Jan Skalický: Bliká mi kontrolka. 11 let platit za F-35, než je dostaneme. A nevymahatelnost, pokud ne?!

„Žádná z ‚porevolučních‘ vlád nezasahovala do života občanů s takovou destruktivní vehemencí,“ říká na adresu dnešních vládních politiků Jan Skalický, který je na kandidátce koalice STAČILO!. Prozradil, co lidé na besedách, na které jezdí s Kateřinou Konečnou po celé republice, vzkazují vládě. Ostře se opřel do nákupu stíhaček F-35 a vyjádřil se i k personálním změnám na Hradě. Ohledně chystaných protestů zemědělců zmiňuje například „dlouhodobě neúnosné cenové praktiky obchodních řetězců nebo fatální dopady škodlivého Green Dealu“. Nevynechal ani Brusel.

Společně s Kateřinou Konečnou a dalšími vyrážíte za lidmi po celé republice, naposledy jste byli například v Klatovech. O čem lidé na těchto besedách nejvíce mluví, co je trápí a co třeba i vzkazují vládě?

S lídryní kandidátky naší koalice STAČILO! Kateřinou Konečnou a dalšími kolegy kandidáty do červnových voleb do Evropského parlamentu jsme od 4. 1. 2024, kdy jsme zahájili naši předvolební kampaň, každý týden několikrát mezi lidmi. Debatovali jsme s veřejností například v Litoměřicích, Chrudimi, na Kladně, v Táboře, Žatci, v Ústí nad Labem i v Klatovech. Příští týden se těšíme například do Uničova, a do voleb tak sjezdíme celou naši republiku. Přímý kontakt s lidmi prostě ničím nenahradíte. Protože já osobně mám rád interakci během debat, vždy si během svého vystoupení najdu čas na výzvu posluchačům, „ČEHO UŽ STAČILO V NAŠÍ KRÁSNÉ ZEMI?‘. A hlasité odpovědi jsou nejčastěji: STAČILO Fialovy vlády, korupce za vlády Petra Fialy, drahých energií, drahých potravin, zatahování naší země do války, LGBTQ+, ohrožení imigrací, upřednostňování Ukrajiny před zájmy vlastních občanů, dotování nevládních organizací, Green Dealu, destrukce školského a zdravotnického systému, zkrátka STAČILO nešvarů současného rozkladu klasických hodnot ve společnosti.

Jste na kandidátce koalice STAČILO!. Čím konkrétně myslíte, že můžete voliče oslovit?

Jak už název naší koalice napovídá, lidé už fakt začínají mít dost lží a lumpáren současné Fialovy vlády, které se na ně každodenně valí a které jim znepříjemňují život. Opravdu žádná z „porevolučních“ vlád nezasahovala do života občanů s takovou destruktivní vehemencí. Podle našeho názoru je dnes působení vlády koalice SPOLU čiré a krystalické zlo. Vnímání tohoto stavu se zrcadlí v rekordně minimální důvěře současné vlády. Ve většině ukazatelů jsme se propadli na nejhorší místo v rámci celé Evropy. U tak historicky úspěšné země, jakou ČR bezpochyby je, to přece není normální! Lidem se u nás teď zkrátka nežije dobře. Mým heslem je proto návrat k normálnímu životu, k prosperitě a pohodě.

„Kolaps hodnot západní společnosti“ je název besedy, kterou jste nedávno moderoval. V čem přesně vidíte ten „kolaps“?

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 1% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20228 lidí

Je totiž stále viditelnější, že se očekávání většiny lidí, kteří v roce 1989 „zvonili klíči‘, z dnešního pohledu zkrátka nenaplnila. Hlavní touhy tenkrát v 90. letech byly spřažené s vysněnou orientací naší země směrem na Západ, do Evropy, do EU. Ale představovali jsme si jinou Evropskou unii, než jakou vidíme dnes, představovali jsme si jinou, rovnoprávnou pozici České republiky v rámci EU. Představa pozice zneužívané „kolonie“ jistě neodpovídala našim tehdejším snům. Představovali jsme si totiž rozvoj, a ne stagnaci, toužili jsme po svobodě, a ne po širokých restrikcích, kterým jsme dnes vystavováni. Cítili jsme tehdy hrdost na to, stát se Evropany, lídry světa v mnoha oblastech. Tyto představy se ale poměrně rychle rozplynuly a dnes vidíme, jakou nezadržitelnou rychlostí v oblastech rozvoje nám utíká nejen například Čína, ale že mimo Evropu vznikají hlavní světová centra průmyslu i obchodu a že tzv. Západ zaostává a chudne a tento trend dopadá víc a víc i na nás Evropany. A ruku v ruce s tímto evropským úpadkem jde i rozpad hodnot, na kterých naši předkové stavěli hrdost na svoje evropanství.

„Musíme prolomit neudržitelný nerozvoj ČR“, píšete na svém facebookovém profilu. Jak konkrétně?

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11255 lidí

Pokud tento neblahý trend nezačneme okamžitě vracet na koleje, nemůžeme udržet tempo s vyspělým světem. A proto jsem už před cca patnácti lety vymyslel termín „neudržitelný nerozvoj a nutnost jeho prolomení“ a nezastírám, že je to moje dlouhodobé téma, na které jsem patřičně hrdý.

Pojďme se podívat na události posledních dnů a týdnů. Ministryně Černochová definitivně potvrdila nákup amerických stíhaček F-35. Jak vidíte jejich přínos pro obranu ČR?

Kolem šíleného, podezřelého a zpackaného nákupu 24 stíhaček F-35, tedy spíše bombardérů schopných nést jadernou výzbroj, se rojí obrovské množství nezodpovězených otázek. Když pominu výrazně vyšší cenu, než za jakou kupují tyto stroje jiné země, např. Izrael, nabízející se korupční potenciál takovéhoto hypernákupu, vidím blikat červenou kontrolku hlavně ve dvou aspektech. Prvním je celková cena, z dlouhodobého hlediska více než 400 miliard korun, a podivný model plateb po dobu jedenácti let, po kterých teprve tyto stroje obdržíme, a také pozoruhodná jednostranná nevymahatelnost v případě nedodání letounů. Druhým, o to však zásadnějším aspektem nákupu F-35 je však podle mě naprosto sporná strategická hodnota těchto strojů pro obranu naší země. Je víc než zřejmé, že tyto letouny v případě bojového nasazení okamžitě opustí naše území a budou sloužit jiným globálním zájmům, než je obrana ČR. Naše armáda by měla z hlediska efektivní obranné strategie nejdříve vybudovat například funkční protiraketový obranný systém. Ministryně Černochová v tričku s obrázkem F-35 ale evidentně více naslouchala pokynům stratégů v USA, než aby si sestavila patřičný odborný vojensko-strategický tým v zájmu ČR (ministra Válka, milovníka tankových bitev, bych z tohoto týmu ale jistě vynechal).

Ukrajinský web označil některé české politiky za „bakterie ruského světa“. Je to podle vás v pořádku?

Není to v pořádku stejně jako to, jak otázky kolem konfliktu na Ukrajině vnímá Fialova vláda. Národním zájmem ČR totiž není nezávislá Ukrajina, ale bezpečnost obyvatel naší země, důležitá je svrchovanost ČR a neohrožený rozvoj a prosperita na našem území, a to i během probíhajících vojenských konfliktů kdekoliv ve světě. Zároveň je samozřejmě správné nepřilévat olej do ohně těchto konfliktů bezuzdným posíláním zbraní, ale humanitárně pomáhat lidem postiženým těmito konflikty. A my tak činíme, Ukrajině po celou dobu války pomáháme, o uprchlíky z Ukrajiny se příkladně staráme, často i na úkor vlastních obyvatel. A za to posloucháme peskování režimem prezidenta Zelenského?!? Podle mého názoru je v tom evidentní křeč patové situace, do které se ukrajinské vedení dostalo a ze které povedou jedině efektivní vyjednávání. A do těch podobná vyjádření a napadání všech okolo jistě nepatří. Ukrajina tím škodí sama sobě. Je to škoda a je mně to líto.

Na Hradě došlo k personálním změnám. Odchází kancléřka Vohralíková. Překvapilo vás to? A co říkáte na jejího nástupce?

Nepřekvapilo mě to, ale jestli tento tah loutkovodiče Petra Koláře překvapil pana prezidenta Petra Pavla, to fakt nevím. Milan Vašina, nástupce kancléřky Vohralíkové a také výkonný ředitel nechvalně známého ASPEN Institutu v ČR, přezdívaný „Pan Neviditelný“, ten zcela přesně zapadá do puzzle, se kterými si na Hradě nekontrolovaně pohrává „přítel po boku“ Petr Kolář. To, jestli a jak této hře rozumí sám Petr Pavel, zřejmě uvidíme v budoucnu, stejně jako praktické následky podivně častých personálních změn na Hradě.

Zemědělci se chystají na Prahu, vyjet mají podle posledních informací 19. února. Mezi jejich požadavky patří například „Stop drahým energiím, stop vyděračským obchodním praktikám, stop posilování evropských kompetencí na úkor národních…“ Co na to říkáte? A měl by je zbytek společnosti třeba nějak více podpořit?

Naprosto trh destruující ceny energií, dlouhodobě neúnosné cenové praktiky obchodních řetězců, ale i fatální dopady škodlivého Green Dealu či bezmezné ustupování vlády nesmyslným nařízením z Bruselu v oblasti zemědělské výroby, to vše oprávněně vadí nejen zemědělcům, ale jistojistě se k nim brzy přidají i zástupci dalších odvětví našeho hospodářství. Podívejme se na počet v minulém roce nuceně rušených výrobních podniků, všimněme si, jak obrovské procento restaurací má dlouhodobě zavřeno nebo funguje s výrazně omezenou otevírací dobou, nezapomeňme na dopady dramaticky se snižující spotřeby domácností! Je jen otázkou času, kdy se protesty zemědělců, správně inspirované zahraničím (kde např. ve Francii zemědělci svých cílů již dosahují), prokopírují i do dalších oborů lidského podnikání, kdy se podpora protestů napříč těmito obory stane standardem, kdy se lidi zdravě naštvou a řeknou marnému Fialovi a jeho partě STAČILO!

