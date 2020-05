Jaké ohrožení ČT? Kontrola na ně přijde! Mediální expert trhá slova Němcové a Kalouska na kousíčky

reklama

Do Rady České televize se dostala ekonomka Hana Lipovská, publicista a šachista Pavel Matocha a moderátor Xaver Veselý. Jak výběr poslanců hodnotíte?

Zdá se, že jste s volbou tedy spokojen?

Ano. Poslanecká sněmovna je odsouhlasila dobře.

Určitě jednou z nejkontroverznějších nominovaných osob byla ekonomka Hana Lipovská. Část odborníků proti ní měla námitky kvůli jejím výrokům směrem k veřejnoprávním médiím, přesto se do Rady ČT dostala. O čem to svědčí?

Svědčí to o tom, že si politici v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uvědomili, že je zapotřebí někoho s širším ekonomickým vzděláním. Všechny připomínky určené České televizi měly základ v tom, že se více utrácí, že Česká televize už nemá takové finanční zásoby, které tam zanechali předchůdci, že se čerpá z rezerv z dřívějška. A tato mladá žena, která vyznává názory profesora Václava Klause, podle německého hesla „links oder rechts, muss stimmen“ (vlevo nebo vpravo, musí mít pravdu), byla zvolena a bude Českou televizi kontrolovat takzvaně korunou. A to je velice správný přístup.

To by tedy měla Hana Lipovská, podle vás, být? Protože v souvislosti s Českou televizí se mluví o jejím hospodaření, vyčerpání rezerv, ovlivňování, propojování s osobními zájmy... Ona je tedy tím, kdo to pohlídá a podívá se České televizi takzvaně na zoubek?

Určitě. Bude kritická, nemůže pohlídat všechno, ale může říct, proč dělají tohle a tohle, jak to, že ještě neuvedli, kdo a kolik za co dostává, když jste veřejnoprávní médium a v podstatě vás platí daňoví poplatníci, kteří jsou vašimi akcionáři? Jak to, že jste jim neřekli, komu a co dáváte za vaše pořady? Tohle si pohlídá a konečně budeme vědět, co my daňoví poplatníci platíme, kolik kdo dostává. Je přeci normální, a měli bychom to vědět, stejně jako víme, kolik dostává prezident, kolik ministerský předseda, senátoři, poslanci... tak proč to nevíme u České televize?

K osobě Xavera Veselého. Ten prý původně vůbec nepočítal s tím, že by byl zařazen do užšího výběru kandidátů, a nakonec byl zvolen. Proč k tomu došlo, z všeho pohledu?

Jeho vyjádření byla velice, řekl bych, politická. V poslední rozhodující fázi, v druhém kole, najednou začal mluvit uvážlivě, rozumně a nekonfliktně. Rozhovor s ním, který jsem četl na serveru ParlamentníListy.cz, byl velice sofistikovaný, a tak si řekli, že jde o člověka, který uvažuje, má zkušenosti a nebude tak velkým revolucionářem, jak si o něm kdosi myslel.

Může do Rady ČT vnést nový vítr?

Určitě, je to profesionál a vyzná se. Má svoji televizi, je ve veřejnoprávním rozhlase, který se chová trochu jinak než Česká televize. Je člověkem z oboru, a takových lidí by tam mohlo být i více.

Co se týká třetího radního, co říci k Pavlu Matochovi?

Toho já neznám, takže se k němu nemohu vyjádřit. Jde o dalšího člověka z médií a věřme, že může být přínosem.

Miroslav Kalousek (TOP 09) napsal, že ČSSD nese plnou odpovědnost za likvidaci nezávislé veřejnoprávní televize. „Měli možnost tomu zabránit, a neudělali to. To je možná horší zločin, než přímá účast na zločinu.“ Co vy na to?

To je Kalousek, který je výborný rétor, chce se nějak připomínat a připomínat, ale v podstatě je trochu obroušený. Hodně lidí už jeho názory nebere vážně, je člověkem na odchodu, mohl by si už dát pokoj a věnovat se třeba vnoučatům a podobně.

Dobře, ale jde nejen o jeho osobu. Miroslava Němcová (ODS) na tiskové konferenci řekla: „Vnímám právě proběhlou volbu členů Rady České televize jako vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média.“

Miroslava Němcová je potrefená kachna, která se ozvala, a to je stejný problém jako Kalousek. Jestli se tam dostali ti tři lidé, nejde vůbec o ohrožení, naopak je to zprůhlednění a je fajn, že Poslanecká sněmovna takhle hlasovala.

Nebyli to ale jen oni. Kritika se ozývá i od dalších politických stran. Místopředseda STAN Petr Gazdík tvrdí, že jde o porušení dohod „o vyváženém personálním složení rad“. Šéf Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že v Radě České televize „mají sedět kompetentní odborníci, kteří budou chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Bohužel bude doobsazena lidmi na základě výsledků nedůstojného politického handlu.“

Soudný člověk nemůže mít se zvolenými lidmi problém, protože jsou odborníky, a zaplať pánbůh, že se tam dostali právě tihle. Nejde o ohrožení nezávislosti, to je úplná pitomost. Naopak se to v Radě ČT trochu provětrá a do rybníka se dostal kyslík. Třeba se tam budou dít různé věci, ale České televizi to jen pomůže a potřebovala to jako prase drbání.

Proč?

Protože konečně bude někdo mluvit za nás, obyčejné daňové poplatníky. Ještě, že se tam dostali. Jak byli proti Ladislavu Jaklovi a jak odrovnali Petr Štěpánka… tentokráte se jim to nepovedlo a dostali se tam lidé, kteří tam patří.