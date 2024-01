Jako sněhová koule nabalujeme osobnosti i další subjekty do eurovoleb. Vondráček věří v úspěch

reklama

Před pár dny Svobodní oznámili, že je pro letošní volby do Evropského parlamentu podpoří hned několik menších politických stran. Máte z toho radost?

Ano, mám velkou radost z toho, že kandidátka Svobodných získává podporu dalších politických subjektů. Jsem přesvědčen o tom, že Svobodní letos představí historicky nejsilnější kandidátku, která bude navíc ještě posílena o zástupce dalších stran a hnutí. Je to skvělá zpráva také proto, neboť získání důvěry těchto subjektů naznačuje, že se nám podaří získat důvěru ještě většího množství voličů, než kdy dříve.

V posledních letech jsme měli možnost sledovat spíše atomizaci české politické scény. Jak je zřejmé, Svobodným se daří naplňovat opačný trend, je to tak?

Jsem přesvědčený o tom, že naše snaha o spolupráci je dobrou zprávou pro všechny, kteří dlouhodobě volají po spojení pravicových sil. Toto spojení totiž zvyšuje pravicovým silám potenciál uspět také v dalších volbách, jejichž prostřednictvím pak můžeme změnit také poměry v České republice. V tuto chvíli nás však sjednotilo to, jakým způsobem vnímáme Evropskou unii a její další fungování. Jsem rád, že se všemi našimi partnery jsme našli shodu na sedmeru zásad pro kandidáty do eurovoleb, který si Svobodní vypracovali a schválili již před delší dobou a jako první politická strana dala jasně najevo, s jakým volebním programem budeme usilovat o důvěru voličů.

Na vašem nedávném celorepublikovém sněmu se objevila řada dalších významných osobností. Objeví se také na vaší kandidátce do Evropského parlamentu?

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 43008 lidí Informovali jsme, že čelo kandidátů za Svobodné tvořím já, Matěj Gregor a Karel Diviš. O zapojení dalších osobností stále jednáme. To, co však už v tuto chvíli mohu prozradit, je fakt, že jsme dali do pohybu symbolickou sněhovou kouli, na kterou se nabalují další osobnosti a subjekty. I díky tomu budou na naší kandidátce například nejméně dva pravicoví prezidenští kandidáti.

Budete jednat ještě s dalšími subjekty o podporu vaší kandidatury?

Pochopitelně probíhá ještě množství dalších jednání a diskusí. Na druhou stranu jsou i politické subjekty, se kterými se spolčovat v žádném případě nehodláme, přestože nám tuto spolupráci mnozí předhazují. Myslím tím například hnutí Přísaha, které je prounijním a progryndýlovským hnutím. Proč? Třeba proto, že chce v europarlamentu vstoupit do frakce lidovců, kde je dnes STAN, KDU-ČSL a TOP 09, nebo že podporuje dekarbonizaci dopravy, tedy tlak na konec spalovacích motorů, a racionální zelenou politiku.

Často se mluví o spolupráci Svobodných s hnutím Motoristé sobě. Jak vidíte možnost vaší spolupráce v nadcházejících eurovolbách?

Jednoduše řečeno. Na jedné kandidátce může 1. pozici obsadit jen jeden subjekt a všechny subjekty kromě Motoristů se jasně shodly na tom, že to má být ten nejsilnější, aby bylo možné se dohodnout. Už přes dva měsíce zkoušíme i v Motoristech vyvolat nadšení pro tuto myšlenku, která zatím nadchnula každého kromě nich, aby měli důvod ustoupit ze svých představ. Snad také dojdou k závěru, že spojení sil je výhodné pro naše strany i pro voliče, kteří se o nás díky tomu budou moci lépe opřít v Parlamentu. Zatím se to sice nepovedlo, ale budeme to dál zkoušet. Mysleli jsme to totiž vážně, když jsme před dvěma lety řekli, že chceme do dalších voleb nabídnout integrovanou pravici, a uděláme pro to maximum.

Je nějaký termín, do kdy byste chtěli mít zcela jasno o vaší kandidátce?

14. února slavíme 15 let existence strany. Ten den je zároveň svátek zamilovaných. Milujeme svobodu, Českou republiku i celý kontinent Evropu, jehož jsme součástí, nemáme rádi naopak bruselské papaláše a jejich snahu řídit životy všech na našem kontinentu. Mohlo by být proto hezké prozradit jména všech kandidátů, kteří nás chtějí před chorými nápady z Bruselu chránit, právě 14. 2. Slíbit zatím ale chci jen to, že uděláme maximum pro spojení pravicových sil, a proto nechci slibovat nějaký termín, který by tomu spojení mohl hodit klacky pod nohy.

