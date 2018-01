Hejtmanka Vildumetzová: Slovo „nejde“ pro mě neexistuje, stačí jen chtít

Můžete v krátkosti charakterizovat uplynulý rok?

Z uplynulého roku mám velmi dobrý pocit, byl sice pracovně velmi náročný, ale podařila se spousta věcí, které jsme si naplánovali a dokázali jsme je dotáhnout do konce. Není to jen má zásluha, ale i zásluha kolegů v Radě kraje, se kterými tvoříme skvělý tým. Povedlo se nám především dosáhnout toho, že lidé od 1. ledna 2018 neplatí dálniční poplatek na úseku D6 od Karlových Varů do Chebu. Úspěšně jsme odstartovali v rekordně krátkém čase projekt Senior Pas, tedy karty pro starší občany kraje od 55 let, na které mohou čerpat různé slevy na výletech, v lékárnách, ve sportovních areálech, což jim umožní zůstat déle aktivní. Díky opakovanému jednání s Ministerstvem financí a kultury máme nyní garantován příspěvek od státu 250 milionů korun na opravu národní kulturní památky Císařské lázně, o které se dosud jen mluvilo. V tomto roce chceme rozhodně se stavbou začít. Zlepšila se komunikace se starosty a občany v obcích, lidé za mnou chodí na Dny s hejtmankou a často si píšeme. Mám velkou radost z toho, že jsme zrekonstruovali nová oddělení v nemocnicích, podle plánu pokračuje stavba kamenného hospice v Nejdku nebo opravy domovů pro seniory.

Jaký podle vás bude pro kraj letošní rok? Jaké nejdůležitější úkoly či výzvy před vámi stojí?

Máme mnoho plánů, které rozhodně chceme uskutečnit. Kraj na jaře otevře 1. kamenný hospic v Nejdku, o kterém jsem se zmiňovala. Důstojné zázemí v něm najdou nevyléčitelně nemocní a lidé na sklonku života. V druhé polovině roku bychom chtěli začít s opravou Císařských lázní, o které se mluví od roku 2008, ale nikdo zatím plány takzvaně z papíru nepřenesl do reality. Po dohodě se starosty kraj nabídne obcím dotační titul na opravy místních komunikací, po kterých už se nedá bezpečně jezdit. Začneme s opravou karlovarské porodnice. Budoucí středoškoláci se mohou těšit na nový atraktivní obor, který otevřeme od příštího školního roku ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Bude určen specialistům vzdušných sil. V letošním roce slavíme vznik samostatného československého státu, ale připomeneme si i další významné letopočty s osudovou osmičkou. Kraj při této příležitosti připravuje řadu soutěží pro školáky, krajská muzea v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu chystají velké výstavy, další akce jsou v režii jednotlivých měst a obcí.

Prozradíte nám, jaké významné investiční akce připravujete na rok 2018?

Jednou z největších investičních akcí, kterou kraj zahájí, bude výstavba silničního obchvatu Mariánských Lázní, která by měla vyjít na 250 milionů korun. Kraj chce na ni využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Obchvat by měl ulevit lidem, kteří žijí ve městě a okolních obcích, sníží se dopravní zátěž Mariánských Lázní, provoz bude bezpečnější a plynulejší. Počítáme se zahájením kompletní opravy národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech, celkový objem akce činí okolo půl miliardy korun, ale rekonstrukce bude samozřejmě probíhat po etapách. Okolo 150 milionů korun letos bude prostavěno v chebské nemocnici, kde kraj pokračuje ve stavbě nového pavilonu s moderními operačními sály nebo dětským oddělením. Karlovarská nemocnice se letos dočká přestavby porodnice za zhruba 50 milionů a máme také připraveno 116 milionů na nové operační sály s kompletním zázemím pro sokolovskou nemocnici. Nemalé finance jdou samozřejmě na pořízení přístrojů a dalšího vybavení. Naší prioritou ale nejsou a nemohou být jen stavby a investice, ale také lidé, kteří v nemocnicích nebo sociálních zařízeních pracují. Narážím tím samozřejmě na nedostatek zdravotních sestřiček a dalšího zdravotnického personálu nebo sociálních pracovníků. Bez nich moderní budovy a přístroje ztrácejí smysl.

V loňském roce jste získala mandát poslankyně. Proč jste navzdory svým původním prohlášením, že v žádném případě nebude kumulovat mandát poslankyně a hejtmanky, svůj názor změnila? Co vás k tomu vedlo? Navíc jste se tak rozhodla navzdory doporučení hnutí.

Po dlouhém a poctivém zvažování jsem se rozhodla, že si ponechám mandát poslankyně, který jsem díky velkému množství preferenčních hlasů v nejmenším volebním kraji získala v posledních sněmovních volbách, a to i přesto, že jsem kandidovala na nevolitelném místě. Protože jsem ale před volbami i po nich několikrát veřejně prohlásila, že nebudu kumulovat dvě uvolněné, tedy placené funkce, chtěla bych působit ve vedení Karlovarského kraje prozatím jako neuvolněná hejtmanka. Slovo „prozatím“ znamená, že chci během nějakého období nejprve zjistit, jestli jsem vůbec časově schopná obě pozice zastávat. K tomuto rozhodnutí mě přimělo více okolností. Zaprvé silná podpora voličů, kteří mi v parlamentních volbách dali 7 tisíc preferenčních hlasů, poslali mě na první místo naší kandidátky a tím i do Poslanecké sněmovny. Zároveň na mě ale mnoho lidí apelovalo, abych neodcházela od rozdělané práce hejtmanky. Rozhodla jsem se tedy, že v kraji zatím zůstanu ve funkci jako neuvolněná hejtmanka, protože je zcela proti mému přesvědčení pobírat dva plné platy. Nemyslím si, že bych se tak rozhodla navzdory doporučení hnutí ANO, jelikož hnutí doporučilo nekumulovat uvolněné funkce. S tím se plně ztotožňuji.

Jste nejen hejtmanka a poslankyně, nýbrž také předsedkyně Asociace krajů ČR. Na více pozicích zároveň být nelze. Prozradíte nám, jak vypadá váš běžný pracovní den? Jak náročné je všechny profese skloubit? Přeci jen přejezd z kraje do Prahy vás musí stát nemálo času.

Jistě, je to velmi náročné, proto musím svůj čas plánovat do poslední minuty a mé pracovní dny končí v pozdních večerních a nočních hodinách. Na druhé straně problémy, které řeším na úrovni našeho kraje, mají i ostatní regiony, tedy jako předsedkyně Rady Asociace krajů mohu s kolegy hejtmany velmi dobře sladit naše zkušenosti a účinněji vyvíjet tlak na vládu, na stát, aby nám pomohl. Vždy jsem razila heslo, aby náš kraj byl více vidět, slyšet, aby se prosadil. Teď bych si přála, ať se to daří v daleko větší míře, snažit se o to budu na všech úrovních.

Máte vůbec čas na rodinu a vaše osobní zájmy? Co děláte, když zrovna nepracujete?

Každý, kdo mě zná, ví, že žiji svou prací, a pokud přede mnou stojí nějaký problém, nevzdám se, dokud ho nevyřeším. Neznám slovo „nejde“, to pro mě neexistuje, jde všechno, jen se musí chtít. Ale bez mé rodiny bych to nedokázala. Velmi si vážím jak pomoci mé maminky, tak podpory mého syna a partnera. Dávají mi sílu všechno zvládnout, proto když mám drahocennou chvilku volna, společně odpočíváme, sportujeme, jezdíme za sluníčkem.

Je také nutné vyzdvihnout, že jste se vzdala platu hejtmanky. Je ale evidentní, že řada politiků nejde do politiky s cílem se obohatit, ale získat vliv. A byť hnutí ANO zpočátku ostře vystupovalo proti kumulaci, nyní je běžnou součástí práce řady jeho zástupců. Neobáváte se, že to může u občanů vzbuzovat nedůvěru a skepsi?

Myslím, že tady hraje nejdůležitější roli komunikace s občany. Je třeba jim vysvětlovat naše postoje a názory, mluvit s nimi o věcech, o kterých nemají jasno a chtějí znát odpovědi. A my jsme povinni jim je dát. Já sama se s kolegy ve vedení kraje stále snažím zlepšovat komunikaci se starosty a občany v obcích, které jsem navštěvovala během minulého roku, a mám to v plánu i nadále. Chci se setkávat s lidmi, hovořit s nimi o všem, co je zajímá, ať se to týká mých funkcí, nebo jejich problémů. Pro občany pořádám Dny s hejtmankou, řešíme jejich velmi zajímavé podněty, případně využívají e-mail určený právě pro ně v rubrice Napište své hejtmance. Kdokoliv se na mě může kdykoliv obrátit. Děláme samozřejmě i spoustu dalších akcí, které nejsou určeny pro „uzavřenou společnost“, bereme malé i velké zájemce na hokej, v létě jsme roztančili filmový festival, dětem a seniorům, kteří se účastní krajských soutěží, rozdáváme lístky do galerie a divadla, abychom jim i tímto způsobem poděkovali za jejich aktivitu.

Jako hejtmanka máte za sebou již větší část výkonu svého mandátu. Co považujete za svůj největší úspěch? A je naopak něco, co se vám nepovedlo?

Některé věci už jsem zmínila, číslo jedna je pro mě určitě to, že se po sérii jednání a vznesení zásadní připomínky kraje povedlo znepoplatnit dálnici D6 v celém úseku od Karlových Varů do Chebu. Obrovský skok v rozvoji kraje bude rozhodně znamenat to, že se kraj stal partnerem investičního záměru automobilového koncernu BMW Group, který začne u Sokolova stavět nové zkušební centrum pro testy autonomních vozů. Půjde o první vývojový areál ve východní Evropě. Investice do polygonu s rozlohou 500 hektarů by měla dosáhnout stovek milionů eur a přinést stovky pracovních míst. Společně s Ministerstvem obrany jsme zahájili přípravy pro návrat armády do kraje. Samozřejmě se stejně jako ostatní regiony potýkáme například s dlouhotrvajícím nedostatkem zdravotních sester, starosti nám dělá také špatná úroveň vzdělávání v krajském školství a s tím související výsledky maturantů nebo žáků u přijímacích zkoušek. S nezájmem turistů a propadem hospodaření se potýká karlovarské letiště. Všechno se ale dá vyřešit a my jsme připraveni pro to udělat maximum.

Pro kraj je klíčová dostavba silnice R6, která se ale táhne již více než 20 let. Na stavbě se na sklonku roku začalo sice opět pracovat, i tak ale současné plány hovoří o plném dokončení nejdříve v letech 2025 až 2026. Co vy na to? Nemůžete jako hejtmanka, navíc za předpokladu, že je ministr dopravy váš kolega, dostavbu urychlit?

Dostavba dálnice D6 patří k našim klíčovým prioritám, proto jsem neustále ve spojení s ministrem dopravy Danem Ťokem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Vzhledem k tomu, že jde o stavbu státu, nemáme jako kraj možnost zasáhnout do přípravy staveb jednotlivých úseků, přesto pravidelně kontroluji postup těchto akcí a jednám o každé možnosti, kde se dá stavba urychlit. V úterý 12. prosince loňského roku začala výstavba dvou nových úseků. Jedná se o silniční úsek Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničova. Pokračování dostavby D6 je pro náš kraj nezbytně nutné, jsme jedním ze tří strukturálně postižených regionů v republice, proto bychom přednostně měli mít řešené napojení na českou dálniční síť, aby se k nám dostali investoři, usnadnili jsme firmám přepravu zboží a výrobků, lázeňským hostům a turistům návštěvy kraje. Už teď se moc těším, až obchvat Řevničova a silniční úsek Nové Strašecí – Řevničov budou hotové. Budu letos netrpělivě očekávat zahájení stavby první etapy obchvatu Lubence, které je plánované na únor, a nepolevím ve svém úsilí o to, aby k nově zahajovaným stavbám na D6 brzy přibyly další.

Kraj se bohužel potýká také s rostoucím počtem sociálně vyloučených lokalit na svém území. Současně roste i počet lidí, kteří v nich žijí. Budete iniciovat jako poslankyně nějakou změnu? Máte nějakou konkrétní představu, návrh, jak problém řešit?

Zatímco takzvaná Gabalova analýza v roce 2006 zjistila v Karlovarském kraji 13 problémových čtvrtí, ulic nebo domů, tak při opakovaném zkoumání v roce 2015 už takových míst objevila 61. Někteří starostové se však ohrazují proti tomu, aby území jejich obcí bylo do takových lokalit zahrnuto, protože sami tento problém necítí, nebo jej dokáží účinně řešit. Mnohá města a obce ale bojují s takzvaným „obchodem s chudobou“. Například město Sokolov proto zavedlo opatření obecné povahy, na jehož základě nemohou obyvatelé problémových částí města získat doplatek na bydlení. Na dávku nebudou mít nárok ti, kteří se nově budou chtít přistěhovat do vybraných tří lokalit, kde se nabízejí byty s neúměrně vysokým nájemným placeným sociálně slabými z doplatku na bydlení. Chápu postup města, ale z druhé strany si myslím, že kdyby se uzákonil strop cen za nájemné, které jsou v daném místě obvyklé, a udělaly by se cenové mapy, tak by to situaci velmi pomohlo. Dnes je daleko výhodnější být vlastníkem bytů k pronájmu či ubytoven než mít hotel, protože doplatky na bydlení jsou neúměrně vysoké a dá se na nich velmi dobře profitovat.

Otázka na závěr. S Babišem jste se dohodla na navyšování platů řidičů autobusů a současně jste slíbila systémové řešení pro jejich vyplácení. Můžete být konkrétnější? A je vůbec správné, aby stát reguloval platy v soukromým dopravcům, což ostatně kritizoval sám Babiš?

Společně s panem premiérem jsme zdůraznili, že rozhodně podporujeme navyšování mezd řidičů, kterých je stále nedostatek. Nicméně nařízení vlády z roku 2017 bylo nesystémové, způsobilo krajům problémy jak finanční, tak legislativní a museli jsme se s tím v krátkém čase vypořádat. Navíc nepřineslo žádný efekt, řidiči v celé republice stále chybějí. Andrej Babiš přislíbil, že kraje peníze na navyšování mezd stejně jako v roce 2017 dostanou i pro rok 2018. Finance půjdou prostřednictvím programu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. tříd. Řidiči tedy nemusejí mít žádné obavy, že by k navyšování jejich mezd v tomto roce nedošlo. Na systémovém řešení musíme pracovat, rozhodně ale není možné, aby jako v minulosti vláda vydala nařízení s finančním dopadem do rozpočtů krajů, ale toto nařízení neprovázely finanční prostředky na jeho realizaci. Kraje nemohou zasahovat do vyplácení mezd řidičům, to je věc dopravců. Jestliže tedy vláda rozhodne o navýšení jejich mezd, musí kraje věc řešit s dopravci formou dodatků ke smlouvám a pak je také třeba nastavit takový kontrolní systém, aby řidiči své peníze skutečně dostali.

