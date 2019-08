Jak typické pro takzvané „demokraty“! Tomáš Vyoral účtuje s Klusem za to, jak „nechtěl soudit“ Nohavicu

Hudebníci David Koller, Richard Müller a Viki Olejárová nahráli k 51. výročí sovětské okupace Československa coververzi písně Pasážová revolta od Karla Kryla. Je podle vás na místě vztahovat její text, včetně posledních slov „…ne - nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi!“ k dnešní době?

Zneužívání, nebo přesněji spíš znásilňování tvorby Karla Kryla je bohužel už takovým smutným evergreenem dnešní doby. Kryla si nesmírně vážím a jakkoliv jsou jeho písně, texty a myšlenky nadčasové, je nesmírně ošemetné je dávat do kontextu současné doby. Myslím, že by měly zůstat v tom kontextu, v kterém vznikly a do kterého je posadil sám Kryl. Novodobým rádoby „disidentům“, jinak svazákům, kteří ať už z oportunismu, nebo z nedostatku intelektu – eufemisticky řečeno, jdou bezpečně se soudobým režimem, tak jako jiní šli s tím minulým, je to však putna. Bezostyšně znásilňují Krylovy písně k svému výkladu. To, že Kryl byl už na začátku devadesátých let kritický k vývoji posametové demokracie, že jako jedna z prvních výrazných osob si troufal kritizovat Havla a lidi kolem něho, to nereflektují. Co kdyby Kryl své písně v této době vyložil jinak, než je vykládají oni? Miliony chvilek proti demokracii prý Kryla pouštěly či zpívaly v rámci svých totalitním smýšlením protkaných demonstrací, na nichž trhají Ústavu. Nevím, co by na to Karel řekl, netroufám si na rozdíl od jiných za něj mluvit, ale nejsem si vůbec jist, zda by byl pro. A Koller je případ sám pro sebe. Čím dál víc mám pocit, že hlavu nosí jen proto, aby mu nepršelo do krku, podobně jako Hutka nebo Klus. A to neříkám proto, že se s nimi rozcházím v názorech a pohledu na svět – to je legitimní.

Tomáš Klus se na sociálních sítích vyznal ze svého zklamání z Jarka Nohavici. Připomíná Nohavicovu temnou minulost, kdy v minulém režimu spolupracoval s tajnou policií, a přikládá i jeho novější kontroverze jako třeba to, že si v minulém roce osobně vyzvedl Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Tomáš Klus sice ve svém příspěvku říká, že nechce soudit za to, co bylo, protože v té době nežil a sám neví, jak by se zachoval. S čímž nadmíru souhlasím. Navíc jak často říkám, ne lež samotná, ale důvod dělá lháře. Stejně jako ne utrpení samo, ale důvod dělá mučedníka. Jenže Klus tu svoji myšlenku výše záhy poruší a už soudí. Vzhledem k Jarkovým „mimopoetickým názorům na svět“, jak sám napsal, nakonec sekl s poslechem jeho hudby. Jak typické pro takzvané „demokraty“. Jakmile máš jiný názor, než je ten náš jediný správný a žádoucí, tak jdeš proti nám a jsi persona non grata. A nejlépe i celá tvoje rodina, tvoji přátelé. A vůbec všichni ti, kdo o tobě kdy řekli něco dobrého nebo kdo tě kdy na ulici pozdravili – alespoň kývnutím. Klus také zmínil, že mu vadila Nohavicova fotka s Okamurou a že také pozorně sledoval, zda není „poznamenána“ i mistrova tvorba. Podobnosti s totalitními a bolševickými praktikami, proti kterým Tomáš tak brojí, čistě náhodná? Tomáš by spolu s dalšími lepšími lidmi mohl vydat nějaký seznam person non grata, s nimiž se „nedoporučuje“ fotit a od nichž se „nedoporučuje“ přebírat ocenění. Na rozdíl od Tomáše, Jarkova tvorba „poznamenána“ není. Na rozdíl od Tomáše totiž Jarek je demokrat a není a nebyl ovce tažená režimem, není oportunista a netrpí nedostatkem rozumu, aby si nedal dvě a dvě dohromady a nechal se strhnout současnými žádoucími postoji.

Psali jsme: Tomáš Klus odsoudil Nohavicu. A jeho Tamara řekla, jak ona změní svět: Tvrdá opatření! Tomáš Klus smutní. Zkoušel vzít Nohavicu na milost, ale už je toho příliš Tomáš Klus udeřil na Putinovo Rusko. Jak? FOTO zde Musím dělat politiku! Tomáš Klus vydal silný manifest

Klusova manželka Tamara Klusová přitvrdila v boji za planetu. Chce jít příkladem a rozhodla se, že rodina nebude létat na dovolené, aby omezila svou uhlíkovou stopu. Je podle vás takový přístup hodný následování? A co úvahy o neplození dětí?

Anketa Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 11407 lidí

21. srpna se z iniciativy Milionu chvilek pro demokracii uskutečnila vzpomínková demonstrace k rokům 1968 a 1969. Vítáte tuto akci? Byla důstojným připomenutím událostí z doby před půl stoletím?

Opětovná dehonestace, zneužití a znásilnění dnu, který by měl sloužit vzpomínce a spojení lidí, k politickým účelům samozvaných nositelů jediné možné pravdy. Tyto demokracií, spojováním, pravdou a láskou se ohánějící neziskové akce plné nenávisti, zášti a mnohdy totalitních myšlenek linoucích se z úst proklamátorů jsou přesným opakem toho, čím se tváří býti. Důstojné zakončení trháním ústavy myslím mluví samo za sebe. Asi performance. Podobně jako krádež a zničení prezidentské standarty nebo česká vlajka v dámském přirození. To je pravdy a lásky až po kopec.

Psali jsme: Tak co, pane Mináři? Profesor Chýla znovu o Milionu chvilek, Babišovi a Zemanovi Na to nemáte právo! Klaus ml. má vzkaz pro Mináře a připomíná mrtvé FOTO VIDEO „Švábi, pr**l, hanba, vrazi, rudá špína,“ před sídlem komunistů se strhlo peklo. V hlavní roli Milion chvilek „Pitomci. Zeman a Babiš to mají jisté, ale...“ Na akci k roku 68 citovali Havla a radili, co dál

Jsou traumata z let 1968 a 1969 stále tím, co ničí vztah Čechů s Ruskem? Je správné mít se před Rusy na pozoru?

To nevím, u mě osobně to tolik neplatí, ale samozřejmě si tyto věci připomínejme, stejně jako dřívější německá zvěrstva. Je třeba se mít na pozoru před všemi. Čehož dokladem je naše historie. Zradili nás Britové i Francouzi, okupovali nás Němci a poté svým způsobem Sověti. Mějme se na pozoru, ale neměřme dvojími metry a nebuďme hystericky protiruští, jak jsou někteří naši uvědomělí politici, umělci a zejména neziskoví paraziti.

Co další nezhojená rána z minulosti? Biskup Václav Malý se nechal slyšet, že vyhnání sudetských Němců nebylo spravedlivé a stále nedošlo k usmíření. Lze s tímto pohledem souhlasit?

Na to nemusím být žádný genius, abych věděl, že vyhnání sudetských Němců bylo nespravedlivé. Jenže ono tomu něco tak trochu nespravedlivého předcházelo. Vyhnání bylo nespravedlivé, ale zřejmě jediné možné řešení. Nevím, zda biskup Malý něžně naráží na Benešovy dekrety. Pokud ano, může jásat, protože ty už bezprecedentně prolomil hradecký soud v případu navracení majetku v hodnotě tří miliard rodu Walderode. Může se tedy chytit za ruce s panem Schwarzenbergem, Halíkem a dalšími, kteří z toho zřejmě budou mít také radost, a jít slavit.

Herečka Eva Holubová se v rozhovoru pro DVTV zamyslela nad tím, proč u nás lidé volí Andreje Babiše. „Naše generace musí vychcípat a nastoupí noví bojovníci,“ míní umělkyně. Podle ní také možná lidé chtějí jen na traumata z minulosti zapomenout a mají zdevastované mozky. Jsou nářky nad nepovedenou generací na místě? Přinesou nám mladí vítanou změnu?

Chvilky nenávisti umělecké fronty stokrát jinak. Nářky nad jinou generací tu byly a budou napořád. Je nicméně zajímavé, když sama členka této generace naříká nad tou svou. Nerad se uchyluji k argumentům „ad hominem“, ale vzhledem k rétorice paní Holubové si dovolím poukázat na to, že sama v rozhovoru řekla, že má několik psychiatrů, nebo že z kávy má deprese, taky řekla, že do politiky by nemohla, protože by byla manipulovatelná. To myslím vysvětluje naprosto všechno. Můj hlavní pocit z tohoto rozhovoru byl, že paní Holubová na tom psychicky zřejmě není moc dobře a pere se sama se sebou. Je mi této bezesporu výborné herečky vlastně líto.

Psali jsme: Máte vychcípat? Vzkazy Evě Holubové: Raději čtěte sami Eva Holubová: Lidi volí Babiše? Maj zdevastovaný mozky. Naše generace musí vychcípat Zhluboka se nadechněte: Eva Holubová na festivalu vypráví, jak šetří planetu Volební VIDEO, u kterého vám dojdou slova. Holubová odmítá brexit, Pospíšil se diví, a nakonec Hrušínský bije „soudruha“ holí

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček zažívá perné dny – v souvislosti s krachem snah o dosazení Michala Šmardy na post ministra kultury se z ústecké organizace ozývá, aby Hamáček rezignoval. Když si vezmeme současné preference strany, přidáme kauzu Šmarda a evidentní vnitřní rozbroje, které kromě žádosti ústecké organizace personifikuje také poslanec Jaroslav Foldyna, sledujeme konec ČSSD v přímém přenosu?

Nemyslím si, že sledujeme konec ČSSD, byť se k němu pomalu tak nějak stále přibližují. V rámci současné ČSSD si pak na post jejího předsedy moc nedokážu představit někoho jiného. Ač mám k progresivistovi Hamáčkovi milion a jednu výtku, tak alespoň svou konsensuální roli, ať už v rámci strany nebo v rámci koalice, podle mě plní docela dobře.

Psali jsme: Ty máš něco proti gayům a lesbám? Tomáš Vyoral napsal komentář k LGBT a nestačil se divit Diletantismus a slepé údernictví! Komentátor udeřil na „české elfy“ a vyzývá ČT, ať se zabývá šířením této jejich fake news Krev na rukou neziskovkářů. Poslouchejte moudré lidi, pusťte si Ódu na radost, semkněte se a opakujte „nesouvisí“, radí Tomáš Vyoral Čaputová se s běžnými lidmi ráda fotí, ale ve skutečnosti... Komentátor dumá nad zákulisím její opěvované cesty tramvají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs