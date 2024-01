Jurečka nezvládá, zní z SPD. Další důvody, proč by měl odstoupit

Kromě večírku při střelbě, o kterém posléze neříkal pravdu, našla poslankyně SPD Lucie Šafránková z hlavy čtyři další důvody, proč by ministr práce Marian Jurečka měl odstoupit. Svůj resort podle opoziční poslankyně nezvládá. A doplnila také, jak to bylo s prostředky na valorozaci důchodů v loňském roce, které vláda nedala do rozpočtu a pak kvůli tomu škrtala valorizační vzorec.

reklama

Minulý týden vystupovali ministři Jurečka a Stanjura před Ústavním soudem, kde se probíralo snížení důchodové valorizace v loňském roce. Co jste říkala na to, co před soudem padlo?

U tohoto soudu jsem byla celý den, abych i svou účastí podpořila důchodce.

Je velká škoda, že hnutí ANO odmítlo, abychom byli, jako poslanci SPD, byť zastupujeme přes půl milionu voličů, spolupředkladateli této ústavní stížnosti.

Protože v tom případě by tato stížnost měla mnohem širší politické zastoupení a tím i vyšší politickou váhu ˜– a také bychom do ní dodali své odborné argumenty na podporu práv našich důchodců na mimořádnou valorizaci v původní výši, a na to, proč a v čem je vládou schválený zákon na její snížení protiústavní.

Oba ministři u Ústavního soudu říkali, že v roce 2023 neočekávali tak vysokou inflaci, od které se odvíjí výpočet mimořádné valorizace, jaká pak k 31.1.2023 byla. Proto se prý s tak velkým objemem peněz na mimořádnou důchodovou valorizaci dopředu nepočítalo. Co říci na toto tvrzení, skutečně mohly široké ministerské aparáty tak selhat v prognóze vývoje cen?

Veřejně jsou dostupné analýzy České národní banky i analýzy bankovních a investičních společností (Komerční banka, ČSOB, UniCreditBank), které již na podzim roku 2022 s velkou přesností předvídaly celkovou inflaci za rok 2022 a poté i vysokou lednovou inflaci pro rok 2023, a to se značným předstihem na to, aby se s těmito prognózami mohli vládní představitelé seznámit, vzít je na vědomí a pracovat s nimi.

Přes všechny tyto prognózy však vláda s těmito penězi na mimořádnou valorizaci v rozpočtu na rok 2023 nepočítala.

Pokud jde o Mariana Jurečku, ten v posledních dnech působí jako „ministr na odstřel“, čelil výzvám k rezignaci nejen v souvislosti s nekompetentním výkonem funkce, ale také kvůli skandálu s ministerským večírkem po střelbě na Filozofické fakultě a s nevěrohodným vysvětlováním jeho průběhu. Měl by podle vás ministr Jurečka odstoupit?

Ano, hlavně s ohledem na to, že nezvládá řízení resortu. Ministr Jurečka je přímo zodpovědný za nedostatečnou pomoc lidem v důsledku dopadu vysokých cen všech základních životních potřeb – potravin, bydlení, energií, tepla, vody.

Mnoho zásadních věcí ministr Jurečka neřeší vůbec – například tristní situaci zdravotně postižených občanů závislých na pomoci jiných osob, kterým odmítá zvýšit směšně nízké příspěvky na péči a projednání mého dva roky starého návrhu zákona na jejich zvýšení neustále blokuje.

Odstoupit by měl i za to, že dopustil neuvěřitelné poškození rodin s nejmenšími dětmi v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku, který těmto rodinám sebral školkovné a slevu na manželku (manžela) pečující v domácnosti o děti, čímž je připravil zhruba o 44 000 korun čistého ročně.

Nemluvě o tom, že ministr odmítl od Nového roku navýšit částky životního a existenčního minima, navrhl snížit normativy a příspěvky na bydlení a prosadil nemorální podobu zvýšení rodičovského příspěvku, když jej upřel všem dětem do 4 let, které se narodily před 1. lednem 2024.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi jste usilovali o zvýšení příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením, což vláda odmítala kvůli napjatému rozpočtu. Vy jste avizovali, že budete o navýšení tohoto příspěvku dál usilovat, je tedy v tomto směru nějaký nový vývoj?

Tento návrh prosazuji již od minulého volebního období a ihned na začátku současného volebního období jsem tento návrh předložila znovu, což dokladuje číslo jeho sněmovního tisku – 9. A od té doby na každé schůzi Sněmovny navrhuji jeho předřazení na program jednání. Naposledy tomu tak bylo toto úterý, 16. ledna, kdy opět vládní poslanci odmítli tento návrh doprojednat v tzv. prvním čtení. Přitom by to zabralo cca 10 minut času.

Ale vlastní návrh ministr Jurečka a vláda nejsou schopni, nebo ochotni, předložit.

Situace těchto zdravotně postižených se už mezitím stala kvůli velkému zdražování základních životních potřeb i sociálních asistentských a pečovatelských služeb naprosto neúnosnou.

Řádná lednová schůze Poslanecké sněmovny je přerušena schůzí mimořádnou, kterou si koalice vyhradila na projednávání korespondenční volby. Jak se stavíte k tomuto nápadu?

Absolutně odmítavě. Korespondenční volba popírá a neguje základní ústavní principy volebního práva – zejména jeho tajnost, rovnost a přímost.

Pro mě osobně je na tom nejvíce nepřijatelná ta skutečnost, že tento typ volby otevírá prostor pro nátlak na voliče v tom smyslu, že volba přestane být svobodným rozhodnutím a věcí svědomí každého jednotlivce a bude moci probíhat pod kontrolou a pod dozorem jiných osob, které přitom mohou zneužít svého nadřazeného postavení – například v rodině nebo v zaměstnání.

A některé skupiny občanů, například velmi mladí prvovoliči nebo naopak senioři, budou cílem velkého tlaku na to, jak mají hlasovat. S minimální (nebo žádnou) možností, jak se tomu tlaku vyhnout.

Přitom ta svoboda volby bez nátlaku a bez vnější kontroly je pro mě ohromným výdobytkem a zásadní hodnotou.

Psali jsme: Důchodovou reformu prosadíme, vzkázal Fiala. A poslanci už vědí, co Jurečka na lidi chystá Vláda je mimo realitu, požár hasí benzínem. Po válci sto osmičky se opozice chystá říci své Obrana, obrana, obrana. Vláda podle Šafránkové z SPD ukázala, jak jí záleží na lidech Hanebné. Nejen že je to málo. Ale dostanou jenom někteří. Šafránková nemá z Jurečky radost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE