Jana Volfová poslouchá Okamurovy řeči o referendu a už vidí titulky: „Občané nesesbírali podpisy k petici o vystoupení z EU“, nebo „ČR nesesbírala podpisy proti islámu“

ROZHOVOR Pokud sociální demokraté půjdou do vlády Andreje Babiše, je to podle bývalé poslankyně ČSSD a bývalé předsedkyně Sociálně demokratických žen Jany Volfové konec této strany. A přiznává, že i když považuje Miloše Zemana za dobrého prezidenta, hlavně kvůli jeho odmítání migrantů, nesouhlasí s ním v postoji k Andreji Babišovi. „Miloš Zeman vždycky používal na všechny stejný metr. Nevím, co se stalo, proč v tomto případě stejný metr nepoužívá,“ říká učitelka a politička Jana Volfová.

V minulosti jste s Milošem Zemanem spolupracovala, když stál v čele sociální demokracie. Uvítala jste, že bude prezidentem i ve druhém volebním období?

Samozřejmě, že jsem uvítala, že prezidentskou volbu vyhrál Miloš Zeman. Myslím, že těch pět let na Hradě ukázalo, že Miloš Zeman je prezidentem dolních deseti milionů, jak sám říká. Jeho jasný postoj k migraci a islámu je ale pro mne a asi řadu občanů to nejdůležitější, proč šli v prvním i druhém kole volby volit Miloše Zemana.

Ale prezident přece nemá v otázce migrace žádnou rozhodující roli, nemá žádné kompetence, takže osobně nemůže proti migraci nic udělat.

To přece není jen o tom něco udělat, ale o tom říkat jasné postoje. A on ty postoje jasně říká, je ochoten věci nazývat pravými jmény. Už tím, že prezident jmenuje vládu, která tyto kompetence má, má jistou šanci to ovlivňovat. Ale ovlivňovat věci může i tím, že říká své názory.

Myslíte si, že jeho protikandidát ve druhém kole přímé volby Jiří Drahoš neměl tak jasné postoje? Také se přece postavil proti povinným kvótám pro rozdělování uprchlíků mezi členské země Evropské unie.

Viděli jsme, jak naše vláda bojovala proti kvótám a pak byla ochotna přijmout migranty dobrovolně. Pan Drahoš řekl, že by nám nevadilo přijmout dva tisíce migrantů. Jsem přesvědčena, že jeho postoj byl obrácený než postoj Miloše Zemana. A takovéto nekonzistentní a nejasné názory se mi u prezidenta nelíbí. Člověk, který je na Hradě, má říkat názory jasně a má být konzistentní. Pan Drahoš podle mne transparentní názor neměl.

Hodnotila jste pět let Miloše Zemana na Pražském hradě pozitivně. Ale kritici mu vytýkali ohýbání ústavy podle toho, jak se mu to zrovna hodilo. Například když tvrdil, že demise premiéra není demisí celé vlády, když dlouho odmítal odvolat šéfa ANO Andreje Babiše z postu ministra financí, byť na tom trval premiér Bohuslav Sobotka. A mnoha lidem vadilo i jeho vulgární vyjadřování, které považovali za nedůstojné hlavy státu.

Všichni jsme věděli, kdo je Miloš Zeman a co bude dělat. Miloš Zeman je předvídatelný. To mi nevadí. A v případě ruské rockové hudební skupiny Pussy Riot jen přeložil název.

Ale hrubé výroky nezazněly je v souvislosti s Pussy Riot, ale třeba i v souvislosti s poslanci, když prezident prohlásil, že „zkurvili služební zákon“. Některé lidi nazývá idioty, nejblbějšími novináři apod. Vám to nevadí?

Samozřejmě, to se mi úplně nelíbí, nicméně jsem přesvědčena, že Miloš Zeman je prezidentem, o kterém jsme věděli, jak bude vládnout. A pokud dostal mandát, jaký dostal, tak má právo zasahovat do politiky. Myslím, že ústavu neohýbá. Jsem přesvědčena, že jede na hraně ústavy, ale nikoli za hranou ústavy.

Byla jste poslankyní, takže si pamatujete, že po sněmovních volbách bylo vždycky nejtěžší dohodnout vládní koalici, která by získala v parlamentu většinu. Jak jsme viděli v poslední době i v Rakousku nebo Německu, ve standardních demokraciích to tak funguje. Ale Andrej Babiš se svou vládou nezískal v parlamentu důvěru, přesto prezident Miloš Zeman už předem avizoval, že dostane šanci na druhý pokus a dal mu dokonce neomezený čas na sestavení vlády. Takovou výhodu žádný z předchozích premiérů neměl. Není to nestandardní postup?

Tohle ano. To je věc, kde bych s Milošem nesouhlasila. Jsem přesvědčena, že pro všechny musí platit stejná pravidla . Miloš Zeman vždycky používal na všechny stejný metr. Nevím, co se stalo, proč v tomto případě stejný metr nepoužívá. Chci věřit tomu, že to nebude dlouhodobá záležitost, že buď Andrej Babiš sto jedna hlasů sežene, nebo mu pomůže odchod některé politické strany nebo poslanců ze sálu při hlasování o důvěře. Domnívám se, že prezident jedná tak, jak jedná, protože ví, že by se situace novými volbami nezměnila. Také si to myslím. Mimořádné volby by nastavily situaci podobně nebo úplně stejně, nic by nevyřešily, proto prezident čeká delší dobu, než se premiéru Babišovi podaří sehnat podporu. Na druhou stranu doufám, že to nebude trvat dlouho, že vláda s důvěrou bude nebo se bude hledat jiné východisko. Ale určitě by to východisko mělo být na demokratické a ústavní bázi, tedy většinová vláda nebo menšinová vláda s podporou dalších stran. Ale metr musí být na všechny stejný. Možná Miloš ví víc než já. Ale jinak mám pocit, že odstupuje od svých letitých zásad.

Nicméně Andrej Babiš může jednat v klidu, protože jeho vláda bez důvěry a v demisi vládne, jako kdyby důvěru získala. Teď Babiš například čeká, jak dopadne sjezd sociální demokracie, jestli nebude zvolen do čela strany někdo, kdo bude chtít s hnutím ANO spolupracovat. Co si o vstupu ČSSD do vlády s Andrejem Babišem myslíte?

Situace je složitá, všichni mluví o tom, že by sociální demokracie měla vstoupit do vlády. Já si to nemyslím. Osobně jsem přesvědčena, že když to ČSSD udělá, podepíše si tím definitivně své parte. Každá z méně úspěšných stran , ať už STAN, TOP 09, ČSSD nebo KDU-ČSL, si po volbách uvědomuje, jak špatně dopadla a snaží se udržet na politickém nebi. Proto si myslím, že vyjednávání o vládní koalici je o to horší, protože každý bude jednat víc ve prospěch své strany než ve prospěch České republiky.

Je nepochybné, že sociální demokraté budou vybírat ze dvou špatných variant. Riziko je jít do vlády s Andrejem Babišem, na to už jednou doplatili, a to byli vedoucí silou ve vládě, nebo zůstat v opozici bez jakéhokoli vlivu. Tipnete si, která z variant zvítězí?

Nechci sociální demokracii radit, protože už dávno nejsem sociální demokrat. Ale určitě bych na sjezdu nehlasovala pro vstup do vlády. Před volbami jsem říkala, že Tomio Okamura půjde do vlády nebo podpoří Andreje Babiše. Mně se jeví jako nejpravděpodobnější vládní trojka Babiš, Okamura a komunisté nebo jen Babiš za podpory obou těchto stran. Je třeba si uvědomit, že ANO a SPD mají dohromady sto mandátů, je pak jednoduché najít jednoho nebo dva poslance, to jsme zažili mnohokrát. Druhá varianta je ANO za podpory sociální demokracie a lidovců. Pokud to tak bude, myslím, že to po příštích volbách bude pro obě strany znamenat odchod do neparlamentní politiky.

Vyjednávání ANO s SPD a komunisty probíhalo hned po volbách, nyní tyto strany jednají o programovém průniku. Zatím se shodují na referendu a přímé volbě starostů. Co tomu říkáte?

Tady se mluví o obecném referendu a pan Okamura přišel s obrovským nadšením, že referendum bude a vzápětí oznámil, že se jedná o tom, že petice pro vypsání referenda by měla mít 500 až 700 tisíc podpisů. Tím říká, že takové referendum nikdy nebude. Uvědomte si, že v současné době, kdy byla největší petice v České republice Kmetiněvská výzva ke snížení věkové hranice trestní odpovědnosti , která získala něco přes 500 tisíc podpisů, se podpisy sbíraly přes dva roky. Na druhou největší petici „Nenuťte nám kvóty“ jsme sesbírali za víc než půl roku přes 200 tisíc podpisů. A to ty podpisy nebyly tak pečlivě kontrolované, jak by určitě byly podpisy pod referendem tohoto typu. A jestli v zákoně bude časový úsek, že se třeba musí potřebný počet podpisů sesbírat během půl roku, tak je referendum nerealizovatelné. Já se bojím, že to pak bude mediální bič, když se podpisy nesesbírají. Dovedete si představit ty titulky? „Občané nesesbírali podpisy k petici o vystoupení z Evropské unie“, nebo „Česká republika nesesbírala podpisy proti islámu“. Proto nemá smysl říkat obecné věty, že jsme se shodli na referendu, protože se musíme dohodnout na tom, aby bylo uskutečnitelné. A teprve potom můžeme říkat, že je to dobře vyjednané. Teď se trochu děsím toho obrovského čísla sběru podpisů, to může působit jako obrovský bič proti těm, kteří budou podpisy sbírat.

Je to tedy podle vás něco jako rčení, že „vlk se nažral a koza zůstala celá“?

Ano. Myslím, že se dá říci, že vlk Okamura se nažral a koza Babiš zůstane celá. A přímá volba starostů je prima věc, ale nevím, jak bude vypadat zákon. Protože ve chvíli, kdy volíte prima člověka, třeba komunistu, kterého lidé znají a váží si ho, a dáte mu radu, která bude složena z ODS, nebo naopak, starosta bude z ODS a rada z komunistů, tak ten přímo zvolený prima starosta nedokáže vůbec nic, protože ho ostatní v radě vždycky přehlasují. Je třeba vyvážit pravomoci tak, aby ten člověk měl sílu něco rozhodnout, aby nebyl jen loutkou, která nic nemůže prosadit.

Není snaha zavést přímou volbu primátorů a starostů trochu úlitbou i prezidentu Miloši Zemanovi, protože ten tuto věc prosazoval i do programu Strany práv občanů – Zemanovci?

Asi ano, ale dokud nebudu znát parametry zákona, nemohu říci, jestli je dobrý nebo špatný. Kdyby se posílily pravomoci starosty, aby měl větší práva než dnes, pak bych byla také pro přímou volbu. Ale musí to mít smysl.

Co říkáte tomu, že v sociální demokracii je dnes sedm kandidátů na křeslo předsedy strany? Vidíte mezi nimi někoho, kdo by mohl pomoci sociálním demokratům získat zpět důvěru voličů?

Kdybych řekla jméno, zhorším mu situaci. Ale sociální demokraté vždycky chtěli velké silné chlapy. Všimněte si, že ti, kteří byli hubení, to daleko nedopracovali. Je věcí delegátů, koho zvolí, musí to zvážit. Jen bych jim přála, aby volba nebyla konečně volbou dohod krajů v duchu „já na bráchu, brácha na mě, zvolíš-li mne předsedou, já tě zvolím místopředsedou“, ale aby to byla konečně svobodná volba delegátů, kteří se budou rozhodovat sami bez svých krajských funkcionářů a kmotrů.

Úřadující předseda strany Milan Chovanec pozval na mimořádný sjezd ČSSD, který se koná tuto neděli, prezidenta Miloše Zemana. Myslíte si, že se teď zlepší vztahy sociální demokracie s bývalým předsedou strany Milošem Zemanem? Nebo se prezident jede přimluvit za vstup ČSSD do Babišovy vlády?

Myslím si, že to, že Miloš Zeman jede na sjezd sociální demokracie, je určitý signál, že jejich vztahy se zlepšují. To zcela jistě. Ostatně všichni vážní kandidáti na předsedu podpořili Miloše Zemana v prezidentské volbě. Ale Miloš Zeman je svébytná jednotka, je to člověk, který bude dělat, co si myslí a chce, takže je otázka, jestli se mu budou budoucí kroky sociální demokracie líbit. Pokud budou, bude je chválit, když ne, bude je kritizovat. Nevím, jestli Miloš Zeman jede na sjezd podpořit Andreje Babiše, chci věřit, že ne.

autor: Libuše Frantová