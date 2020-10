Jestlipak už se Fiala straníkům pochlubil, co chystá... Budete koukat. Ostré povolební účtování Karolíny Stonjekové

ROZHOVOR Skoro to vypadá, že nikdo neprohrál a všichni předsedové jsou z výsledků nadšení, glosuje komentátorka Karolina Stonjeková letošní krajské volby. A jmenuje ty, u kterých je jejich radost přinejmenším s podivem – ODS, TOP 09, Trikolóra… naopak radost mohou mít Piráti a také hnutí ANO, i když s výhradami. „Babiš musí zůstat na svém, pokud nechce být mimo hru,“ říká Stonjeková s tím, že Babišovo hnutí už potenciál růstu vyčerpalo. Koneckonců ČSSD a KSČM již byly „vysáty“. Premiér Babiš hovoří o „spiknutí nenávisti“, kdy ho chce opozice vyšachovat. A co se koalic týče, přišlo od Stonjekové jedno velké překvapení. Jestlipak už se předseda ODS Petr Fiala spolustraníkům pochlubil, co chystá? To budete koukat.

Jak obecně zhodnotit letošní krajské volby? Kdo je jejich skutečným vítězem? Je to hnutí ANO?

Myslím, že tyhle volby vstoupí do historie jako jediné volby, po kterých byly spokojené všechny strany. Je to neuvěřitelné, ale podle vyjádření politiků to skoro vypadá, že nikdo neprohrál a že všichni šéfové stran jsou z výsledků voleb nadšení jako roztleskávačka ze střední školy. Spokojení mohou být po právu Piráti, spokojená je ODS s celostátním samostatným výsledkem kolem „velkolepých“ šesti procent, spokojená je, kdoví proč, i paní Pekarová z TOP 09 a za úspěch svůj dvou a půlprocentní zisk považuje ze záhadných příčin také Trikolóra. Navíc jsme se včera dozvěděli, že ani paní hejtmanka Jermanová vlastně neprohrála… takže se zdá, že letošní krajské volby byly pro tuzemské politiky vysloveně za odměnu a že snad politici mohou být se svými voliči tentokrát spokojení.

Pokud jde o hnutí ANO, tak to vítězem bezpochyby je. Žádná drtivá prohra Andreje Babiše se opět tak nějak nekonala, protože jeho hnutí bylo první na pásce v deseti ze třinácti krajů. To vše v atmosféře Milionu chvilek a jejich masových antibabišovských demonstrací… se samotnými volbami může být Babiš spokojen, ale z vyjednávání v krajích už radost mít nebude, protože snahy vítězné ANO vyšachovat jsou zjevné. A do značné míry předznamenávají to, co může Babiše potkat po příštích parlamentních volbách.

První zřetelný dozvuk voleb lze vidět v reakci premiéra Andreje Babiše. Ten tvrdí, že je proti němu vedeno „spiknutí nenávisti“, které se spojuje proti „hnusnému Babišovi“. Lze to tak brát?

Spiknutím bych to nenazývala. To, že vítěz voleb je vyšachován těmi, kteří proti němu dají v součtu přes 50 %, je vcelku běžná věc. Není to nic mimořádného. Po minulých volbách byla takto vyšachována třeba ODS v Praze, takže děje se to. Být na Babišově místě, přestanu řešit kraje, protože to z jeho pohledu stejně není až tak podstatné, a soustředím se na celostát – na to, aby se vyšachování ANO nemohlo stát po příštích volbách.

A velmi reálná šance tu je! ODS podepsala předvolební koalici s lidovci a topkou (jestlipak se tím pan předseda Fiala už spolustraníkům pochlubil?) a druhou Antibabiš koalicí budou Piráti se STAN. A tady pro Babiše končí legrace, protože volební matematika může být neúprosná. Může se tedy snadno stát, že Babiš „utrpí“ vítězství, ale vládnout bude někdo jiný… na tento scénář už se řada lidí těší, ale možná by si mohli uvědomit, že levicového Babiše odstaví od moci za tu cenu, že budou ve vládě ultralevicoví Piráti. Jestli má někdo pocit, že je to výrazně lepší varianta, tak já takový pocit opravdu nemám. Je to z bláta do louže.

Mohou menší opoziční strany dohromady skutečně Babiše vystrčit z vedení většiny krajů?

Mohou a podle všeho se tak již děje. Ale to je politika a čas od času to udělá každá strana, když se jí to hodí. A když už se jí to nehodí, tak takové jednání pro změnu kritizuje.

Babiš „vysál“ komunisty a sociální demokraty. I díky tomu se ANO stalo vítězem krajských voleb, na druhou stranu přišel o koaliční partnery. Kam dál může Babiš stoupat?

Nikam, potenciál růstu je totiž vyčerpán. Musí zůstat na svém, pokud nechce být mimo hru. Z komunistů ani socialistů si nic víc ukousnout nemůže, protože těmto stranám už zůstalo skutečně jen to nejskalnější jádro, které s vysokou pravděpodobností „nezradí“. Babiš tedy musí sázet na potenciální koaliční partnery. Tedy na SPD, na Hamáčkovu ČSSD (která snad pět procent přece jen nějakým zázrakem překoná), případně na nějaký úplně nový subjekt, o jehož vzniku se v kuloárech hovoří. Pokud nic z toho nevyjde, bude Babiš, filmově řečeno, „mrtvej Homolka“. Je tedy jasné, že marketingovému mágovi, panu Prchalovi, teď nastává náročné období, kdy bude muset makat na stachanovských 130 procent.

Já ale na to, že se Babiše podaří po příštích volbách hladce odstavit, zase tak úplně nevěřím. Ve hře je řada proměnných a rok, který do voleb zbývá, je v české politice hodně dlouhá doba.

A myslím si také, že by bylo velmi půvabné, kdyby se třeba lidovci dostali do PSP na společné kandidátce s ODS a po volbách dezertovali k Babišovi. Vlastně by to bylo takové hezky lidovecké. Navíc – Marian Jurečka podle mého soudu žádný zarytý a principiální antibabišovec není…

Velmi hlasitě o sobě dali vědět Piráti. Na počet hlasů to je jednoznačné druhé místo, daleko před ODS i další konkurencí. Jsou Piráti prostě jen příchutí dneška, nebo mají ještě kam růst a je chyba je podceňovat? Co je pravdy na tom, že za ně mluví zejména líbivá image, a nikoli program?

Každá politická strana se snaží být pro voliče sexy a trendy. Jenže zatímco ostatní se snaží a nejde jim to, Piráti se nesnaží a jde jim to. Pro mladé liberální městské voliče mají Piráti prostě šmrnc, a proto je volí. Že se tak zpravidla děje, aniž nějak více znají jejich program, to už je věc druhá. Kromě toho člověk, jemuž imponuje tento levicověliberální směr, asi nemá Pirátům co vytknout. Takže zatímco po minulých krajských volbách byli v pozici outsiderů, o čtyři roky později jsou na koni. A jejich aktuální volební úspěch dokonce na sociálních sítích slouží jako inspirace těm politickým subjektům, které dopadly jako sedláci u Chlumce v těchto volbách.

Jaký podíl má na úspěchu Pirátů Ivan Bartoš? Jak hodnotíte jeho vnímání obyvatelstvem? V mnoha průzkumech se Bartoš umísťuje z opozičních politiků nejvýše.

Jak je asi zřejmé, nechovám k Pirátům žádné politické sympatie, ale objektivně je třeba uznat, že Bartoš své kolegy z opozice o parník převyšuje. V debatách působí dobře a jeho náskok je jasně vidět právě tam, kde sedí v jednom studiu proti Pekarové nebo proti křečovitému Petru Fialovi, jehož charisma lze v politice přirovnat snad jen k Vladimíru Špidlovi. Když k tomu ještě připočtete Bartošovu na politika dost netradiční image, dají se důvody pro jeho vysokou oblibu pochopit. Sdílet tedy ne, ale pochopit ano.

Petr Fiala už se sešel s Markétou Pekarovou Adamovou a s Mariánem Jurečkou a údajně je ve hře koalice pro příští rok. Piráti se chtějí domluvit s hnutím STAN. Kdo je v tuto chvíli podle vás pravděpodobnější jako příští premiér, Bartoš, nebo Fiala?

Podle všech kuloárních informací ta koalice není ve hře, ale je již dojednána. Bude zajímavé sledovat, co na to řekne členská základna ODS a zda a kdy jí to vůbec bude předloženo k nějakému schválení. Za předsedy Topolánka se totiž v této straně zabydlela praxe, že se členy se nediskutuje, ale stavějí se před hotovou věc, a zdá se, že Petr Fiala v této blahé tradici zdárně pokračuje, a jde dokonce ještě dál. Zajímavé samozřejmě bude i to, zda si to členové nechají líbit, protože řada z nich čekala čtyři roky na volitelné místo na kandidátce, které teď nebude. Navíc ten, kdo nemá krátkou politickou paměť, si vybaví, jak se společná kandidátka s lidovci vymstila svého času takzvané Čtyřkoalici. Výsledek byl, že disciplinovaný lidovecký volič kroužkoval jako o život a lidovci přeskákali své kolegy z kandidátky. A to pak bylo mezi partnery ze Čtyřkoalice divení!

Každopádně kdybych si měla vybrat, jestli má větší šance na výhru koalice Pirátů a STAN nebo ODS s topkou a lidovci, tak sázím na tu první. A přitom ještě před rokem jsem tomu nevěřila.

V Senátu už nebude Jiří Dienstbier, ve volebním klání skončil dokonce až šestý, což potěšilo zejména majitele legálních střelných zbraní. Co k tomu říci?

Je to potěšující a můžeme z toho mít škodolibou radost, to ano. Ale nedělejme si iluze. On se zase brzo nějaký šílenec, který by chtěl odzbrojovat vlastní občany, najde a prázdné místo po panu Dienstbierovi zaplní. Boj s jedinci, kteří mají pocit, že nejlepší obrana proti útočníkovi není legální zbraň, ale úsměv a vlídné slovo, je bohužel během na dlouhou trať.

