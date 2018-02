Ježíš byl uprchlíkem, ale po pominutí nebezpečí se vrátil domů. Integraci muslimských menšin ale Evropa nezvládá. Toto jsme se po akci proti Dukovi dozvěděli od venkovského faráře

Co říkáte na dopis, který skupina aktivistů zaslala papeži a ve kterém na něj apelují, aby kardinálu a pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi neprodloužil jeho mandát? Myslíte, že nějakých sto podepsaných jedinců může reprezentovat určitou část katolické obce v ČR?

K výkonu jakéhokoliv úřadu, ať už světského (státního) nebo církevního, mohou mít různí lidé různé názory, které mohou legitimním a přiměřeným způsobem komunikovat osobně, nebo třeba i prostřednictvím jakýchkoliv médií. Zdá se, že tito lidé se nechali inspirovat velkým mediálním ohlasem, který vyvolal dopis skupiny lidí vytýkajících papeži Františkovi omyly ve výkonu jeho úřadu. Osobně mě vyznění celého dopisu i způsob onoho protestu před budovou arcibiskupství zklamay.

Aktivisté spojují Duku s tzv. „hnědnutím“ a s příklonem k nacionalismu. Vyčítají mu vstřícný vztah k Zemanovi i dopis, ve kterém gratuloval Tomiu Okamurovi k volebnímu úspěchu. Nejedná se o silná slova?

Víme, že sám pan prezident slíbil před druhým kolem prezidentských voleb, že pokud bude znovuzvolený, už bude „méně namyšlený, méně nafoukaný, méně sebevědomý“. V tomto ohledu zřejmě čekala veřejnost nějaké korektivy ze strany pana kardinála vůči panu prezidentovi v jeho uplynulém prezidentském období. Sám pan kardinál mi ale sdělil, že je případně nebude svému sousedovi vzkazovat přes média.

Co se týká Tomia Okamury, tak pan kardinál, coby představitel největší církve v České republice, pogratuloval svým dopisem po říjnových volbách všem stranám, které uspěly a dostaly se do Parlamentu. A to včetně komunistů, kteří ho přes rok věznili v Plzni na Borech v roce 1981. Chtěl tak dát najevo že se neuzavírá po demokratických volbách žádnému dialogu s kýmkoliv.To, že předseda SPD zveřejnil tento dopis 14 dní poté, kdy veřejnost viděla extremistické excesy jeho poslanců, je jeho vizitka. Chápu, že se mu v té chvíli tato „svěcená voda“ asi hodila.

Mám za to, že trpělivost a shovívavost, společně s ochotou hledat společnou řeč i s politickými oponenty, může být často mylně interpretovaná. Rád bych také připomněl papeže z doby 2. světové války Pia XII., jemuž i dnes je vytýkáno mlčení a snad i kolaborace s nacistickým režimem. Výsledkem jeho působení však byla mimo jiné konverze římského vrchního rabína Izraele Zolliho ke katolicismu, přijetí křtu, papeže jako kmotra a jeho křestního jména. Důvod? Kromě osobního hledání také to, co všechno dělal papež pro záchranu Židů.

Myslíte, že může zmíněný dopis u papeže Františka najít úrodnou půdu?

Víte, my se někdy až příliš prožíváme. Ve světové církvi jsme absolutně malým dvorečkem a papež František se orientuje více na země z Latinské Ameriky, Asie nebo Afriky. Tam koneckonců vidí i budoucnost církve. Zajímavé ale je, že 12. února, tedy dva dny před oním protestem, vydal papež František své motu proprio „Učit se odcházení“, kde zmiňuje podmínky a možnosti zřeknutí se takového úřadu v katolické církvi. Konečné rozhodnutí je výlučně na papeži. Setrvání v úřadu nemá být chápáno jako „privilegium, osobní triumf či projev přízně, k němuž by zavazovalo přátelství či blízkost, ani jako vděčnost za poskytované služby“, nýbrž má být posuzováno v rámci „společného dobra církve“.

Podle nové normy je tedy pověření k úřadu prodlouženo do chvíle, kdy zainteresované osobě je sděleno přijetí demise nebo prodloužení úřadu na dobu určitou či neurčitou. Římský biskup, papež František, také zdůrazňuje přípravu na odstoupení z úřadu skrze „zbavení se touhy po moci a přesvědčení o své nenahraditelnosti“. Nabádá, aby k tomu došlo v „pokoji a důvěře“. V modlitbě má nastoupit rozlišování ohledně nové životní fáze, jež se má vyznačovat „prostotou, pokorou, přímluvnou modlitbou, časem věnovaným četbě a připraveností vykonávat prostou pastorační službu“.

Věcí, kterou aktivisté Dukovi vyčítají, je i jeho postoj k muslimským migrantům, který je záporný. Duka se netají tím, že je přijímat nechce. Je ale reprezentantem katolické církve. Není jeho postoj vzhledem k tomu, že v mnoha muslimských zemích jsou křesťané pronásledováni, v zásadě pochopitelný ve smyslu toho, že zkrátka chce chránit svoje ovečky?

Nemyslím si, že by pan kardinál z principu odmítal pomoc komukoliv. V tomto ohledu z jeho mandátu a z mandátu ostatních biskupů působí Charita v České republice. Faktem je, že je třeba těmto lidem okamžité pomoci bez ohledu na náboženské vyznání – a zároveň je třeba jim pomoci vrátit se domů tím, že se mezinárodní společenství zasadí o stabilizaci a mír v jejich zemích. Připomeňme si, že i Ježíš byl uprchlíkem, po čase se ale vrátil s rodiči domů, když nebezpečí pominulo.

Na druhou stranu si přiznejme, že Evropa, dlouhodobě nezvládá integraci muslimských menšin rezignací na své tradice a tím i na kulturu a náboženství. Vznikají tak skutečná islámská ghetta. Ochota nechat stavět v Evropě mešity, která je založena na svobodě vyznání, musí být provázena požadavkem svobody pro křesťanské menšiny v muslimských zemích, včetně stavby kostelů tam. Tomu tak bohužel není. Mezináboženský dialog, který by měl probíhat v jednotlivých zemích a který by se měl především týkat násilných textů v posvátných knihách jednotlivých náboženství, téměř neexistuje. Toto by měli prosazovat politici a státníci více než mírové pochody po jednotlivých atentátech.

Je Duka národovec? Církev je přeci ze své podstaty internacionální institucí. Stejného charakteru je i samotné křesťanství...

Křesťanský příběh vypráví o Bohu, který se stal člověkem, Židem, členem určitého národa a kultury, kterou žil a také tvořil. Snoubí se tu tedy univerzalismus a jednotlivost. Národ a internacionalismus se v křesťanství nevylučují, naopak se vzájemně doplňují.

Ve svém vystoupení aktivisté kritizovali i Dukův postoj k některým menšinám, jako jsou např. rozvedení, lesbické ženy, gayové či matky samoživitelky. Myslíte, že jsou to oprávněné výtky?

Z principu každý člověk má zapotřebí duchovní péče, pomoci a doprovázení. Vím o tom, že pastorační středisko pražského arcibiskupství má bohatý duchovní program pro rozvedené nebo matky samoživitelky, včetně různých sociálních zařízení pro svobodné matky, které provozuje Charita ČR. LGBTQ komunita na sebe někdy příliš upozorňuje a určité věci si zbytečně vynucuje. To potvrzují i mnozí takto orientovaní lidé. Vím o mnoha kněžích, kteří se těmto lidem trpělivě věnují a doprovázejí je. Činí tak dlouhodobě, nejen např. při příležitosti pochodu Prague Pride, který není nikde ve světě katolickou církví oblibován, stejně jako mnoha takto orientovanými lidmi. Bohužel jsou ale i duchovní, kteří tyto lidi naprosto zbytečně zraňují.

Lze usuzovat, že existuje nějaké názorové štěpení i uvnitř samotné katolické církve, a sice mezi příznivci současného liberálního papeže Františka a příznivci konzervativnějšího křídla církve?

Křesťanství, evangelia, nejsou ani liberální, ani konzervativní. A jde vždy o to najít co nejlepší způsob interpretace současnému člověku. Protože to, že se Bůh stal člověkem a zemřel za něj i vstal z mrtvých, je dobrá zpráva. O těchto intepretacích, důrazech a pravidlech se v církvi vede legitimní debata, kterou papež František podporuje a výrazně ji otevřel. Nezapomíná však přitom vždycky zdůrazňovat, že první pravdou církve je Kristova láska.

autor: Jonáš Kříž