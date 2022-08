Ivan Vyskočil: Fiala? Děkuje Putinovi a Babišovi. Co by si bez nich počal?

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Mám pocit, že premiér signalista rozesílá dvakrát do měsíce dárečky. Jednu bonboniéru a lahvinku Babišovi, druhou Putinovi. Vyjádření vděku, že na ně naše maňásková vláda může svést svoji neschopnost a amatérismus,“ říká naštvaně Ivan Vyskočil. A vypočítává: „Máslo za 60, benzin za 50… plyn, to ještě čekáme, elektřina už se vybarvuje…“ Vzpomíná také na herce a ředitele Divadla Jiřího Wolkera Karla Richtera, který minulý týden zemřel. „Ač sám v KSČ, uměl nás chránit před různými útoky horlivých soudruhů,“ říká. A je mu prý smutno z toho, že média o úmrtí Karla Richtera příliš neinformovala. „Byl komunista. A to se dnes neodpouští - tedy pouze u někoho!“ podotýká.

Divadelní představení v osnovách? Užitečnější než zvaní různých neziskovek…

„Karel Richter byl samozřejmě také kolega a herec. Byl oddaný dětskému divadlu, takže nepatřil mezi takzvané ‚celebrity‘. I když v dnešní době se za celebrity prohlašuje kdekdo. Vysloužil si takové až trochu posměšné přízvisko „zasloužilý princ“,“ vzpomíná s úsměvem Ivan Vyskočil.

„Už jsem mnohokrát psal, že jsem kluk ze Žižkova a v mušketýrských vysokých botách mi do života napochodoval Karel Richter dřív než Fanfán Tulipán. Tři mušketýři byli tenkrát hrdinové našich klukovských her. Pak jsem se úžasně bavil na dalším představení DJW, Zdravý nemocný. No a já, do té doby světovou literaturou nepolíbený, jsem se musel podívat, kdo je to, tenhle pan Moliere, co mě tak rozesmál. A další a další, a už mne to neopustilo, včetně té touhy po vědění. Ještě mi chce někdo tvrdit, že divadelní představení zařazená do školních osnov a kultivující mladou generaci jsou zbytečná?“ ptá se.

„Konečně, dnešní moji kolegové, vzešlí ze stejného prostředí, jsou toho důkazem. Jen namátkou, Jirka Krampol nebo stejně starý můj spolužák Jirka Wohanka. Rozhodně divadelní představení v osnovách bylo užitečnější, než zvaní do škol různých ‚ziskových neziskovek‘, Člověkem v tísni počínaje a nějakými gender a LGBT konče. Tradicí DJW prošla i slavná jména, kdysi Jiřina Jirásková, po svém příchodu do Prahy i paní prezidentová Dáša Havlová, Táňa Fischerová a samozřejmě má femme fatale Ivana Andrlová,“ vypočítává Ivan Vyskočil.

Chránil nás před různými útoky horlivých soudruhů. A cesta do Západního Německa….

„Tak jsem se za drahnou dobu, aniž bych to tak plánoval, ocitl na jevišti vedle Karla Richtera a byli jsme si nejen hereckými kolegy, ale také byl mým ředitelem. Byl samozřejmě v KSČ, jinak by ani nemohl být v té době ředitelem. A já, přes svoje bujná léta, v tom věku mladý člověk nerad nadřízené poslouchá, zvláště když je takového antisoudružského ražení, jakým jsem byl po celou dobu, jsem si ho čím dále víc začínal vážit. Karel nás uměl chránit před různými útoky těch horlivých soudruhů,“ vzpomíná dál Ivan Vyskočil a přidává historku.

„Jednou jsem měl jet natáčet barrandovskou zakázku do tehdy Západního Německa. Samozřejmě to nešlo bez doporučení stranického ředitele. Přišel jsem s obavami za ředitelem a říkám: „Karle, víte, mně ani tak nejde o to natáčení, ale já se tam budu moci setkat se svými sourozenci. Emigrovali v roce 1968 a já je jedenáct let neviděl“. A ten zlatý Karlík Richter, přes svoji stranickou a ředitelskou funkci, se chytil za hlavu a povídá: „Proboha, Ivane, tohle já nesmím vůbec ani slyšet!“ A bez dalšího zaváhání mi doporučení podepsal. Vždyť já do té doby nemohl jet ani na dovolenou do Jugoslávie,“ pokyvuje Vyskočil.

A dodává. „Později, když jsem viděl Karlovu fotku, jak ve staré německé helmě a s puškou stojí na barikádě v čase pražského povstání v roce 1945, tak jsem pochopil, že ač menšího vzrůstu, to byl statečný a slušný chlap. Byl stejně narozený v květnu jako já, jen přesně o dvacet let starší. Když vám řeknu, že ještě po své devadesátce a na vozíku daboval, skoro mi nebudete věřit. Dožiju-li se jeho věku, tak budu šťastný, když se trefím rukou do zadku. Ale trefit se v dabingu přesně zahraničnímu herci, jak my říkáme – do huby, s tím bych měl potíže už dnes,“ směje se Ivan Vyskočil.

Byl komunista. A to se dnes neodpouští – tedy pouze u někoho!

„Tak nám Karel Richter odešel. Karlíku, jsem rád, že jsem tě poznal,“ posílá Ivan Vyskočil pozdrav do nebe.

„Snad jsem vás tímto příliš osobním přípisem nezahltil, ale já myslím, že je dobře o takových lidech psát. Mám totiž dojem, že slušných lidí na vedoucích místech, a kteří navíc svému oboru rozumějí, těch valem ubývá. A oficiální média se Karlovi macešsky vyhnula, jen v rozhlase jsem zaznamenal zprávu o jeho úmrtí. Udělal sice spoustu práce, udržoval tradici divadla pro mládež, hrál ve filmu, nesčetněkrát jste ho slyšeli v dabingu, byl dobrý chlap a život se s ním nemazlil, ale byl komunista. A to se dnes neodpouští - tedy pouze u někoho! Takže raději o něm naše hlavní média taktně pomlčí,“ pokyvuje zklamaně Ivan Vyskočil

Premiér signalista, „dárečky“ pro Babiše a Putina a „maňásková vláda“

„Ale vraťme se do naší současnosti. A budu už jen velmi stručný. Takže z jiného soudku,“ dostává se dál Ivan Vyskočil.

„Mám takový dojem, že premiér signalista dvakrát do měsíce rozesílá dva dárečky. Vždy bonboniéru a lahvinku. Jednu posílá Andreji Babišovi a druhou Vladimíru Putinovi. Je to vyjádření takového vděku, za to, že existují a že na ně naše maňásková vláda může svést všechnu svoji neschopnost a amatérismus. Vždyť, co by si bez nich počala? Komu by připsala všechny ty neúspěchy, drahotu, průšvih s energiemi, s ropou, s inflací,“ říká s pořádnou dávkou sarkasmu Ivan Vyskočil a ve stejném tónu dodává. „Myslím, že pan Fiala uléhá s modlitbou, aby mu pánbůh ty dva ještě dlouho zachovati ráčil. Protože jinak to má všechno na bábovce on a jeho pimprlová company. A s těmi dvěma zloduchy může snad ještě chvíli veřejnost oblbovat. Ale pozor... už si z toho většina lidí dělá srandu a žere mu to čím dále tím méně občanů ČR,“ varuje herec.

„Poslechněte si zprávy a pak jděte nakoupit. Hned víte! Máslo za 60, benzin za 50… plyn, to ještě čekáme, a elektřina se už vybarvuje. Zkrátka, na co se podíváte, od prášků na praní počínaje a věcmi pro děti konče, vše je třikrát tak drahé. Hrůza, hrůza, co nám tu ten Babiš a Putin nadělali, že? Ještě že máme pana Fialu, aby nám vysvětlil, že to je vlastně dobře, že hlad a zima nás zocelí. ‚Sláva Ukrajině‘!“ pokyvuje naštvaně herec.

A na závěr nechybí ani jeho již tradiční PS: „Jen kroutím hlavou a říkám si: „Tedy co my Češi si necháme všechno líbit? ... jak dlouho ještě?“

