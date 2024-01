Kdy začnou pálit knihy o míru... Vyoral a armádní kalendář. Na Rakušana taky došlo

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - „Zmetek, ale ne idiot,“ glosuje komentátor ministra Rakušana, který se vydal na turné po městech, kde ho asi moc rádi mít nebudou. A na to je připraven. „Jde pouze o vypočítavý tah, který ho má malinko odstřihnout od vládní pětidemolice a ukázat v lepším světle,“ soudí pak Vyoral o účelu turné. A spálený armádní kalendář? „Kdyby šlo o scénku z Černých baronů, tak bych se popadal za břicho,“ říká. Ale v realitě se popadá za něco jiného.

reklama

Senát posvětil metody, kterými pětikoalice protlačila snížení valorizace důchodů. Objevil se názor, že je to následek volby Petra Pavla, tj. že tento výsledek zajistili jím jmenovaní soudci. Souhlasíte s ním?

Těžko soudit, ale možné to samozřejmě je. Nezpochybnitelně jsme se totiž dostali do doby vlády „jedné strany“. Prakticky na chlup stejná kolaborantská klika EUroliberálních neobolševiků drží většinu ve Sněmovně, v Senátu a okupuje Hrad s převlékačem uniforem PePou stosedmičkou, který – ano – zvolil právě ony ústavní soudce. Navíc stejná odrůda lepších „nadlidí“ ovládá už prakticky všechna mainstreamová média v čele s neobjektivní, nevyváženou, závislou, nečeskou ČT, která jdou výše zmíněným na ruku a nekriticky je adorují. Nutno dodat, že stejnonázorový proud je v čele drtivé většiny významnějších politických stran, a to nejen u nás. A tedy v důsledku ano, tento výsledek zajistili soudci jmenovaní Petrem Pavlem a vybraní, kdo stojí, řídí Pavlova řiditele a dle všeho proamerického operativce Koláře.

Příznivci koalice zase prohlašují, že hnutí ANO nemá co kritizovat rozhodnutí Ústavního soudu a že to zavdává na stejný scénář, jaký se odehrál v USA, tedy na údajnou „vzpouru“. Je to skutečně tak, že u rozhodnutí Ústavního soudu mají politici „držet hubu a krok“?

Tak je evidentní, že když výše zmíněná klika, klaka či svita drží veškeré pozice, tak ostatní musejí držet hubu a krok, bo oni vědí, jak to má být a jak je to správně. Jinak dávat do souvislostí jinak nesouvisející události s cílem vytváření strachu jen proto, že se nám to v rámci vládnutí hodí, je typická goebbelsovina.

Na Petra Fialu prasklo, že nepřiznal podíl v jisté kampeličce. Měl tam uložený milion korun. Ovšem tato kampelička má barvitou minulost. Myslíte, že je to začátek nějaké větší kauzy?

Neřekl bych. A i kdyby, tak pologramoti a úderníci z médií hlavního proudu vše nějak otupí a zarovnají. Myslím, že uložený a tuším Fialou nereportovaný milion je jen kapka v hnilobném moři politického eunucha s profesorskými brýlemi à la Harry Potter. Mimochodem podobnými, které pro zlepšení obrazu nosí právě i Petr Kolář, nebo Kolářův předchozí kůň z prezidentské volby Jiří „stahovač králíků“ Drahoš – ten pak doopravdy falešně, tedy bez dioptrií. Vím, že bychom měli argumentovat k věci, a ne k osobě – tedy ad rem, a nikoliv ad hominem – ale u naondulovaného prefabrikáta s přehazovačkou a strojenými rybářskými gesty si to nemůžu odpustit. Čtenáři snad prominou. Ale já se za to nestydím, ba naopak. Myslím, že v rámci své neziskovky a miliard korun z kapes daňových poplatníků určených pro jeden z nejzkorumpovanějších států světa by se při hlubším průzkumu našly daleko větší cifry, které nesedí. Nutno dodat, že podobně jako u miliard minulé vlády v rámci koronafašismu.

A samozřejmě, Vít Rakušan zavítal do Karviné. Viděl jste videa? Jaký máte z tohoto setkání pocit? Byl Rakušan v hospodě proto, aby skutečně odpovídal na otázky místním nebo se jednalo o marketingový tah, jak naznačují marketingoví experti, jehož součástí bylo, aby na něho „dezoláti“ řvali a on vynikl svou ochotou a trpělivostí?

Za B je správně. Videa jsem neviděl, něco jsem ale zaznamenal. Od kojence kolaborantského Aspen Institutu jde pouze o vypočítavý tah, který ho má malinko odstřihnout od vládní pětidemolice a ukázat v lepším světle. Jde o PR a mediální pokrytí. Rakušan je bezpáteřní pazgřivec a zmetek, ale není idiot a ví, že mimo kavárenské destinace dostane čočku. Takže na to byl připraven. Včetně jistě početného týmu ochranky. Pokud by měl skutečně odvahu – stejně jako ji nemají Fiala, soudruh Pavel a další, tak by zašel od obyčejné hospody na pivo a pokec. Ale kromě prázdné hospody na to tihle potentáti, podobně jako potentáti režimu minulého, zkrátka nemají odvahu, ne už tak koule.

Psali jsme: „Banda karvinských rusofilních kreté*ů.“ Výjezd Rakušana a drsný „doprovod“ z ODS

Johana Hovorková z Fora24 z Rakušanova setkání vyvodila, že s „lůzou se mluvit nedá“. Za což si vysloužila i od ministra pokárání, že „takto opravdu ne“. Myslíte, že by se s lidmi, kteří na Rakušana pokřikovali, dalo hovořit? A co by k tomu bylo potřeba?

Především si myslím, že zamindrákovaná svazačka Hovorková z pamfletu Forum nestojí ani za naši zmínku. V souvislosti s tím je pak zajímavé, že ministrovi vnitra tento okrajový nenávistný pravdoláskařský plátek, dle mých informací placený ze zahraničí, za zmínku stojí. Dohoda? Jinak hovořit se sice dá s každým, ale stejně tak na vás kde kdo bude pokřikovat. Ať už z neschopnosti vlastní argumentace, nebo z dotačního titulu. Takže tohle nedokážu posoudit. Nicméně o hovoření sněžnému Rakušanovi opravdu nešlo, to by si snad mohli myslet maximálně tak Němcová s Černochovou, Drahošem, Pávkem a Fialou.

Pirát Peksa zase přitvrzuje rétoriku. Prý máme rok než „v Bílém domě zasedne nepřítel“. Má člověk, který je schopen potenciálního amerického prezidenta prohlásit za nepřítele, co dělat v europarlamentu?

Ale to asi má, neb europarlament je plný soudruhů charakteru i intelektu mdlého. Eufemisticky řečeno. Jinak celé politbyro Eurosojuzu samozřejmě stojí za vyliž bačkoru a je založeno jen na jejich korumpování v zájmu likvidace národních států a jejich suverenity v první řadě pod palcem čtvrté německé říše, v řadě druhé – názvoslovím, nikoliv důležitostí – pak pod palcem Anglosasů.

A z vojenského prostředí – armáda prý spálila kalendáře kvůli symbolu míru. Kalendáře prý stály 200 000 korun. Autor kalendáře to považuje za absurdní, za co to považujete vy?

Kdyby šlo o scénku z Černých baronů, tak bych se popadal za břicho. Tady se popadám za hlavu a je mi ouvej. Čekám, kdy armáda v čele s gumákem a zeleným mozkem Řehkou začne pálit knihy pojednávající o tom proklatém, zpropadeném a neuvědomělém míru. Mám za to, že skutečná armáda je důležitá v rámci svébytnosti země a udržování míru, ale tato současná zdá se jen válkychtivou zmijí. Jinak kdo bude zodpovědný za vynaložené náklady z našich kapes? Zřejmě nikdo z politických potentátů, kteří bezmezně a bez osobní zodpovědnosti disponují našimi penězi, které rozhazují tu farmaceutickým firmám, tu vojensko-průmyslovému komplexu, tu ukrajinským polobohům, tu sobě a svým jánabráchystům. Slunečníci a další uvědomělí svazáci nám pořád předhazují, jak s demokracií přichází i odpovědnost, ale nevidím ji ani v nejvyšších patrech u našich kvazi elit. Ne už tak u těch dalších, kteří toho všeho mají plná ústa.

Psali jsme: Tak hloupé, že museli vyměnit řečníka. Že nevěděli? Holec se pustil do „Pavlova“ Ústavního soudu Vzepřel se Bidenovi, půlka USA ho podpořila. Svár kolem hranic se rozjel a zasáhl i Trump „Krysa cítí, že se loď potápí.“ Vyoral odhadl, proč Rakušan vypustil video „Vítku...“ Po Karviné dostal Rakušan zlou připomínku. Odtud to nečekal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE