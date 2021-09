Ivan Bartoš pro PL: Babiš vítězem? Nepředbíhal bych. Tři roky se mi vyhýbá, lidé čekají na debaty

reklama

Na pódiu působíte s Vítem Rakušanem (STAN) jako sehraná dvojka. Jak dlouho jste to nacvičovali?

Nijak to nenacvičujeme, ale je pravda, že jsme Českou republiku už objeli, a nejen krajská města, ale i menší obce. Pro mě je to reálná radost se s Vítkem na akce potkat, protože jsme pořád někde a pracujeme většinou rozdělení. Myslím, že ve Vítkovi jsem jako v druhém lídrovi v kampani, a i v politice ve Sněmovně, získal dobrého parťáka. Máme i podobné problémy, oba máme doma zhruba roční dítě a nejsme moc doma, tak si postěžujeme, jak to naše ženy mají doma těžké.

Chcete mi říci, že se vůbec nepřipravujete?

Jsem dokonce přesvědčen, že když se snažíme – i podle nějaké dohody – si v rozhovoru rozebrat témata a občas děláme dvojrozhovor, tak působí i trochu nepřirozeně. Tohle je naše pravá tvář, když víme, co chceme říct a navzájem se doplníme. Možná jako čelo koalice ukazujeme, že politici mohou být normální.

Mluvil jste na pódiu o tom, že klesající podpora Pirátů a Starostů v předvolebních průzkumech je důsledkem lží a dezinformací. Jakých?

Je to naprosto masivní a ukazují to i analýzy české dezinformační scény, zejména je to způsobené řetězovými e-maily, které si lidé rozesílají. Mechanika je taková, že jsou na Seznamu a dalších službách spící e-maily a pak udělají masivní odeslání na adresy, což se ani nesmí. Ale to nikdo nemůže zachytit a pak už se šíří mezi lidmi s tím „jedna paní povídala“, ale důvěryhodnost, i když je to naprostá blbost, získává tím, že vám to pošle kamarád nebo kamarádka. Bohužel to hodně zasahuje lidi starší, naše rodiče, které jsme na vysokých školách nebo po opuštění domova naučili chodit na e-mail a skype. V covidu šlo o jediný způsob, jak mohli komunikovat se svými přáteli, byť ve městě, ve kterém se běžně setkávají.

Na vaši volební kampaň sem do Pardubic před chvílí dorazili předsedové koalice SPOLU, která má volební kampaň o kousek dál. Vadilo vám, že se přišli podívat?

My jsme konkurenti a ve Sněmovně jsou věci, na kterých se evidentně neshodneme… Zrušení superhrubé mzdy v krizi byla podle mne zásadní chyba ODS a za tu fajfku „splnili jsme věc z programu, podívejte, jak jsme drsní“, to nestálo. Ale když řešíte věci, které jsou pro lidi, a země potřebovala v covidu pomoc, byl jejich přístup lidský, normální a opozice spolupracovala. Myslím, že my jsme k nim trošku hodnější než oni k nám před volbami, ale máme jiný styl.

Spolupráci s koalicí SPOLU nevylučuji. Sice podle průzkumů vyhraje Babiš, ale vaše spojení může mít většinu ve Sněmovně. Je to pro vás reálná představa?

Já bych měsíc, co je do voleb, úplně nepředbíhal, jak dopadnou volby, a to ze dvou důvodů. Když to vezmu z našeho osobního pohledu, tak na přelomu října a září v roce 2017 měli Piráti průzkum 5,8 a STAN 3,8 procenta. My jsme skončili téměř s jedenácti a STAN téměř s šesti, takže vidíme trendy, které se hýbou podle měnící se dynamiky. Druhá věc, která je podle mě důležitá, že zhruba 30 procent, což jsou dva až tři miliony lidí, nejsou rozhodnutí, koho budou volit, a čeká se na finální debaty. Tam si myslím, že máme co říci, a i s premiérem Andrejem Babišem – on se mi tři roky vyhýbá – se teď občas zadaří, že se vůbec v debatě potkáme. A po poslední debatě na Primě CNN jsem měl v hodnocení diváků výsledek: na 45 procent přesvědčil Bartoš, a premiér na 30 procent. I to silně ovlivní finální debaty.

K vaší otázce na spolupráci. Já rozhodně nechci, aby v této zemi vládnul oligarcha Babiš, a já se nebojím to říct. Dokonce jsem ho nazval tasemnicí podporovanou Tomiem Okamurou a opírající se o komunisty. To prostě pro Českou republiku nechci, a zároveň jediná alternativa je platforma demokratické opozice. Není to úplně novinka. Ve středních Čechách v krajských volbách výrazně uspěl STAN, koalice je tam přesně postavená, je tam hejtmanka Pecková ze STN, o které si myslím, že je skvělá politička, nejen charismatická, a je tam tahle koalice založená na základě demokratické opozice. Samozřejmě že ne vše se vyjedná hned na poprvé, ale myslím, že v roce, ve kterém byl covid po krajských volbách, jim to fungovalo velmi dobře.

Ozývá se kritika směrem k Pirátům kvůli větší integraci do Evropské unie, někdo tvrdí, že příliš zasahuje do legislativy státu, někteří piráti by podpořili zrušení práva veta v Bruselu. Co vy na to?

Je to tak, že politici v České republice jsou neschopní, a svoji neschopnost svádějí na Evropskou unii. Setkávám se politiky ze zahraničí, například s panem Sassolim (David-Maria, pozn. red.), což je šéf Evropského parlamentu. A když chcete, aby byl váš hlas v Evropě slyšet, tak v Evropě musíte umět pracovat. Nečekat, že se po třech letech něco řeší, najednou přiletí do Čech něco, co neumíte zařídit, což je ochrana dat lidí – GDPR. Každého by mělo zajímat, že někdo nezneužívá má data k nějakému marketingu, platbám a tak dále. To se řešilo tři roky v Evropském parlamentu a naši ministři mají být na jednání ministrů v době vzniků podle plánů Evropské komise. Jako má česká vláda prohlášení, co chce za čtyři roky udělat – pravda, tato vláda toho neudělala mnoho –, tak stejný plán má Evropská komise, co se bude v každém předsednictví řešit za témata. Tam musí být politik, který umí jazyk, rozumí problematice, má zázemí na ministerstvu, má celosvětový rozhled a chodí na jednání, když vše vzniká. Ne na konci.

Jednoduchý příklad. Vy jste zmínila právo veta. My tvrdíme, že je to podstatné z důvodu daňových podmínek. Jestli chceme v Evropě bojovat proti daňovým rájům, jako je Irsko a Kypr, kdy nastavíte nízké daně a firmy tam utečou, tak se to musí v tuto chvíli jednohlasně rozhodnout. A bohužel neexistuje páka, aby to zmíněné státy udělaly. Pro tento důvod… A stejně Evropa nenašla konsensus – souhlas všech států. Pan premiér do toho ještě plete migraci, o této se takto nerozhoduje. Řeklo se už na začátku, že by musel být souhlas pro povinné kvóty, které jsme odmítli už v roce 2015. Takže zavedení kvót u nás nehrozilo, ale to nevybojoval pan premiér.

Účast českých ministrů je i teď žalostná. Jezdí tam náměstkyně ministryně Aleny Schillerové, ministryně spravedlnosti tam nebyla nikdy, pokud se nepletu, ministři tam nelítají, a to je ten hlas hrdé země, která tam jde odvést práci a ještě nepomlouvá své partnery zemí doma. I tady je příklad, který mohou pochopit matky a otcové. Západní Evropa, jako Francie a Německo mají poměrně dobrý systém, jednak berou více peněz a mají více možností, jak se starat o své dítě ve věku 3–4 let, kdy má jít do školky, ale když na úrovni Evropské unie nejaktivněji hovoří Němci a Francouzi, jak srovnat platové podmínky žen a mužů, tak řeknou: Uděláme maximálně rok mateřské dovolené, pak žena nevypadne z procesu, nemá tu ztrátu a pocit odcizení a je to férovější. To je ale dobré z pohledu německé matky a otce, kde mu obec poskytne tetu na hlídání, má síť školek, může si dovolit privátní instituci, ale od nás není to dítě kam dát.

Nikdo to neřekne, a nemám pocit, že Maláčová by o tom jela do Bruselu jednat. Rozhodně tam při těchto debatách není, protože zaklekává na firmy s Matějem. Tohle je typický příklad. V momentě, kdy už se to diskutuje v Evropském parlamentu a státy uplatnily svoje výhrady, Česká republika je uplatňuje až po třech letech – protože my máme super plán, jak to vyřešíme a zajistíme větší dostupnost předškolní péče od dětských skupin, a nastavíme to tak, aby matky mohly částečně pracovat. Pak se to na Evropské lince vyřešilo, a Češi to mají až za tři roky, protože to potřebují. A jede se dál. Pak můžeme být kritičtí a drsní, když svůj hlas prosazujete. A každému, i mně, dost vadí, když na něčem pracuji, ostatní kolegové to vědí, z dáli na to koukají, a už když je to hotové, tak přiběhnou a: Tam jsi zapomněl na něco… I když mají pravdu, je velmi těžké pak udělat krok zpátky.

