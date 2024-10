Hrozí zneužití. ČT by měla bojovat proti dezinfu. Okamura bije na poplach

Po krajských volbách se vaše hnutí dokázalo dohodnout na koaliční účasti hned ve třech krajích, což je doposud nejvíce. S jakými plány a ambicemi tedy přicházíte do krajských exekutiv?

Jsem rád, že můžeme v praxi pracovat na zlepšování životů našich občanů. Po Olomouckém kraji a Vysočině budeme ve vládní koalici i v Moravskoslezském kraji. Ve všech třech krajích je naším koaličním partnerem hnutí ANO a vyměnili jsme strany Fialovy pětikoalice.

Potvrzuje se, že SPD nechce být v opozici, máme koaliční potenciál a máme kompetentní lidi. Doufám, že se nám povede vyměnit Fialovu vládu za rok i na celostátní úrovni ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025. SPD chce být součástí příští české vlády, abychom mohli zlepšovat životy všech našich občanů v celé republice.

Co se týče budoucnosti našich občanů, bylo asi nejdůležitější událostí minulého týdne projednávání důchodové reformy od ministra Jurečky. Vy s ní nesouhlasíte a opakovaně jste to deklarovali. Co vám na ní vlastně vadí?

Vládní pětikoalice prosazuje neomezené zvýšení věku odchodu do důchodu a snižování důchodů. Záměrně říkám, že to prosazuje pětikoalice, jelikož se na tomto návrhu podíleli a souhlasí s ním i Piráti. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí a uděláme maximum pro to, abychom zabránili této zrůdnosti a prasárně.

Vláda chce fakticky prosadit systém z práce přímo do rakve. To je neskutečné zvěrstvo. Jestliže budeme po příštích sněmovních volbách ve vládě, vrátíme maximální věk odchodu do důchodu na 65 let. Přitom je dostatečně známo, že mnoho lidí má v pozdějším věku zdravotní problémy a fyzicky i mentálně náročná povolání většina starších lidí už prostě nezvládne. Podal jsem návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Video MPSV, představující důchodovou reformu

Ministr Jurečka ale tvrdí, že systém nebude „z práce přímo do rakve“ a že bude existovat zastropování na odchodu do důchodu v 67 letech. Vy mu nevěříte?

Vláda se tento týden ve Sněmovně na základě tlaku opozice zalekla odporu občanů a na poslední chvíli vložila i tento pozměňující návrh. Vládě ale nevěřím ani nos mezi očima, protože v minulosti už několikrát lhala ohledně nezvyšování daní, ohledně toho, že nebude snižovat valorizace důchodů a podobně.

Tato vláda je vláda nehorázných lží a politických podvodů. V programovém prohlášení totiž Fialova vládní koalice lidem slíbila, cituji: „Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.“ Konec citátu z vládního prohlášení. A realita? Pravý opak. Navíc okradli důchodce o peníze jak tím, že snížili zákonnou valorizaci, tak i jimi vyvolanou a neřešenou inflací. Omezili jejich právo jít do předčasného důchodu, a tím naopak prodloužili dobu potřebnou pro nárok na důchod, a samozřejmě omezili dřívější odchody do důchodu.

Navíc v odůvodnění pozměňovacího návrhu si vláda nadále nechává zadní vrátka pro další zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let. „Úprava zvyšování důchodového věku nad věkovou hranici 67 by již mohla mít ve srovnání s očekávanou dobou dožití odchylku, která by stejně vyžadovala korekci. Lze předpokládat, že v návaznosti na budoucí demografický vývoj bude navrhovaná věková hranice jako strop důchodového věku průběžně přezkoumávána a případně upravována, k čemuž bude sloužit zejména zpráva o stavu důchodového systému,“ píše se tam.

Mluvil jste o vašich pozměňujících návrzích k zákonu. Jaká je tedy vaše celková představa důchodové reformy?

Navrhujeme zrušení mechanismu zvyšování odchodu do řádného starobního důchodu nad 65 let věku. A v samostatném ustanovení navrhujeme explicitní formulaci, že věk pro vznik nároku na odchod do řádného starobního důchodu je 65 let, to znamená ten maximální věk odchodu do starobního důchodu.

Dále navrhujeme zrušení ustanovení o zákazu valorizace procentní, tedy zásluhové složky předčasného starobního důchodu, které do zákona o důchodovém pojištění prosadila současná vládní koalice. Chceme také vypustit změnu výpočtu starobního důchodu od roku 2026, která je vůči budoucím příjemcům důchodů výrazně nepříznivější než současná úprava a která znamená pokles poměru výše starobního důchodu vůči předchozí mzdě, než je tomu nyní.

Dále navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 45 let, nikterak nekrátil předčasný starobní důchod, pokud se do něj rozhodnou odejít oproti řádnému starobnímu důchodu. V dalším pozměňovacím návrhu z pera SPD navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 40 let, předčasný starobní důchod oproti řádnému starobnímu důchodu krátil o 50 % méně, než je tomu dnes. To znamená, aby dostávali více.

Dále chceme zachovat stávající podmínky pro vznik nároku na takzvaný odložený důchod, jelikož vládou navrhovaná úprava by znamenala zvýšení výdajů státního rozpočtu a je nelogická a morálně pochybná, protože snižuje hranici věku, ve kterém lze přiznat starobní důchod, i když žadatel o něj nesplnil zákonnou dobu účasti na sociálním pojištění, která je 35 let, ale byl sociálně pojištěn pouze 20 let, anebo odpracoval pouze 15 let.

Sociálními případy nejsou bohužel jen čeští senioři, ale také část lidí, kteří pracují. Vláda se dohodla s odbory, že měsíční platy ve veřejném sektoru příští rok vzrostou o 1 400 korun. Je to podle vás dostatečné pokrytí rostoucích životních nákladů?

Je to pořád lepší než nic. Ale s ohledem na obrovskou inflaci, která je tady kvůli nečinnosti vlády a pokles reálných mezd, je takové zvýšení naprosto nedostačující.

Argumenty vlády, proč se nemůže dávat více, se pravidelně točí kolem potřeby nezadlužené budoucnosti. Nyní Poslanecká sněmovna včetně vašeho hnutí nakonec schválila vládní návrh na navýšení deficitu státního rozpočtu na letošní rok o dalších třicet miliard korun. Má sloužit na pomoc občanům postiženým povodněmi. Vzhledem k tomu, že vládu za její rozpočtovou politiku pravidelně kritizujete, proč jste pro toto hlasovali?

Nechtěli jsme blokovat pomoc občanům postiženým povodněmi. Občané nemůžou za zlodějny Fialovy vlády. Budeme dávat pozor, aby se pomoc k občanům opravdu dostala a vláda nezneužila peníze na jiné výdaje. Pomoc našim občanům je pro SPD prioritou.

Máme ale vůči vládě vážné výhrady ke způsobu řešení financování těchto škod, jelikož vláda vyplácí stamiliardy na Ukrajince a na zbytečně předražené zahraniční nákupy (stíhačky F-35), na solární barony, nepřizpůsobivé, politické neziskovky, a nyní tím pádem nemá peníze pro naše občany. Místo dalšího zvyšování deficitu státního rozpočtu, a tím i rekordně vysokého státního dluhu měla vláda podle našeho názoru škrtnout tyto zbytné výdaje.

Navíc chci připomenout, že Fialova vláda loni hospodařila s větším schodkem než ta Babišova v roce 2020, tedy v prvním roce covidové pandemie! Schodek 347 miliard je druhý nejvyšší v historii České republiky, a dokonce překonává deficit Babišovy vlády z prvního roku covidu, který podle téže časové řady ČSÚ, resp. Eurostatu činí necelých 345 miliard korun. To bylo řečí o rozpočtové odpovědnosti! Takzvaná „pravice“ seká mnohonásobně vyšší dluhy než třeba ČSSD za Miloše Zemana. Hnutí SPD ví, jak dosáhnout vyrovnaného hospodaření, a prosazuje vyrovnaný rozpočet. Odmítáme platby na nesmyslný a škodlivý Green Deal, Ukrajinu, nepřizpůsobivé, politické neziskovky či na předražené zakázky.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další hlasování, na které se ale tento týden ve Sněmovně nedostalo, mělo být o zvyšování koncesionářských poplatků. Zde jste byli kategoricky proti, považujete to tedy za svůj úspěch?

Jsme rádi, že se to oddálilo. Hnutí SPD nesouhlasí se zvyšováním poplatků České televizi a Českému rozhlasu a chceme tyto poplatky zrušit. Máme radost, pokud se nám daří blokovat jakoukoli vládní prasárnu. Navíc vláda chce, aby nově poplatky platilo dalších 600 tisíc občanů, kteří mají připojení k internetu nebo vlastní tzv. chytrý telefon. To je pro nás také nepřijatelné. Jenom bych připomněl, že se zvýšením a rozšířením televizních a rozhlasových koncesionářských poplatků, které prosazuje Fialova vláda, podle průzkumu agentury NMS Market Research nesouhlasí 71 procent českých občanů.

Také bych rád upozornil na to, že Fialova vláda a Piráti chtějí Českou televizi pod záminkou „boje proti dezinformacím“ zneužít k cenzuře a propagandě, má se to zakotvit do tohoto zákona. Pětikoalice fakticky prosazuje „s Evropskou unií, NATO a USA na věčné časy“.

Počkejte, to zneužití k cenzuře a propagandě asi musíte vysvětlit, to je vážné nařčení. Zejména když vláda ústy plukovníka Foltýna opakovaně zdůrazňuje, že žijeme v nejsvobodnější době naší historie.

Zákon médiím veřejné služby definuje několik hlavních úkolů, hned na prvním místě však ten zásadní: „Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“ Nyní se má tento úkol rozšířit, Ministerstvo kultury na návrh Pirátů v mediální novele navrhlo přidat dodatek: „… a přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova“.

Dezinformace nejsou nikde definovány a víme, že v pojetí současného establishmentu jsou záminkou k potlačování svobody slova a názorů. SPD takovou věc nemůže nikdy podpořit. Pokud si vezmeme, že dezinformace podle důvodové zprávy prý „šíří chaos a nenávist, ohrožují svobodu, společnost, ústavní pořádek, strategické zájmy a mezinárodní závazky České republiky a přispívají k relativizaci pravdy a spravedlnosti“, tak většinu těchto věcí můžeme říci i o vládě Petra Fialy. Ta také podle mého názoru šíří chaos, dále nenávist k lidem s jiným názorem, ohrožuje svými cenzurními zásahy svobodu, společnost a ústavní pořádek.

A kdo stanovuje, co to jsou strategické zájmy ČR? Na to přece mohou být různé názory. Co to je ohrožení mezinárodních závazků ČR? V čem je to ohrožení pro ČR? Co když většina občanů ve volbách dá hlas tomu, kdo se chce z některých mezinárodních závazků vyvázat? To znamená, že se zakáže prosazovat vystoupení z Evropské unie? Takže podle tohoto zákona a důvodové zprávy s Evropskou unií a Američany a NATO na věčné časy, a kdo má jiný názor, je dezinformátor a ohrožuje Českou republiku? To jsou ze strany vlády opravdu mimořádně zneužitelné a mimořádně debilní formulace.

SPD nesouhlasí s neustálým zdražováním dálničních poplatků. Už od letošního března Fialova vláda cenu roční dálniční známky skokově zdražila z 1 500 na 2 300 korun a teď ji zdraží znovu. Vláda okrádá lidi všude, kde může. Přitom cena roční dálniční známky v ČR, která bude od roku 2025 činit 2 440 korun, je v celoevropském srovnání nadprůměrná hodnota.

V mnoha státech je užívání dálnic pro řidiče zcela zdarma – to je například v Německu, Belgii, Dánsku, Finsku, Švédsku či v Nizozemsku. A pro srovnání: na Slovensku řidiči platí za roční dálniční známku v přepočtu 1 500 korun, ve Švýcarsku 1 035 korun a například v Bulharsku 1 112 korun a v Rumunsku 700 korun. A v jiných evropských státech se platí třeba pouze jednorázové mýtné při použití dálnice.