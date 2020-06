Jako carské Rusko. Tehdy tekla krev. Co bude dnes? Jiří Kobza sleduje šílenství v USA. A má vzkaz pro pražské umělce, kteří se přidali

ROZHOVOR „Hodně mi to připomíná Rusko roku 1917, kdy došlo k postupnému rozkladu státní moci, části policie i armády se přidávaly k protestujícím a nakonec z toho byla dlouhá a krvavá občanská válka. Společnost, která se ohání samozvanci obhajujícími lidská práva, ale nedbá na občanská práva ani na občanské povinnosti, se řítí neúprosně do chaosu. Čím dál levicovější demokraté si zřejmě myslí, že právě chaosem porazí Trumpa a republikány, pokud se státní moci nepodaří obnovit pořádek,“ hodnotí současnou situaci v USA poslanec Jiří Kobza (SPD), místopředseda sněmovního zahraničního výboru. Vyjadřuje se i k ničení soch, kauze ricin či dění v Libyi.

V USA již čtvrtým týdnem probíhají protesty hnutí Black Lives Matter poté, co byl policistou během zatýkání zabit černoch George Floyd. Došlo to tak daleko, že v americkém Seattlu 8. června stovky radikálních levicových aktivistů obsadily několik ulic města a z oblasti vyhnaly policejní složky. Poté na místě ustanovily tzv. Autonomní zónu Capitol Hill, kde neuznávají právo USA. Carmen Best, ředitelka policie v Seattlu, uvedla, že její složky z autonomní zóny přijímají tísňové hovory oznamující loupeže či znásilnění, nemohou však v zóně zasáhnout. Jak se na takovou situaci díváte?

Je zvláštní, jak ta do očí bijící podobnost s tím, co se nyní děje v USA a v západní Evropě, unikla pozornosti médií. Pokud ovšem to celé není záměr (tedy to, že tuto podobnost nikdo nechce vidět). Pak by to bylo pochopitelné. Za mne prohlašuji, že zde a ani v Evropě žádnou socialistickou revoluci nechci!

USA momentálně nevypadají jako velmoc, ale jako dost rozdělená země s velkými vnitřními problémy. Má vůbec z tohoto pohledu právo kázat někomu něco o lidských právech a podobně?

Společnost, která se ohání samozvanci obhajujícími lidská práva, ale nedbá na občanská práva ani na občanské povinnosti, se řítí neúprosně do chaosu. Čím dál levicovější demokraté si zřejmě myslí, že právě chaosem porazí Trumpa a republikány, pokud se státní moci nepodaří obnovit pořádek.

Spojené státy jsou dlouhodobě silně rozdělenou zemí, etnicky, politicky, sociálně, ekonomicky, kulturně, již dávno to není onen „melting pot“ otců zakladatelů. Spíš pořádně roztopený kotel před výbuchem. Anebo kotel čekající na záminku k vybuchnutí – čehož se rád vždy někdo ujme, když z následného chaosu může čerpat, na rozdíl od voleb, politický profit.

Odnášejí to i sochy, na to jsme zvyklí i u nás. V americkém Bostonu soše Kryštofa Kolumba demonstranti urazili hlavu, v Minnesotě sochu stejného muže strhli, v Londýně pro změnu došlo k posprejování sochy Winstona Churchilla. Jeho sochu počmárali levicové aktivistky. Co říkáte na činy těchto vandalů?

Všiml jste si, že soše Marxe v Trevíru se nic nestalo? Čím to asi bude?

Jde o další fázi organizovaného tažení ultralevicového globálního progresivismu – o snahu přepsat dějiny, vymazat a otočit paměť, zcela zničit základní pilíře západní křesťanské společnosti.

Napadá vás paralela mezi odstraněním sochy maršála Koněva a posprejováním sochy Churchilla? Znají tito aktivisté vůbec historii a fakt, že Churchill se významnou měrou zasloužil o porážku jednoho z nejrasističtějších režimů v lidských dějinách? Ostatně i maršál Koněv k tomu přispěl...

Jde o rozbourání dalších tradičních historických hodnot a památky jedinců, díky kterým tito křiklouni a vandalové vůbec žijí a můžeme zde mít tuto kvazi demokracii. S (účelovým?) úpadkem školství klesá i historické vědomí národa, nehledě na to, že aktivisté se většinou rekrutují z lidí s velmi omezeným rozhledem (proto se tak snadno ovládají). Cesta k totalitě vede (jak nás učí objektivní historie) přes chaos a anarchii. Když se podíváme, co se děje v západní Evropě a nyní i v USA, řekl bych, že k tomu chaosu máme dobře našlápnuto.

Švandovo divadlo na pražském Smíchově si takřka přes noc udělalo z řady svých příznivců zaryté odpůrce. Stalo se tak poté, co se rozhodlo podpořit ideál mezinárodního hnutí Black Lives Matter (na černých životech záleží), které v plné síle vstalo po smrti Afroameričana George Floyda při násilném zatýkání v americkém městě Minneapolis. Chápete naštvané reakce občanů? Vždyť v Americe demonstranti z řad Black Lives Matter rabují, zapalují auta, dochází ke střetům, které končí zdravotními následky pro zasahující policisty…

Celá situace potvrzuje i známý úzus, že tzv. kulturní fronta vždy kráčela v čele všech násilných revolucí proti lidské svobodě a přirozenému řádu.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se vyjádřila k projevům rasismu v Evropě. „Rasismus je v Evropě na vzestupu od roku 2015, kdy jsme zažili migrační krizi a kdy skutečně se atmosféra ve společnosti zhoršila. Ale nemáme v Evropě žádný ze států, který by rasismus nějakým způsobem posvětil, nebo byl k němu úplně mlčenlivý. Všude máme zákony, které se ale málo vynucují, a zároveň rasismus probíhá ve velice skryté formě diskriminace, kterou nevidíme, nemáme ve statistikách, ale která ve společnosti existuje. Řekla bych, diskriminace skrytá, ale velmi palčivě vžitá těmi, kterých se to týká, takže máme v Evropě co dělat,“ řekla. Jak to vidíte vy? Má Evropa závažný problém s rasismem? V čem se případný rasismus projevuje? A kdo trpí?

Evropa bude mít problém s rasismem, pakliže EU neustane ve svém vnucování nelegální imigrace z Afriky a neoprávněném zvýhodňování migrantů oproti domácím. Koneckonců dva roky za znásilnění té školačky je samo o sobě natolik pobuřující, že se to ve vztahu občanů k imigrantům dříve či později jistě projeví. Paní Jourová svými skutky a projevy k tomuto provokování rasismu přispívá nemalou měrou.

Celé toto hnutí je politickou vlnou rasismu naruby v podobě agresivní nárokové pozitivní diskriminace s cílem násilné privilegizace menšin a postupného bourání tradiční demokracie.

Jak jste sledoval podivuhodnou kauzu ricin? Jak hodnotíte roli BIS?

„Novinářskými cenami ověšení investigativci by nás málem přivedli do války,“ říká ke kauze ricin bezpečnostní expert Andor Šándor. Dále také uvedl: „Nedělám si vůbec žádné iluze o Rusku, o jeho zahraniční politice a jeho snaze a způsobech bránit rozšiřování sféry vlivu NATO, což naši zemi poškozuje. Jen si nemyslím, že musíme být nejhlasitěji štěkajícím psem v rámci Aliance.“ Co nám náš aktuální přístup vůči Rusku včetně následného vyhoštění dvou diplomatů přinesl?

Nepřinesl nic, mnohé z pracně budovaných pragmatických vztahů s jedním z dominantních dodavatelů energií naopak odnesl. A to byl zřejmě asi i účel té mediální hysterie. Znáte to rčení, že snaživý pitomec napáchá více škod než 40 školených diverzantů? Doufám, že recipročním vyhoštěním našich dvou diplomatů z Moskvy tato hloupá aféra utichne.

Další vývoj očekávám, že předseda Senátu Vystrčil během své cesty na Tchaj-Wan vyhlásí Číně válku.

Poněkud stranou pozornosti zůstává konflikt v Libyi, který má někdy nečekané zvraty. Co k němu můžete aktuálně říci?

Turecko již válčí ve čtyřech zemích a na pátou se chystá (válčí v Sýrii, Iráku, Libyi a na Kypru, na pevnině pošťuchuje Řecko a ke srážkám na hranicích již dochází). Vede boj na třech kontinentech. Tento vývoj je sám o sobě zneklidňující. Turecká podpora samozvaného, ale EU uznávaného Faisala Farádže je pochopitelná, muslimští bratři budou přece držet spolu. Západ vždy v podobných konfliktech podporoval islamisty (Tálibán proti Ruskům v Afghánistánu, Chomejního proti šáhovi v Íránu, šíitské milice proti Saddámovi v Iráku, tzv. umírněné islamisty proti Bašáru Asadovi v Syrii atd.) Zrovna tak je pochopitelná podpora egyptského „Ataturka“ Sísího maršálu Haftarovi, kterého zvolil parlament a který má podporu Ruska, které naopak vždy podporovalo sekulární režimy v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

Obávám se, že Libye jako proxy válčiště mezi Západem a Východem se pohybuje na cestě stát se druhou Sýrií. Jako významný exportér ropy udrží Libye, pokud bude v občanské válce, ceny ropy vysoko a dost bank a velkých firem na tom zbohatne. Dokud se bude bohatnout na válkách, utrpení civilistů v oblastech, kde se válčí, nikoho zajímat nebude…

Je mi líto obyčejných lidí jak v Libyi, tak i v Sýrii, Iráku a Afghánistánu, které byly postiženy vývozem americké demokracie. Stejně tak je mi líto obyčejných Íránců postižených nesmyslnými sankcemi Západu.

Velmi povzbudivou bych viděl spolupráci, ať již diplomatickou nebo vojenskou, maršála Haftara s Izraelem.

Přeji Libyjcům pevnou sekulární vládu, která jejich zemi přivede k prosperitě.

