Idiocie, nebo něco jiného? Tomáš Vyoral zírá, čím primátor Hřib oblažil Prahu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Likvidace ekonomiky a zadlužení Česka do budoucnosti. To vše jde podle Tomáše Vyorala částečně na vrub lidí, jako je epidemiolog Rastislav Maďar. Vyoral tvrdě kritizuje také pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba, za plánované přemalování vozidel MHD, které Praha občanům tlumočí ve stejné době, jako chystané zdražení jízdného. „V plné nahotě ukazuje diletantismus a neschopnost Pirátů, kteří zvládají sice hezky promenovat s LGBT vlajkami nebo provokovat Čínu či Rusko, ale co se Pražanů a Prahy týká, tak tam to hoří, jak svého času v Černobylu,“ říká Vyoral o Hřibově práci. Vrací se také ke sporu mezi Vojtěchem Filipem a Jakubem Železným či k festivalu Prague Pride.

Epidemiolog Rastislav Maďar varoval před vyhlášenými tanečními party v Zrće na chorvatském ostrově Pag. Už se odtamtud prý vrátili někteří Češi a roznesli koronavirovou nákazu po celém Česku. „Tak pařit je zjevně nezbytně nutné i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum,“ postěžoval si Maďar v rozhovoru pro Echo. Má pravdu? Vytrácí se zodpovědnost, nebo jde prostě o zábavu, které nemá smysl bránit?

Neustálé strašení virem a buzerace občanů nikoliv nepodobné praktikám fašistů v situaci, kdy je nakažených s těžkým průběhem, mrtvých i hospitalizovaných několikanásobně méně než u jiných chorob, je chucpe. Kolik lidí kvůli psychopatům, jako je Maďar, zemře na zanedbání péče, odložení operace, odložení prevence a třeba neobjevení nádoru? Kolik lidí ročně zemře na rakovinu? Kolik lidí se ročně nakazí chřipkou? Jakkoliv masové akce à la Zrće opravdu nemusím, tak by mě zajímala čísla, kolik Čechů se tam tedy nakazilo, nebo obecně v zahraničí, versus kolik se jich nakazilo u nás.

Rastislav Maďar ale nezůstal jen u této věty. „Spousta lidí si žila nad poměry vzhledem ke svým příjmům, myslela si, že mít se dobře je základní lidské právo. A to není,“ řekl ve stejném rozhovoru. Co si o takovém hodnocení od experta přes zdravotnictví myslíte?

Říkali jsme jako malí, kdo nejvíc křičí, tomu z prdele fičí. Obří peníze, co se nesmyslně, opakuji – nesmyslně – vyhazují na testy PR covidu, analýzy, semafory, trasování, dezinfekci, studie... mají značný podíl na raketovém půlbilionovém dluhu, na který si musí stát půjčit. A tohle zadlužení nezpůsobil koronavir, ale do značné míry – smysl postrádající – restrikce a do nebe volající výdaje, na nichž se tenhle pazgřivec podílel a podílí. Budu se opakovat, ale troufám si doufat, že pravda našich dědů, že na každou svini se vaří voda, je platná. A pro jistotu raději dodám, že poslední souvětí stojí samostatně a nemá s oným pazgřivcem souvislost.

Internetem koluje stížnost městského policisty z Prahy, jehož syn se měl 11. 7. v klubu Techtle Mechtle nakazit koronavirem. Podle strážníka selhali jak doktoři, tak hygiena, a věc skončila nakažením celé rodiny. Údajně dobře fungující trasování prý vůbec nefunguje. Co na to říci? Došlo ke zbourání nějakých iluzí, nebo bylo jasné, že trasování a s ním spojené úkony nemůže být stoprocentní?

Díky bohu, že soudruhům jejich Velký bratr nefunguje. Naštěstí jsou ti novodobí stejně neschopní a diletantští, ne-li víc, než ti minulí. Jinak, že to nebude fungovat hned, o stoprocentním fungování ani nemluvě, tím spíš s ohledem na naše podmínky, to bylo logické, ale to se časem může doladit. O dalšího snadno dostupného a bohulibě pro naše dobro, jak jinak, se tvářícího Velkého bratra se připravit nenechají. Bankovní a telefonní karty, aplikace a sociální sítě doplní trasovací šmírování.

Text strážníkovy stížnosti zveřejnila městská policie, o několik dní později jej však na žádost pražského radního Petra Hlubučka stáhla. Prý jde o nevhodnou formu komunikace. Řediteli pražských strážníků Eduardu Šusterovi prý měli volat i lidé z hygieny, k jeho překvapení se ale neměli zajímat o podrobnosti případu, nýbrž o to, aby text zmizel. Je to podle vás v pořádku?

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se pochlubil novým designem vozidel pro Pražskou integrovanou dopravu a vysvětlil, že nebude stát stamiliony, jak tvrdila Alexandra Udženija (ODS). Jak se na plánované přemalování souprav metra, tramvají, autobusů a příměstských vlaků díváte? Je to vyhazování peněz? A co říkáte na to načasování? Narážím na fakt, že pražská radnice nyní občany připravuje na zdražení veřejné dopravy.

Podivný android s tváří chladnokrevného vraha a loutka, ač nedokážu úplně odhadnout čí, Hřib na magistrátu v plné nahotě ukazuje diletantismus a neschopnost Pirátů, kteří zvládají sice hezky promenovat s LGBT vlajkami nebo provokovat Čínu či Rusko, ale co se Pražanů a Prahy týká, tak tam to hoří, jak svého času v Černobylu. Co se týká Hřibových malůvek, tak slovy klasika zdroje zřejmě jsou, když si primátor omalovává vozidla pražské MHD. Nevím, zda jde o jánabráchysmus, o idiocii nebo o obojí, ale ve všech třech případech je to špatně.

„Andrej Babiš jako premiér sám v médiích i na sociálních sítích manželství pro všechny podpořil, a kde jsme? Čekáme stále na hlasování v prvním čtení. To je velká ostuda,“ rozzlobil se šéf Prague Pride Czeslaw Walek. Dělá se, podle vás, v Česku na podporu práv sexuálních menšin dost? Nebo snad naopak příliš?

Na protežování nejen sexuálních, ale i etnických a vůbec veškerých menšin se nejen v ČR, ale v celém takzvaně západním světě dělá a financí vynakládá až příliš, což nevyhnutelně zavání tendenčností a záměrem. O rozklad tradičních hodnot a morální úpadek?

Většina je nejenom přizpůsobována, ale často až utlačována a ostrakizována na úkor pozitivně diskriminované menšiny, často procentuálně zanedbatelné, často proti přirozenosti přírody i samotné podstatě demokracie. Rozeštvávání a živení třídního boje z minulého režimu nahradilo rozeštvávání menšin proti většinám. Milion korun jenom od magistrátu jen na Pražskou pýchu – pofiderní podnik s obskurním průvodem zaklínající se něčím vznešeným, ale ve skutečnosti prezentující se a konající tak nízce, že i charisma Drahoše by ze srovnání vyšlo za hvězdu, tedy podnik, který navíc v době PR covidové má omezenou akčnost, to je výsměch.

Podpora letošnímu ročníku Prague Pride zazněla i z oficiálního facebookového účtu zastoupení Evropské komise v ČR. „Hrdě podporujeme letošní Prague Pride a rozmanitost, kterou ztělesňuje,“ píše se v prohlášení. Co na to říkáte? Jak se na to, podle vás, dívají ti občané Evropské unie, kteří s pochody nesouhlasí?

A jak jsem psal výše, po vzoru svého hrdiny Karla Marxe rozdmýchává svár mezi menšinami a většinou, čímž byl nahrazen třídní boj. Evropská unie podporuje dlouhodobě LGBTQXYZ agendu, nelegální migraci z Afriky a z arabských zemí po vzoru panevropské myšlenky hraběte Kalergiho, který to i dle slov Karla Schwarzenberga všechno vlastně vymyslel, a navíc v Poběžovicích u nás. Doporučuji se mrknout na myšlenku míšenců tzv. mongrelů, novoevropanů, euroasijsko-negroidní rasy svým vnějším vzhledem podobné starověkým Egypťanům. Alespoň dle Kalergiho knihy Praktický idealismus.

Hubení a filmový kritik Jan Rejžek po sociálních sítích šíří výzvu „Charta 2020“. Charta 2020 upozorňuje, že ne vše funguje v naší společnosti v posledních třiceti letech dle demokratických principů. Jde, podle vás, o potřebnou iniciativu?

Pro Rejžka a jemu podobné zcela určitě. Co jiného by ve volném čase dělali? Ať si zakládají charty třeba každý rok. Pořád jedni a titíž, většinou pozdní disidenti, kteří často, mám ten pocit, vidí dvacet čísel před sebe a znají akorát tak Babiše, Zemana, komunisty, Rusko – a z jejich opačného úhlu pohledu Havla. EU a USA.

Jinak s Rejžkem souhlasím, že ne vše v naší společnosti v posledních třiceti letech funguje dle demokratických principů – třeba dotace na pseudoumění a nejrůznější politické neziskovky. To ale asi Rejžek nemyslel. Stejně jako zřejmě nemyslel bolševický Brusel a socialistický moloch, v něhož se proměnila EU, kde jsme si všichni rovni, jen někteří jsou si rovnější.

Předseda komunistů Vojtěch Filip se na Twitteru opět vyjádřil k Ludvíku Svobodovi a k moderátorovi České televize Jakubu Železnému v kauze „Ludvík Svoboda“. „Drž hubu, svině bolševická,“ nato zaznělo od Pavla Novotného z ODS. Řeporyjský starosta se pak na sociálních sítích dočkal obrovské podpory od svých příznivců. Je to, podle vás, v pořádku? Jak Filipova reakce směrem k Železnému, kterého chce hnát před Radu ČT, tak Novotného vulgarity, tak i právě skutečnost, že jeho příznivci nadávky často schvalují.

Filipova reakce mě nijak nepohoršuje. Lepší člověk Železný popouštějící uzdu svým snům a touhám a kádrování ve zpravodajství údajně nezávislé, objektivní a vyvážené naší, vaší, a hlavně jejich České televize, nemá dávno ve vysílání co pohledávat. Myslím, že v léčebně, nebo kde se to dával toho času do kupy, by mu to slušelo víc a bylo by mu tam líp a nám bez něj ostatně také lépe.

Ztělesněná arogance a prasopes v jednom Novotný z Fialovy slušné ODS, která vzhledem k Novotného vulgaritám a výzvám k smrti politických oponentů, chápe slušnost asi progresivně jinak a lépe, nepřekvapí. Dvojí metry a diverzita ve slušnosti u podporovatelů Novotného a dalších lepších slušných je rovněž evergreenem a nepřekvapí. To je spíš otázka na ně, samotný tomu příliš nerozumím.

