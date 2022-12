Hřib přes palubu, to nebude problém. Ale pak… Lídr SPD prozradil, jak to v Praze bude

reklama

Vyjednávání v Praze se protahovalo, protahovalo, až nakonec skončilo. Čekal jste, že se SPOLU s Piráty nedohodne?

Proč myslíte, že se jednání tak protahovala? Byla to skutečně pirátská snaha dostat do koalice Čižinského nebo vadilo rozdělení radních? Kdo měl podle vás větší podíl na tom, že jednání ztroskotala?

Předně, v pražské ODS by museli být padlí na hlavu, aby se paktovali s Prahou Sobě, když nemusí. V takovém případě by se přidali do rozjetého koaličního vlaku, navíc by byli snadno přehlasovatelní. Rozdělení radních podle mého názoru vůbec nehrálo roli, to je až druhotná záležitost. Pokud by byla shoda na koaličním subjektu, dohoda o rozdělení fleků by byla rychlá, v tom jsou zvláště Piráti a lidovci mistři.

Nyní se SPOLU snaží získat hlasy pro menšinovou radu, jako logická se zdá nějaká dohoda s hnutím ANO. Myslíte si, že dohoda nakonec vznikne?

Podle mého názoru vznikne dohoda o sesazení Zdeňka Hřiba z primátorského postu. Jsou více než tři měsíce po volbách a není možné, aby o Praze rozhodovali lidé, kteří k tomu nemají mandát voličů, byť Pirátům a Praha Sobě tento stav vyhovuje. Způsobů, jak sesadit Zdeňka Hřiba je více, nicméně jeho koncem se otevře prostor pro nová jednání Pirátů s koalicí SPOLU a STAN, tentokrát bez něj a Jana Čižinského. Vládní půdorys totiž silně tlačí všechny dotčené stranické sekretariáty, Piráti pak za čtyři roky svého působení zaskládali magistrát od půdy po sklep svými lidmi, a ti mají přirozený zájem na zachování svého živobytí. Při jejich obvyklém charakteru nebudou mít problém pro své placené funkce hodit Zdeňka Hřiba přes palubu. Jsem proto ke koalici SPOLU a ANO docela skeptický, zatím tato varianta působí spíše jen jako strašák, který má Piráty a další přivést k rozumu.

Hodlá případně SPD se SPOLU jednat o podpoře? A máte nějaké signály, že by koalice byla ochotná se na SPD obrátit, aby ukončila Hřibovu vládu v Praze?

Pokud nás SPOLU či kdokoliv jiný osloví, pak nabídku k jednáním přijmeme. Zatím nás ale v tomto ohledu nikdo neoslovil, pokud nepočítám různé vzkazky přes telefon a přes někoho jiného. Hnutí SPD má zájem, aby nejhorší porevoluční primátor Prahy Hřib ve své funkci brzy definitivně skončil, zároveň ale nebudeme nikomu vystavovat nějaký bianco šek. Rozhodně nebudeme působit jako „skrytý“ či jakýkoliv jiný nepřiznaný partner, který bude podle potřeby dodávat hlasy. Nejsme lidovci, abychom se prodávali za placená koryta.

Jak hodnotíte čtyři roky panování Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu?

Předně jejich působení vyhodnotili občané, Piráti skončili ve volbách třetí, Praha Sobě až čtvrtá. Ani koalice SPOLU, která do sebe integrovala kus Spojených sil pro Prahu nedosáhla výsledku, který si malovala, tedy někam ke čtyřiceti procentům. Z mého pohledu jsou pak výsledky na magistrátu z předchozích čtyř let děsné. Utratily se ohromné prostředky za studie, plány a vizualizace, které nikam nepovedou, protože jsou prostě nesmyslem (například výstavba Pražské filharmonie). Výsledek dopravních experimentů pak vidí každý, kdo občas jede třeba i autobusem. O vyhazování peněz za vyplácení aktivistů všeho druhu pak ani nemá cenu mluvit.

Jaká je vlastně situace na Praze 10, kde je SPD také v opozici? Tamní koalice je také dost široká a navíc z hnutí ANO přeběhli dva radní k ODS.

Koalice na Praze 10 je typický slepenec, který navíc slepuje jiné slepence – typu Koalice Vlasta (spojení STAN, KDU-ČSL a místní sdružení Vlasta), dále pak Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09) a dva přeběhlíky z hnutí ANO. Nikoho tedy nepřekvapí, že Rada a množství uvolněných (placených) funkcí značně nabobtnalo. Jsem na Praze 10 například členem výboru, který spolurozhoduje o rozpočtu ve výši zhruba 2,5 miliónů korun, určených na podporu volnočasových aktivit. Odhadované náklady na zřízení funkce uvolněného (placeného) předsedy výboru pak činí cirka 1,5 miliónů Kč. Nepřijde Vám to jako absurdita? Vrcholem pak bylo zřízení uvolněné funkce pro „digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů“. Jediným, zatím vytyčeným úkolem této funkce je předložit jednou do roka zprávu o komunikaci, využívání digitálních nástrojů apod. Nikdo z koalice nám pak nebyl schopný říci, jestli toto má být skutečně jediný výstup z funkce za zruba 75 tisíc měsíčně. Sám nově jmenovaný funkcionář, jinak lidovec a zároveň i náměstek na ministerstvu kultury Adam Šilar mlčel jak ryba, podobně i k našemu návrhu, aby za tyto peníze reportoval alespoň jedenkrát do měsíce.

Celé dění na Praze 10 mě tak utvrzuje v mém předchozím pozorování z parlamentu, tedy že pod vládou koalice SPOLU se ze státní správy stává krmelec pro zasloužilé stranické funkcionáře a spřátelené jedince. Piráty počínaje, ODS a jejich spojenci konče. To jejich hlasité mlaskání u koryt však už začíná být do nebe volající.

