Kdo mohl skočit a vypustit kauzu s ricinovým agentem?! Promluvil muž, který českým firmám umetá cestičku na východ

RUSOVÉ V ČESKU Po koronakrizi už Evropa nebude tím světadílem, jakým byla před tím. Ostatně celý svět se změní. Svatba EU s Ruskem by byla prospěšná. To si myslí Sergej Tatun, který sice pochází z Běloruska, ale v Ruské federaci má jeho rodina silné kořeny. V Česku má firmu E Conzult CZ, která se snaží prohlubovat obchodní vztahy s Běloruskem a Ruskem.

reklama

Poslední zajímavá kauza, co se vztahuje k Rusku, je takzvaný "ricinový agent" a kolotoč dohadů kolem ní. Co o ní soudíte?

Nedokázal jsem od začátku pochopit, že tak nedůvěryhodnou kachnu může nějaký novinář vypustit. A proto i chápu, proč mají v Česku novináři tak špatné renomé. Stále je kolem toho spousty spekulací. Buď to bylo vyrobené uměle v rámci rostoucí rusofobie anebo si někdo udělal z Bezpečnostní informační služby (BIS) a následně dotyčného novináře dobrý den.

Následně byli z Česka vyhoštěni dva ruští diplomaté a z Ruska na oplátku dva čeští...

Nechápu, proč dva, když údajným viníkem byl jen jeden. Ale chápu reakci z ruské strany. Formou jakési vybíjené to může dojít až tak daleko, že budou zrušena obě diplomatická zastoupení. Strategicky a logicky myslící člověk si dokáže spočítat, že to k ničemu dobrému nepovede.

Ještě před tím byla odstraněna socha maršála Koněva. To k dobrým vzájemným vztahům obou zemí také moc nepřispělo...

Vezmu to oklikou. Tuším, že v roce 1997 jsem spolupracoval s firmou První brněnská strojírna. Jezdili jsme na služební cesty do Tomska a občas si udělali výlet po okolí. Viděli jsme pomníky "Běločechů" . Byly upravené a v pořádku. Dokonce jsme hovořili s příbuznými těch československých vojáků, co v Rusku zůstali. Někteří jejich dědové dezertovali, protože prý nechtěli zabíjet obyčejné lidi. Přišli děti, vnuci a stali se běžnými Rusy, nicméně do Československa jezdili každý rok. Mluvili jsme s nimi česky.

Takže pro pořádek. Běločeši, tak převážně bolševici říkali československým legionářům a následná komunistická propaganda z nich udělala krvežíznivé netvory. Opak je pravdou. Obyčejné Rusy v občanské válce vyvražďovali v převážné většině rudoarmějci anebo bělogvardějci. A s těmi pomníky to už také není taková idylka, jak říkáte. Rusko se o ně nestará a některé jsou poničené...

Tehdy jsme zažili, co říkám.

Dobře, pojďme ke Koněnovi...

S odstraněním té sochy nesouhlasím. Pár zastupitelů si rozhodlo o odstranění určitého symbolu vítězství nad nacismem a udělali to způsobem podomních zlodějíčků. Natajno v době nejtěžší koronakrize. Možná bych to pochopil, kdyby o tom na Praze 6 proběhlo referendum a většina občanů by byla pro, ale takhle je to podle mě jen akt svévole.

Psali jsme: Tohle nebude hezké. Na sochu Koněva budou čůrat psi z Prahy 3 Kauza Koněv: Starosta Kolář vypustil bombu. Za odstranění může Rusko! A to nebylo vše Skutečné zájmy za kauzou ricin? Velká hra. Rusko musí být „zlé“, aby... Zkušený armádní činitel to rozkrývá, celé a napřímo Proti Rusku je dnes dobrý jakýkoliv argument. Ale památník dvojitému zrádci? Vlasovci bojovali proti Němcům asi třicet hodin, připomíná exposlanec a zkušený diplomat

Proč se rusofobie v Evropě tak vzmáhá?

Tuhle nenávist šíří hlavně Pobaltské státy, Polsko a pak blázni na Ukrajině. Kdyby mi někdo před třiceti lety řekl, jaká bude dnešní Ukrajina, tak se s ním poperu. Nicméně hlavně tyto státy exportují rusofobii do celé Evropy. Sovětský svaz pro ně byl po jistou dobu a do určité míry sice okupantem, ale osvíceným. Stavěly se školy, nemocnice, velké závody. Například v lotyšském městě Jelgava se vyráběly minibusy RAF, jejichž licenci chtěl koupit Volkswagen.

A nyní jsou v těch zemích jen malé podniky, logistická centra a velká rusofobie. Tamním přístavům hrozí krach, protože chybí významný transport zboží z Ruska. Dostávají peníze z EU, ale moc se tam toho nerozvíjí. Proto jsem byl vždy pro větší integraci Evropské unie s Ruskem.

A jak byste si tu integraci EU a Ruska představoval?

Mám běloruské i pevné ruské kořeny. Spousta rodin je u nás propojených. Dlouhá léta jsme byly bratrské národy. Slovanská myšlenka u mě přežila. Běloruské s ruskými podniky jsou dost úzce ekonomicky provázány. Proto bych chtěl větší integraci Běloruska s Ruskem a následně integraci tohoto "východního bloku" s EU. Kdyby se to povedlo, Evropa by se stala mnohem silnější a sahala by až k Japonskému moři. A byl by klid. A všechno jde, když se chce.

Dnes to spíše vypadá, že ani větší spojení Běloruska s Ruskem není na pořadu dne. Prezident Alexandr Lukašenko naopak míří k větší nezávislosti...

Nejdříve něco k Lukašenkovi, který je v Evropě nazýván diktátorem. Dvakrát jsem byl předsedou volební komise při volbách prezidenta na běloruské ambasádě v Česku. Vždy přišlo zhruba sto voličů a vždy dostal devadesát hlasů včetně toho mého. A to jsme v Česku, kde ho média bičují téměř za všechno a opozice je vykrmována penězi ze Západu. Podle mě však Lukašenko prosazuje rozumné zákony, Bělorusko je stabilní zemí s vysokou zaměstnaností a důchodci nedřou bídu s nouzí. Maminka je v důchodu, dokáže zaplatit za plyn a elektřinu a ještě, když přijedu, je na stole kaviár.

Nicméně musím říct, že v příštích prezidentských volbách už ho asi volit nebudu. Celkem mi vadí ta jeho touha po příklonu k Evropské unii. Nevěřím totiž současnému směru Evropské unie. Když se objeví kandidát, v jehož programu bude větší integrace s Ruskem, dostane s největší pravděpodobností můj hlas.

Kdy a jak jste se vlastně dostal do Česka?

Anketa Co se Vám nejvíce líbí na Andreji Babišovi? Razance, přímočarost 5% Vize pro ČR 86% Že řídí náš stát jako firmu 5% Hnutí ANO 2% Manželka 2% hlasovalo: 412 lidí

O politiku se dost zajímám a jak sám slyšíte, hovořím otevřeně. Ostatně v roce 2001 jsem veřejně přečetl svou stať Lekce pro demokracii v Bělorusku na objednávku amerického velvyslanectví a zcela podle zásad americké demokracie a svobody projevu dostal deset let zákaz vstupu do USA. Například jsem ventiloval názor a doprovodil ho důkazy, že je v Bělorusku více demokracie než v Evropě či USA.

Jak vypadá ve vašem případě to rozvíjení obchodu s východem?

Založil jsem v Česku firmu E Conzult CZ, aby podnikání dostalo pevnou základnu. Vyděláváme na provizích. Tak například v roce 2005 se na mě obrátila společnost Chemoprojekt, že by ráda vstoupila na běloruský a ruský trh. Šlo o projekt, který se týkal dusíkatých hnojiv. Tehdy se z Chemoprojektu stal generální sponzor běloruského olympijského výboru a v Česku psali, že podporuje diktátorský režim. Prostě, kdo chce psa bíti, bič si vždycky najde. Nicméně Chemoprojekt tehdy dostal velkou modernizační zakázku, následně druhou i v Rusku a všichni, tedy kromě novinářů, byli spokojeni.

Ostatně už v roce 1997 jsem přivedl dnes kvůli premiéru Babišovi tolik přetřásaný Agrofert do Homelského závodu, odkud poté začal dovážet hnojiva NPK.

Psali jsme: Putin: Zapomínáte na Mnichov. Co jste tajně dohodli s Hitlerem? Zbabělci, egoisté. Všichni jste zodpovědni Putinova banda vše zfalšovala, bránil se u soudu ruský podnikatel Ginzburg, jenž prý zpronevěřil miliony na kosmodrom Vostočnyj Donaldovy „sr*čky“: „Vy máte atomovky? Finsko, to je v Rusku?“ Tuhle knihu Trump na pultech nechce Jako carské Rusko. Tehdy tekla krev. Co bude dnes? Jiří Kobza sleduje šílenství v USA. A má vzkaz pro pražské umělce, kteří se přidali

Na to se sankce nevztahují?

Ne, vše je podle zákona. Teď musím do Ruska, protože Metrostav má velký zájem o takzvaný dřevobeton, což je nová technologie stavby domů.

Jak moc váš byznys postihla koronakrize?

Ani ne. Jen se vše o měsíce posunulo. Nyní máme projekt výstavby zimního stadionu v Borisově a jedna z dodavatelských firem je česká. Měli jsme mít jednání před dvěma měsíci a bude možná v červenci. Také máme projekt v Ruské federaci ohledně tepelné izolace domů.

Stále se hovoří o tom, že kdyby jadernou elektrárnu Dukovany dostavoval Rosatom, šlo by o velké bezpečnostní riziko. Co vy na to?

Je zajímavé, že vše, co je z východu, je nebezpečné, zato vše ze západu je bezpečné. Ale takhle přeci průmysl nefunguje. Je třeba vybrat toho nejlepšího a za slušnou cenu. A podle mě je ruská technologie jednou z nejdokonalejších na světě. Například na Ignalinské atomové elektrárně u litevského města Visaginas jsem pracoval a po roce 1986 se tam udělalo mnoho práce ohledně bezpečnosti. Spolupracovali jsme se Švédy. Byla to slepice, co nesla zlatá vejce. Poté, co Litva vstoupila do EU, byla elektrárna uzavřena, přitom mohla ještě léta sloužit. I tak vypadá mateřské objetí Evrospké unie.

Vidím, že máte mnohem vstřícnější vztah k Ruské federaci než k Evropské unii. Co to?

Ale ani ne. Evropská unie je dost nedokonalá federace. Spíše mě štve to neustálé strašení Ruskem. Za Michaila Gorbačova padla Varšavská smlouva a Ronald Reagan mu slíbil, že se Severoatlantická aliance nebude rozšiřovat směrem na východ, že zůstane ve svých hranicích. A kde je nyní NATO? U hranic Ruska. Kdyby stál na prahu vašeho domu nevítaný host, co byste s ním udělal? Vzal byste klacek nebo brokovnici a hnal ho. To je normální chování.

Američané mají své atomové hlavice v Německu. Proč? Prý ne proti Rusku. Tak proti komu? Proti Velké Británii, Francii, Polsku či Česku? Vždyť víme, že je to lež. Bylo by záhodno, aby Američané Německo opustili. Když česká vláda rozhodla, že jim nepovolí radarovou základnu na svém území, tleskal jsem s tím, že Češi mají zdravý rozum.

Nicméně přepisování ústavy v Rusku míří tam, že už lidé nebudou moci chodit k volbám, protože vždy zvítězí Vladimir Putin, doživotní ruský car...

Ale vůbec ne. Ruská ústava už se neměnila od Borise Jelcina, ale svět se mění dost rychle. Ústavu každé země je třeba modernizovat. Tu novou jsem z půli přečetl a neshledávám na ní nic totalitního či proputinovského. Ostatně některé pasáže jsou převzané i z té americké. A Putin v tom hraje mizivou roli.

Mizivou? Vždyť on anebo lidé kolem něj změnu ústavy iniciovali...

Pro Rusko, velkou zemi, je třeba silného vládce. Západ ho chtěl rozkouskovat, ale nepovedlo se mu to. Ještě, že tak. A teď je zase důležitým hráčem na světové šachovnici.

Takže by se mělo stát Rusko součástí EU, aby USA dostaly mocnějšího protihráče?

Po koronakrizi už Evropa nebude tím světadílem, jakým byla před tím. Ostatně celý svět se změní. Evropská unie sama o sobě není až tak konsolidovaná, jak by měla být. Je to labuť, rak a štika. Každý stát, a projevilo se to zvláště za koronakrize, míří jiným směrem. Brexit byl jasným vzkazem. Z pytle brambor se vykutálela jedna, ale ta díra poté bude ještě větší, takže se za ní možná vykutálejí další. No, uvidíme.

Fotogalerie: - Pieta v Lidicích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.