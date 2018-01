Herec Kuželka se pro PL velice otevřeně vyjádřil ke kolegům umělcům, kteří přemlouvají k volbě Drahoše. Tady jsou jeho slova

ROZHOVOR „Když zvítězí pan Miloš Zeman, tak to bude znamenat, že celá země bude moci být v klidu jako dosud. Lidé budou vědět, že za nimi stojí chlap, který je za nic neprodá. Pokud to vyhraje pan profesor Jiří Drahoš, tak děj se vůle boží. To nikdo neví, co bude,“ říká herec Jan Kuželka. Promluvil o „podpásovkách“ ohledně zdraví Miloše Zemana i o „pražské kavárně“.

Už dnes večer či dokonce už odpoledne budeme vědět jméno toho, kdo se stane pro příští volební období prezidentem České republiky. Jak vy vidíte šance jednoho i druhého kandidáta?

Rád bych viděl 55 procent pro Miloše Zemana a 45 pro Jiřího Drahoše. Myslím, že pan prezident to všechno zvládá perfektně. Už jen při těch debatách jsme viděli, že on to všechno má v hlavě perfektně srovnané. Má výborné znalosti a přehled. Jeho nikdo na ničem nenachytá. Důležité je jen, aby mu sloužilo zdraví.

A když jsme u toho, co říkáte na různé ty slovní útoky právě ohledně prezidentova zdraví?

To jsou opravdové podpásovky a často i lži. Ježíšmarjá, bylo tolik státníků, kteří špatně chodili nebo nechodili vůbec, a byli to světoví státníci, ať už Roosevelt nebo i další. Že špatně chodí, by mi vůbec nevadilo. Hlavně ta hlava, že mu myslí.

Když si vzpomeneme na Václava Havla a jeho zdraví, máte pocit, že ti, co upozorňují na zdravotní stav současného pana prezidenta, měří stejným metrem?

Určitě ne! Vždyť Václav Havel v době, kdy byl prezidentem, tak zhruba poslední dva roky nemohl prakticky vykonávat svou funkci. Byl na všech možný operacích, prohlídkách... A nikdo mu to neměl za zlé. Nikdo neříkal, že by snad měl složit funkci, že když ji nemůže vykonávat, že by to měl dělat někdo jiný. Nikdo se ani nezmínil! A tady, kvůli tomu, že má pan prezident nemocné nohy, tak kvůli tomu na něj takto útočí?

Mimochodem, začátkem týdne před televizními debatami pověsil na sociální sítě Fero Fenič výzvu televizím Prima a České televizi, ve které se žádá, aby kandidáti při debatách stáli. Co na to říct?

No to je ubohý. Četl jsem na to řadu vyjádření a to i od lidí, kteří zrovna nemusí fandit Zemanovi. Všichni se pozastavovali nad tím, že to je ubohost, když pan Fenič jistě dobře ví, že pan prezident na tom s nohama není dobře. Protože Miloš Zeman se tím nikdy netajil a i lékaři se k tomu vyjadřovali. A mít takovouto podmínku... co je to za nesmysl?

Už po prvním kole voleb se mezi voliči jednoho i druhého rozpoutala doslova bouře. Na sociálních sítích se mnozí vzájemně napadají, osočují... Co to podle vás vypovídá o demokracii v České republice?

Je to strašné! Řeknu vám, že jsem v šoku z toho, že se někdo sníží k takovýmto ubohým věcem. Vždyť je to snad jedno. Já můžu být příznivcem toho, nemusím mít rád tamtoho, ale nebudu ho v žádném případě urážet a nebudu urážet ani jeho příznivce. Každý ať si vybere. Samozřejmě budu respektovat výsledky voleb. Nesnížil bych se nikdy k tomu, že bych někomu nadával nebo na něj byl sprostý kvůli tomu, že volí někoho jiného. Já jsem z toho opravdu v šoku. Kam jsme to dospěli?

Ostatně, v tomto duchu se vyjádřil i kněz Tomáš Halík. Ten ohledně voleb uvedl, že nadcházející zápas dvou kultur – džentlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Co na jeho slova říkáte?

Některé názory pana Halíka jsou pro mne nepřijatelné. A divím se, že tento člověk, který je věřící, se sníží k takovýmto výpadům.

O Jiřím Drahošovi někteří tvrdí, že patří mezi „vítače“, sám prezident Zeman v debatě na Primě uvedl, že profesor před časem řekl, že dva a půl tisíce migrantů není pro Českou republiku žádný problém a připomněl i Drahošův podpis pod výzvou „Vědci proti strachu a lhostejnosti“. Sám Jiří Drahoš rozhodně popírá, že by migraci podporoval. Co vy si o tom myslíte?

Tak hlavně jak pan profesor tvrdil, že mluvil o migrantech z Ukrajiny, Lotyšska... tak to přece vůbec není pravda. O tomto nikdy nebyla řeč. Naopak by byl zájem o další lidi, další pracovníky z těchto zemí. Ale on v tomto případě evidentně myslel migranty z jiných civilizací. Takže vnímám to velice špatně a doufám, že si to lidi v tom, co slyšeli, dobře „přečtou“ a že poznají, v čem je pravda a v čem ne.

Prezidentu Zemanovi zase jeho odpůrci vyčítají, jak říkají, vulgárnost, prý Českou republiku dobře nereprezentuje, přiklání se podle nich spíše na východ. Mají pravdu?

Ale to je nesmysl s tím strašením pořád, že se někdo přiklání na východ. To se můžeme přiklánět k Eskymákům třeba... Je to absolutní nesmysl. Z čeho usuzují, že se přiklání na východ? Z toho, že chce obchodovat s Čínou? Že sjednává kontrakty pro naše firmy, aby měly práci v Rusku? Co je to za přiklánění na východ? Vždyť je to nesmysl.

No a vulgarismy? Podívejte se dnes na některé televize, na některé pořady, kde se to občas ne že vulgarismy, ale nechutností úplně hemží. To pan prezident je ještě v tomto noblesní. To, že pojmenovává věci pravým jménem, to by mi vadilo úplně nejméně. Raději budu mít prezidenta, který nepůjde pro nějaké ostřejší slovo daleko, než prezidenta, který neřekne sice vulgárně nic, ale za chvilku jsme tady zaplavení vším možným, co už nikde nikdo nechce.

Za Jiřího Drahoše se postavila celá řada umělců. Čím jim podle vás právě Jiří Drahoš tak imponuje, a čím jim naopak tak strašně vadí současný prezident?

Tohle já nemůžu pochopit. Je mezi nimi spousta lidí, které velice dobře znám. Nevím, co je vede k tomu, že jsou tak zarputile pro pana profesora. Pokud ho znají a myslí si, že je to tak dobře, tak ano... Ale nemůžou nikomu vnucovat, aby byl také pro něj. Mě by nenapadlo někoho přemlouvat, aby šel volit pana prezidenta Zemana.

A nebude pro Jiřího Drahoše to, že za ním stojí takzvaná „pražská kavárna“, nakonec znamenat třeba i „polibek smrti“?

Myslím, že by mu to mohlo uškodit. Protože už v tom první kole téměř celá země, až na Prahu, byla pro Miloše Zemana. A v Praze právě díky „pražské kavárně“ zvítězil Jiří Drahoš.

Já si pana Drahoše vážím, určitě ve svém oboru udělal spousty fantastických věcí. Ale možná by bylo lepší, kdyby se věnoval tomu, co dělal a opravdu v tom byl špičkový, světový, ale... Když jsem viděl i podle některých debat jeho přehled o mezinárodní situaci a dalších věcech, tak si myslím, že hodně tápe.

Co bude pro Českou republiku podle vás znamenat, jestli zvítězí Miloš Zeman, a co naopak, jestli zvítězí Jiří Drahoš?

Když zvítězí pan Miloš Zeman, tak to bude znamenat, že celá země bude moci být v klidu jako dosud. Lidé budou vědět, že za nimi stojí chlap, který je za nic neprodá a ani se nenechá nikým ukecat, bude dělat to, co nejlíp prospívá této zemi. Pokud to vyhraje pan profesor Drahoš, tak děj se vůle boží. To nikdo neví, co bude.

autor: David Hora