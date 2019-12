Jestli chce někdo „majdanem“ přepsat politickou mapu v Česku... Pravá ruka Klause ml. v jižních Čechách vyráží do voleb, ostře

ROZHOVOR Trikolóru Klause mladšího čeká ostrá premiéra. Do voleb jde historicky poprvé ve v jihočeských Strakonicích pod vedením svého krajského předsedy, podnikatele Dalibora Uhlíře. Své motivy ke vstupu do politiky v barvách Trikolóry i témata, se kterými se snaží oslovovat voliče, odkrývá v obsáhlém rozhovoru.

V jihočeských Strakonicích se opakují komunální volby a Trikolóra Klause mladšího zkouší poprvé od svého vzniku přízeň voličů u hlasovacích uren pod vedením krajského lídra Dalibora Uhlíře.

Co vás zaválo do politiky? Je to vaše premiéra?

Co vás zaválo do politiky? Je to vaše premiéra?

Úplně premiéra to není. Jako student jsem byl členem Mladých konzervativců, dokonce členem předsednictva. Nějaký čas i členem ODS, předsedou MS a členem oblastní rady. Ale to už je více než 10 let. Od té doby jsem se politicky neangažoval, věnoval se podnikání. Nebyl politický subjekt, projekt, který by mi dával smysl.

V rozhovoru z roku 2014 jste uvedl, že návrat za současné situace a se současnými politiky do politického života neplánujete. Čím to, že vás nyní přesvědčila zrovna Trikolóra?

Po vyloučení Václava Klause ml. letos z ODS jsem doufal, že vznikne strana, která osloví nejenom mě, ale i veřejnost, svým programem, tahem na branku, aktivitou, opravdovou snahou věci měnit. Po oznámení, že se zakládá Trikolóra, nebylo co řešit.

Byla tedy tím důvodem, který vás přesvědčil, v mediálním prostředí poměrně výrazná osobnost Václava Klause mladšího? Co se vám na něm líbí?

Ano, byl to jeden z hlavních důvodů. Tím druhým byla dlouhodobá změna společenského klimatu a směřování naší země, politiky, atmosféry. Už jsem nechtěl této nebezpečné změně jen neaktivně přihlížet. Na Václavu Klausovi ml. se mi líbí jeho přímočarost, tah na branku, jasné racionální názory, politická aktivita, která ostatním chybí, a také to, že je schopen mluvit naprosto lidsky nejen se všemi příznivci, ale i s kritiky a odpůrci.

Dalibor Uhlíř (vlevo) a Klaus mladší během kontaktní předvolební kampaně v jihočeských Strakonicích (Foto: Archív Dalibora Uhlíře)

Ptám se proto, že Trikolóra je z určitých kruhů (liberálních, levicových) poměrně silně ostřelována. Nálepky, kterou vám dávají, jako SPD pro inteligentnější voliče, se nebojíte?

Tomuto nálepkování se musím opravdu smát. Všem bych doporučil si přečíst nejdřív program Trikolóry. Je jasný, srozumitelný, za nic se neschovává. Je to návrat k selskému rozumu a k racionálnímu hodnocení věcí kolem nás. Levicové liberály jistě překvapí, že většina našich sympatizantů, registrovaných příznivců, má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání.

Dovolím si vás chytnout za slovo. Jste přesvědčen o tom, že „selský rozum“ je něco, co v dnešní společnosti obstojí, co potřebujeme? Přece jenom žijeme v době, kdy je svět propojen, globalizace je takřka nekontrolovaná, propojují se trhy, nadnárodní korporace, akcentuje se střet soukromého s veřejným, zájmy lidí versus korporací a bank. Nové technologie, jako např. sociální sítě, nás obracejí k otázkám po povaze demokracie jako takové...

Máte pravdu, že svět kolem nás se mění velice rychle. Nové technologie, sociální sítě, globalizace atd. tomu napomáhají a akcelerují tyto změny. Ale proto je nanejvýš nutné a potřebné chránit ten fundament, základ. Svobodu jednotlivce, rodinu, obec a národní stát. Vždy bude platit že 1+1 jsou dvě, a když chce mít rodina dítě, musí mít tátu a mámu. Taky by se nemělo zapomínat na to, že nám naši dědové a otcové předali tuto zemi relativně bohatou, čistou, bezpečnou – a minimálně takovou bychom ji měli předat dalším generacím.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Osobnost Klause ml., vašeho lídra, nicméně budí silné emoce. Dobře to bylo vidět například při oslavách 17. listopadu, kdy na něj na Národní třídě pískal dav odpůrců, kterým se nelíbilo, že se přiblížil k pietnímu místu. Tu událost jste asi nemohl přehlédnout. Jaká byla vaše reakce?

Bylo mi smutno. Sám jsem tu dobu jako studentský vůdce prožil na českokrumlovském gymnáziu, takže moc dobře vím, jaká to byla doba. A Václav Kalus ml. byl jedním z demonstrantů na Národní třídě v roce 1989. Odmítám to, aby si někdo přivlastnil, „zprivatizoval“ tento svátek, toto pietní místo. Ze záznamů bylo patrné, kdo z těchto tzv. demokratů tak učinil. Heslo „Mirek na Hrad“ snad mluví za vše.

Ovšem na Babiše se letos, ostatně asi jako každý rok, také pískalo. Čím to, že je mladý Klaus ve stejném pytli s Babišem, jak si to vysvětlujete?

Nesouhlasím, že je ve stejném pytli. To by bylo zase trochu laciné nálepkování. Důvody, proč se píská na Andreje Babiše jsou asi nasnadě; jako Trikolóra nejsme příznivci dotací, neboť kazí tržní prostředí a v našem případě i politické hřiště. Nebojím se říci, že na Václava Klause ml. pískal najatý „kompars“, který nevyjadřoval většinový názor. Při výjezdech po celé republice se setkáváme naopak s vřelým přijetím a s osobním lidským kontaktem.

O těchto dohadech stejně rozhodnou svobodné volby, a to je další kámen úrazu – ti, kteří pískají, dehonestují, schovávají se v davu nebo na sociálních sítích, většinou nejsou ochotni přijmout výsledek voleb a respektovat ho. Každý má možnost založit politickou stranu či hnutí, postavit se do čela, hájit nějaké názory a principy a říct si o mandát voličů, to je demokracie. A demokracie také je – přijmout a respektovat takovou vůli občanů.

Často se říká, že je česká společnost rozdělena: na ty, kteří podporují a volí Andreje Babiše a Miloše Zemana, a na ty, kteří proti nim demonstrují. Souhlasil byste? A o čem to, podle vás, vypovídá?

Společnost je rozdělená nejen u nás, podívejte se na výsledky hlasování o brexitu, podívejte se na prezidentské volby v USA, a to jsem vybral jen ta viditelná hlasování. Silné osobnosti prostě polarizují společnost, tak to asi vždy bude. Ale řešením asi není hledat průměrné, nevýrazné, šedé myši. Pokud se na Andreje Babiše někdo zlobí za čerpání dotací, zakrývání majetkových vztahů, mlžení, je to jistě legitimní a ve vyspělých demokraciích by takový premiér sám odstoupil – ale pokud chce někdo na ulici ,majdanem' přepsat politickou mapu, politické poměry v zemi, říkám, volby jsou už za dva roky.

Nyní se Trikolóře shodou okolností naskytla příležitost jít poprvé do voleb. V jihočeských Strakonicích se budou opakovat volby. Česká vás tak velká premiéra. Věříte si?

Odvedli jsme zde obrovský kus práce. Musela se založit místní organizace, poskládat kvalitní kandidátka, složit se na náklady voleb, vyrobit propagační předměty, atd. atd. – ale především oslovit místní voliče, představit jim Trikolóru, její komunální program a výrazné osobnosti, které zde za ni kandidují. Tak jako v celé republice, věříme, že se občané začínají probouzet, vnímají novou sílu a energii na politické mapě. A celostátní trend volebních preferencí je jednoznačný, rosteme! Tento týden jsem viděl čistě strakonický předvolební průzkum, který nám přisuzuje 15,8 %!! Je pravda, že při kontaktní kampani tu podporu místních lidí opravdu cítíme na každém kroku.

Daří se vám oslovovat místní? S jakými problémy se na vás obracejí?

Díky silným osobnostem, které na kandidátce máme, se nám to opravdu daří. Lidé kandidáty Trikolóry zastavují na ulici, diskutují. Někteří nechtějí politický monopol ve Strakonicích, jiní diskutují o konkrétních tématech, která strakoničáky trápí. Kontaktní kampaň na ulicích není jednoduchá, ale ta podpora od místních lidí všem dodává novou a novou energii.

S jakými tématy jdete ve Strakonicích do voleb? Předpokládám, že asi půjde o trochu jiné věci, než které Klaus ml. prezentuje na celostátní úrovni v Poslanecké sněmovně…

Samozřejmě i náš komunální program je v souladu s celostátním směřováním, ale místní témata dominují. Především chceme „Klidné Strakonice“. Nebudeme se podílet na vzájemném osočování a podávání trestních oznámení dvou znesvářených skupin. Vedeme kampaň slušnou, na nikoho neútočíme, zdůrazňujeme náš program. Chceme řešit bydlení, které je problémem asi všude, v dobré kondici není místní teplárna, která vykazuje ztrátu několika desítek milionů, navýšíme počty míst v mateřských školkách, chceme zřídit denní stacionář pro občany se sníženou soběstačností. A v neposlední řadě chceme podporovat především místní firmy a podnikatele před zahraničními montovnami a nesmyslnými pobídkami.

Klaus ml. Už dříve uvedl, že jeho Trikolóra chce bojovat za „normální svět“ – za to, že normální je jíst maso, když chcete, mít auto, a že rodiče jsou máma a táta. Cítíte to taky tak? Máte pocit, že toto jsou hodnoty, za které je třeba v současnosti bojovat?

Před pár lety to tak asi nikomu nepřišlo, ale doba se rychle mění. Hájíme jen názory, tradice a principy, které nám všem připadaly samozřejmé. Že v rodině je táta, máma, děda, babička, děti. Kdo chce být vegan, ať jím je, ale ať neomezuje ostatní, kteří to maso chtějí jíst. Kdo chce platit v hotovosti a nechce být neustále šmírován na každém kroku co si kde koupil, ať má tu možnost. Kdo si chce koupit předražený elektromobil, s malým dojezdem a s výfukem v nejbližší elektrárně, ať si ho koupí, ale ať nevnucuje tuto slepou uličku i ostatním... A takto bych mohl pokračovat až do každodenních detailů.

Fotogalerie: - Počmáraný Václavák

Myslíte, že elektromobily jsou slepá ulička?

To ukáže samozřejmě čas, ale v dnešní situaci, kdy dojezdy nejsou velké, auta jsou pro normální lidi neskutečně drahá, není dořešena síť dobíjecích stanic, likvidace a zátěž baterek... kdyby všichni začali nabíjet, neunese to přenosová soustava. A mohl bych pokračovat. Hořící elektromobil se nedá uhasit vodou. A v první řadě – elektřina do těchto aut se musí taky někde vyrobit. Myslím, že je to vývojový mezistupeň. Pokud tedy kvůli elektromobilitě nezkrachuje většina tradičních výrobců aut.

Co kdyby se zkrátka o věcech typu manželství pro všechny či extra zdanění masa z ekologických důvodů zkrátka hlasovalo tzv. všelidově? Proti tomu snad lze jen těžko něco namítat. Stejně by se tak mohlo hlasovat i o zpřísnění zbraňové legislativy, jak vyžaduje nová evropská direktiva...

Jsme parlamentní demokracie, této tradice bych se držel. Nemáme, jako Švýcarsko, desítky let vyzkoušená referenda, občané nejsou na tuto zodpovědnost připraveni. Vždy záleží na položené otázce, na množství a kvalitě informací, které se k lidem dostanou. Ukazuje se, že i místní referenda jsou zcela mimo zájem veřejnosti a že jsou snadno zneužitelná. Jsem zastáncem parlamentní zastupitelské demokracie.

Lídr Trikolóry Klaus ml. často kritizuje Evropskou unii. Jak to máte s Bruselem vy? Jste euroskeptik, nebo spíš eurooptimista?

Pro vstup do Evropské unie jsem nehlasoval, již tehdy jsem měl oprávněné obavy. Jako Trikolóra nemáme v programu vystoupení z EU, ale návrat před Lisabonskou smlouvu, což je pro nás, pro národní státy klíčové. Na rozdíl od obyvatel západních demokracií jsme zažili dobu nesvobody a jsme tedy daleko citlivější a vnímavější na všechny pokusy nám nabytou svobodu opět plíživě sebrat, zakázat, okleštit, pokud nebudeme mít ten jeden jediný správný názor. To co se k nám valí z EU, z Německa, je v řadě případů už dávno za hranou zdravého rozumu.

