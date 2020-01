Horko v Íránu. Vážení, dost! Sbalte si fidlátka a... Europoslanec Blaško o tom, jak USA vyvážejí demokracii

Jak vy hodnotíte letecký zásah Spojených států u Bagdádu na Kásima Sulejmáního, velitele elitních jednotek Íránu, a mimo jiné i na zástupce velitele šíitských milic Abú Mahdího Muhandise?

Nevšiml jsem si, že by Irák přestal být suverénním státem. To, co se odehrálo na místě, kde nevládnou Američané a nemají americkou vládu, je bezprecedentní akt narušení výsostného území. Navíc se zavražděním vysoce postavených činitelů Iráku a Íránu. Jakým právem se někdo takovým způsobem staví do role četníka s podtextem, že Sulejmání zabil tisíce a miliony amerických občanů? Jestliže se tímto směrem bude ubírat mezinárodní právo, tak je to hrozné. Írán si dovolil mít své výsostné území tak blízko amerických základen, řečeno v nadsázce.

Jsou tedy reakce světa na tento útok podle vás dostatečně razantní? Právě v tom smyslu porušení mezinárodního práva, protože jsou to právě Spojené státy, které také často připomínají porušení mezinárodních práv…

Reakce politiků odpovídají tomu, že poklonkují Spojeným státům americkým, ač sami moc dobře vědí, kde je pravda a jak to všechno vypadá.

O čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, jak se k tomu staví a jak Američanům poklonkují. Přitom si určitě všichni uvědomují, že takhle už to nejde dál. Vždycky nás přesvědčovali, že Spojené státy americké chtějí být světovým četníkem. Ale aby Američané vnucovali svůj pohled na to, jak má vypadat demokracie, je podle mne už trapné. Nepovedlo se jim to v Afghánistánu, nepovedlo se jim to ve Vietnamu a nepovedlo se jim to nikde, kde začali – všude dostali na pamětnou. Nechápu, proč se nám neustále snaží ukazovat, jak oni mohou všechno a my nic.

K suverenitě Iráku se chci také dostat. Kuvajtský list Al Rai napsal, že Sulejmání do Bagdádu letěl na pozvání iráckého premiéra na základě žádosti Donalda Trumpa zahájit rozhovory. Píše, že mohlo jít o jasný scénář a past, jak Sulejmáního dostat.

Takže to byla poprava. Pokud platí tyto podrobnosti, tak byl vlastně popraven.

Donald Trump zase podle některých názorů nařídil tuhle operaci s cílem stáhnutí vojáků z tamní oblasti, aniž by za to byl kritizován…

To je přesně ono. Situace přibližně jako v Afghánistánu – proto tam pořád něco činí, protože nevědí, jak se z té blamáže dnes vyvléknout. Dnes už je Afghánistán blamáž, to je nepřehlédnutelné.

Bude mít tenhle konflikt vliv na vztahy mezi USA a Ruskem? Jaké události očekáváte? Čeká Ameriku, potažmo Evropu odveta či pomsta?

Četl jsem váš rozhovor s poslancem Jiřím Kobzou za SPD, který říká, že armáda Íránu není totožná s armádou Iráku a že mají bohaté zkušenosti s válčením. Takže by bylo dobré nedráždit kobru bosou nohou. Dozrál čas k tomu, aby se řeklo: Tak, vážení přátelé, už dost. A oni jim to vlastně řekli: Sbalte si svoje fidlátka a běžte odtud pryč. Jestli si pamatujete, tak byl v Iráku dosazen americký protektor Paul Bremer, který Irák úplně srazil na kolena, rozpustil armádu, policii, všechno, takže si tam každý mohl dělat, co chtěl. V podstatě zmizela spousta artefaktů, spousta kulturních památek nedozírné ceny, které už asi nikdo nikde nenajde, a tak dále. Navíc se ta společnost z chaosu, který tam zavedl, není schopna vzpamatovat dodnes. Kam vstoupí noha Američana, tam tisíc let tráva neroste.

Domníváte se, že by bylo namístě stanovit nějaká nová mezinárodní pravidla? A pomohla by vůbec, když ta současná už nyní ztrácejí na síle?

Protože je nikdo nerespektuje. A Spojené státy jsou toho zářným příkladem.

Jak tohle pohlídat, aby Američané nebyli těmi četníky světa? Bojí se oni vůbec někoho? Kdo jim zabrání, aby žádný takový útok znovu neprovedli?

Nevím, těžko vyhodnotit, ale domnívám se, že pokud nesundají svůj nábojový pás s koltem Smith & Wesson ráže 45 a nezačnou při řešení různých situací používat hlavu, tak pak se, bohužel, budeme neustále potácet na pokraji čehosi. Neříkám zrovna války, ale že ten svět je… Jak mi Babiš onehdá napsal: Hnutí je také rozkolísané, takže nemožem. Když se podíváte na to, kdo dnes dohlédne důsledků toho, co se stalo? Kdo dnes může predikovat, co se všechno může stát?

Asi nikdo. S tím souvisí i moje poslední otázka. Domníváte se, že by na základě těchto událostí mohlo dojít k otevřenému válečnému konfliktu?

Nemyslím, že by to dospělo až do těchto konců, ale že se něco určitě stane, se můžete spolehnout. Protože když se podíváte na Irák a Írán, tam uvedli do pohybu masy lidí. Masy lidí začaly přemýšlet úplně jinak: Aha, tak vy takhle, tak my takhle! Oficiální stanovisko představitelů může být třeba smířlivější, ale ty, kdo pálí vlajky a demonstrují, těžko někdo pohlídá. A jak je známo, po Evropě i v Americe je jich dost na to, aby nám život znechutili natolik, že nám nebude dobře.

Jak chceme uchránit různé měkké cíle? Kým? Kdy? Jak? Stojíte na místě, točíte se jako vrtule a nevíte, odkud to přiletí. Takže v tomto smyslu otevřená válka asi pravděpodobně nehrozí, ale že Amerika a Evropa zažije útoky proti takzvaným měkkým cílům, to bych si dovolil říct, že tomu tak určitě bude. A jestli někdo tvrdí, že jim tam zničí padesát dva cílů… Neumím si představit, kdyby to hodili na mešitu v jejich svatém městě v Íránu. Tak by válka byla, tomu věřte. V ten moment to začne. Nikdo už nebude koukat na to, kdo je kdo, začne to lítat a bude zle. K čemu to posloužilo? I ten dost rozjitřený svět na Blízkém východě, který rozdrbala Evropská unie tím, že tam poslala letadla, zničila režim v Libyi, v Tunisku, v Sýrii a dalších zemích – to je naše práce, nás Evropanů. Já jen doufám, že zvítězí zdravý rozum. I když dnes v tom kvasu zelených šílenců a genderových zblblíků, kteří mají sedmdesát pohlaví… Darwin, ten se musí v hrobě obracet.

