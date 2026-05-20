Vidlák ví, jak Posselt dopadne v Brně. Bude to vážné

Hodina velkého trestu se přiblížila, říkal v komedii Slunce, seno… farář Otík. A mě napadá, že to můžeme spojit se sudetským sjezdem v Brně. Stane se tam něco vážného, ptáme se opět po týdnu?
Myslím, že to opravdu bude vážné. Bernd Posselt bude prskat jako křeček, bude mluvit o frašce demokracie a ve své oprávněné zlosti na české "Untermenšen" nejspíš plácne nějakou hovadinu o tom, že chtějí majetky a vedoucí postavení v Evropě. On totiž v posledních dnech už vůbec nevypadá jako ten hodný strejda Dolfi, ale jako pravý Sudeťák, který má právo na domovinu... ale ta domovina bude patřit Německu a ne České republice.
My jsme to už spolu probrali ze všech stran, ale do věci se vložil prezident Petr Pavel. Co jeho okolí sleduje, když prezidenta vmanévrovalo do udělení záštity sjezdu?
Já myslím, že ti skuteční germánští organizátoři (ne Hollanové a Uhdeové) začínají být nervózní, protože takhle to vypadat nemělo. Mělo to být hezké, slavnostní a plné českých lokajů. Místo toho jim za okny bude hučet český dav. Proto nasazují všechny své žolíky a karty v rukávu. Tedy i Petra Pavla. Ano, i za cenu toho, že mu to prohraje volby. I za cenu toho, že to prohraje volby lidovcům.
Expremiér Nečas označil ty, co útočí na seniorního zastánce sjezdu Milana Uhdeho, za lůzu. Je to přiměřené?
Jen ať v tom pokračuje. Alespoň na demonstraci proti sjezdu přijede ještě víc lidí. Navíc alespoň všichni vidí, že soužití Čechů s Němci je prostě nemožné. I když jsme už třicet let usmířeni a máme na to deklaraci, stejně se najde nějaký Germán, kterému to není dost a přijde s dalšími požadavky. Takhle to dělají posledních tisíc let, nic nového. Nové je jen množství kolaborantů, které tady mají. Nikdy bych nečekal, že si tolik Čechů myslí, že když budou Posseltovi lézt do brusele, budou z toho mít nějaké výhody.
Co je tedy zajímavé, byla scéna na brněnském zastupitelstvu. Opět jednou. Starší paní tam mávala vlajkou SSSR a zasáhla proti ní policie. Co říci na to, že zákon, na jehož základě se tak stalo, platí i za Babišovy vlády?
Že je Babišova vláda pokračováním té Fialovy? Možná to tak není, ale "zvonku to tak začíná vyzerat..." Mně se líbí ten optimismus novodobých svazáků, že když zakážou vlajku, tak tím zakážou i myšlenku. Nikdy to tak nefungovalo a všechny podobné nápady nakonec vždycky dopadly něčím mnohem horším, než před čím měly chránit.
Ota Klempíř pokazil zákon o zrušení poplatků za ČT a ČRo, naznačil premiér Babiš. Státní instituce snesly obrovské množství připomínek. Kdybyste si vsadil: Budeme od ledna platit poplatky, nebo ne?
Na termín bych si nevsadil, ale pojďme se vsadit, kdo ten zákon nakonec zavede. Já bych řekl, že to nebude motorista Klempíř, ale sám Andrej Babiš. Takhle to Andrej vždycky dělá. On nedopustí, aby sympatie veřejnosti sklidil někdo jiný. Koaliční partneři jsou tu od toho, aby národu sdělovali špatné zprávy. Na dobré zprávy je tady Veľký Bocian. Proto sázím láhev mého portského na to, že poplatky se zruší, ale nikoliv zásluhou Oty Klempíře.
Kolega Zemánek široce popisoval, jak na Úřadu vlády pod Babišem zůstávají různé poradní orgány plné liberálních neziskovek. Babiš do toho systému nyní říznul. Přiklání to Vaše mínění o něm do směru „Babiš chce opravdu něco dělat“?
Na mém mínění přece vůbec nezáleží. Já mám jen jeden volební hlas a posledně jsem volil Stačilo! (smích). Uvidíme, jak Babišovu snahu voliči ocení. Má ještě dost času. Začal teprve před půl rokem. A pokud všechny ty neziskové parazity odřeže od penězovodů, budu první, kdo ho za to pochválí.
Donaldu Trumpovi klesá důvěra ve správnost jeho politiky a on zvažuje, že do toho znovu „praští“ v Íránu. To by asi nebyla nejlepší cesta?
Důvěra v Donalda klesá právě proto, že do toho v Íránu už praštil. Jestli si myslí, že když do toho praští ještě víc, tak mu to ztracenou voličskou důvěru vrátí, kdo jsem já, abych mu do toho kecal? To je teď takový trend, že když něco nefunguje, tak zvýšíme úsilí a budeme to dělat ještě víc a radostněji. Evropská integrace nefunguje - chce to víc Evropy. Migrace nefunguje - chce to víc migrantů. Válka proti Rusku se nedaří - chce to víc války.
Doufal jsem, že Donald přesně tohle dělat nebude. Ale asi už Západu není pomoci...
Blíží se nám polovina roku a už jsme si trochu zaprognozovali s poplatky. Čili: Co nás a naši zemi čeká po létě, které si snad užijeme v klidu?
No, nevím, jak vy ve městě, ale nás, venkovany, budou čekat žně, pak kukuřice, pak podmítka strniště, následně orba a pak trocha pohody u zabíjaček. Když k tomu budeme mít dost peněz na hnojiva a naftu, bude to dobré a budete se mít dobře i vy všichni. Když nebudeme mít na hnojiva, bude brzy ouvej i vám. Tak si přejme, aby Donald Trump do žádného Íránu už raději nepraštil, ale v klidu se stáhnul domů a nechal ceny paliv (a následně všeho) zase klesnout. Bude to tak lepší.