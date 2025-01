Herec Markovič školí „rádce“ z Česka: Já k vašim volbám žádné rady nedávám. A věděl bych

Zdá se, že se od posledních voleb do parlamentu a do funkce prezidenta Slovensko stalo totalitou východního typu. Co to?

Chápu nelítostnou ironii, ale objevuji i jisté protiřečení. Pojmy jako volby – svobodné, demokratické a nikým nezpochybněné – a totalita nejdou dohromady. Totalitní období let 1948 až 1989 se vyznačovalo despotickým, autoritářským a často protiprávním i násilným prosazováním státní moci. O tehdejším systému voleb škoda mlčet.

V současnosti se vyskytující pojem totalita třeba přiřadit k beznaději všech těch, co neumějí přijmout porážku ve volbách anebo se dají lehce zmanipulovat. Jde o bezradnost hraničící se zoufalstvím. A jimi sledovaný účel vytrvale světí prostředky. A propos, kdybychom se pokusili hledat propojení pojmů totalita a Brusel, není vyloučené, že bychom cosi našli.

Jak vnímáte různé rady z Česka, že byste se měli vrátit k proevropskému a demokratickému směřování?

Vypadá to, že v každé odpovědi budu muset připomenout, že 30. září 2023 se na Slovensku uskutečnily parlamentní volby a jejich výsledky jsou důsledně uplatňované ve vládním programu. Buďte si jistý, že to důkladně sleduji. Jistě si všímáte, že k vašim blížícím se volbám žádné rady nedávám. Joj, a věděl bych, opravdu věděl!

Možná to nevíte, ale kostel svatého Jana Křtitele na katastrálním území Kremnických Baní je přesný střed Evropy. Je možné být ještě více proevropský? Není. Nadarmo nás Fico mocně a silně tahá na Západ. Všichni víme, co sledoval tou návštěvou Brazílie!

Jak vnímáte, že k vám jezdí herci jako Ivan Trojan či Bolek Polívka vybízet lidi k protestům proti zvolené vládě? Bude slovenský Majdan?

Nějaké pokusy k tomu nepochybně směřovaly. Naštěstí naše mnohými evropskými kontrarozvědkami vysoko ceněná zpravodajská služba spolehlivě získává informace o nelegální činnosti na našem území, takže moment překvapení se konat nebude. Zvukové záznamy, fotografie, videa, e-maily, pohyby na bankovních kontech…

Tragikomický Anděl páně nevyužil křídla, aby zase včas odletěl, odkud přišel. A o Bolkovi hovořit nebudu, dovolte mi to. Je to kamarád a odmítám se vyjadřovat v minulém čase. Každý z nás má právo na lepší i slabší chvíle. A na naše herce stejně nemáte. Na pódiu je na ně zvědavých stále méně lidí, ale na protestech…! Znáte básnickou sbírku Ľubomíra Feldeka Slovák na měsíci? Ano? To je poklad. Na čtrnácté straně je báseň Herci. Úžas na pěti stránkách. No dobře, tak alespoň poslední čtyřverší: „Všetko nás skrátka vedie k tomu vývodu, za ktorý nepovie mi tento národ ‚merci‘, pomoci nieto tomu národu, ktorému myslitel’ov nahradili herci.“ (Všechno nás zkrátka vede k tomu vývodu, za který nepoví mi tento národ „merci“, pomoci není tomu národu, kterému myslitele nahradili herci.)

Premiér Fico jel do Moskvy za prezidentem Putinem, přesto pak prezident Zelenskyj zastavil na chvíli plyn. Jak moc velká rána to byla pro Slovensko?

Asi taková jako pro vás. Věřte, nevěřte, plynu máme dost. Ale hodila by se nám i ta půlmiliarda v tranzitních poplatcích za přepravu plynu k vám a dál na západ. No, tak se společně budeme plynofikovat tím trojnásobně dražším, třeba i americkým. V koloniích to tak už chodí.

Jak jste přijal vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách?

Nejdřív jsem si myslel, že to nepřijmu, ale pak jsem to přijal. Dovolte mi parafrázovat famózního Vidláka: „Nedalo se už nadále si představovat, jak Biden mačká knoflík v jaderném kufříku, protože si chce přivolat výtah.“

„America first!“ provolává Trump a projde mu to. „Slovensko na první místě!“ hlásá Robert Fico a bez toho, že by se dožadoval Grónska či alespoň Podkarpatské Rusi. A v tom momentě objednává von Leyenová další miliardu vakcín, protože má vyzkoušené, že to zabírá lépe než nějaký osamocený atentát.

Pakliže si myslíte, že patřím k bezmezným obdivovatelům Roberta Fica, tak se seknete. Ale když zkusíte navrhnout na jeho místo kohokoliv z jeho politických oponentů, tak mě rozesmějete natolik, že tento rozhovor nikdy nedokončíme.

Není zvláštní, že volby již nejsou zárukou té správné demokracie, ale zárukou demokracie je servilita k nikým nevoleným strukturám EU a globálního světa? Zářnými příklady jsou prý „nedemokratické“ Slovensko a Maďarsko, zrušení prezidentských voleb v Rumunsku a dva prezidenti ve Venezuele. Dokážete se v takovém světě vyznat?

Měl jsem s tím problém, ale právě jste mi to perfektně vysvětlil.

Připadá mi, že už nám, Čechoslovákům, dochází i humor. Žádná politická satira, málo vtipů na sociálních sítích, šeď. Nemyslíte?

Je třeba hledat, zkrátka třeba chtít. Ale je pravda, že někdy je třeba chtít velmi. Zalistujte v mé knize Milan Markovič ZBLÍZKA anebo navštivte MM Kabaret v bratislavském baru Lozano a pochopíte, proč jsem já – jen o rok mladší než Biden – stále zorientovaný a na nedostatek dobré nálady si nikdy nestěžuji.

