Jaroslav Plesl: Tolik jako Drahoš by dostal i papírový pytlík. Okamura a Chovanec? Zeman teď má za sebou tuhle sílu...

Odpůrci Miloše Zemana si polepšili oproti roku 2013 téměř o tři procenta, ale stejně ho neodstavili. Co udělali špatně?

Neměli prezidentského kandidáta. Měli jen touhu odstřelit Zemana a tradiční menšinu voličů. Troufám si tvrdit, že těch 49 procent by získal i papírový pytlík, kdyby na něm bylo napsáno Miloše do koše. K vítězství budou potřebovat někoho, kdo se chová jako prezident. A toho zatím nemají. Proto opět prohráli.

Máme zde celou řadu mediálních outletů i nevládních organizací. Všichni se snažili Zemana odstavit. Forum24, Evropské hodnoty, staré dobré tituly vydavatelství Economia, dle mnohých i Česká televize...

Chybu udělali v tom, že dělají hloupou propagandu a nezajímají je fakta. Chovají se jako bolševici a snaží se zbytku společnosti vnutit své vidění světa.

Je pravda, že Zeman měl během své první pětiletky momenty, které se mu vůbec nepovedly. ,,Kunda sem, kunda tam", například. Co už nesmí ,emZák" dělat, aby se ve svém druhém volebním období neztrapnil před dějinami?

Podle takových věcí ho historie nakonec soudit nebude. Hlavně nesmí udělat hloupou politickou chybu.

Fotogalerie: - Ve volebním štábu poražených

Milan Chovanec a Tomio Okamura vedle sebe. Pohled pro bohy, nebo alespoň pro Plesla. Co k tomu Plesl praví? I vzhledem ke sjezdu ČSSD, protože to je důležité? A co takový Jiři Dienstbier, chudák... Vidět svého zastupujícího předsedu vedle Okamury... Hrůza, přece!

To, že se Milan Chovanec postavil na podium, kde byl Tomio Okamura, je důležitý moment. Vypadali jako místopředsedové Strany Miloše Zemana. Znamená to, že Zeman teď má za sebou minimálně dvě politické strany, které chtějí těžit z jeho volebního úspěchu. A to mohou jen v případě, že budou prezidentovi vycházet vstříc. Myslím, že důležitý monent pro jednání o nové vládě.

Jiří Drahoš „vyhrožuje“, že neodchází z politiky. Kdo bude jeho příští zaměstnavatel, potažmo politický sponzor? Ve kterých volbách pana Drahoše uvidíme?

Pan Drahoš hrubě přeceňuje svůj význam. Asi má pocit, že na něj sáhla ruka Páně, ale podle mě je jako politik nepoužitelný. Nebyly to hlasy pro Drahoše, byly to hlasy proti Zemanovi. To by si měl uvědomit a trochu vychladnout.

Co se mění vitězstvím Miloše Zemana na podobě a finálním výsledku tendru na dostavbu českých jaderných elektráren?

Nevím. Záleží na tom, jakou dohodu udělá Martin Nejedlý s Martinem Romanem.

Má po dnešku Andrej Babiš lehčí spaní? Co se dneškem mění na mechanice přístupu Miloše Zemana k Andreji Babišovi?

Myslím, že má. Ale v tuto chvíli je hra pořád otevřená a nelze s jistotou předvídat, jak se vyvine. Hodně záleží na tom, zda Zeman v březnu opět převezme kontrolu nad ČSSD.

Co Marek Hilšer, Michal Horáček a Pavel Fischer?

Hilšer a Fischer podle mě míří do senátu. Jeden posílí lidovce, druhému pomůžou Piráti. Horáček podle mě v politice skončil.

Co dodat k těmto volbám?

Byly to krásné volby. Dramatické a důležité především pro Miloše Zemana, který už dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl. Teď ještě politicky zlikviduje Milana Štěcha a má hotovo.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jaroslav Polanský