemanovi?

Duely bych vůbec nepodceňoval. Spíše naopak. Sám čekám na to, co mne v záměrech obou kandidátů nejvíce zaujme.

Psali jsme: Proč Topolánek podpořil Drahoše? Představuje alespoň nějakou šanci na změnu Štěpán Křeček: V České republice se prodalo 271 600 nových automobilů Komunista Ondráček definitivně prohrál. Nepovede Komisi pro kontrolu GIBS VIDEO Martin C. Putna: Nesmějte se Zemanovi, že je starý. Také budete staří. Běžte radši volit Drahoše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Štěpán