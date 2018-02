Ivan Vyskočil: Dovolili by si na Husáka tak jako na Zemana? „Volím Zemana, ale nikomu to neříkejte,“ špitl herec. Pavel Nový si nevidí do huby a Bára, koloběžka...

ROZHOVOR „Často jsou to vulgarity, které by si neměl nikdo vůči hlavě státu dovolit. Je to o to odpornější, že tito lidé jsou hrdinové, ‚když už se to může‘ a nic jim za to nehrozí. Chtěl bych vidět jejich statečnost v době Gustáva Husáka,“ říká na adresu těch, kteří urážejí prezidenta Zemana, herec Ivan Vyskočil. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil k demonstraci, která se má konat 25. února v Praze, řekl svůj názor na referendum ohledně EU a zmínil i kněze Halíka.

Prezidentské volby, které doslova rozdělily národ, máme za sebou, ve společnosti to ale stále vře. Čím podle vás byly právě tyto volby tak důležité, že to rozdělilo nejen mnohé kamarády, ale třeba i členy jedné rodiny?

Anketa Hamáček i Zimola, tedy noví lídři ČSSD, jsou pro vládu s ANO. Jak by to měli udělat? Přímá účast ve vládě s ANO, i s Babišem 0% Podpora vlády ANO s Babišem v čele výměnou za místa náměstků, jak radí Zeman 0% Podpora vlády ANO či účast v ní, ale bez Babiše jako premiéra 100% Nijak. ČSSD musí jít do totální opozice 0% hlasovalo: 1 lidí

Moje milá a partnerka je z menšího města Kralovice, kousek od Plzně. Byli jsme tam zrovna minulou neděli a že by to tam nějak po těch volbách „vřelo“, jsem opravdu nezaznamenal. Myslím si, že jedině, kde to „vře“, je v pražských kavárnách. Mluvil jsem se svým kamarádem, a dokonce bývalým kolegou, který dnes pracuje ve Vinohradské nemocnici. Veškeré debaty se točí především kolem toho, zda mají dostatek krevních konzerv pro nemocné děti a dalších profesních témat. Pak následují témata všedního života. Byty, auta, děti, jak zlobí ve škole, zkrátka to, co všichni známe. Povolební „vření“ opravdu na přetřes nepřichází, prý ani náznakem.

Mimochodem, vy jste veřejně právě v ParlamentníchListech.cz podpořil Miloše Zemana. Jaká byla reakce okolí?

Dostal jsem pozvání na volební debatu do Rudolfina, kde polovina seděla na straně Miloše Zemana a druhá na straně protikandidáta. Viděl jsem v té druhé půlce několik svých hlavně kolegyň a zaznamenal nepřátelské pohledy, ale zatím jsem se s nějakým střetem nesetkal. Nepochybně bych nechtěl slyšet ty odsuzující řeči na Dabing street a v rekvizitárnách divadel, ale to už je taková česká a zejména herecká vlastnost. Z očí do očí vám to hned tak někdo neřekne.

Je pravda, že velká část umělců se semkla a podpořila Jiřího Drahoše. Někteří proti Miloši Zemanovi vystupovali dost tvrdě. Čím podle vás Jiří Drahoš právě umělce tak získal?

Ano velká část umělců se nechávala slyšet s podporou Jiřího Drahoše. Ale většina z nich, si myslím, nevěděla proč. Druhá část se přidala, protože se to takzvaně „nosí“. Krásná je Xaverova příhoda, jak po prvním kole u volební místnosti potkal nejmenovaného herce a ten mu špitl, že to tam hodil Zemanovi, a hned ho zapřísahal: „Ale prosím vás, nikomu to neříkejte!“ Já sám jsem hledal důvody té podpory a přes svoje úsilí jsem je nenacházel. Argument, že „bude společnost spojovat“? Jen jsem se nedozvěděl, jak to bude dělat? Psal jsem si s jedním kolegou, mám ho rád pro jeho herectví a veselou povahu, ale je to přímo zarytý antizemanovec. Jenže stále opakuje tu ubohou rétoriku ČT a některých novinářů. „Zeman rozděluje společnost!“

Tak zaprvé: Rozdělovat bude každý, kdo má nějaký názor! Nejhorší hráč, jak v politice, tak i na jevišti je ten, o němž řeknou lidi: „Jo, jo, ten nevadí.“ A zadruhé: Copak jiní nerozdělovali? Už z historie byl pro jedny Václav IV. opilec a Zikmund dobrý státník a pro druhé naopak. A je to tak dodneška. A T. G. Masaryk? Ten byl až po smrti „tatíček“. Předtím to byl nejen pan prezident, ale také židomil, kterému právě studenti, elita národa, házeli kameny do oken a žádali jeho naprosté vymizení z české společnosti. Eduard Beneš dodnes rozděluje národ v názoru, kterak měl postupovat po Mnichovu. A tak bych mohl pokračovat.

Další argument: „Byl by to slušný prezident.“ Můj soused byl vědec a vážený fyzik a byl to slušný člověk. Jistě inteligentní a dobře vypadal. Neviděl jsem ho nikdy močit u kandelábru a mluvil víceméně spisovně. Ale nevím, jestli by to v politice stačilo. Myslím si, že W. Churchill nebyl zvláště zdvořilý člověk a jeho bonmoty jsou dodnes známé, ale jako politik byl požehnáním pro celý svět.

Nejlépe se k celé té hysterii okolo voleb vyjádřil mladý pan Václav Klaus. Řekl toto: „Mnozí by volili třeba Rumburaka, jen aby to nebyl Zeman.“ A to je největší díl úspěchu pana Jiřího Drahoše. Protože ani já jsem se kromě až trapného okopávání kotníků Miloše Zemana a halasného propagování vlastní osoby žádný opravdový politický program od pana Drahoše nedozvěděl.

Pana Drahoše tímto nijak nechci snižovat. Je to jistě vzdělaný a sympatický pan vědec, ale myslím, že na funkci prezidenta to nestačí.

Ten příměr s tím Rumburakem sedí o to více, že kdyby to tak nebylo, spíše by voliči uvážlivě preferovali pana Fišera, nebo i Topolánka, kteří jsou přece jen v politice zběhlí. Ovšem panu Topolánkovi voliči poslali jasný vzkaz, aby se už do politiky necpal. Už nám to stačilo!

A co říkáte na různé slovní útoky a upozorňování na zdraví pana prezidenta?

Ty slovní útoky na pana prezidenta, to je něco až odporného. Často jsou to vulgarity, které by si neměl nikdo vůči hlavě státu dovolit. Je to o to odpornější, že tito lidé jsou hrdinové, „když už se to může“ a nic jim za to nehrozí. Chtěl bych vidět jejich statečnost v době Gustáva Husáka. Pan prezident Miloš Zeman má churavé nohy, ale hlavu mu mohou všichni jen závidět. A není první hlavou státu, která má zdravotní problémy. Prezident Roosevelt byl na vozíku a železným zdravím neoplýval ani Václav Havel. Ale výzva F. Feniče, aby kandidáti při debatách stáli, byla skutečně až za hranicemi zlomyslné, podpásové nechutnosti.

Na neděli 25. února se v Praze chystá demonstrace za svobodu a demokracii a svobodné podnikání. Myslíte si, že jsou demokracie, svoboda a svobodné podnikání v České republice opravdu ohroženy? A pokud ano, tak kým?

Ohrožení demokracie, svobody a svobodného podnikání. Další umělý strašák svolávající k mobilizaci. Nikdo sice neříká, jak a čím je to ohroženo, ale nevadí.

Je to asi tak, jako když jsem nedávno slyšel, že hnutí ANO má v úmyslu zavést pro důchodce a studenty vlaky zadarmo. Už jsem se zaradoval, jak si jako důchodce vyjedu vláčkem. Ale tu vystoupil pan Kupka z ODS a vysvětlil mě, blbečkovi a naivnímu důchodci, že je to jen další populistický tah hnutí ANO a další rafinovaná a skrytá předvolební kampaň. Navíc by to prý udělalo strašný zmatek v režijních jízdenkách. „Vyděsil jsem se!“ Než naletět na nějaký populismus a způsobit zmatek v režijních jízdenkách? Ne, ne, ne! Byla to pro mne stejně hrozná představa jako pro Švejka to známé Karlovo náměstí, kde na každém stromě je jeden voják bez disciplíny! To budu raději platit!!!

Opravdu si někteří politici myslí, že jsme úplně blbí a že už jsme zapomněli „umění“ socialistického tisku? Ten přece uměl zdůvodnit i nepodařený sexuální akt tvrzením, že pán byl měkký, ale pouze proto, aby netlačil.

Psali jsme: Ne hloupí lidé, ale neinformovaní. Proč dělat Putinovi radost? Rozhodnou média. Někdo se odpálí ve Francii a vystoupíme... Troška, Vyskočil, Šmucler a další promluvili k národu kvůli referendu o EU „Dva dny jsem byl z toho špatnej!“ Herec Vyskočil se účastnil debaty, kde narazil na senátorku, která opravdu nemá ráda Zemana Herec Pavel Nový: Drahoš je suchoprd, no a co? Je to chytrý pán, volím ho. Ty blbosti, co slyším v hospodě... „Proč? Proč by to nepřevzal?!“ Herec Vyskočil si došlápl na Horáčka za to, že naváděl Nohavicu k nepřevzetí vyznamenání

A jsme zase u umělců. Na tuto demonstraci totiž zve například i herečka Bára Štěpánová. „Drazí a milí spoluobčané, chtěla bych vás poprosit, opravdu poprosit, abyste přišli 25. února v jednu hodinu na Václavské náměstí. Ono to sice vypadá, že už se to všecko pohnojilo, protože máme Parlament, jaký máme, vládu v demisi, prezidenta takového, jakého máme, ale bylo by dobré, abychom dali najevo, že my, kterým jde o to, aby byla zachována demokracie a svoboda v této zemi, tady pořád jsme. A že jsme nerezignovali,“ apeluje na občany prostřednictvím videa herečka Štěpánová. Co na její slova říkáte?

Když jsem diskutoval s tím kolegou antizemanovcem, tak jsem říkal, že jsem rád, jak volba dopadla, ale kdyby dopadla opačně, byl bych nucen volbu většiny přijmout. Rozhodně bych nešel pana Drahoše bombardovat vejci, nevytahoval bych na něj červené karty a už vůbec mu na Facebook nedával přídomky hospodářských zvířat či ještě horší! Zkrátka i pro mne by to byl legálně zvolený prezident ČR.

Musím se smát, když kolega Pavel Nový, fajn chlap, si najednou nevidí takzvaně do huby a dává na internet, že po této volbě musí emigrovat. Takové kecy nemají žádnou hodnotu! Jen si vysloužil posměch lidí, kteří mu psali: Tak už se Pavlíku zabal, letí ti to v 11:15, tak ať to stihneš. Nedávno jsem ho potkal a stále tady pochopitelně je. Prostě chlap nemá pouštět do éteru blbosti, za kterými nestojí.

Něco jiného je Bára Štěpánová. Bára je dobrá herečka a jako taková má ale blízko k hysterii. Má opačný názor než já a to je v pořádku. Tak to v demokracii chodí. Ale svolávat demonstrace je v jejím případě opravdu legrační. Je to celé nejspíše motivováno tím faktem, že už nebrázdí chodby Pražského hradu na koloběžce.

Opět je to ale jen důkaz toho tzv. vření. Bára je typická představitelka pražské kavárny. Má strach o ohrožení demokracie? Ale oboje volby proběhly demokraticky a dopadly tak, jak dopadly. Jenomže Bára a její parta si patrně myslí, že demokratické je to pouze tehdy, když to dopadne tak, jak chtějí oni! Proto proti výsledku brojí. Pak by se ale měli zamyslet, zda to nejsou právě oni, kdo ohrožují demokracii?

Olomoucká univerzita má v plánu vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace, například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Píše o tom server iHNed.cz. Je to podle vás dobrý nápad, který třeba i napodobí další univerzity? A bude mít tato „terénní univerzita“ efekt, který si autoři záměru slibují, tedy „zakopávání příkopů ve společnosti“?

Pokud tato činnost bude objektivní, doopravdy kvalitní a nezaujatá, tak je dobře každá iniciativa, která slouží ke spojování lidí.

Jak zpětně hodnotíte úlohu médií ohledně prezidentských voleb? Zvládla ji média se ctí? A mimochodem, co říkáte na spor v Českém rozhlase, kdy je Janek Kroupa „popotahován“ před radou tohoto média a část tisku hovoří o „neonormalizaci“? Naopak výrazná část veřejnosti má za to, že ČT i ČRo si zprivatizovala „kavárna“ a její redaktoři, a přeje si s tím něco dělat. Tak tedy, co dělat se „státní“ televizí a rozhlasem?

O objektivitě médií a zejména ČT a ČRo nemůže být ani řeči. Ano, je to hlásná trouba a propagace jen té určité části politického spektra jmenovaného v otázce.

Za všechno mluví ohlasy, které jsem měl po prvním článku v ParlamentníchListech.cz, kde jsem se přihlásil k podpoře Miloše Zemana a Andreje Babiše. Byly veskrze kladné, zvláště když čtenáři zjistili, ze kterého oboru pocházím. A několikrát se pisatelé vyjádřili takto: Tak pane Vyskočil, vy už si v ČT nevrznete!

Kněz Halík popsal, jaké zklamání, či dokonce slzy viděl po volbě prezidenta v očích mladých lidí, kteří se těšili na změnu. „Mám ty mladé těšit, že přece není vůbec tak zle jako kdysi, že stále žijeme v demokracii a uprostřed svobodné Evropy a byť dnes šampaňské na ruské a čínské ambasádě teče proudem, může se vše zase brzy změnit? Těm, kterým jde o rozbití Evropy a izolaci národů, snad nedovolíme strhnout naši zemi do této politické, kulturní a hospodářské sebevraždy, i když se teď zase cítí pevněji v sedle a budou se o to vší silou pokoušet nás odervat od sjednocené Evropy a atlantického spojenectví, hlavních záruk naší bezpečnosti.“ Jde o správné shrnutí naší situace?

Já k tomu nemohu napsat více než to, že mě také stoupají slzy do očí! A to úplně pokaždé, když mluví Tomáš Halík!

Další věc, která v poslední dny vyvolává diskusi, je referendum o vystoupení či setrvání v EU. Jaký vy na to máte názor? A bylo by referendum ohledně tohoto rozhodnutí dobrou cestou?

Zákon o referendu by měl už být na světě. Ovšem tak závažné kroky jako EU, NATO a další, to nechme raději odborníkům. Kdosi to trefně přirovnal, že o trasplantaci také musí rozhodnout odborný chirurg, a nikoliv shromáždění laiků.

S velkou pravděpodobností bude vládnout „tandem Zeman a Babiš“. Co by oba měli dělat, aby této zemi prospěli? A mimochodem, co říkáte na to, že Babiš na Slovensku prohrál spor o evidenci u Stb?

Zatím jsem přesvědčen, že oba zemi prospívají. A to nešťastné Stb? Jsme 28 let po roce 1990. S tím vším jsme se měli vyrovnat vzápětí po tomto roce. Dnes už to ale opravdu nikoho nezajímá! (tedy pokud nejde o vyložené zločince.)

A myslím, že je namístě připomenout, že Václav Havel jmenoval jako prvního premiéra komunistu Mariana Čalfu. Konečně byl tehdy asi jediný, kdo se v chodu vlády vyznal. A bylo to nejspíš dobře. Ale myslím si, že jeho lustrační osvědčení nikdo neviděl a ani se o něj nikdy nezajímal.



Psali jsme: Referendum o EU je pro ČR absolutní hrozbou, varuje TOPkař Knot. A Babišovi doporučuje... Pospíšil (TOP 09): ČSSD jednoznačně míří do vlády dua Zeman-Babiš ČSSD má nového předsedu. Vedení se ujímá Jan Hamáček Chovanec neuspěl ve volbách předsedy ČSSD, ale Babiše znovu natřel. Promluvil o vykrádání programu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora