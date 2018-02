Je to trapné... Petr Bystroň se rozpovídal o Merkelové a uprchlících. Velmi aktuální

Němečtí křesťanští a sociální demokraté se v minulých dnech dohodli na nové koaliční smlouvě. Bude to podle vás fungovat? A co říkáte na ústupky, které musela kancléřka Merkelová udělat?

Merkelová pustila socialistům ministerstvo financí. Členové CDU to těžce nesou. Ale z pohledu Merkelové je to konsekventní. Ona chce nadále zvyšovat zadlužení země, finanční transfery směrem do EU budou sílit, takže je ideální dát ten post socialistům. V podstatě tak zabila dvě mouchy jednou ranou.

To víte, že si budou rozumět – v podstatě se obsahově neliší! Jen bude zajímavé, jak budou ty strany reagovat na další propad svých preferencí a na to, že AfD je od tohoto týdne druhou nejsilnější stranou.

A jak si podle vás v současné době Angela Merkelová „stojí“ na německé politické scéně? Ztrácí u voličů, nebo je to naopak?

Padající preference jak u voličů, tak u vlastních členů hovoří jasným jazykem. Je trapné, že tak lpí na tom svém křesle. Už ji tam nikdo nechce… Měla by uvolnit cestu novým tvářím, Německo potřebuje změnu.

Podle informací v některých médiích to na některých místech v Německu skutečně vře. Lidé vycházejí protestovat do ulic, demonstrace byla například začátkem února v Chotěbuzi, a to proti zvyšující se kriminalitě migrantů. Jde o výjimečnou akci, nebo se takto protestuje po celém Německu?

Ano, Chotěbuz vzbudila mezinárodní ohlas. Ale i Kandel, kde demonstrovaly výlučně ženy, rezonuje. Zrovna včera demonstrovalo několik tisíc žen v Berlíně proti násilí. Bylo úděsné sledovat, že Zelení tuto demonstraci žen blokovali.

S migrací se Německo potýká už nějakou dobu. Dá se říci, že se alespoň v některých směrech situace zlepšuje? Podařila se alespoň v některých případech integrace?

Jistě, že se integrace v několika případech podařila! Oba dva ty případy nám teď neustále ukazují ve veřejnoprávní TV…:)

Jak už jsme řekli, v Chotěbuzi demonstrovali proti zvyšující se kriminalitě migrantů. O co konkrétně jde? O útoky, sexuální obtěžování…? Máte nějaký konkrétní příklad, co se ze strany migrantů v poslední době v Německu odehrálo?

Vždyť to znáte: 15letá Mia byla bestiálně ubodána a rozřezána migrantem z Afghánistánu za bílého dne v drogerii DM. Jemu je podle oficiálních údajů také 15, čemuž ale nikdo nevěří. Rodiče toho děvčete se dovolávali již týdny pomoci, dokonce byli na policii, protože měli strach, že ten migrant něco jejich dceři udělá. Oba se totiž znali, dokonce spolu snad i chodili. Seznámili je sluníčkáři v rámci takového pravdoláskového sbližovacího kroužku. Prý to mělo podporovat integraci…

Ale mně už se nechce mluvit o těch jednotlivých případech. Jeden se podobá druhému, jako vejce vejci. Zde jde o systémovou chybu. Ty migranty nelze integrovat a ani není důvod se o to snažit. Je třeba je vrátit tam, odkud přišli.

Právě na této demonstraci natáčel britský politický aktivista Tommy Robinson. Ten mluvil na kameru i s německými novináři. Někteří z nich označili demonstranty za příznivce krajní pravice. Mezi demonstranty ale byly podle záběrů například hodně důchodci. Co na to říct?

Tommy Robinson skvěle demaskoval německá mainstreamová média. Pro ty je každý, kdo netleská na nádraží a nevítá migranty, xenofob. A ti, kdo se o migrantech zmíní kriticky, jsou rasisti. Velmi jednoduché. Teď už je to tak daleko, že byl za rasistu označen starosta Zelených jen proto, že se kriticky vyjádřil k nějakému věcnému problému s migranty. Ano, prosím, Zelený rasista! To je, co?

Když jsme u médií, Alternativa pro Německo prý přišla s tím, že jí německá média neposkytují dostatek prostoru, a když už, tak o straně podávají negativní informace. Je pravda, že jste se rozhodli otevřít vlastní newsroom? Jak bude fungovat? A jak vůbec tedy hodnotíte současná média v Německu?

No, je to jako ve veřejnoprávní televizi ČT. O AfD buď nic, nebo negativně. S tím problémem se potýkáme už od roku 2013. Bohužel to u hodně lidí zabírá. Stouply nám sice volební preference, ale počet lidí, kteří jsou ochotni nás volit, klesl za poslední dva roky ze 30 procent na 17 procent. Zároveň stoupl počet lidí, kteří nás pokládají za krajně pravicovou stranu – a to i přestože máme stale stejný personál i program. No a podle dlouhodobého průzkumu, který dělá nadace Konrada Adenauera, jsme na pravicově-levicovém spektru přesně tam, kde byla CDU pod vedením Helmuta Kohla v roce 1998…

Velkou diskusi vyvolalo, že úřady povolily syrskému běženci, aby za ním do Německa přicestovala jeho druhá manželka. Co si o tom myslíte? Bude tímto způsobem vlastně tak trochu legalizovaná bigamie?

No to je přece ten příklad podařené integrace, na který jste se ptala na začátku! My už se všichni na to oficiální mnohoženství moc těšíme. Je pěkné, že nám jej tady zavádějí takzvaní uprchlíci v rámci takzvané integrace.

Když jsme u těchto věcí, co „dětské“ nevěsty v Německu? Máte nějaké informace? Je to právě tolerováno?

Teď zrovna běžela v televizi reportáž o migrantovi, který žije v Německu se svými dvěma ženami. Jednu z nich si vzal, když jí bylo 13. Co k tomu chcete ještě dodat?

Česká republika má za sebou prezidentské volby. Pozici hlavy státu obhájil na dalších pět let Miloš Zeman. Víte, jaké jsou na výsledky těchto voleb v Německu ohlasy? Například Angela Merkelová údajně gratulovala Miloši Zemanovi až několik dní po jeho zvolení...

Principiálně volby v ČR nikoho v Německu moc nezajímají. U lidí, kteří se politikou zabývají, má Miloš Zeman poměrně vysoký kredit. Váží si ho za jeho jasné postoje v migrační otázce, stejně jako třeba Viktora Orbána. Známější je tady ale pan prezident Klaus. Jistě i díky svým četným vystoupením pro AfD ve volební kampani.

Že Merkelová chtěla raději nějakého bruselsko-berlínského patolízala než svéráznou osobnost hájící české národní zájmy, je přece nabíledni.

V České republice se hodně diskutuje o případném referendu ohledně odchodu, nebo setrvání v EU. Co vy si o tom myslíte? Je takové referendum dobrá cesta a co by podle vás pro Českou republiku znamenalo, kdyby se nakonec opravdu rozhodla z EU odejít?

Myslím, že referendum by bylo velmi demokratickým počinem. Prvním krokem by mělo ale být zřízení pracovní skupiny na úrovni Ministerstva zahraničních věcí, která by byla ve stálém kontaktu s britskými vyjednavači Brexitu. Mohli by tak sbírat drahocenné vědomosti o tom, jak takový proces exitu vlastně probíhá. Vůči EU by to byl jasný signál, že si nenecháme všechno líbit a můžeme i jinak. Třeba by to pomohlo dosáhnout takových reforem EU, že by stálo za to v ní i nadále zůstat.

autor: David Hora