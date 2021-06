Jeden test za druhým, je to velký byznys, přeskupení peněz a moci. Podnikatel o evropské praxi s covidem

Podnikatel Tomáš Ševčík se po koronavirových omezeních mohl vrátit k obchodním cestám do Itálie. Pokaždé musí absolvovat testy, očkován není, nechce být, a navíc Itálie očkování jako oprávnění ke vstupu do země neuznává. První a zatím poslední obchodní návštěvu jihoevropského státu spojil s rodinnou dovolenou, odkud poskytl redakci informace, co všechno cestování v dnešní době obnáší.

Obvyklá obchodní cesta do Itálie mu většinou trvá jediný den. Před každou musí absolvovat testy a získat negativní potvrzení, jinak ho za hranice nepustí. „Pokud jste očkovaný, stejně musíte mít PCR nebo antigenní test, protože v Itálii očkování neuznávají. Vždy musí být test ne starší než 48 hodin. Já očkovaný nejsem, ale můj kamarád očkovaný je, a stejně musel mít test,“ vysvětlil Tomáš Ševčík. Ten ještě na podzim mohl do jihoevropského státu v rámci pracovních cest na pozvání, od prosince do jara však musel opět zůstat v České republice. Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9199 lidí

Teď vyrazil do Itálie znovu, a to i s rodinou. Všichni tedy museli na test. „Pro nás nejbližší a nejkomfortnější jsou Hatě, kam jezdíme do odběrového místa, kde si uděláme antigenní test a výsledek dostaneme na mobilní telefon. Předtím se však musím ideálně čtyři dny dopředu registrovat, aby nebylo plno,“ popsal pravidelnou činnost podnikatel. Dojet do odběrového místa, nechat si udělat test a vrátit se zpátky mu trvá zhruba hodinu a půl: „Tím, že je to dost nechutný test, nejde ani tak o čas, jako o lékařský zásah. Byl jsem na testu se synem, a tomu se hodně nelíbil. Dětí mi je líto, nedokážu si představit, že bych tam šel s ještě mladším dítětem, třeba s dvouletým synem,“ řekl redakci Ševčík.

Po návratu všechno znovu

Po návratu z Itálie ho ale celý kolotoč testů čeká znovu. „Je napsáno, že po návratu máme mít test, takže druhý den v Čechách jezdíme zase na testy,“ vysvětlil s tím, že nikdo nehlídá, zda testování na koronavirus po návratu skutečně absolvoval.

Při srovnání podmínek a pravidel mezi oběma zeměmi upozornil, že Italové vůbec nemusejí nosit respirátor, což je podle Ševčíka pro každodenní život jednodušší. „V respirátoru se fakt dýchat nedá, ta rouška je někdy snesitelná. Jinak, co se týká omezení, mají vše daleko přehlednější. Jsou rozdělení do zón od samého začátku. Dle toho, jak si vede celý region, udělují barvy a otevírají či zavírají segmenty průmyslu a tak dále. Mají to mnohem přehlednější a všichni vědí, co se bude dít, kdy se bude moci otevřít. Plán je daný od začátku. U nás je to jeden velký chaos. Rozhodně mají vše jednodušší, a když se podívám na vývoj řešení naší krize a výměny ministrů, tak musíme být celému světu pro smích,“ řekl.

Omezení ničí člověku život

Sám se prý už nemůže dívat ani na zpravodajství, které se koronaviru týká. „Nedá se to sledovat, jednak podání naší politické scény, a navíc omezení jsou taková, že člověku vlastně jen ničí život. Stejně je v tom takový chaos, že co platí dnes, neplatí zítra. Nikde jsem nezaregistroval, což mělo být na začátku, co se vlastně stalo, proč a co nám hrozí? Po roce a půl se řeší, že vir mohl uniknout z laboratoře. Na to, že vznikla taková apokalypsa, je to hodně slabé,“ zdůraznil Tomáš Ševčík. Zároveň připomněl omezení lidí a také podnikání, která Ústavní soud zrušil jako nezákonná. „A co se stane? Spousta lidí přišla o práci, spousta skončila s podnikáním, a nic si nevezmete. U očkování řeknou, že není povinné, ale je jím podmíněno cestování. Někde ho navíc neuznávají, chystají covidové pasy, a mně se to zkrátka nelíbí. Jedná se o velmi násilnou formu toho, jak nás naočkovat. Všechno by mělo být dobrovolné,“ domnívá se Ševčík. Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5292 lidí

Podle svých slov vnímá celou koronavirovou pandemii jako jeden velký byznys. „Je to produkt, na kterém vydělávají. Přeskupení moci a financí k někomu. Až to na mě působí tak, že virus byl vytvořen, aby nás zneužili, celé je to násilné. Není to povinné, nemusíte se očkovat, ale jestli ne, zabráníme vám cestovat. Tady jsou podmínky, abyste mohli jít nakupovat. Anebo se budeme testovat, takže se peníze zase vytáhnout přes pojišťovny,“ sdělil a podotkl, kolik podezřelých zakázek za poslední rok proběhlo nebo jak stát nakupoval respirátory třeba i za 700 korun. „Očkování, testování, roušky, respirátory, je to miliardový byznys. A já myslím, že je to celé účelové. Jsem proti očkování, a jsem omezen tím, kam mohu cestovat nebo kam se pohybovat. Nyní na podzim dojde další vlna a zase budou podmínky. Připadá mi, že tohle není náhoda,“ zauvažoval Tomáš Ševčík.

Podnikatel: Z koronaviru se stal byznys a nikdo tomu nedůvěřuje

Znepokojují ho rovněž nevyřešené otázky i více jak rok po objevení viru. Například proč a kdo ho vyvíjel, odkud je, kolik je ho v laboratořích, o jaký výzkum se jedná? Místo odpovědí je však společnost rozdělená na očkované a neočkované. Ideální by podle něj bylo vytvořit jasný systém a jasná pravidla. „Kdyby se to od začátku řešilo systematicky, a nikoliv rozkrádáním a nakupováním předražených respirátorů, lidé by politikům věřili. Při první vlně se všechno vyřešilo během dvou měsíců a já sám jsem byl hrdý na to, že jsem Čech. Prostě moje rouška chrání tebe a tvoje zase mě. Dokázali jsme se s tím srovnat, byli jsme plní solidarity a nic se neřešilo. A bylo hned po vlně. Najednou se z toho udělal byznys a nikdo tomu nedůvěřuje,“ pokračoval podnikatel, podle něhož se dá říci, že všechna opatření jsou nyní vlastně přítěží a jen obtěžují.

„Nezlehčuji koronavirus ani zemřelé na koronavirus, nejsem odborník, ale měli bychom na pár let dopředu výhledově řešit, jaké mohou být mutace, jaké následky, jaká ekonomická opatření a tak dále. A hlavně by to měli řešit odborníci, nikoliv politici, kteří si na tom dělají byznys a nic jiného. Lidé ztratili důvěru, takže je teď těžké cokoliv říci. Nemají respekt, ztratili všechno, co mohli mít, a politici bohužel promarnili jejich solidaritu a vůbec ochotu se podílet. Teď jen omezují, ničí podnikání, ničí životy,“ řekl Ševčík. Opatření chápe, ale uvítal by testy, které si lidé mohou udělat sami. „Ne si nechat strkat špejli do hlavy, a potom, si myslím, že to bude jednodušší. Testovat lze i ze slin, nikoliv tím, že vám někdo strčí patnácticentimetrovou špejli do hlavy. Pokud testovat, testujme, ale netestujme děti, když to nemá smysl, testujme všechny přijíždějící v práci a hledejme řešení. A komunikujme,“ dodal Tomáš Ševčík.

