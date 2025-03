Ivan David z Bruselu: Vidím dost zblízka, kam se to řítí. Německé zbrojení, EU mimo realitu a diplomatická hlava z Estonska

Sledujeme velmi dynamické dění kolem Ukrajiny. O skončení války jednají USA, Ukrajina a Rusko, EU se nesměle hlásí, že by k tomu také chtěla něco říci, ale v reálu zjišťuje, že se s ní nikdo nebaví...

Ukrajina a Rusko jednají, ale prostřednictvím zbraní, diplomaticky nejednají. Ukrajinský režim prostřednictvím Zelenského totiž prohlašuje, že s Ruskem jednat nebude. Rusko neuznává Zelenského. Naštěstí se Trump ujal iniciativy, i když mu nezáleží na prospěchu Ukrajiny a už vůbec ne Ruska, má zájem na míru.

Evropská unie prostřednictvím von der Leyenové a Kaji Kallas rovněž odmítají jednat s Ruskem, pokud „jednáním“ nemíníme vyhlašování sankcí a jednostranná prohlášení. Politik může něco dojednat, jen když s ním někdo chce jednat. Jen tehdy má skutečný vliv. Nerozhoduje jeho funkce. Mahátma Gándhí, až na krátké období, žádnou funkci neměl, ale měl obrovský vliv. Představitelé Evropské komise mají funkce, ale svým chováním se zbavili vlivu pro možné vyjednávání.

Současný ukrajinský režim skončí s nastalým mírem a může to být velmi nepěkný konec. Ukrajinská armáda je v defenzivě na všech místech bojů. Zřejmě nebude tou stranou, která vnutí do jednání své podmínky.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7674 lidí

Jak potvrdil státní tajemník USA Marco Rubio, na Ukrajině probíhá proxy válka mezi USA a Ruskou federací. USA se nyní vzdává snahy Rusko porazit kombinací válečných operací a sankcí, a dává přednost ekonomické výhodnosti. Rusko má co nabídnout, EU ne. Zelenský reálně nemůže nic slíbit. Ukrajina je zcela vykradena, jednak domácími oligarchy převážně s izraelským pasem, jednak rozprodala skoro vše nadnárodním korporacím, jejichž zájmy reprezentuje budoucí kancléř Merz dříve pracující pro Black Rock, svoje zájmy tam mají i Číňané, významnou část si ponechá Rusko. Možná ještě něco zbývá pod zemí.

V dalším tažení za zdroji na východě bylo Rusko opět donuceno k válce, ale tentokrát se už nebojuje na jeho území. Rusko nemá žádnou motivaci útočit na Západ, má obrovské území a zdroje, Západ má stále motivaci útočit na Rusko, tím spíš když přišel o Afriku, Asii, Jižní Ameriku a k exploataci mu zbyla jen střední a východní Evropa, a to jsou příliš chudé kolonie. Poněkud zjednodušeně řečeno.

Evropa v reakci na schůzku Trumpa se Zelenským v Bílém domě jako obvykle uspořádala několik summitů a plánuje se snad nějaká bílá kniha. Vzpomněl jsem si přitom na mikinu dnešního eurokomisaře Jozefa Síkely s nápisem „budeme pořádat tolik summitů, kolik bude třeba“. Očekáváte v EU nějaké „prozření“ ve smyslu, že sáhodlouhé konference, typický znak evropské politiky, jsou možná tím hlavním problémem?

Evropská komise umí organizovat summity, vydávat různobarevné knihy a uzavírat různé smlouvy, jen výsledky těchto aktivit jsou poněkud hubené. Organizování jednání, vydávání knih a přijímání rezolucí jsou v těchto případech projevem bezradnosti a někdy i bezmocnosti. Každý čtvrtek a nyní už i ve středu si na každém plenárním zasedání většina Evropského parlamentu odhlasuje, co se podle EU musí stát v různých zemích světa, ale chybí reálný vliv. Pokud EU nějaký měla, tak se ho postupně zbavuje, řekněme „neobratností“.

K autoritě kohokoli nepřispívá, vynucuje-li si verbálně něco, co si reálně vynutit nemůže. Jistě lze vyhlásit sankce a těžce poškodit sebe, jistě lze vyhlásit Green Deal s tím, že se celý svět určitě přidá, ale on se samozřejmě nepřidal, lze vyhlásit, že se EU stane „lídrem“ ve vědě a technice, ale k cíli to moc nepomáhá. Co ale EU rozhodně umí, je dělat dluhy. Co je pro občany v EU dluh, je pro korporace zisk. A korporace v EU vládnou. EU intenzivně pracuje na sebezničení. Nyní mnozí politici v EU vyhlašují cíl porazit Rusko vojensky. To je další z těchto skvělých nápadů.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V Londýně na podporu „spravedlivého míru“ na Ukrajině vznikla „koalice ochotných“, kteří chtějí nadále podporovat Ukrajinu ve válce. Co na tuto iniciativu říkáte?

Uvidíme, jak moc jsou ochotní, a k čemu. Publikované závěry jsou poněkud vágní. V každém případě nejde o podporu Ukrajiny, ta „podporou“ trpí, jde o podporu současného ukrajinského režimu a snahu něco z války vytěžit. Zbrojní firmy budou mít zakázky. Pokud jsem si všiml, žádná země svoji armádu na Ukrajinu netlačí. Zdá se, že se neúspěšné režimy v EU snaží bubnováním do války zakrýt zhoršující se stav v zemích, kde bohužel vládnou. Specifickým případem je Polsko. Tam se stále vzpomíná na polské Lžidimitrije v 17. století, kdy ovládli Rusko, ale nevzpomíná se na trojí dělení Polska, které pak více než sto let neexistovalo.

Psali jsme: Trhliny mezi Polskem a Ukrajinou. Kvůli zemědělcům

Němec byl v Polsku. A zíral. „Už nejsou za námi.“

Překvapení: Polsko hází vidle do migračního paktu EU

Máte nějaké zprávy, jak má být do „koalice ochotných“ zapojena bruselská administrativa? Nebo to bude spíše záležitost iniciativních členských států?

Zapojit EU jako celek se nemůže podařit a celá snaha může vyšumět do ztracena, a to i přesto, že země EU vydávají na zbrojení třikrát více než Rusko, ale drahé zbraně nejsou postačující podmínkou bojeschopnosti a válečného úspěchu. Zvlášť když tank za desítky miliónů může být zničen dronem za sto tisíc.

Zatímco celý svět řeší Ukrajinu, v Sýrii v posledních dnech dochází k etnickým čistkám, ve kterých vládní síly vyvražďují celé vesnice alavitů. Evropská unie se k zabíjení civilistů postavila způsobem, který mnohé šokoval. Komisařka Kallasová vyjádřila bezvýhradnou podporu vládě proti „proasadovským elementům“, s formálním dovětkem, že civilisté by se tedy zabíjet neměli. A v týdnu EU schválila syrské vládě další podporu. Je podle vás právě toto ta „hodnotová politika“, kterou chce EU mít jako svůj hlavní export?

To je typická ukázka současné EU a jejích řídících kádrů. Jsou obětí vlastní propagandy, mimo realitu, a bez naděje na smysluplné akce. Současná „morální“ podpora muslimských hrdlořezů, a připravovaná finanční podpora na „dárcovské konferenci“ příští pondělí, kdy budou rozdávány peníze občanů EU teroristům, mluví sama za sebe. Ve vraždění alávitů zřejmě EU vidí vítané ohrožení ruských vojenských základen na územích obývaných alávity. Ruské základny přijaly údajně 7000 civilistů ohrožených genocidou, kterou usnadňuje EU podporou „přechodné“ vlády.

Z kontextu prohlášení úřadu pro „vnější akci,“ kterému vládne Kaja Kallas, vyplývá, že civilisté mají být chránění před proassadovskými živly, které útočí na vládní síly v pobřežních oblastech. „EU rovněž vyzývá všechny vnější aktéry, aby plně respektovali suverenitu, jednotu a územní celistvost Sýrie. EU odsuzuje veškeré pokusy podkopat stabilitu a vyhlídky na trvalou mírovou transformaci zahrnující všechny Syřany respektované v jejich rozmanitosti.“

To je opravdu černý humor, pro EU jsou vraždící hrdlořezové zárukou stability a respektu k menšinám. Nevím, jak bude vypadat územní celistvost, když Izrael okupuje Golany a Turecko severosyrskou kurdskou Rojavu. Nevím, jestli je Kaja Kallas úplně blbá, nebo si něco takového myslí o nás.

EU avizuje, že chce hrát ve světě mnohem větší diplomatickou roli. Je podle vás právě estonská komisařka Kaja Kallasová tím „Kissingerem“, který dokáže unii najít místo na světovém hřišti?

Avizovat může každý, co chce. Můžete avizovat, že chcete dosáhnout, aby Parlamentní listy byly nejvlivnějším médiem na světě. Otázka je, jestli to pomůže. Výběr Kaji Kallas byl jen další chybou v dlouhém nekončícím řetězu chyb potápějících Evropskou unii.

Premiér Fiala pojmenoval novou evropskou strategii rázně jako „zbraně a peníze na stůl“. Pokud jde o ty zbraně, chce se Evropa pustit do velkého zbrojního programu, na který si chce třeba Německo uvolnit ruce od úspor. Jak to vypadá v Bruselu, je i tam nálada na šturmování?

Petr Fiala usiluje být vnímán jako komická figura. Evropská komise v čele s Leyenovou chce dále giganticky zadlužit občany v zemích EU, a místo aby šlapalo na „dluhovou brzdu“, tak i Německo, které patří k méně zadluženým zemím EU, tuto brzdu nepochybně uvolní, protože se na tom shodují CDU-CSU, které škodily minule s německou SPD, která škodila v končícím volebním období.

V EU se šturmuje. Včera (ve čtvrtek) si Evropský parlament dvoutřetinovou většinou odhlasoval, že EU musí nejen giganticky zbrojit, ale dokonce maximálně zkrátit proces přípravy zbrojení.

Ursula von der Leyenová k tomu Evropanům vzkázala, že „proměníme vaše úspory v důležité investice“. Pokud takové prohlášení vydá právě tato politička, měli by se Evropané začít bát o své peníze?

Ursula má pravdu, naše úspory a budoucí dluhy budou proměněny v investice a zisky akcionářů korporací. Evropané se bát o peníze nemusejí, přijdou o ně, i kdyby se nebáli, takovou mají v Bruselu reprezentaci. To není to nejhorší, ale až se zbraně nahromadí, budou použity, takže ani s budoucností si nemusíme dělat zbytečné starosti.

Na zbrojení se, jak už bylo řečeno, chce vrhnout hlavně Německo. Nastávající kancléř Merz k tomu v Bundestagu řekl, že jde o světový úkol, přesahující pohodlí dnešní generace Němců. Neměli bychom se zrovna v případě Německa před takovými mesianistickými ambicemi, spojenými se zbrojením, mít na pozoru?

Bohužel se do vedení korporací, států a významných institucí často dostávají inteligentní a naprosto asociální osobnosti. Někteří teoretici jim říkají „psychopati“. Psychiatrie je nazývá „disociální osobnost“. Pojem psychopat pochází z tradiční anglosaské literatury. Proč tomu tak je? Protože lidé s normálním sociálním cítěním mají zábrany a nepřekročí pravidla slušnosti.

Psychopati žádná pravidla nerespektují, bez pravidel snadněji dosáhnou úspěchu. Proto varuji, všímejte si asociálních kariéristů. Pokud jim umožníte vzestup, budou škodit. Pokud jsou inteligentní, dokáží své asociální rysy skrývat. Vůbec na nikom jim na cestě k úspěchu nezáleží, lidí kolem sebe jen využívají, nemají rádi nikoho, nejsou toho schopni. Jsou podobně asociální jako kriminální recidivisté, ale ti jsou většinou hloupí, proto jsou lapeni a usvědčeni.

Více o Friedrichu Merzovi: Merz a Merkelová. Stranická válka, která změnila Německo

Německo jde opět za svým pruským a hitlerovským snem. Musíme být na pozoru.

Očekáváte jinak v souvislosti s novou vládou v Německu, nejdůležitější zemi EU, nějaké změny na unijní úrovni?

Německo se samozřejmě bude snažit hrát hlavní roli. Němci se k tomu cítí předurčeni. Ne všichni, někteří se toho právem obávají. Vidím to na některých poslancích AfD, s nimiž jsem mluvil. AfD je v naší frakci. Někteří cítí, že učinit Německo opět velké, a ještě větší, je riziko i pro Německo a Němce. Obávám se, že někteří si to neuvědomují, jak jsem tak poslouchal jejich válkychtivé výlevy. Hlavně ti z frakce lidovců (CDU-CSU), ale i konzervativci, socialisté, Zelení, liberálové a dokonce i Levice.

Znám lidi, kteří kvůli vznikající mezinárodní situaci nemohou spát. Někteří spí dobře, protože nemají informace a/nebo jim chybí představivost.

Já naštěstí spát mohu, jsem dost stabilní. I když vidím dost zblízka, kam se to řítí.