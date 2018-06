Kavárna, Halík, rádoby intelektuálové. Přes veřejnoprávní média chtějí manipulovat. Starší lidi neobalamutí, tak jdou po studentech a žácích, udeřil mediální znalec

Kolem veřejnoprávních médií je opět rozruch. První, na co se chci zeptat, je zvýšení poplatku pro Český rozhlas, o kterém bylo prohlášeno, že nepřipadá v úvahu. Český rozhlas se dostává do finančních potíží kvůli zákonu o DPH a navíc poplatek neroste už dlouhá léta. Jak vnímáte otázku financí a veřejnoprávních médií?

Veřejnoprávní média plní stále ještě svůj úkol, ale jsou podstatně vytlačována novými médii. Lidé začali komunikovat mezi sebou, mohou si vybírat co je zajímá a dělat si na to svůj názor. Ale stále si myslím, že je dobře, že existují.

Co se týká jejich financování, tak situaci Českého rozhlasu zavinil bývalý generální ředitel Vlastimil Ježek, který se zřekl nabídky asociace na reklamu a v podstatě se tak zřekl z větší části vysílacího času určeného pro reklamy a pro Český rozhlas ztratil hodně peněz. Je tedy jasné, že by potřebovali zvednout poplatek, ale přes Parlament to pravděpodobně neprojde. Důvodem je kampaň zaměřená hlavně na Českou televizi, jak plýtvá penězi, která se dostala i do Českého rozhlasu.

Podle mého názoru je východisko takové: udělat z televize a rozhlasu jedno veřejnoprávní médium a museli by vyjít se stávajícími poplatky, které mají dohromady. Pochopitelně je otázka, zdali tam není moc přebytečných lidí, ale co si budeme povídat, těch je přebytek hlavně na ministerstvech i na různých úřadech a nikomu se nechce zeštíhlovat. Uvidíme, jak se do toho pustí Andrej Babiš, jestli mu to všechno vyjde a jak financování oseká.

V souvislosti s personálem, který jste zmínil, připomenu výrok Václava Klause, že by Česká televize mohla propustit tisíc lidí, kteří by mohli posílit české automobilky...

On to tak bývalý prezident nemyslel, aby hned odešli do škodovky, ale mám takový dojem, že je v České televizi možná moc lidí. Nikdo neví kolik, a jak jsou placení. Chtělo by to asi větší transparentnost, abychom věděli, kolik a kdo se na čem podílí. Když jsem byl ještě ve funkci a chodily za mnou Prima a Nova a pak přišla Česká televize, tak měli vždy o dva, tři lidí více. Je nutné se nad tím zamyslet vzhledem k tomu, že technické prostředky jsou dnes daleko vyspělejší, sofistikovanější, lehčí a jednodušší.

Každopádně je jasné, že Česká televize dnes žije z podstaty, kterou tam zanechal bývalý management, kde šlo o několik miliard a my jako asociace komunikačních agentur jsme bojovali za to, aby reklama zůstala zachována. Když je dobrá reklama, jedná se o komerční informace, které lidem pomáhají při výběru zboží nebo služeb. Poslední ředitelé však nemysleli na ekonomickou otázku a já si myslím, že to nebude dlouho trvat a ředitel Petr Dvořák vyčerpá, co mu Ivo Mathé a jeho management zanechali.

Víte o diskusi na SeznamZprávy, které se účastnili Zbyněk Stanjura, Miroslava Němcová (oba ODS) a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral?

Ano. O Stanjurovi a zvláště o poslankyni Němcové mám své mínění, ne zrovna nejlepší. Já jsem byl svědkem toho, když byla poslankyně Němcová v České televizi v době revoluce, kdy ji obsadili takzvaní v uvozovkách progresivní novináři, kteří ji dnes svým způsobem ovládají. Myslím, že jde o dámu, která médiím příliš nerozumí.

Stanjura se hned v počátku podivoval nad tím, proč Zavoral pozvání přijal, když Poslanecké sněmovně je odpovědná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, nikoliv generální ředitel. On přesto pozvání přijal. Stanjura nakonec opustil místnost…

Zavoral si jako bývalý marketingový šéf Českého rozhlasu myslel, že jim vysvětlí, o co vlastně jde. Tito poslanci však nejsou zrovna pevní v kramflecích, a jestliže přijde generální ředitel, pak nechápu, proč Stanjura práskne dveřmi. To je nevychovanost a podle mne by se poslanci takto chovat neměli.

René Zavoral se ohradil proti tomu, co se při diskusi dělo s tím, že v životě nezažil podobný tón peskování ředitele svobodného média…

To Zavoral se měl zvednout a říci: goodbye, s vámi se bavit nebudu. Od toho já tady nejsem. Myslel jsem, že chcete něco osvětlit, ale vy umíte jen házet bláto a špínu. Měl se zvednout a odejít. Zná Český rozhlas a ví, zda je možnost nějakých úspor. A ví, že s těmi penězi, které má, nemůže dlouhodobě vyjít, takže je nucen k propouštění. A nyní Němcová to svádí na Kroupu, novináře, jenž si myslí, že je nad bohy a on jedině má pravdu.

I na to se chci zeptat. Němcová sama prohlašovala, že reorganizace má být ve skutečnosti skrytá msta za Kroupův pokus o převrat. Tvrdí, že Andrej Babiš vlastní média a má strach o nezávislost Českého rozhlasu – ale není to právě ona, kdo tímto vystoupením a tím, co prosazuje, chce vlastně omezit nezávislost?

To máte naprostou pravdu. Co má mluvit do novinářů veřejnoprávního média, které je nezávislé, a do Rady, jež je volena Parlamentem? Jenomže to bylo pravděpodobně namířeno proti Andreji Babišovi, v tom případě jde o pokleslou filozofii paní poslankyně a už je čas, aby toho nechala a vrátila se ke knihám nebo k pozorování Sázavy.

Stala se veřejnoprávní média znovu bojovou zónou politických stran?

Kvůli blížícím se volbám a množení se pokusů o převrat... Co si budeme povídat, jedná se o pokusy kavárny, Halíka a rádoby intelektuálů namyšlených jak jsou nedotknutelní, nejchytřejší na světě a všechno vědí... Uvědomují si, že pokud budou mít na své straně tato média, zvláště pak Českou televizi a Český rozhlas, může jim to velice pomoci, protože jejich prostřednictvím se lidé dají velice lehce manipulovat, dostávat pozvání na meetingy a protesty a podobně.

Český „majdan“ se tady nepovede, Češi nejsou Ukrajinci a my umíme číst mezi řádky. Hodně jsme si už prožili a podobné kecy nás neobalamutí, zvláště pak starší generaci. To, že jdou po žácích a studentech, je pochopitelné, protože oni chtějí změnu, jsou mladí a nabití energií, jsou lehce zneužitelní – a je sprostota, že toho kavárna využívá.

DVTV zveřejnila rozhovor Martina Veselovského, který si pozval generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Jak jste ho vnímal?

Dvořák z toho vybruslil dobře. Jeho odpovědi byly velice uvážlivé a neuškodil si, byť byl různě vytáčen a peskován a tak dále. Každopádně z toho nevyšel jako poražený.

Zajímá mne, jak obstál Veselovský, vzhledem k tomu, že se z mého pohledu neudržel...

Máte naprostou pravdu. Veselovský je výborný, příjemný člověk, ale tohle nezvládl, vysloveně prohrál. A Dvořák ho přehrál po všech stránkách.

Pokud vím, etickému kodexu novinářů odporuje, že člověk, jehož se téma osobně dotýká, by se mu neměl věnovat a přenechat jej kolegům. V jeho případě by to znamenalo nedělat takový rozhovor.

Jistě, s Drtinovou z České televize odešli, a přitom on i Drtinová jsou velice zkušení profesionálové. Avšak je zde ta zapšklost a Veselovský se nedokázal povznést nad svoji minulost a skutečnost, že dělá rozhovor s člověkem, kvůli kterému odešel. Dvořák riskoval, když přijal pozvání, protože věděl, že bude vystaven různým útokům, ale neprohrál, útok odrazil a odešel se štítem.

autor: Zuzana Koulová