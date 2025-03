K čemu by Rusům byla Evropa? Ševčík položil kousavou otázku

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 73% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 24% Dovolit zůstat každému, kdo chce 3% hlasovalo: 2458 lidí zvýšit výdaje na obranu. „Jsou to tři roky, kdy nedaleko od nás začala válka s dalekosáhlými důsledky pro celou Evropu. Obracím se na vás nyní i proto, že vím, že se mnozí v posledních týdnech cítíte velice znejistění tím, co se děje na mezinárodní scéně. Máte obavy, co současné změny mohou znamenat pro nás a pro budoucnost našich dětí,“ hovořil premiér o současné situaci. Jasně upozornil na nutnost konkrétních kroků v oblasti obrany, zejména pokud jde o navýšení výdajů: „Aby se nám to podařilo, musíme hned začít s konkrétními kroky. Za prvé musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP během několika dalších let a musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně.“

Slovy premiéra je nutné přijmout i na evropské úrovni nová fiskální pravidla, která umožní velké investice do obrany realizovat. Unie prý má nevyužité zdroje: „A ku příkladu nevyužitých 93 miliard z Fondu obnovy by Evropská unie měla využít na posílení naší obranyschopnosti, na podporu společných nákupů pro naše armády a na podporu posílení kritické infrastruktury.“

Další možností je využít k podpoře Ukrajiny zmrazený ruský majetek v EU. Jeho souhrnná hodnota se odhaduje asi na 200 miliard eur. Pro takový návrh se vyslovuje nejen Petr Fiala, ale i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a také britský premiér Keir Starmer nebo polská vláda.

V neděli večer na setkání evropských státníků v Londýně došlo k potvrzení základních pozic. Jednou z nich je podle premiéra Fialy zajištění, že Ukrajina bude mít silnou armádu. Na evropské úrovni by měly vzniknout finanční nástroje, které umožní posílit výrobní kapacity a obranný průmysl. Na úrovni jednotlivých zemí se mohou měnit platná pravidla. Příští německý kancléř Friedrich Merz údajně plánuje kvůli zbrojení značnou úpravu německé dluhové brzdy. Veřejné zadlužení je dnes v Německu zastropováno na 0,35 % HDP. Pro tak zásadní (ústavní) úpravu pravidel ale bude Merz jen těžko shánět v Bundestagu dostatečnou podporu. Jako druhá varianta se nabízí využití nouzového stavu, jako k tomu došlo například za covidu.

Na otázky ohledně těchto témat pro ParlamentníListy.cz odpověděl ekonom, docent Miroslav Ševčík.

Premiér Fiala chce zvyšovat výdaje na obranu ke třem procentům HDP. Navrhl, aby se ke zbrojení použilo například nevyužitých 93 miliard z Fondu obnovy. Je to dobrý nápad?

Ne, je to výsměch občanům této země. Další zvyšování vojenských výdajů považuji za neefektivní, zbytečné a naprosto neadekvátní. Strašení Ruskem je fakt blábol. Co by tady v Evropské unii, v případě Velké Británie, chtěli Rusové získat? Jejich necelých 150 milionů obyvatel má všechny zdroje surovin, které potřebují k relativně pohodlnému životu pro svůj průmysl. Mají své velké území, které je v některých oblastech velmi řídce osídlené, a půjdou vojensky atakovat předluženou, postupně deindustrializovanou Evropskou unii a další země Evropy včetně Velké Británie? Že by chtěli dělat pořádek u nás? Sorry, takoví altruisté určitě nejsou.

Věříte, že je možné větší zbrojení utáhnout skrze vyšší deficit?

Je to ekonomický nesmysl. Nemáme dostatek peněz na zabezpečení například kuchařů a školníků ve školách. Chybějí peníze ve zdravotnictví. A budeme zvyšovat deficit kvůli hlouposti politiků?

Co pro nás bude navýšení výdajů na zbrojení o desítky miliard korun znamenat? Jak to lidé pocítí a kdy?

Nebudou peníze na daleko, ale daleko důležitější věci. Povede to k prohlubování deficitů, zvyšování zadlužení a může to vyvolat opětovný rychlý růst cen. Odnese to budoucí generace.

Fiala řekl, že se musíme postarat o to, aby byly vynaloženy účelně a rozumně. Věříte tomu?

Ne, Fialovi nevěřím vůbec nic. Když si srovnám jeho předvolební sliby, jeho dřívější postoje k EU a jeho současnou činnost, tak mu opravdu nemůžete věřit, že se možná vůbec jmenuje Fiala. A úplným bizárem je dnešní vyhlášení kandidatury nejhloupějšího ministra zahraničí za Českou republiku v historii České republiky, piráta Lipavského, za ODS. Tak to je opravdu vrchol, co už Fiala tady na politické scéně dělá.

