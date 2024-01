Jurečka měl rezignovat už dávno, Rakušan taky do pr**le. Ředitel pražské policie je blbec. John Bok se s tím nepáře

reklama

Před začátkem nového roku zažilo Česko těžkou tragédii. Střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak jste tu událost prožíval?



Předcházela tomu jiná tragédie, a to útok Hamásu z Gazy na Izrael. To byl velký kulturní šok, protože takové násilí nemá nic společného s naší civilizací. Izrael totiž respektuje stejné hodnoty jako my. Nicméně vraždění na filozofické fakultě se nám dělo přímo pod okny. Žijeme v zaprděném Česku tak, že se necítíme ohroženi, a když se to stane, tak čumíme. Měl jsem po hladovce, která nějak zatřásla vládou a premiérem. Byl to svátek. Vzájemně jsme se s Jirkou Gruntorádem podporovali v tom, že jsme lidské bytosti, které si nenechají s**t na hlavu. A dělali jsme to tak, jak to v minulosti dělala Charta 77. Takže šlo o nenásilný a pasivně rezistenční občanský vzdor.





Ze samotné tragédie jsem byl v šoku, ale zároveň jsem nepochopil, proč se v té budově nenašel jediný člověk, který by se snažil útočníka zastavit a sejmout. To nechápu. V jaké společnosti to žiju, že všichni utíkají a třesou se místo toho, aby někdo riskoval život a zastavil tu zrůdu, toho zoufalce. Chápu, že strach je hrozná věc, ale jestli naším pudem sebezáchovy je útěk, tak to je chování lovené zvěře. Odmítám být loven. Naopak pud sebezáchovy spatřuji v ochraně bližních a sebe sama. Nemluvě o tom, že selhal celý bezpečnostní systém. Už několikrát jsem vyjádřil politování nad tím, jak z nás policie, prezidium a ministr Rakušan dělali debily. Jako bychom nebyli myslící bytosti. A nyní vyplouvají na povrch věci, které nakonec potvrzují, co jsem si od počátku myslel.



Jak podle vás selhal bezpečnostní systém?



Spousta věcí byla špatně. Už dopoledne policie věděla, že došlo k vraždě teroristova otce. Terorista je od slova teror. Je to tedy ten, který terorizuje druhé. Věděli, o koho se jedná, ale měli pořád nějaké pochybnosti? Mě zajímá sled událostí. Tři policajti přijdou do vrátnice filozofické fakulty a ukazují na mobilu toho člověka a vědí jeho jméno. Ptají se, jestli ho vrátný anebo někdo jiný zná. Pak přijde výpověď prorektora fakulty Rákosníka, který tu fotku také viděl. Když pak jel výtahem nahoru, tak mu volá tajemnice, aby se vrátil, že se někde v domě střílí. To je absurdní. Policisté byli informováni, údajně jeho matkou, že chce spáchat sebevraždu a je ozbrojený. Ale policisté, kteří se dostavili na „fildu“, řekli vrátnému a panu profesoru Rákosníkovi, který s nimi také mluvil, že když se něco bude dít, ať volají na 158.



Také zjistili, že se nacházel necelou půl hodinu před začátkem střelby v Revoluční. Vystopovali jeho mobil. Policajti z „fildy“ odešli a nezůstal tam ani jeden. Žádné doporučení, že by měl být kontrolován každý mladý muž vstupující do budovy. Nic. Když zpočátku volali z filozofické fakulty na policii, že se tam něco děje, tak jim nevěřili.

Fotogalerie: - Svíčky mizí ze schodů



Měli nespočet poznatků. Podcenili to. Operační složky policie, které mají být ostražité a nepodceňovat žádnou informaci, se tady chovaly jako amatéři. Dělal jsem zpravodajského důstojníka, takže vím, o čem mluvím. I oni pak připustili, že k tomu zaujali indiferentní postoj. Říkal to šéf pražské policie, který při tom vypadal jako okrskář, a ne člověk s generálskou hodností a magisterským titulem. Když mluvil, tak mi připadal jako klasický, komunistický, blbý a vypatlaný esenbák.



Měly by kvůli tomu padat hlavy?



Určitě. Ministr by měl jít do pr**le. Policejní prezident věděl, že je to v haj*lu, ale držel basu. Takže taky. A ten debilní ředitel pražské policie taktéž. Můžu veřejně prohlásit a může mě žalovat za urážku, že je blbec. Svědčí to akorát o tom, v jakém je policie stavu.



Nemyslíte si, že by také pomohl zákaz držení dlouhých rychlopalných zbraní?



Pomohl. Rychlopalná zbraň je útočná zbraň. Je obranná i útočná v případě války, kdy ji používají vojáci. V civilu je to zbraň válečná a nebezpečná. Do rukou civilistů nepatří ani omylem. To je věc, která u nás selhává. Psychotesty a další opatření. Mít zbraň není právo občana. To je blábol a kec. Chápu, že myslivci potřebují zbraně, když chtějí lovit. Nemám sice rád, když se vraždí zvířata, ale tohle chápu. Přírodu je třeba někdy pročistit, když se například přemnoží divoká prasata.





Paradoxem je, že speciální jednotka, která byla vytvořena právě k předcházení podobných hrozeb, dělala nácvik na ministerstvu na Staromáku. Jsou v civilu a měli by nenápadně pacifikovat potenciální hrozby. Ostatně k filozofické fakultě vyrazili také, ale v době, kdy už se střílelo. Tihle vycvičení specialisté berou velké prachy.



Debil Rakušan chce ještě víc lidí, a ještě říká, že to byl profesionální zásah. Nebyl to žádný zásah. Vždyť se ten vrah údajně sám zastřelil poté, co splnil svou misi. Prostě ta tragédie se stát nemusela. Heslo „Pomáhat a sloužit“ by měli policajti ze svých aut smazat.



Po masakru se odehrál mejdan ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ten se pak při vysvětlování zamotal do svých lží. Je to dostatečné provinění na rezignaci?



Kvůli Jurečkovi jsme ostatně drželi hladovku. Odepsal Daně Němcové, Petrušce Šustrové a Jirkovi Gruntorádovi, kteří na něj apelovali, aby napravil to, co pomrvili jeho byrokraté na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak arogantně, až to nebylo hezké. Možná jeho tajemník. Ale to je jedno. Člověk v takové funkci by se měl obklopit chytrými a citlivými lidmi. Ale tak to nefunguje.





Už jsme rozebírali strašnou amatéřinu Ministerstva vnitra. Proč si ten idiot Rakušan myslí, že ze starosty má na to být ministrem vnitra? Vždyť s tím nemá žádné zkušenosti. Udělal rychlou kariéru, vstoupil do strany starostů, což je spíš oborové sdružení než strana, ale dostalo se do Parlamentu. Je to absurdní.



Jurečka měl rezignovat už dávno. On asi bude hodný člověk, ale to není určující. Proč člověk, který je vzdělaný v oblasti zemědělství, tedy agronom, co vlastní i nějaký zemědělský majetek, nedělá ministra v resortu, kterému rozumí. Jurečka dostal při dělení vládního prasete trafiku práci a sociální věci. Nikdy před tím to nedělal. Absurdní je, že ministrem zemědělství je lidovec Výborný, což je původní profesí učitel dějepisu.



Ústavní soud se zabývá návrhem jedenasedmdesáti poslanců ANO na zrušení vládní novely, která zkrátila červnovou valorizaci penzí. Jaký by měl být podle vás spravedlivý verdikt?



Nejsem si jistý, jestli by tyto věci měl Ústavní soud vůbec řešit. Měl by se hlavně zabývat dodržováním ústavy a ústavního pořádku, a tedy i stížnostmi občanů na porušování ústavních práv. V situaci, kdy spolu hrají dva protihráči v Parlamentu, jedni, tedy ANO, něco pos**ou dřív, a pětikoalice dělá voloviny dnes, je bohužel třeba respektovat volby. ANO rozhazovalo a říkalo tomu sociální politika. Myslíte si, že Babišovi záleží na lidech? Ani náhodou. Babiš na občany zvysoka s**e, vždyť se podívejte, jak vykořisťuje zaměstnance ve svých firmách. Potvrdila to investigace mnohých novinářů. Takže je to od babišovců i další populistické gesto a trik, jak získat další voliče před volbami do Evropského parlamentu.

Fotogalerie: - Bok drží hladovku



Z téhle vlády taky nejsem nadšený, přestože jsem ji volil. Chtěl jsem změnu, ne „Antibabiše“, ale nic lepšího na talíři nebylo. Třeba k válce na Ukrajině se tahle vláda postavila optimálně. Mě taky vláda připravila o valorizaci důchodu. Mám 18 000 důchodu, přestože bych měl mít jako účastník třetího odboje 22 000. Ale já si nestěžuji. Jsem šťastný. Mám skvělé děti, které nás podporují. Jsou prostě dobře vychované, slušné, zodpovědné a chvála bohu i úspěšné, takže mají z čeho nám pomáhat.



Utíkáte mi ale od otázky…



Nevím, jestli je nejlepším řešením se se strkanicí v Poslanecké sněmovně, potažmo v Senátu, obracet na Ústavní soud. Ústavní soud by podle mého názoru měl říct, že to soudit nebude, že nebude dělat politického rozhodčího. Jde totiž o politické rozhodnutí. Poslanci byli zvoleni, aby dělali politická rozhodnutí a domluvili se spolu na řešení, ne aby se předháněli, kdo má „většího pinďoura“, tedy politické svaly.



Ústavní soud se nicméně do politických strkanic vkládal v minulosti velmi často. Třeba když rozhodovali soudci o svých platech. To prostě neměli dělat. Nešlo o ústavu a její nedodržování. Jde o debilní chápání funkce Ústavního soudu a jeho role. V tom tento soud selhává.



Dalším velkým tématem je korespondenční volba. Jak se k té stavíte?



Dnes už jde o normální praxi v mnoha zemích. Každý občan má anebo může mít datovou schránku, která je dosti bezpečná. Tak proč ne? Je to důležité pro české občany, kteří žijí všude možně po světě. Je jich dost a oni nemohou v mnoha případech volit, protože to mají na velvyslanectví daleko. Takže je jim upíráno jejich nezcizitelné právo volit. Mám jednoho takového kamaráda na severu Japonska, který to má do Tokia dost daleko.





To je téma pro Ústavní soud. Proč se pořád volá po digitalizaci, když v tomhle případě nevyhovuje? ANO je proti tomu, protože ví, že mu mezi krajany v zahraničí pšenka nekvete. Takže za mne korespondenční volby ano.

Psali jsme: Prezident Pavel: S izraelským prezidentem jsem mluvil o bezpečnosti i o pomoci palestinským civilistům On může vyhrát. Nigel Farage má šanci uspět ve volbách Spolek Šalamoun: Hladovějící disidenti Gruntorád a Bok uznáni vinnými Ten mag*r v té helmě mě přišel natáčet... Dusno před Strakovkou, ale hladovka končí. Fiala ustoupil



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE