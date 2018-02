Jan Rejžek je velmi inteligentní. Skvělý znalec, byl poradce Havla. Když vystoupíme z EU, čeká nás bída. Rudohnědý sliz, naříká umělec

ROZHOVOR Bývalá vládní koalice by se měla obětovat a stvořit vládu s Babišem. „Bylo by mi to milejší než nevláda tohoto typu, i když se stíhaným Andrejem to bude mezinárodní ostuda, ale pořád méně nebezpečné než vláda opřená o vládu komunistů a SPD,“ varuje zpěvák a glosátor Marcel Černý, alias Quido MC. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že se obává přijetí zákona o referendu, zestátnění České televize a také hybridní války Ruska proti Západu, která relativizuje naše hodnoty.

Hudební kritik a novinář Jan Rejžek skončil v Lidových novinách, kde měl rubriku Poslední slovo. Po letech spolupráce mu bylo oznámeno, že už pro ně psát nebude. K tomu prohlásil: „A já pitomec do poslední chvíle Lidovky hájil!“ Proč myslíte, že musel skončit?

Myslím, že to je v podstatě také příznak normalizace, která plíživým způsobem probíhá ve společnosti. Byl jedním z posledních Mohykánů, který šel za čtenářem za každou cenu, i když pracoval v médiu, ze kterého neměl radost. Je to určitě v souvislosti s atmosférou, která panuje ve společnosti. Je po volbách a ti, kdo měli zábrany, je ztratili, a tak ho vyhodili. Nevidím jiný důvod, protože psal, jak psal celou dobu, a nic se v tom nezměnilo. Nikdy se necenzuroval a nežinýroval, takže nevidím sebemenší důvod.

Jan Rejžek byl známý právě svým nevybíravým a ostrým slovníkem…

Jestli narážíte na jeho vyjádření na sociálních sítích, protože někomu vadila, tak to není žádná novinka. Rejžek na osobních účtech na Facebooku a Twitteru je ostřejší, ale pokud jde o to, jak píše do Lidových novin, jeho recenze, knížky, na tom se nic nemění. Já vidím, jak se Honzovi oklešťuje jeho prostor. Víte sama, že byl nejdříve v televizi, pak v rádiu, teď psal do Lidovek, takže je člověk, kterému se zmenšuje prostor, kde může oslovovat čtenáře. Přitom si vezměte, že nepíše o politice, je jedním z nejlepších hudebních kritiků, které v naší zemi máme. Když si jeho výroky na Twitteru představíte v Anglii, brali by je jako roztomilé podivínství, které patří ke kritikovi. Je smutné, že to někdo řeší, přitom jeho texty jsou brilantní, což nikdo nezpochybnil. Nikdy se nestalo, aby někdo řekl: vy už jste se vypsal a nepíšete dobře. Drží laťku vysoko a Poslední slovo v Lidových novinách bylo poslední rubrikou, co měl. Už dávno byl jeho prostor okleštěn. Co si o tom myslet?

Říkáte, že jeho texty jsou brilantní. V čem je podle vás tak dobrý?

Rejžka sleduji od roku 1985, kdy mi bylo patnáct, velmi kontinuálně. V naší zemi není nikdo, kdo by měl takový přehled o anglosaské kultuře. Není jen hudební kritik, ale píše knihy a překládá. Je skvělým znalcem hudební scény a jeho historie je imponující. Působil mezi poradci Václava Havla a podobně, je velmi inteligentní, bytostný demokrat, je vypsaný, umí jazyky a má přehled. Je vystudovaný novinář a toto řemeslo má vlastně v malíčku na rozdíl od jiných. Má všechny předpoklady, aby dobře psal, bodejť by nepsal dobře. A nebojí se. Vezměte si třeba dost srandovní pravidlo: o mrtvých jen dobře. Tak se přece nedá psát, tak se můžeme chovat v rodině, ale novinář by měl poukázat i na negativní věci. Rozhodně bych netvrdil, že je strašpytel.

Jak tedy vnímáte působení Babišových médií v České republice?

Shodou okolností jsem byl nedávno doma na Moravě a od nejmenované dopravní společnosti jsem dostal zdarma Mladou frontu. Četl jsem ji od roku 1990 až do doby, kdy ji převzal Babiš, a měl jsem ji oblíbenou. Od té doby, co ji ovládá Babiš, který vstoupil do politiky, jsem si řekl, že ho nebudu podporovat. Občas jsem si koupil Lidovky, když jsem věděl, že tam bude mít sloupek Honza. Teď, po pěti letech, jsem dostal do ruky Mladou frontu a přečetl jsem ji od prvního do posledního písmenka. Je to strašné a velmi smutné to číst. Úpadek jazyka, témat, tisku, hrůza. Špatná čeština, špatné články, článek z kultury, kde se recenzent rozplýval nad koncertem kapely Mandrage. Představil jsem si Rejžka, jak leze po zdi, protože stojí za to psát půl novinové strany o takové kapele. Máme snad jiné, významnější kapely, které nehrají na Frekvenci 1. Asi na koncertě zrovna byl, copak tak plní svoji funkci recenzenta? Recenzent měl otevírat a ukazovat lidem inspirativní dveře. Proto chodím rád na pořady Jana Rejžka a nejsem sám. Na té poslední seděl Vodňanský. Asi i on má pocit, že mu Honza má co říct. Četla jste v poslední době Mladou frontu?

Ano. Z pracovní povinnosti celkem často.

Dvacet let jsem je četl, pět let jsem je neviděl a ptal jsem se, jestli si dělají srandu. Největší seriózní deník v zemi a tohle mají být témata na první stranu? Bylo mi smutno, bavil jsem se s kolegyní a myslí si, že v takzvaných seriózních médiích nemají lidé přehnaně velkou svobodu. Měl jsem pocit, že čtu Rudé právo.

V našem rozhovoru před volbami jste mi řekl, že „to, na čem Babiš pracuje, je návrat socialismu spojený s likvidací drobných a středních podnikatelů. Jen se to jmenuje Agrofert.“ Jak to vidíte nyní?

Abych pravdu řekl k situaci po volbách, kdy Babiš více či méně úpěnlivě hledá někoho, kdo by s ním složil vládu, kdy vidíme nebývalý vzestup SPD, a když se podíváme na zpochybňování romského holokaustu, tak kdybych měl ještě vlasy, vstávaly by mi na hlavě. Už jsme měli Sládka, ale tohle ještě ne. Je mi z toho smutno. Smutno je mi i z Okamurova spojení s prezidentem. Když tedy nebyl koncentrák, lidé tam byli asi na dovolené, kde umřela třetina z nich a z třiceti narozených dětí tam nepřežilo jediné. Nenazvat to koncentrákem může jen nácek s dobrým žaludkem a ještě do toho brusič.

Řekl jste mi také, pokud jde o zahraniční politiku: „Vrátíme se tam, kam nás uvedli Masaryk, Čapek a Havel. Na Západ. To bych chtěl.“ Babiš vyhrál volby, vyhrál i Zeman. Jaký vývoj můžeme očekávat dál?

Tady je nešťastná situace. Naprosto respektuji výsledky voleb a opravdu vím, že byly demokratické a většina je zvolila. Je však důležité, aby si vítězi voleb všimli, že 2 700 000 lidí bylo proti, a měli by přemýšlet proč. Zemanovo povolební vystoupení bylo děsivé. Jeden den prezident řekne, že chce být méně arogantní, a pak vzkáže, ať 2 700 000 lidí sklapne. Shut up znamená anglicky držet hubu, to nebylo nic pěkného. Přemýšlení o prezidentových návštěvách do Ruska a Číny, zda tam jezdí dělat obchody, nebo něco jiného, stejně vždy skončí v bludném kruhu. V čem spočívá hybridní válka vedená proti Západu a Americe? Nedávno vyšla analýza – kniha o fake news, která se zabývá tímto tématem a vydala ji Masarykova univerzita. Trolení ruských agentů zejména na Facebooku není zase tak cílené.

My si to představujeme jako chirurgicky přesně prováděné operace, ale ono jde spíše o zpochybňování hodnot, aby lidé přistoupili na myšlení typu: vy máte svoji propagandu a my máme zase svoji, pravda neexistuje, je relativní. Tím dochází k relativizaci hodnot. Když se podíváte, jak to funguje v praxi, tak Putinův režim podporuje takové politiky, kteří udělají tenhle druh nepořádku. Zasejí lidem do hlavy pocit, že hodnoty, které se pokoušejí budovat, jsou falešné a vše může být jinak, ale neřeknou jak. 8. května, kdy máme den vítězství, který se slaví po celém světě, a prezidenti v Evropě chodí ke hrobům neznámých vojínů s veterány, dají stuhu a řeknou něco o hrdinství. Kde byl minulý rok prezident Zeman? Na stejném místě, kde bývá o 17. listopadu, což je mimochodem jediný autentický svátek v zemi. Nešel nikam, seděl na Hradě, protože přijel Babiš.

Zemanovi nestojí za to, aby uctil naše mrtvé u hrobu neznámého vojína. Za měsíc jel do Číny, kde navštívil hrob neznámého vojína. Co si o tom mám myslet? Že je vlastenec? Na základě čeho? Že se jezdí klanět jejich mrtvým? Na základě toho, že 17. listopadu zabral Albertov ve smyslu síly a stál na jednom pódiu s Konvičkou? To je to, o čem mluvím, hybridní válka proti Západu, nemyslím, že Zeman je agent Moskvy, ale v té hře, kterou hraje Rusko proti Západu, hraje svoji roli. Svoji roli hraje i Okamura, protože mluví o referendu o vystoupení z Evropské unie. Chtěl bych vidět Zemanovy voliče, jak budou nakonec hlasovat proti Evropské unii, zda si budou uvědomovat, co řekl Klaus mladší, že stojí za to vystoupit i za cenu snížení životní úrovně o třetinu.

Kdo z voličů Zemana si může dovolit mít o třetinu nižší úroveň? Většina si to nemůže dovolit, já určitě ne. Je to stále napjaté, platy jsou nízké, podívejte, kolik vydělávají kuchařky, mohou přijít o třetinu? Jakmile vystoupíme z Evropské unie, se kterou konáme osmdesát procent obchodu, život nebude, co býval, a lidé budou bez práce. Vedou lidi do propasti a nechápu, proč to dělají. U Okamury je to jednoduché, chce lidi vyděsit a pak zachránit. Každý přispívá svým dílem k hybridní válce Ruska proti Západu a hraje roli.

V minulém rozhovoru jste uvedl jakousi předpověď: „Rudohnědý sliz leze z děr jako za druhé republiky. Až Zeman jmenuje Babišovu vládu, hodí jej Andrej přes palubu. Volby pak vyhraje Stropnický a všichni budou spokojeni. Budeme taková hezká středoevropská štandardka.“ To moc nevyšlo…

Podívejte, jak špatný prorok jsem. Budu raději štandardka, než jak to nyní dopadlo. Asi jsem nejhorší politolog světa (smích).

Nicméně Andrej už Zemana hodit přes palubu nemůže…

Je hrozné, že v této situaci bych byl nejraději, kdyby se bývalá koalice obětovala a stvořila vládu s Andrejem. Zatnout zuby, aby mohl přinést sto jedna podpisů. Bylo by mi to milejší než nevláda tohoto typu, i když se stíhaným Andrejem to bude mezinárodní ostuda, ale pořád méně nebezpečné než vláda opřená o vládu komunistů a SPD. Tam opravdu hrozí, že přijmou zákon o referendu a stane se co v Británii, kdy lidé Brexitem rozjeli něco, co nechtěli.

Jenže my nejsme v Británii, které vystoupení trochu zpomalí růst. Když vystoupíme my, čeká nás chudoba. Jsem však se svými odhady pravděpodobně nejhorší politolog světa, možná bych měl předpovědět, z čeho mám strach, a demokracie bude zachráněna. V tom případě bych předpověděl, že bude vláda Babiše s Okamurou, přijmou nový zákon proti islámu, uprchlíkům, Romům a všem lidem, kteří mají šišatou hlavu, a pak vystoupíme z Evropské unie. Teď se to nestane, a tím se zachráníme.

Přál bych si z nejhorších variant, které jsou na stole, kdyby pokračovala bývalá vláda, a Babiš byl premiér. Nabízelo se a všichni doufali, že Babiš ustoupí do pozadí, jenže oni v ANO, demokratické straně, vždy řeknou ne, bez tebe to nepůjde, musíš. Takže tahle varianta nevyjde. Kosmeticky přijatelnější by byl předsedou vlády hezký člověk, třeba Stropnický, de facto by se nic nezměnilo, ale vypadalo by to hezky. To se bohužel nestane. Je otázka času, kdy účelové spojenectví Zemana s Babišem začne dostávat první trhliny. Myslím, že se z podstaty nemohou mít rádi a v minulosti už padlo, že prezident nezapomíná.

Čeho se děsím, je vláda ANO s podporou SPD a komunistů. To je rudohnědý sliz, který vybublal šíleným způsobem, a bál bych se utahování šroubů a polského scénáře. Bojím se zestátnění České televize, což by byl veliký problém. A referendum. Často se ozývá názor, že když jsme o vstupu do Evropské unie rozhodovali referendem, měli bychom tak učinit i při vystoupení. Jenže když jsme se stali členy Evropské unie, tak neexistovaly sociální sítě, jež nebyly nástrojem ruské hybridní války. Jestliže mají pocit, že by se rozhodovali stejně svobodně jako před lety, tak to není pravda, protože veřejné mínění nebylo ovlivňováno tak masivním způsobem.

Nepodceňujeme tím trochu voliče? Skutečně si neumějí vybrat z informací, která je pro ně relevantní? Je naše veřejnost tak hloupá?

Opravdu nejsou hloupí, a jestli něco zazlívám Drahošovým voličům, je to povýšenost. To je strašná chyba. Zeman dělá dobře, že s lidmi mluví, v tom by se měli poučit i další prezidenti. Lidé nejsou blbci, ale budou vždy vycházet z informací, které mají. Moje maminka je úžasná a chytrá žena, kuchařka. Když jsem byl doma, povídali jsme si a ona se zeptala na kavárnu. Začal jsem se smát a vysvětlovat, že je to myšleno obrazně a žádná taková kavárna v Praze není. Moje chytrá maminka si na základě střípků v televizi a rádiu – nemá internet – myslela, že existuje konkrétní kavárna, kde se scházejí lidé, kteří nemají rádi Zemana a kují pikle. Spousta lidí si mohla vytvořit svoji představu. Nejde o hloupost, ale jaké informace dostávají a co z těch informací vyvozují. Kdo jim tyto věci vysvětlí? Kdo má trpělivost s těmi lidmi se pobavit, nepovyšovat se? To tu velmi chybí.



