Holiš odpálil kritiku kvůli větrníkům. Je to lež! Do nátlaku se vtáhnout nenechám, vzkazuje hejtman

17.04.2026 14:55 | Rozhovor
autor: Jan Procházka

Debata o výstavbě větrných elektráren dál houstne. Poté, co v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zazněla ostrá kritika od občanské aktivistky Vladimíry Mikle z Věžek na Kroměřížsku, reaguje Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje a předseda Asociace krajů ČR, rázně a bez obalu. Odmítá, že by kraj či on osobně větrné projekty podporovali na základě neúplných informací, a takové tvrzení označuje za lež. V rozhovoru vysvětluje, proč podle něj musí rozhodování zůstat především na obcích, proč kraj nebude podléhat nátlaku hlasitých kampaní a proč se podobné spory mají řešit na základě zákona a odborných posudků, nikoli emocí.

Foto: Archiv Radima Holiše
Popisek: Zlínský hejtman Radim Holiš

Jak se stavíte k výstavbě větrných elektráren na území vašeho kraje?

Rada Zlínského kraje má jasno: budeme respektovat rozhodnutí jednotlivých obcí. Ty mají dostatek pravomocí i odpovědnosti vést tuto debatu s občany samy a rozhodnout, co na jejich území bude, nebo nebude stát. V tuto chvíli se navíc bavíme o jediné konkrétní žádosti, takže nevidím žádný důvod, proč by do toho měl kraj politicky vstupovat. Rolí krajského úřadu je hlídat dodržování zákona, a to úřad dělá. Své kompetence mám jasně dané a nehodlám je ohýbat pod tlakem emocí nebo hlasitých kampaní.

Paní Vladimíra Mikle z obce Věžky na Kroměřížsku tvrdí, že vedení Zlínského kraje a Vy osobně podporujete výstavbu větrníků na základě neúplných nebo zavádějících informací. Co na toto obvinění říkáte?

Je to lež. Nikdy jsem se nevyjádřil, že bych výstavbu větrných elektráren někde podporoval. Pokud to paní Mikle tvrdí, ať předloží konkrétní důkazy. Krajský úřad paní Mikle odpověděl v souladu se zákonem, věcně a jasně. Z její strany ale nevidím snahu o férovou debatu, ale spíš snahu tlačit vlastní názor bez respektu k tomu, jak jsou nastavené kompetence a legislativa. Hejtmanova role není říkat obcím, co mají dělat. A do této hry se ani pod nátlakem nenechám vtáhnout. Ať to posuzují odborníci.

Kritici upozorňují, že větrné elektrárny mohou poškodit krajinný ráz Zlínského kraje i okolí cenných památkově chráněných území. Bere vedení kraje tato rizika dostatečně vážně?

Samozřejmě že ano, ale ne na základě pocitů, nýbrž na základě odborných posudků. V tomto konkrétním případě byly všechny relevantní dopady posouzeny odborníky a splnění zákonných podmínek je klíčové. Já nejsem ten, kdo to hodnotí podle osobního dojmu. Pokud má někdo výhrady, musí je řešit v rámci zákonných procesů, typicky na úrovni obce nebo příslušných úřadů. Petice založené jen na tom, že se někomu něco nelíbí, nejsou právní argument.

Podle odpůrců větrníků je sporný i jejich skutečný přínos pro energetickou soběstačnost regionu. Jak se k tomuto argumentu stavíte vy?

Energetika není o jedné technologii, ale o kombinaci zdrojů. Vícezdrojová energetika je z principu bezpečnější a stabilnější pro nás všechny, to je dnes standardní přístup. To ale neznamená, že se mají větrníky stavět kdekoliv a za každou cenu. Každý projekt musí dávat smysl, tedy mít odpovídající podmínky a projít zákonným posouzením. Také proto jsme z pozice Asociace krajů odmítli původní návrhy Ministerstva životního prostředí na rozsah akceleračních zón a nyní docílili rozumné úpravy, která je stále v jednání a kraje, obce i občané, ji mohou do poloviny května stále připomínkovat.

Paní Mikle mluví o rostoucím odporu části občanů proti větrným projektům. Nepodcenil podle vás Zlínský kraj komunikaci s veřejností?

Ne, protože kraj není ten, kdo nastavuje pravidla ani ten, kdo projekty připravuje. Nebudeme dělat PR za stát ani za soukromé firmy. Každý investor si musí komunikaci s veřejností odpracovat sám. Naší rolí je být partnerem státu a hlídat zákonný rámec, ne suplovat něčí kampaň. Ve Zlínském kraji je navíc podle vytipovaných akceleračních zón Ministerstva pro místní rozvoj vhodných lokalit pro výstavbu větrníků jen velmi málo. Upřímně řečeno, pro náš kraj to není téma.

